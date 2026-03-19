Finsko znovu kraluje štěstí: Češi klesají, žebříček ale ukazuje víc než jen bohatství
Už podeváté v řadě obsadilo Finsko první příčku v žebříčku nejšťastnějších zemí světa. Česko si letos pohoršilo na dvacáté místo, zatímco některé státy překvapivě posilují. Nová zpráva ukazuje, že pocit štěstí neurčují jen peníze, ale především vztahy, důvěra a schopnost radovat se z maličkostí.
Finsko zůstává podle nejnovější Světové zprávy o štěstí nejšťastnější zemí planety. Severská země si první místo drží už devátým rokem po sobě, což potvrzuje dlouhodobý trend, kdy se v čele žebříčku stabilně objevují právě skandinávské státy.
Česko letos obsadilo 20. příčku, a oproti loňsku si tak o dvě místa pohoršilo. Ještě výraznější propad zaznamenalo Slovensko, které se posunulo z 45. na 54. místo.
Vedle tradičně silných severských zemí se mezi desítku nejšťastnějších dostaly i méně očekávané státy, jako Kostarika nebo Izrael. Právě Kostarika je jedním z největších „skokanů“ posledních let — ještě v roce 2023 byla až na 23. místě, nyní patří mezi absolutní špičku. Podle autorů studie za tím stojí především silné rodinné vazby a soudržnost společnosti.
Zajímavostí je, že před Českem se umístily i země jako Mexiko, Kosovo, Slovinsko nebo Rakousko. Spojené státy zůstaly na 23. místě, tedy těsně za Českem.
Na opačném konci žebříčku se opět nachází Afghánistán, následovaný Sierra Leone.
Podle jednoho z autorů zprávy Jana-Emmanuela De Nevea Finové nevynikají honbou za štěstím, ale spíše vnitřní spokojeností. „Neberou se příliš vážně a dokážou si vážit i malých věcí,“ vysvětluje. Právě tento přístup může být klíčem k jejich dlouhodobému úspěchu.
Zpráva vychází z dat amerického Gallupova ústavu a hodnotí odpovědi lidí z více než 140 zemí. Ti posuzují kvalitu svého života na škále od nuly do deseti. Výsledky se následně zprůměrují za poslední tři roky.
Ačkoli výsledky částečně odrážejí ekonomickou úroveň jednotlivých zemí, rozhodně ji nepovažují za jediný faktor. Významnou roli hrají i mezilidské vztahy, důvěra ve společnost, osobní svoboda nebo vnímání korupce. Právě kombinace těchto prvků ukazuje, že skutečné štěstí je mnohem komplexnější než pouhá prosperita.
