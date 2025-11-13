Rokytnice chce trumfnout Špindlerův Mlýn
Rokytnici nad Jizerou v Krkonoších čeká velký rozvoj. Před dvěma lety tamní skiareál koupil Marcel Soural, majitel developera Trigema. Ten již vlastní skiareál Monínec a chce tuto nohu svého byznysu dál rozvíjet. „Být součástí jednoho z největších lyžařských center v Krkonoších bylo naší obrovskou motivací,“ uvedl před dvěma lety pro newstream Soural.
Kromě rozvoje skiareálu postupně získává kontury i záměr vybudovat v Rokytnici velké ubytovací zázemí. Společnost proto aktuálně spouští svůj investiční fond Trigema SICAV pro kvalifikované investory. Chce nasbírat několik miliard korun, které by byly investovány do nových projektů, včetně právě rozvoje Rokytnice. Tam firma chce v první etapě, zejména do skiareálu, investovat asi 1,3 miliardy korun.
Praha je jeho hlavním působištěm. Aktuálně staví třeba novou čtvrť na Smíchově nebo na Stodůlkách. Dlouhodobě ale investiční skupina Trigema Marcela Sourala posiluje i v cestovním ruchu. K Monínci ve středních Čechách, vinařství na Zlínsku a Železné Rudě přidává ještě Rokytnici. „Plánujeme například i propojení skiareálů Horní Domky a Studenov. I ten plánujeme významně zrekonstruovat a samozřejmě vymyslet možnosti hospodaření s vodou a parkování. Všechny tyto změny, budou nyní probíhat v první fázi jako projektová příprava,“ přibližuje v rozhovoru pro Newstream některé ze svých plánů Marcel Soural, zakladatel a majitel developerské společnosti Trigema.
Marcel Soural: Rokytnice bude hezčí než Špindl do 15 let. První změny poznají lyžaři už letos
Reality
Praha je jeho hlavním působištěm. Aktuálně staví třeba novou čtvrť na Smíchově nebo na Stodůlkách. Dlouhodobě ale investiční skupina Trigema Marcela Sourala posiluje i v cestovním ruchu. K Monínci ve středních Čechách, vinařství na Zlínsku a Železné Rudě přidává ještě Rokytnici. „Plánujeme například i propojení skiareálů Horní Domky a Studenov. I ten plánujeme významně zrekonstruovat a samozřejmě vymyslet možnosti hospodaření s vodou a parkování. Všechny tyto změny, budou nyní probíhat v první fázi jako projektová příprava,“ přibližuje v rozhovoru pro Newstream některé ze svých plánů Marcel Soural, zakladatel a majitel developerské společnosti Trigema.
FOTOGALERIE: Prohlédněte si nový projekt
Souralovou ambicí je pozvednout celou Rokytnici, která je s dvaceti kilometry sjezdovek pátým největším lyžařským centrem v zemi, na nejvyšší možnou úroveň. Chce vytvořit centrum atraktivnější, než je Špindlerův Mlýn.
Kromě propojování skiareálů Horní Domky a Studenov je v plánu výstavba apartmánových domů a v návaznosti na to i vybudování celé „nové Rokytnice“.
Adršpach, druhé nejnavštěvovanější místo Královéhradeckého kraje, stojí před velkým dilematem. Studio Josefa Pleskota tu má navrhnout nový hotelový komplex. Místní se ale bouří – obávají se, že další stovky hostů zničí křehkou rovnováhu mezi turismem a přírodou. A nejsou sami: podobné spory o architekturu a krajinu teď hýbou i Beskydami.
Luxusní lázně pod skalami v Adršpachu? Místní se bouří proti Pleskotovu projektu
Reality
Adršpach, druhé nejnavštěvovanější místo Královéhradeckého kraje, stojí před velkým dilematem. Studio Josefa Pleskota tu má navrhnout nový hotelový komplex. Místní se ale bouří – obávají se, že další stovky hostů zničí křehkou rovnováhu mezi turismem a přírodou. A nejsou sami: podobné spory o architekturu a krajinu teď hýbou i Beskydami.
Desítky apartmánů
Tři apartmánové domy vzniknou jako součást připravovaného aparthotelového komplexu v srdci Rokytnice nad Jizerou v přímé vazbě na Dolní náměstí. Půjde o 71 apartmánů, jejichž vlastníci budou moci využívat služby hotelu jako je gastronomie, vodní či saunový svět.
Apartmánové domy současně s hlavní budovou hotelu vytvoří nové „Tkalcovské“ náměstí, které nabídne i retailové plochy. Součástí nabídky pro majitele rezidencí budou parkovací stání v podzemních garážích, které budou společné pro celý komplex. Projekt by měl vstoupit do první etapy výstavby v roce 2027 s plánovaným dokončením v roce 2029.
V přímé vazbě na připravovaný aparthotelový komplex vznikne rezidenční projekt o 225 bytových jednotkách umístěných v deseti bytových domech. Vlastníci budou také moci využít parkování v podzemních garážích. Dál projekt nabídne komerční jednotky a přírodní herní prvky s přímou vazbou na Huťský potok. V souvislosti s tímto projektem vznikne také nová stezka podél Huťského potoka, která bude navržena jak pro pěší, tak pro cyklisty. Plánované zahájení výstavby je v roce 2028, celý projekt by měl být dokončen v roce 2030.
Brno roste. A Praha hledá směr
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.