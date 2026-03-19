Finsko znovu kraluje štěstí: Češi klesají, žebříček ale ukazuje víc než jen bohatství

Finsko znovu kraluje štěstí: Češi klesají, žebříček ale ukazuje víc než jen bohatství

Finsko je stabilně nejšťastnější zemí
Už podeváté v řadě obsadilo Finsko první příčku v žebříčku nejšťastnějších zemí světa. Česko si letos pohoršilo na dvacáté místo, zatímco některé státy překvapivě posilují. Nová zpráva ukazuje, že pocit štěstí neurčují jen peníze, ale především vztahy, důvěra a schopnost radovat se z maličkostí.

Finsko zůstává podle nejnovější Světové zprávy o štěstí nejšťastnější zemí planety. Severská země si první místo drží už devátým rokem po sobě, což potvrzuje dlouhodobý trend, kdy se v čele žebříčku stabilně objevují právě skandinávské státy.

Česko letos obsadilo 20. příčku, a oproti loňsku si tak o dvě místa pohoršilo. Ještě výraznější propad zaznamenalo Slovensko, které se posunulo z 45. na 54. místo.

Vedle tradičně silných severských zemí se mezi desítku nejšťastnějších dostaly i méně očekávané státy, jako Kostarika nebo Izrael. Právě Kostarika je jedním z největších „skokanů“ posledních let — ještě v roce 2023 byla až na 23. místě, nyní patří mezi absolutní špičku. Podle autorů studie za tím stojí především silné rodinné vazby a soudržnost společnosti.

Zajímavostí je, že před Českem se umístily i země jako Mexiko, Kosovo, Slovinsko nebo Rakousko. Spojené státy zůstaly na 23. místě, tedy těsně za Českem.

Na opačném konci žebříčku se opět nachází Afghánistán, následovaný Sierra Leone.

Podle jednoho z autorů zprávy Jana-Emmanuela De Nevea Finové nevynikají honbou za štěstím, ale spíše vnitřní spokojeností. „Neberou se příliš vážně a dokážou si vážit i malých věcí,“ vysvětluje. Právě tento přístup může být klíčem k jejich dlouhodobému úspěchu.

Zpráva vychází z dat amerického Gallupova ústavu a hodnotí odpovědi lidí z více než 140 zemí. Ti posuzují kvalitu svého života na škále od nuly do deseti. Výsledky se následně zprůměrují za poslední tři roky.

Ačkoli výsledky částečně odrážejí ekonomickou úroveň jednotlivých zemí, rozhodně ji nepovažují za jediný faktor. Významnou roli hrají i mezilidské vztahy, důvěra ve společnost, osobní svoboda nebo vnímání korupce. Právě kombinace těchto prvků ukazuje, že skutečné štěstí je mnohem komplexnější než pouhá prosperita.

Hudba vydělává miliardy. Hlavně Spotify a spol.

Hudba vydělává miliardy. Hlavně Spotify a spol.
Profimedia
ČTK
ČTK

Hudební byznys láme rekordy. Streaming přináší miliardy dolarů, za jedno přehrání ale umělci dostávají jen centy. Nejvíc berou streamovací platformy.

Celosvětové tržby z prodeje hudebních nahrávek v loňském roce vzrostly o 6,4 procenta na 31,7 miliardy dolarů (673 miliard korun). Největší podíl na tom mají tržby ze streamovacích služeb ve výši 22 miliard dolarů, které tvoří 70 procent těchto příjmů. Vyplývá to z ve středu zveřejněné zprávy Mezinárodní federace hudebního průmyslu (IFPI).

Roste počet předplatitelů

Placené předplatné streamovacích služeb potom vzrostlo o 8,8 procenta a tvořilo zhruba dvě třetiny celkových tržeb. V současné době hudbu prostřednictvím placeného předplatného některé ze streamovacích služeb poslouchá 837 milionů uživatelů, dodala IFPI.

Vinyl dál na vzestupu

Zároveň roste poptávka po fyzických nosičích, jako jsou vinylové desky, CD či magnetofonové kazety. Tržby vzrostly o osm procent.

V případě vinylových desek rostou tržby již 19. rok v řadě, a to o 13,7 procenta.

Dominuje Taylor Swift

Nejprodávanější byla v roce 2025 již pošesté hudba americké zpěvačky a skladatelky Taylor Swift Její nejnovější album „The Life of a Showgirl“ bylo podle IFPI nejprodávanějším albem roku 2025 na světě.

Kolik vydělají umělci

Zpráva neuvádí, jaký podíl z tržeb nahrávací společnosti předaly samotným umělcům, upozornila agentura Reuters. Většinou se odhaduje, že na nejpoužívanější platformě Spotify si umělci vydělají 0,003 až 0,005 dolaru (0,064 koruny až 0,11 koruny) za jedno přehrání skladby.

Agentura AP dříve upozornila, že žádná fixní sazba neexistuje.

„Řekněme, že posluchač utratí za měsíční předplatné deset dolarů. Tři z těchto dolarů jdou Spotify, zbylých sedm držitelům práv,“ sdělil agentuře viceprezident Spotify Charlie Hellman.

Pokud by posluchač za měsíc přehrál pouze jeden stream, výplata za stream by podle Hellmana činila sedm dolarů. Pokud by však v daném měsíci přehrál 700 streamů, pak by skutečná výplata za stream činila jeden cent.

Rozdíly mezi platformami

Velšská indie rocková kapela Los Campesinos! v prosinci zveřejnila své příjmy ze streamovacích platforem. Ačkoliv největší část těchto příjmů tvoří tantiémy od Spotify díky vysokému počtu přehrání, v přepočtu na jeden stream je částka od této platformy zdaleka nejnižší (0,29 pence).

Naopak nejvíce interpretům za jedno přehrání vyplácí norsko-americká služba Tidal.

„Pokud by každý, kdo album All Hell přehrál na Spotify, místo něj používal službu Tidal, získali bychom navíc 31 847,38 libry, což by zdvojnásobilo částku, kterou jsme za toto období ze streamování alba získali. Nebo kdyby všichni používali Apple Music, bylo by to o 12 331 liber více,“ dodala kapela.

Zároveň upozornila, že existuje také možnost podpořit své oblíbené hudebníky prostřednictvím služby Bandcamp, kde lze poslat libovolnou částku za konkrétní album přímo kapele.

Hlas Ameriky bude vysílat. Soud zvrátil Trumpovy škrty

Hlas Ameriky bude vysílat. Soud zvrátil Trumpovy škrty
Profimedia
ČTK
ČTK

Americký soud nařídil obnovit vysílání Hlasu Ameriky. Stanici prakticky vyřadily z provozu škrty Trumpovy administrativy. Do práce se má vrátit více než tisíc lidí.

Americký federální soudce v úterý nařídil obnovit vysílání rozhlasové stanice Hlas Ameriky. Více než 1000 jejích zaměstnanců, kteří před rokem dostali placené administrativní volno, se má vrátit do práce. Informují o tom agentury.

Americký prezident Donald Trump loni zavedl rozsáhlé škrty ve federální sféře a stanici financovanou z federálních peněz jeho administrativa prakticky vyřadila z provozu.

Soud: škrty porušily zákon

Okresní soudce Royce Lamberth dal Agentuře Spojených států pro globální média (USAGM), jež má na starosti vyplácení peněz a dohled nad činností rozhlasových stanic financovaných federální vládou, týden na vytvoření plánu obnovy vysílání Hlasu Ameriky.

Téměř úplné zastavení činnosti USAGM podle Lambertha porušilo federální administrativní zákony.

Tisíc zaměstnanců doma

USAGM loni v březnu více než 1000 zaměstnancům Hlasu Ameriky nařídila zůstat doma. Učinila tak poté, co Trump podepsal příkaz zredukovat činnost agentury na zákonné minimum. Hlas Ameriky od té doby fungoval v omezeném provozu.

Sporné kroky vedení

Lamberth na začátku března rozhodl, že prozatímní šéfka agentury Kari Lakeová neměla pravomoci, aby nařídila razantní škrty v rozpočtu a personálu stanice.

V čele agentury ji totiž nepotvrdil Senát a manažerskou funkci podle soudce nemohla vykonávat ani na základě jiných zákonů. Soudce tudíž rozhodl, že jsou neplatná rozhodnutí, která Lakeová učinila v období od 31. července do 19. listopadu loňského roku.

Lamberth v uplynulých měsících opakovaně zablokoval snahy o razantní snížení rozpočtu a propouštění personálu Hlasu Ameriky.

Stanice s historickým posláním

Hlas Ameriky je veřejnoprávní organizace, která vznikla s cílem bojovat proti nacistickým dezinformacím za druhé světové války, a jejím posláním je šířit informace do zemí s omezenou svobodou tisku.

Týdně oslovovala přibližně 360 milionů lidí v téměř 50 jazycích. V průběhu let vysílala v Číně, Severní Koreji, bývalém SSSR i na Kubě.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

