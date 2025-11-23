Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Enjoy Trhák z Broadwaye Wicked: For Good ovládl o víkendu kina v USA a překvapil analytiky

druhý díl muzikálu Čarodějka o první víkend v kinech v USA uspěl
profimedia.cz
nst
nst

Film „Wicked: For Good“ - v Česku uvedený pod názvem Čarodějka: Druhá část - překonal očekávání analytiků a během prvního víkendu v Severní Americe vydělal odhadovaných 150 milionů dolarů z domácích tržeb. Jde o druhý nejúspěšnější start filmu v roce 2025, těsně za „A Minecraft Movie“ od Warner Bros., který v dubnu utržil 163 milionů dolarů.

Že jde o úspěch svědčí i to, že druhý díl příběhu o zelené čarodějce překonal debut loňského prvního dílu - filmu „Wicked“, který zaznamenal v prvním víkendu tržby 112,5 milionu dolarů v USA a Kanadě. Novinka zároveň stanovila rekord pro nejvyšší otvírací víkend muzikálové adaptace z Broadwaye. Se zahraničními tržbami by celosvětový výdělek za první tři dny mohl dosáhnout 226 milionů dolarů.

„Tým Universal odvedl skvělou práci navázáním na úspěch původního filmu a proměnil to ve ještě větší debut druhého dílu,“ uvedl Paul Degarabedian z Comscore. „‘Wicked: For Good’ bude během týdne Díkůvzdání a vánoční sezony nadále velmi silně přitahovat diváky,“ dodal.

Loni kombinace filmů „Wicked“, „Gladiator II“ a „Moana 2“ posunula tržby během ostře sledovaného období v průběhu Díkůvzdání na historické maximum. Letos se k „Wicked: For Good“ přidává Disneyho „Zootopia 2“, jehož první díl z roku 2016 utržil 75 milionů dolarů v USA a přes miliardu globálně.

„Očekávaný silný výkon ‚Wicked: For Good‘ spolu s ostatními filmy by mohl loni překonat rekordní tržby během Díkůvzdání,“ dodal Degarabedian. „Je to skvělá zpráva po negativních zprávách o náročném říjnovém box office,“ uzavřel pro CNBC.

