Reality Rokytnice chce trumfnunt Špindlerův Mlýn

Rokytnice chce trumfnout Špindlerův Mlýn
Trigema, užito se svolením
Dalibor Martínek

Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších čeká velký rozvoj. Před dvěma lety tamní skiareál koupil Marcel Soural, majitel developera Trigema. Ten již vlastní skiareál Monínec a chce tuto nohu svého byznysu dál rozvíjet. „Být součástí jednoho z největších lyžařských center v Krkonoších bylo naší obrovskou motivací,“ uvedl před dvěma lety pro newstream Soural.

Kromě rozvoje skiareálu postupně získává kontury i záměr vybudovat v Rokytnici velké ubytovací zázemí. Společnost proto aktuálně spouští svůj investiční fond Trigema SICAV pro kvalifikované investory. Chce nasbírat několik miliard korun, které by byly investovány do nových projektů, včetně právě rozvoje Rokytnice. Tam firma chce v první etapě, zejména do skiareálu, investovat asi 1,3 miliardy korun.

Marcel Soural: Rokytnice bude hezčí než Špindl do 15 let. První změny poznají lyžaři už letos

Reality

Praha je jeho hlavním působištěm. Aktuálně staví třeba novou čtvrť na Smíchově nebo na Stodůlkách. Dlouhodobě ale investiční skupina Trigema Marcela Sourala posiluje i v cestovním ruchu. K Monínci ve středních Čechách, vinařství na Zlínsku a Železné Rudě přidává ještě Rokytnici. „Plánujeme například i propojení skiareálů Horní Domky a Studenov. I ten plánujeme významně zrekonstruovat a samozřejmě vymyslet možnosti hospodaření s vodou a parkování. Všechny tyto změny, budou nyní probíhat v první fázi jako projektová příprava,“ přibližuje v rozhovoru pro Newstream některé ze svých plánů Marcel Soural, zakladatel a majitel developerské společnosti Trigema.

Souralovou ambicí je pozvednout celou Rokytnici, která je s dvaceti kilometry sjezdovek pátým největším lyžařským centrem v zemi, na nejvyšší možnou úroveň. Chce vytvořit centrum atraktivnější, než je Špindlerův Mlýn.

Kromě propojování skiareálů Horní Domky a Studenov je v plánu výstavba apartmánových domů a v návaznosti na to i vybudování celé „nové Rokytnice“.

Luxusní lázně pod skalami v Adršpachu? Místní se bouří proti Pleskotovu projektu

Reality

Adršpach, druhé nejnavštěvovanější místo Královéhradeckého kraje, stojí před velkým dilematem. Studio Josefa Pleskota tu má navrhnout nový hotelový komplex. Místní se ale bouří – obávají se, že další stovky hostů zničí křehkou rovnováhu mezi turismem a přírodou. A nejsou sami: podobné spory o architekturu a krajinu teď hýbou i Beskydami.

Desítky apartmánů

Tři apartmánové domy vzniknou jako součást připravovaného aparthotelového komplexu v srdci Rokytnice nad Jizerou v přímé vazbě na Dolní náměstí. Půjde o 71 apartmánů, jejichž vlastníci budou moci využívat služby hotelu jako je gastronomie, vodní či saunový svět.

Apartmánové domy současně s hlavní budovou hotelu vytvoří nové „Tkalcovské“ náměstí, které nabídne i retailové plochy. Součástí nabídky pro majitele rezidencí budou parkovací stání v podzemních garážích, které budou společné pro celý komplex. Projekt by měl vstoupit do první etapy výstavby v roce 2027 s plánovaným dokončením v roce 2029.

V přímé vazbě na připravovaný aparthotelový komplex vznikne rezidenční projekt o 225 bytových jednotkách umístěných v deseti bytových domech. Vlastníci budou také moci využít parkování v podzemních garážích. Dál projekt nabídne komerční jednotky a přírodní herní prvky s přímou vazbou na Huťský potok. V souvislosti s tímto projektem vznikne také nová stezka podél Huťského potoka, která bude navržena jak pro pěší, tak pro cyklisty. Plánované zahájení výstavby je v roce 2028, celý projekt by měl být dokončen v roce 2030.

Tykač koupí od Pražáka polovinu mediálního domu Mafra

Tykač koupí od Pražáka polovinu mediálního domu Mafra
Profimedia
ČTK
ČTK

Polovinu mediální společností Mafra zřejmě koupí finančník Pavel Tykač, jehož hlavní byznys je v energetice a který vlastní i fotbalovou Slavii, uvedl server Seznam Zprávy.

Podle zdrojů webu je transakce dohodnuta a bude oznámena v brzké době. Mafru vlastní skupina Kaprain podnikatele Karla Pražáka, který před dvěma lety koupil mediální dům od bývalého a možného budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO). Mluvčí Tykačovy rodinné investiční kanceláře Jan Chudomel nechtěl věc komentovat, uvedly Seznam Zprávy.

Společnost Mafra je vydavatelem deníků MF Dnes a Metro a řady časopisů. Provozuje také zpravodajský servery iDNES.cz a Lidovky.cz. Pod Mafru dále patří například skupina hudebních TV stanic Óčko či Rádio Impuls. Ke konci loňského srpna skupina přestala vydávat tištěné Lidové noviny.

Pražák před dvěma lety koupil Mafru společně s firmou Londa a chemickými závody Synthesia. Hodnota transakce tehdy dosahovala podle neoficiálních zpráv kolem deseti miliard korun.

Ivana Tykač pomůže českým start-upům dobýt Silicon Valley

Leaders

Projekt Silicon Valley Accelerator pro podporu českých start-upů v USA navázal spolupráci s podnikatelkou Ivanou Tykač. Aktuálními tématy projektu bude AI (umělá inteligence) a podpora žen-zakladatelek ve start-upech. V tiskové zprávě to dnes oznámila firma Unicorn Attacks, která program Silicon Valley Accelerator vytvořila. Americké Silicon Valley je mezinárodním centrem počítačového vývoje.

ČTK

Přečíst článek

Dlouhodobý zájem

Tykač měl dlouhodobě zájem vstoupit do médií, píše server. Podotýká také, že loni v červnu do dozorčí rady Mafry nastoupil Jan Dienstl, který je blízkým Tykačovým spolupracovníkem už od devadesátých let. „Dienstl původně pomáhal Tykačovi jednat s předešlým majitelem Mafry Andrejem Babišem, ale jednání tehdy nedopadla. O Mafru se v poslední době zajímala i investiční skupina Penta, která vlastní mediální dům Vltava Labe Media, jež vydává například Deník,“ uvedly SZ.

Finančník Pavel Tykač, který patří k nejbohatším Čechům, podniká hlavně v energetice a těžbě hnědého uhlí, je majitelem energetické skupiny Sev.en. Od konce roku 2023 vlastní také fotbalový klub Slavia Praha.

