Polský ekonomický zázrak. Jak se z komunistické trosky stala země, která předběhla Švýcarsko
Ještě na konci komunistické éry v 80. letech bylo Polsko zemí, kde se základní potraviny jako cukr nebo mouka vydávaly na příděl a průměrný Polák si vydělal jen desetinu toho, co lidé v tehdejším západním Německu. O generaci později je situace úplně jiná. Polská ekonomika dnes překonala velikostí Švýcarsko, patří mezi dvacet největších na světě a její roční výkon přesahuje bilion dolarů, tedy více než 21 bilionů korun.
Podle ekonomů jde o jeden z nejpozoruhodnějších hospodářských příběhů posledních desetiletí. Země, která po pádu komunismu v letech 1989 až 1990 vycházela z ekonomických trosek, se proměnila v jednoho z nejrychleji rostoucích hráčů evropské ekonomiky. Úspěchu Polska si všimla i administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, která navrhla pozvat zemi jako hosta na letošní summit skupiny G20.
Proměna země se odráží i v osobních příbězích. Joanna Kowalská, inženýrka z Poznaně, se po pěti letech práce ve Spojených státech rozhodla vrátit domů. Po studiu na poznaňské polytechnice pracovala pro softwarovou společnost Microsoft, přesto ji lákala možnost podílet se na rychle se rozvíjejícím technologickém sektoru v Polsku. Dnes pracuje ve výpočetním centru, které vyvíjí první polskou továrnu na umělou inteligenci propojenou s kvantovým počítačem.
„Lidé se mě často ptají, jestli mi něco nechybí, když jsem se vrátila z USA. Upřímně řečeno mám pocit, že je to spíš naopak. V mnoha oblastech jsme dnes dokonce před Spojenými státy,“ říká.
Statistiky vzestup potvrzují
Ekonomický vzestup Polska potvrzují i statistiky. Hrubý domácí produkt na obyvatele vzrostl z 6730 dolarů v roce 1990 na více než 55 tisíc dolarů v roce 2025. Z původních 38 procent průměru Evropské unie se Polsko dostalo na zhruba 85 procent evropské úrovně. Dnes je podle tohoto ukazatele přibližně na úrovni Japonska.
Po vstupu do Evropské unie v roce 2004 rostla polská ekonomika průměrným tempem 3,8 procenta ročně, zatímco evropský průměr činil jen 1,8 procenta. Podle ekonoma Marcina Piontkowského z varšavské Akademie Leona Kožmiňského za tím nestojí jediný faktor. Klíčovou roli sehrálo vybudování stabilních institucí pro podnikání, nezávislé soudy, regulace bankovního sektoru a důraz na spravedlivou hospodářskou soutěž. Díky tomu se v Polsku na rozdíl od některých jiných postsovětských zemí neprosadili oligarchové ani rozsáhlá korupce.
Polsko zároveň těžilo z miliard eur evropských fondů a z přístupu na jednotný evropský trh. Důležitá byla i dlouhodobá politická shoda napříč politickým spektrem, že strategickým cílem země je integrace do Evropské unie.
Mladí Poláci porážejí mladé Němce
Velkou roli sehrálo také vzdělání. V Polsku má dnes vysokoškolský titul přibližně polovina mladých lidí. „Mladí Poláci jsou například vzdělanější než mladí Němci,“ říká Piontkowski. Přitom však stále vydělávají přibližně polovinu německých mezd, což podle něj vytváří silnou kombinaci pro přilákání zahraničních investorů.
Podnikatelského ducha ukazuje například firma Solaris Bus & Coach, založená v roce 1996 v Poznani. Dnes patří mezi přední evropské výrobce elektrických autobusů a drží asi patnáctiprocentní podíl na trhu. Firma se rozhodla vsadit na elektromobilitu už v roce 2011, kdy s touto technologií experimentovalo jen několik evropských společností.
Nízká porodnost
Polsko však stále čelí i výzvám. Země má nízkou porodnost a rychle stárnoucí populaci, což znamená, že v budoucnu bude méně pracujících schopno financovat důchodový systém. Průměrné mzdy navíc zůstávají nižší než evropský průměr a jen málo polských firem se zatím prosadilo jako globální značky.
Ekonomové proto mluví o další fázi polské transformace. Po období, kdy do země přicházely zahraniční továrny, a pozdějším rozvoji moderních služeb by nyní měla přijít éra domácích inovací a technologického vývoje.
„Už nejsme jen dodavatelem náhradních dílů,“ říká ekonomka Katarzyna Szarzecová. „Postupně stoupáme po žebříčku přidané hodnoty.“
Mnozí mladí Poláci proto věří, že nejlepší léta jejich země teprve přijdou. „Polsko má dynamickou ekonomiku a spoustu příležitostí,“ říká sedmadvacetiletý student ekonomie Kazimierz Falak. „Proto tady zůstávám. Polsko má velkou budoucnost.“
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.