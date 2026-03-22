Biohacking: Hormonální nerovnováha trápí mnohé ženy. Co proti ní pomáhá?

Alžběta Shejbalová

Hormonální rovnováha během menstruačního cyklu je dynamický vnitřní proces ovlivněný životním stylem a řadou dalších vnějších faktorů. Mnoho žen zažívá příznaky hormonální nerovnováhy zejména v druhé polovině cyklu, v období před menstruací známém jako premenstruační syndrom. Tyto příznaky často odrážejí dysbalanci mezi estrogenem a progesteronem, narušení jaterní detoxikace nebo chronický stres.

Pochopení toho, jaké faktory hormony ovlivňují, umožňuje přistupovat k jejich vyvážení systémově prostřednictvím jídla, spánku, regulace stresu, pohybu a doplňků stravy. Role ženských pohlavních hormonů jsou propojeny s celkovým fungováním organismu a jejich hladina ovlivňuje všechny procesy v těle.

Premenstruační syndrom (PMS) se projevuje fyzickými a psychickými příznaky na systémové úrovni. Těmi jsou nadýmání, bolesti hlavy, napětí prsou, únava, podrážděnost nebo úzkost. Hormonálně jde o období, kdy by měl progesteron dominovat, ale u žen s výraznějším PMS často vzniká relativně nízká hladině progesteronu nebo estrogenová dominance.

Nedostatek progesteronu znamená nedostatečný uklidňující efekt na nervový systém, což vede k úzkosti a poruchám spánku. Relativně vyšší estrogen zase zadržuje vodu a sodík, což vysvětluje nadýmání a napětí prsou. Estrogen také ovlivňuje serotonin a jeho kolísání přispívá k emoční labilitě.

V hlavní roli strava

Strava hraje zásadní roli v podpoře hormonální rovnováhy. Játra jsou klíčovým orgánem pro metabolismus estrogenu, který prochází dvěma fázemi detoxikace a je následně vylučován žlučí. Podpora jaterní detoxikace zahrnuje nutnost příjmu sirných látek například z brukvovité zeleniny jako brokolice nebo kapusta, které obsahují látku sulforafan podporující jaterní enzymy.

Vláknina je klíčová pro navázání estrogenu ve střevech a jeho eliminaci, zároveň podporuje zdravý mikrobiom hrající roli v jeho regulaci. Zdravé tuky, zejména omega-3 mastné kyseliny, mají protizánětlivý efekt a podporují tvorbu hormonů, které jsou syntetizovány z cholesterolu. Nadměrná konzumace vysoce zpracovaných potravin vede k inzulinové rezistenci, která negativně ovlivňuje celkovou hormonální rovnováhu.

Spánek a cirkadiánní rytmy jsou úzce propojeny s hormonální funkcí. Melatonin reguluje nejen spánek, ale také ovulaci a menstruační cyklus. Chronický nedostatek spánku nebo narušené cirkadiánní rytmy mohou vést k nepravidelným cyklům a zhoršení příznaků PMS.

Kortizol a progesteron sdílejí společný prekurzor, pregnenolon. V situaci chronického stresu tělo prioritizuje produkci kortizolu na úkor progesteronu, což vede k relativnímu poklesu progesteronu a zhoršení příznaků PMS. Kortizol také zvyšuje aktivitu enzymu aromatázy, který přeměňuje testosteron na estrogen, což může dále zhoršit estrogenovou dominanci.

Vyvarujte se stresu. Nebo ho aspoň zkroťte

Chronický stres může vést k anovulačním cyklům, kdy není tvořen progesteron vůbec. Regulace stresu například pomocí meditace, dechových cvičení nebo času stráveného v přírodě je proto zásadní pro hormonální rovnováhu.

Pohyb zlepšuje citlivost na inzulin, snižuje zánět a podporuje eliminaci estrogenu prostřednictvím lymfatické cirkulace a střevní motility. Nadměrný nebo příliš intenzivní trénink však opět zvyšuje kortizol a může vést k nepravidelným cyklům.

Vhodný je balancovaný přístup zahrnující kombinaci silového a/nebo aerobního tréninku nižší intenzity a regeneračních aktivit. Ladění tréninku podle fází cyklu může být užitečné pro řadu žen, například intenzivnější trénink ve folikulární fázi a jemnější aktivity v luteální fázi.

Suplementace může být užitečným doplňkem vyrovnaného cyklu, ale jen stěží náhradou za celkový vhodný lifestyle přístup. Vitamín B6 podporuje tvorbu progesteronu a metabolismus estrogenu, hořčík má uklidňující efekt na nervový systém a podporuje spánek. Vitex agnus-castus podporuje produkci progesteronu, ale není vhodný při užívání hormonální antikoncepce.

DIM podporuje zdravý metabolismus estrogenu v játrech. Adaptogeny jako ashwagandha, rodiola či tulsi mohou pomoci regulovat kortizol. Suplementy by měly být vždy individualizovány podle konkrétních příznaků.

Michal Nosek: Stát vám vysvětlí, proč máte rodit. Rusko posílá bezdětné ženy na převýchovu

Ruský prezident Vladimir Putin
Profimedia
Michal Nosek
Michal Nosek

Když žena nechce děti, není to v Rusku její volba, ale problém k nápravě. Nové doporučení posílat bezdětné ženy k psychologům ukazuje, kam až může zajít stát, který zaměňuje demografii za ideologii. A osobní svobodu považuje za chybu v systému. Tohle už není populační politika. Tohle je ideologie v bílém plášti.

Ruský stát se rozhodl, že klesající porodnost nevyřeší lepšími podmínkami pro život, ale „opravou“ žen. Pokud nechceš děti, nejsi člověk s vlastním rozhodnutím, jsi problém k řešení.

Doporučení posílat bezdětné ženy k psychologům je nebezpečné ne proto, že by psychologická péče byla špatná, ale proto, že se z ní stává nástroj moci. Medicína má léčit, ne přesvědčovat, jak má člověk žít.

O to cyničtější to je v zemi, která zároveň posílá tisíce mužů do války a přispívá k jejich smrti. Jedny životy mizí na frontě, druhé mají ženy „dodat“. Člověk se mění v položku statistiky.

Jenže lidé nemají děti tam, kde nemají jistotu, svobodu a důvěru v budoucnost. Ne proto, že by měli špatný postoj. Snažit se změnit realitu tím, že změníte myšlení lidí, je starý trik, který a vždycky selže.

Rozhodnutí mít, nebo nemít děti patří k nejintimnějším v životě. Ve chvíli, kdy do něj začne stát vstupovat, byť jen doporučením, už nejde o podporu rodiny, ale o kontrolu jednotlivce. A to je problém, který žádná porodnost nevyřeší.

Čokoládovna Janek má novou výrobní halu za 150 milionů bez úvěru. Poprvé vyděláváme sami na sebe, říká majitel

Čokoládovna Janek
Čokoládovna Janek, užito se svolením
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Z malé čokoládovny vyrostla firma s obratem stovek milionů a novou výrobou za 150 milionů korun. Václav Durďák dnes poprvé mluví o tom, že podnik začíná vydělávat sám na sebe. Jenže právě ve chvíli, kdy se splnil podnikatelský sen, přišel tvrdý test v podobě rekordně drahého kakaa a kávy.

Ještě před pár lety vyráběli čokoládu v malé výrobně a pracovali prakticky bez volného dne. Dnes Václav Durďák provází návštěvníky novou výrobní halou, která jeho čokoládovnu posunula do úplně jiné ligy. Spolu s pražírnou CoffeeSpot dnes jeho firmy generují obrat kolem 300 milionů korun.

„Teď se vlastně díváte na náš splněný sen,“ říká Durďák při prohlídce nové výroby. Nová hala o rozloze zhruba 2 200 metrů čtverečních vyšla firmu na přibližně 150 milionů korun. Samotná stavební část představovala asi 125 milionů, zbytek připadl na technologie a vybavení výroby.

Zajímavé je, že projekt nevznikl na bankovní úvěr. Firma ho financovala především z vlastních vydělaných peněz a část kapitálu doplnil investor Michal Bábíček, majitel společnosti Valve Control, který drží podíl v pražírně CoffeeSpot.

Pro Durďáka je nová výroba především symbolickým momentem. „Po deseti letech máme poprvé pocit, že vyděláváme sami na sebe. Celou dobu jsme jen investovali a měli něco před sebou,“ říká.

Obrat roste, marže mizí

Čokoládovna i pražírna se podle něj loni dostaly dohromady na obrat kolem 300 milionů korun. Jenže vyšší tržby automaticky neznamenaly vyšší zisky.

„Po říjnu jsme měli obrat podobný jako rok předtím, ale spotřeba materiálu a energií byla o padesát procent vyšší,“ popisuje Durďák. Ve výsledcích tak firmě chybělo zhruba deset procent marže, se kterou původně počítala.

Hlavním problémem je kakao. Zatímco ještě před několika lety stálo kolem dvou až dvou a půl tisíce dolarů za tunu, později se dostalo až k šesti tisícům. Firma sice zdražila, ale zdaleka ne tolik, o kolik jí zdražily vstupy. U čokolády šlo asi o dvacet procent během posledních tří let, u kávy zvolila jiný přístup a promítala do cen spíše absolutní nárůst nákladů. Výsledkem bylo vědomé snížení marží.

Virální hit, který ekonomiku spíš zkomplikoval

Do toho přišel ještě jeden paradox. Dubajská čokoláda se loni stala virálním hitem a firma ji v jednu chvíli vyráběla v řádu stovek kusů denně.

Jenže právě v době největší poptávky prudce zdražovalo kakao. Produkt se tak prodával ve velkých objemech, ale s minimální marží. „Lidi nám trhali ruce, ale vyráběli jsme z materiálu, který stál dvakrát tolik než předtím,“ říká Durďák.

Dnes je dubajská čokoláda stabilní součástí nabídky a tvoří jednotky procent prodejů.

Firma, která už nechce růst za každou cenu

Po letech rychlé expanze dnes firma spíše stabilizuje. V obou společnostech pracuje přes osmdesát lidí na hlavní pracovní poměr a v sezoně se počet zaměstnanců včetně brigádníků může dostat až ke 150 lidem.

Durďák zároveň říká, že dnešní velikost firmy je zhruba taková, jakou ještě dokáže řídit bez složitějšího korporátního managementu. „Kdyby se obrat obou společností během pár let dostal na čtyři sta milionů korun, vnímali bychom to jako velký úspěch. Bylo by to ideální pro návratnost investic. Ale i při současném obratu to zvládneme. Je lepší, než jsme kdy čekali. Takže dnes už víceméně jsme na té cílové velikosti,“ říká.

Extrémní pracovní tempo, které podnik provázelo na začátku, už je podle něj minulostí. „Těch 380 hodin měsíčně jsme pracovali jen pár let na začátku,“ dodává.

Dnes je pro něj důležitější jiná věc. „Budeme rádi, když tady nebudeme muset ponocovat. Pokud to ale situace bude vyžadovat, tak budeme. Důležité je, aby nás ta práce bavila. S tím jsme čokoládovnu zakládali.“

