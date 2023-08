Fenomén Barbenheimer nepolevuje. Barbie i Oppenheimer vládnou kinům a vydělávají miliardy

Fenomén označovaný jako Barbenheimer dál táhne diváky do kin a jeho konec se zdá v nedohlednu. Po čtvrté v řadě se za uplynulý víkend staly filmy Barbie a Oppenheimer nejvýdělečnějšími tituly v severoamerických kinech, když si přišly na dalších 33,7 a 18,8 milionu dolarů.

Film Barbie si za dobu co je nasazen v kinech po celém světě již stačil vydělat 1,18 miliardy dolarů (26 miliard korun), což jej řadí na druhé místo v žebříčku filmů studia Warner Bros, uvádí americká média. Snímek o odkazu ikonické panenky s Margot Robbieovou a Ryanem Goslingem v hlavních rolích je v čele tržeb v Severní Americe od 21. července, kdy vstoupil do kin současně s dramatem režiséra Christophera Nolana o „otci jaderné bomby". Oppenheimer nakonec v souboji, který filmoví fanoušci začali označovat jako Barbenheimer, výrazně zaostal, i jeho tržby na úrovni skoro 650 miliard dolarů jsou však výrazným úspěchem.

Barbie, kterou režírovala Greta Gerwigová, se minulý týden stala nejúspěšnějším počinem režisérky v dějinách americké kinematografie, když její tržby překonaly animovaný film Frozen II. V globálním srovnání titulů od Warner Bros je nyní na druhém místě za posledním dílem filmové série o Harrym Potterovi.

Podle webu The Hollywood Reporter má za sebou Barbie jeden z nejlepších čtvrtých víkendů v amerických kinech, kterým na „domácí" půdě překonala 500milionovou hranici. V zahraničí ji z prvního místa o víkendu sesadil čínský film No More Bets, který s 88 miliony dolarů nasbíral v prvních dnech po uvedení skoro dvojnásobné tržby oproti Barbie.

Oppenheimer mimo Severní Ameriku o víkendu utržil dalších 32 milionů dolarů. „Barbie a Oppenheimer klesly o 36 procent, respektive 35 procent, a dál tak dominovaly předním příčkám žebříčků. Jinak řečeno, Barbenheimer si žije svůj sen," píše The Hollywood Reporter.

Barbie vládne i českým kinům

Současný fenomén se pochopitelně nevyhnul ani českým kinům. I zde vládne návštěvnosti Barbie. V Česku si film od doby svého uvedení stačil vydělat 100,2 milionů korun a shlédlo jej více než 533 tisíc diváků.

Na druhém místě zůstal životopisný snímek Oppenheimer, který o uplynulém víkendu navštívilo přes 28 tisíc lidí a za stejnou dobu jako vedoucí Barbie vydělal 78,2 milionu korun. Na třetím místě byl americký životopisný sportovní film Gran Turismo z prostředí automobilových závodů, který při svém premiérovém víkendu nasbíral přes 20 500 diváků.