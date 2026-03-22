Biohacking: Hormonální nerovnováha trápí mnohé ženy. Co proti ní pomáhá?
Hormonální rovnováha během menstruačního cyklu je dynamický vnitřní proces ovlivněný životním stylem a řadou dalších vnějších faktorů. Mnoho žen zažívá příznaky hormonální nerovnováhy zejména v druhé polovině cyklu, v období před menstruací známém jako premenstruační syndrom. Tyto příznaky často odrážejí dysbalanci mezi estrogenem a progesteronem, narušení jaterní detoxikace nebo chronický stres.
Pochopení toho, jaké faktory hormony ovlivňují, umožňuje přistupovat k jejich vyvážení systémově prostřednictvím jídla, spánku, regulace stresu, pohybu a doplňků stravy. Role ženských pohlavních hormonů jsou propojeny s celkovým fungováním organismu a jejich hladina ovlivňuje všechny procesy v těle.
Premenstruační syndrom (PMS) se projevuje fyzickými a psychickými příznaky na systémové úrovni. Těmi jsou nadýmání, bolesti hlavy, napětí prsou, únava, podrážděnost nebo úzkost. Hormonálně jde o období, kdy by měl progesteron dominovat, ale u žen s výraznějším PMS často vzniká relativně nízká hladině progesteronu nebo estrogenová dominance.
Nedostatek progesteronu znamená nedostatečný uklidňující efekt na nervový systém, což vede k úzkosti a poruchám spánku. Relativně vyšší estrogen zase zadržuje vodu a sodík, což vysvětluje nadýmání a napětí prsou. Estrogen také ovlivňuje serotonin a jeho kolísání přispívá k emoční labilitě.
V hlavní roli strava
Strava hraje zásadní roli v podpoře hormonální rovnováhy. Játra jsou klíčovým orgánem pro metabolismus estrogenu, který prochází dvěma fázemi detoxikace a je následně vylučován žlučí. Podpora jaterní detoxikace zahrnuje nutnost příjmu sirných látek například z brukvovité zeleniny jako brokolice nebo kapusta, které obsahují látku sulforafan podporující jaterní enzymy.
Vláknina je klíčová pro navázání estrogenu ve střevech a jeho eliminaci, zároveň podporuje zdravý mikrobiom hrající roli v jeho regulaci. Zdravé tuky, zejména omega-3 mastné kyseliny, mají protizánětlivý efekt a podporují tvorbu hormonů, které jsou syntetizovány z cholesterolu. Nadměrná konzumace vysoce zpracovaných potravin vede k inzulinové rezistenci, která negativně ovlivňuje celkovou hormonální rovnováhu.
Spánek a cirkadiánní rytmy jsou úzce propojeny s hormonální funkcí. Melatonin reguluje nejen spánek, ale také ovulaci a menstruační cyklus. Chronický nedostatek spánku nebo narušené cirkadiánní rytmy mohou vést k nepravidelným cyklům a zhoršení příznaků PMS.
Kortizol a progesteron sdílejí společný prekurzor, pregnenolon. V situaci chronického stresu tělo prioritizuje produkci kortizolu na úkor progesteronu, což vede k relativnímu poklesu progesteronu a zhoršení příznaků PMS. Kortizol také zvyšuje aktivitu enzymu aromatázy, který přeměňuje testosteron na estrogen, což může dále zhoršit estrogenovou dominanci.
Vyvarujte se stresu. Nebo ho aspoň zkroťte
Chronický stres může vést k anovulačním cyklům, kdy není tvořen progesteron vůbec. Regulace stresu například pomocí meditace, dechových cvičení nebo času stráveného v přírodě je proto zásadní pro hormonální rovnováhu.
Pohyb zlepšuje citlivost na inzulin, snižuje zánět a podporuje eliminaci estrogenu prostřednictvím lymfatické cirkulace a střevní motility. Nadměrný nebo příliš intenzivní trénink však opět zvyšuje kortizol a může vést k nepravidelným cyklům.
Vhodný je balancovaný přístup zahrnující kombinaci silového a/nebo aerobního tréninku nižší intenzity a regeneračních aktivit. Ladění tréninku podle fází cyklu může být užitečné pro řadu žen, například intenzivnější trénink ve folikulární fázi a jemnější aktivity v luteální fázi.
Suplementace může být užitečným doplňkem vyrovnaného cyklu, ale jen stěží náhradou za celkový vhodný lifestyle přístup. Vitamín B6 podporuje tvorbu progesteronu a metabolismus estrogenu, hořčík má uklidňující efekt na nervový systém a podporuje spánek. Vitex agnus-castus podporuje produkci progesteronu, ale není vhodný při užívání hormonální antikoncepce.
DIM podporuje zdravý metabolismus estrogenu v játrech. Adaptogeny jako ashwagandha, rodiola či tulsi mohou pomoci regulovat kortizol. Suplementy by měly být vždy individualizovány podle konkrétních příznaků.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.