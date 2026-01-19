Češi chodí do kina méně, ale platí víc
Méně diváků než loni zaznamenala tuzemská kina pouze v covidovém roce 2021, kdy měla téměř půlroční zákaz promítání. I přes pokles návštěvnosti mají ale provozovatelé biografů rekordní tržby. Zdražilo totiž vstupné. Lístek do kina už stojí v průměru 180 korun. Divácky nejúspěšnějším filmem loňského roku byl Minecraft film.
Do českých kin loni přišlo 12,6 milionu diváků, meziročně jich bylo o 3,3 procenta méně. Nižší návštěvnost tuzemská kina naposledy zaznamenala v covidovém roce 2021, kdy byla pět měsíců kvůli protiepidemickým opatřením zavřena. Vyplývá to z informací na webu Unie filmových distributorů.
Tržby kin se loni vyšplhaly na 2,27 miliardy korun, meziročně tak byly vyšší o půl procenta. Vstupné zdražilo na průměrných zhruba 180 korun z předloňských 173 korun. Před pěti lety lidé za lístek do kina v průměru zaplatili 153 korun.
Minecraft film táhl návštěvnost
Divácky nejúspěšnějším filmem loňského roku byl v českých kinech podle dat unie americký snímek Minecraft film, který vidělo přes 859 tisíc diváků a který utržil 157,5 milionu korun.
Z českých titulů nejvíce bodovala komedie Vyšehrad Dvje s Jakubem Štáfkem v hlavní roli výstředního fotbalisty Laviho. Na film do kin přišlo přes 480 000 lidí, což mu v žebříčku loňské návštěvnosti kin vyneslo čtvrté místo. Na vstupenkách film vydělal přes 91 milionů korun.
Další český film v první desítce
Z české produkce se v první desítce nejnavštěvovanějších filmů loňského roku ještě umístila na deváté příčce komedie Na plech režiséra Martina Pohla. Jeho příběh vysokoškoláka vstupujícího do drsného života na severu Čech v kinech vidělo 291 tisíc lidí, kteří za vstupenky zaplatili přes 58 milionů korun.
Americké filmy ovládly žebříček
Celkově žebříčku dominovaly americké snímky, které obsadily nejen první, ale i druhé a třetí místo. Druhou příčku mezi nejnavštěvovanějšími snímky získalo pokračování animovaného filmu Zootropolis: Město zvířat 2 s 548 tisíci diváky a tržbami ve výši 100 milionů korun.
Třetí skončilo americké sportovní drama F1 s Bradem Pittem v hlavní roli. V českých kinech ho vidělo kolem 510 tisíc diváků a jeho tržby činily přes 109 milionů korun.
