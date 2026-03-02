Strnad chce dostat HIMARS na vozy Tatra. Jedná o tom s Maďary
Miliardové kontrakty, tisíce vozidel a možný HIMARS. Česká CSG vstupuje do maďarského obranného byznysu přes podíl ve skupině 4iG. Významná část výroby má probíhat přímo v Maďarsku. Projekt má posílit nejen tamní armádu, ale i exportní potenciál regionu.
Zbrojařská skupina CSG rozšiřuje vliv ve střední Evropě. Směřuje k získání 49procentního podílu ve společnosti 4iG Space & Defence Technologies, a tím i nepřímo 37procentní podíl v tradiční maďarské firmě Rába Automotive Holding.
Součástí dohody jsou i první konkrétní zakázky: výroba a dodávky tisíců těžkých taktických vozidel pro maďarskou armádu. Ve hře je také možné zapojení do projektu raketového systému HIMARS.
Akcie zbrojařů krvácí, nejvíc CSG. Na Ukrajině totiž plánují prezidentské volby
Tisíce vozidel pro maďarskou armádu
Společnost 4iG podepsala s maďarským státem rámcovou smlouvu na dodávku až několika tisíc těžkých taktických vozidel. CSG se na projektu bude podílet.
Strany zároveň deklarovaly zájem objednat v nejbližší době první stovky kusů. Významná část výroby a montáže má probíhat v Maďarsku ve spolupráci s firmou Rába.
„CSG dnes patří mezi nejrychleji rostoucí obranně-průmyslové skupiny. Právě tuto zkušenost chceme přenést do Maďarska,“ uvedl CEO CSG Michal Strnad. Podle něj může spojení s Rábou a skupinou 4iG výrazně posílit výrobní kapacity i exportní potenciál regionu.
Export za miliardu eur
CSG zároveň přináší do Maďarska nový exportní program na střední taktická vozidla v hodnotě jedné miliardy eur. Projekt má být určen pro zahraničního zákazníka.
„Podpis rámcové smlouvy a plánovaná objednávka prvních stovek kusů představují konkrétní krok k lokalizaci výroby a rozvoji průmyslové základny v Maďarsku,“ uvedl generální ředitel CSG Defence Systems Jan Marinov.
Ve hře je i HIMARS
Další ambicí je možné zapojení do projektu raketových systémů HIMARS pro maďarské ozbrojené síly. Ty by mohly být integrovány v Rábě na podvozky Tatra, které patří do skupiny CSG.
Pro CSG by šlo o významné rozšíření spolupráce s americkými partnery a hlubší zapojení do globálních dodavatelských řetězců.
„V historii maďarského kosmického a obranného průmyslu začíná nová éra,“ uvedl šéf skupiny 4iG Gellért Jászai. Podle něj mají nové projekty posílit suverenitu Maďarska i jeho postavení v mezinárodním obranném průmyslu.
Politická podpora na nejvyšší úrovni
Slavnostního aktu v Budapešti se zúčastnil i maďarský premiér Viktor Orbán, český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a česká velvyslankyně Eva Dvořáková.
CSG tím potvrzuje strategii dlouhodobých investic ve střední Evropě a snahu stát se klíčovým hráčem evropského obranného průmyslu.
