Strnad chce dostat HIMARS na vozy Tatra. Jedná o tom s Maďary

Strnad chce dostat HIMARS na vozy Tatra. Jedná o tom s Maďary

Strnad chce dostat HIMARS na vozy Tatra. Jedná o tom s Maďary
CSG, užito se svolením
nst
nst

Miliardové kontrakty, tisíce vozidel a možný HIMARS. Česká CSG vstupuje do maďarského obranného byznysu přes podíl ve skupině 4iG. Významná část výroby má probíhat přímo v Maďarsku. Projekt má posílit nejen tamní armádu, ale i exportní potenciál regionu.

Zbrojařská skupina CSG rozšiřuje vliv ve střední Evropě. Směřuje k získání 49procentního podílu ve společnosti 4iG Space & Defence Technologies, a tím i nepřímo 37procentní podíl v tradiční maďarské firmě Rába Automotive Holding.

Součástí dohody jsou i první konkrétní zakázky: výroba a dodávky tisíců těžkých taktických vozidel pro maďarskou armádu. Ve hře je také možné zapojení do projektu raketového systému HIMARS.

CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

Akcie zbrojařů krvácí, nejvíc CSG. Na Ukrajině totiž plánují prezidentské volby

Trhy

Akcie české zbrojovky Czechoslovak Group dnes dopoledne ztrácely přes pět procent. Pokud by s takovou ztrátou dnešní obchodování také uzavřely, bude to jejich nejvýraznější jednodenní pokles od vstupu firmy na burzu minulý měsíc. Citelně ztrácejí také další evropské zbrojovky, byť ne tolik jako Czechoslovak Group.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Tisíce vozidel pro maďarskou armádu

Společnost 4iG podepsala s maďarským státem rámcovou smlouvu na dodávku až několika tisíc těžkých taktických vozidel. CSG se na projektu bude podílet.

Strany zároveň deklarovaly zájem objednat v nejbližší době první stovky kusů. Významná část výroby a montáže má probíhat v Maďarsku ve spolupráci s firmou Rába.

„CSG dnes patří mezi nejrychleji rostoucí obranně-průmyslové skupiny. Právě tuto zkušenost chceme přenést do Maďarska,“ uvedl CEO CSG Michal Strnad. Podle něj může spojení s Rábou a skupinou 4iG výrazně posílit výrobní kapacity i exportní potenciál regionu.

Skupina CSG bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici

Strnadova CSG zakládá muniční podnik v Řecku. Obnoví i výrobu TNT

Zprávy z firem

Zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada bude ve společném podniku v Řecku vyrábět velkorážovou munici. V Aténách podepsala zakládací dokumenty ke vzniku společnosti Hellenic Ammunition S.A., která bude mít výrobu ve městě Lavrio. Součástí projektu je také obnovení výroby trhaviny trinitrotoluen (TNT). CSG do projektu postupně investuje až 50 milionů eur, tedy zhruba 1,2 miliardy korun. Vzniknout mají stovky pracovních míst.

ČTK

Přečíst článek

Export za miliardu eur

CSG zároveň přináší do Maďarska nový exportní program na střední taktická vozidla v hodnotě jedné miliardy eur. Projekt má být určen pro zahraničního zákazníka.

„Podpis rámcové smlouvy a plánovaná objednávka prvních stovek kusů představují konkrétní krok k lokalizaci výroby a rozvoji průmyslové základny v Maďarsku,“ uvedl generální ředitel CSG Defence Systems Jan Marinov.

Americký prezident Donald Trump

HIMARS, ATACMS i drony: USA chystají rekordní dodávku zbraní Tchaj-wanu

Politika

Americká vláda pokračuje v prodeji zbraní Tchaj-wanu za 11,1 miliardy dolarů, přes 230,5 miliard korun. S odvoláním na tchajwanské ministerstvo obrany to napsala agentura Reuters, podle níž se jedná o největší balíček zbraní, který Spojené státy samosprávnému ostrovu dosud dodaly. Tchaj-wan čelí rostoucímu vojenskému tlaku Číny, která jej považuje za svou součást.

ČTK

Přečíst článek

Ve hře je i HIMARS

Další ambicí je možné zapojení do projektu raketových systémů HIMARS pro maďarské ozbrojené síly. Ty by mohly být integrovány v Rábě na podvozky Tatra, které patří do skupiny CSG.

Pro CSG by šlo o významné rozšíření spolupráce s americkými partnery a hlubší zapojení do globálních dodavatelských řetězců.

„V historii maďarského kosmického a obranného průmyslu začíná nová éra,“ uvedl šéf skupiny 4iG Gellért Jászai. Podle něj mají nové projekty posílit suverenitu Maďarska i jeho postavení v mezinárodním obranném průmyslu.

Česko se dostává blíž k formování evropské čipové strategie

Zprávy z firem

Český technologický sektor získal přímé zastoupení v koordinační skupině evropského programu pro čipy IPCEI ME/CT. Tomáš Bort ze společnosti Mycroft Mind byl zvolen členem takzvané Transformers Group – exekutivního orgánu, který propojuje desítky polovodičových projektů napříč Evropou.

nst

Přečíst článek

Politická podpora na nejvyšší úrovni

Slavnostního aktu v Budapešti se zúčastnil i maďarský premiér Viktor Orbán, český ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a česká velvyslankyně Eva Dvořáková.

CSG tím potvrzuje strategii dlouhodobých investic ve střední Evropě a snahu stát se klíčovým hráčem evropského obranného průmyslu.

Andrej Babiš

Česko chystá bezpečnostní opatření kvůli Íránu. Vláda řeší návrat desítek občanů z Blízkého východu

Politika

Premiér Andrej Babiš (ANO) očekává, že Česká republika v reakci na dění na Blízkém východě přijme mimořádná bezpečnostní opatření. Jejich konkrétní podobu zatím neupřesnil, podle něj bude záležet na návrzích ministerstva vnitra a policie. Uvedl to před mimořádným ranním jednáním Bezpečnostní rady státu, která zasedla po americko-izraelských úderech v Íránu.

nst

Přečíst článek

CSG
Aktualizováno

Strnadův úspěch. CSG prodala dluhopisy za jednu miliardu eur a za jednu miliardu dolarů

Trhy

ČTK

Přečíst článek

Stavebnictví nemůže za drahé bydlení. Stavíme za třetinu prodejní ceny, říká šéf Hochtief CZ

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Stavební práce, energie nebo cena stavebních prací rostou kontinuálně, ne nijak skokově, tvrdí Tomáš Koranda, předseda představenstva stavební společnosti Hochtief CZ. Cena bydlení podle něj však roste z jiných důvodů. Především kvůli dlouhé době přípravných procesů či ceně pozemků. A samozřejmě také převisu poptávky, který ovlivňuje marži developerů.

Stavební firmy podle Korandy nabízejí stavební práce na bytových projektech za standardních podmínek a cen. Projekty prodražují i dodatečné podmínky, ať už institucí, které se k projektům vyjadřují, nebo dotčených třetích osob. A také cena peněz v čase, kterou developer musí vynaložit.

Stavíme za třetinu prodejní ceny

Koranda uvádí jako příklad aktuální bytový projekt pro významného developera. „Když se dívám na naše ceny, za které tento projekt stavíme, tak naše ceny jsou na hranici 65 nebo 70 tisíc korun za metr čtvereční.“ Prodejní cena se však pohybuje přes 200 tisíc korun za metr. „To je pro mě dramatický rozdíl, je to současný obrázek trhu s byty,“ říká. Rychlost růstu cen bytů je mnohem rychlejší než růst cen stavebních materiálů a prací.

video

Za zdražování výstavby nemůže cena stavebních materiálů, říká Jaroslav Koutňák z PSP Engineering

Reality

Rozhodně by bylo potřeba otevřít nové lomy na stavební suroviny, domnívá se Jaroslav Koutňák, generální ředitel strojírenské společnosti PSP Engineering. Ta dodává stroje, zařízení, technologické linky a investiční celky pro výrobu cementu a vápna, zpracování rud, lomového kamene, písku, štěrkopísku, uhlí a ostatních materiálů. Za posledních čtyřicet let nebyl v Česku otevřen žádný nový lom.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Společnost Hochtief CZ se věnuje téměř všem stavebním segmentům – od bytové výstavby přes občansko-administrativní, energetickou, průmyslovou, ekologickou a vodohospodářskou výstavbu až po projekty dopravní a liniové infrastruktury. Podle Korandy může být do budoucna výstavba limitována nedostatkem některých materiálových zdrojů.

Hrozí nedostatek písku a kameniva

„Jednoznačně vnímám jako riziko možný nedostatek kameniva, písků či štěrkopísků,“ uvádí Koranda. Ceny těchto materiálů rostou meziročně o desítky procent. „Rozhodně tak rychle nerostou ceny stavebních prací.“ Dodavatelé materiálů hlásí riziko z pohledu vytěžitelnosti jednotlivých zdrojů. Zájem o nové lomy je ve stavební branži enormní, naráží ale na obrovský společenský i byrokratický odpor.

Rizikem jsou také ceny energií, kdy se ceny emisních povolenek výrazně dotýkají efektivity těžby a konečných cen materiálů.

„Budou tím ovlivněny zejména velké liniové stavby, kde materiál hraje klíčovou roli,“ tvrdí Koranda.

Natáčení podcastu Realitního Clubu s generálním ředitelem Skanska Reality Petrem Michálkem.

Ředitel Skanska Reality: Dřevo a „recyklovaný“ jsou materiály budoucnosti, stejně jako udržitelná výstavba

Reality

Proč se mezinárodní developerská společnost Skanska přihlásila k udržitelnosti? Jaké materiály pro výstavbu svých projektů nejenom v Česku využívá? A je téma zeleného stavění důležité i pro tuzemské zákazníky? Nejenom o tom hovořil generální ředitel Skanska Reality Petr Michálek v dalším díle podcastu Realitního Clubu.

nst

Přečíst článek

Stavebnictví trápí i nedostatek lidí

Dalším velkým problémem ve stavebnictví je dlouhodobý nedostatek vzdělaných zaměstnanců. Velká část těchto lidí míří do automobilového průmyslu, který nabízí obdobné platové podmínky, ale komfortnější pracovní prostředí, „bez deště a bez bláta“. „Vnímáme obecně klesající zájem mladých lidí o technické obory.“ Chybí jak vysokoškolsky vzdělaní lidé, tak absolventi stavebních učňovských oborů.

„Bude muset dojít k nějaké transformaci školského systému. Je třeba najít cesty, jak mladé lidi motivovat ke studiu těchto oborů,“ říká šéf Hochtief CZ. Dovoz zahraničních pracovníků to podle něj není schopen nahradit, i když je podporován státem.

„Mohou se otevřít nové lomy a zajistit suroviny. Nové technologie zefektivní výstavbu. Klíčem vždy budou vzdělaní lidé, ať už k udržitelnému rozvoji, nebo k zajištění kontinuity stavebnictví,“ uvádí Koranda.

Tomáš Koranda byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

video

Za zdražování výstavby nemůže cena stavebních materiálů, říká Jaroslav Koutňák z PSP Engineering

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Evžen Korec, majitel Ekospolu

PODCAST: Oživení na realitním trhu bude trvat rok, říká Evžen Korec. Za poslední čtvrtletí se prodalo jenom čtyři sta bytů

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
video

Úspěch vyžaduje odvahu, houževnatost a otevřenost, říkají Lucie Simpartlová, Lada Kičmerová a Jitka Lucbauerová z Partners

Money

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Volby, které mohou změnit Evropu. Maďarská opozice posiluje i na venkově, tradiční baště Orbána

Péter Magyar
ČTK
nst
nst

Maďarsko vstupuje do rozhodující fáze předvolební kampaně a premiér Viktor Orbán čelí nejvážnější politické výzvě od svého nástupu k moci před 16 lety. Opoziční lídr Péter Magyar podle průzkumů rychle posiluje a šest týdnů před volbami se jeho strana Tisza dostává do výrazného náskoku před vládním Fideszem.

Jedna z posledních sondáží přisoudila Tisze náskok 20 procentních bodů, uvádí agentura Bloomberg. Orbán sice výsledky zlehčuje a tvrdí, že je předčasné ho odepisovat, další data však naznačují, že jeho dominance může být poprvé vážně ohrožena.

Bitva o venkov

Magyar vyráží i do odlehlých oblastí, které byly dosud baštami Fideszu. Příkladem budiž vesnice Vámosmikola na hranicích se Slovenskem. Ta představuje symbolický terén, kde se může rozhodovat. Právě zde se ukazuje, že část tradičních voličů vládní strany začíná přehodnocovat svou podporu.

Někteří obyvatelé, které cituje agentura Bloomberg, přiznávají, že byli dlouholetými podporovateli Fideszu, ale pod vlivem zklamání a debat s okolím změnili názor. Kritika se týká především korupce, stagnující ekonomiky či slabých veřejných služeb.

Ropovod Družba

Lukáš Kovanda: Maďarsko přeplácí za ropu z Družby. Přes Chorvatsko by ušetřilo desítky procent

Money

Ani v den čtvrtého výročí zahájení ruské invaze na Ukrajinu nelze říci, že by západní sankce snižovaly vývoz ruské ropy, konstatuje ve speciální studii vydané u příležitosti daného výročí finský institut CREA. V tomto smyslu tedy podle něj selhávají, když ve čtvrtém roce od začátku invaze setrvával objem vývozu ruské ropy šest procent nad úrovní před invazí.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Ekonomika jako slabé místo

Podle politoložky Andrey Szabóové spočívá klíčový problém vlády v tom, že po pandemii covidu-19 nedokázala obnovit hospodářský růst. Nedostatek finančních zdrojů omezuje schopnost kabinetu reagovat na nespokojenost spojenou s nízkými mzdami a korupcí.

Maďarsko se za Orbánovy „neliberální demokracie“ podle žebříčku Transparency International stalo nejzkorumpovanější zemí Evropské unie. Lékaři hovoří o krizi ve zdravotnictví, problémy přetrvávají i ve školství.

Orbán se snaží mobilizovat voliče svým odmítavým postojem k podpoře Ukrajiny. Vládní kampaň staví na tvrzení, že hlas pro Magyara je hlasem pro válku. Tento narativ podporují billboardy i provládní média.

Konzervativní alternativa

Magyarova strana Tisza vyrůstá ze stejných konzervativních kořenů jako Fidesz. Podle Szabóové tak voliči nemusejí měnit své hodnoty, aby přešli na její stranu. „Tisza a Peter Magyar nejsou levicoví,“ konstatuje.

Magyar vede intenzivní kampaň, během níž denně vystupuje na několika mítincích. Omezené zdroje a slabý přístup ke státním médiím jej nutí spoléhat na přímý kontakt s voliči. Sám svou strategii označuje za „puritánskou, levnou kampaň“.

Rozhodnou regiony

Strategie opozice se zaměřuje na klíčové oblasti, kde se mísí nespokojenost s demografickými změnami – například turistická města kolem Balatonu nebo venkov severně a východně od Budapešti.

Ve Veszprému, který byl považován za pevnost jednoho z Orbánových blízkých spolupracovníků, přišly na Magyarův mítink tisíce lidí. Oproti tomu premiér organizuje převážně uzavřená setkání pro registrované příznivce.

Orbán sám připustil, že podpora mezi vzdělanějšími voliči oslabuje a že jádrem jeho elektorátu zůstávají dělníci.

Charles Kushner

Velvyslanci ve službách MAGA? Trumpovi muži rozdmýchávají spory v Evropě

Politika

Napětí mezi Spojenými státy a několika evropskými zeměmi se vyostřuje. Francie i Belgie si předvolaly americké velvyslance kvůli jejich výrokům a zásahům do domácí politiky. Paříž navíc po odmítnutí schůzky přerušila kontakty s americkým velvyslancem Charlesem Kushnerem, píše Bloomberg.

nst

Přečíst článek

Volby s evropským přesahem

Nadcházející hlasování může mít dopad nejen na vnitropolitickou scénu, ale i na vztahy Maďarska s Evropskou unií. Magyar otevřeně hovoří o snaze obnovit narušené vazby s Bruselem.

Atmosféra na venkovských náměstích napovídá, že volby mohou rozhodnout ekonomické otázky a celková únava z dlouholeté vlády. Jak shrnul jeden z místních obyvatel, který si ke skromnému důchodu přivydělává prací na traktoru: bez změny se situace nezlepší.

Po 16 letech u moci tak Orbán poprvé čelí reálné možnosti, že jeho éra může skončit.

Viktor Orbán

Maďaři zablokují půjčku EU Ukrajině za 2,2 bilionu korun, na které se ovšem ani nepodílejí

Politika

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Maďarský premiér Viktor Orbán a ruský prezident Vladimir Putin

Putin „zavařil“ Orbánovi, jenž před blížícími se volbami čelí závažnému výpadku dodávek ruské ropy

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
