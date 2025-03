Biohacking: Takhle jí miliardář, který hledá recept na nesmrtelnost

Stravovací přístup Bryana Johnsona, podnikatele-biohackera, jehož cílem je žit věčně, je většinou hodnocen jako extrémní a dlouhodobě neudržitelný. Jak konkrétně to vypadá a jak se normální smrtelníci mohou jeho dietou inspirovat?

Johnsonova celá denní rutina je podřízena stravě, spánku, cvičení a eliminaci stresu. Samozřejmě také pracuje a jeho rutina právě také pomáhá jeho výkonnosti, stabilní hladině pocitové energie a tyto okamžité výsledky se pak promítají do pomalejšího stárnutí. Je třeba si uvědomit, že i volnější, ale konzistentní strategie zdravého životního stylu, na kterou jsme zvyklí každý den, udělá mnohem více než jednorázové detoxy, pobyty, týdenní diety a suché měsíce. To, co děláme každý den, byť i v malé míře má z dlouhodobého hlediska nejvyšší moc. Každodenně se cítíme a vypadáme lépe a tyto efekty se pak časem i celkově kumulují.

Johnson vstává okolo páté ranní přirozeně bez budíku, protože chodí brzo spát. První jídlo konzumuje zhruba půl hodiny po probuzení, pokud se to dá nazvat jídlem. Je to drink skládající se z jeho produktů Blueprint Longevity Mix, kolagenu, kreatinu a prebiotických vláknin ve formě GOS a inulinu. Johnson tvrdí, že přestává pít tekutiny okolo čtvrté odpoledne, tento nápoj tak funguje jako doplnění tekutin a také chce, aby ho připravil na následné cvičení.

Pokud Johnson přes 12 hodin nepije (a samozřejmě ani nejí), praktikuje tím takzvaný suchý půst. Suchý půst je po staletí dodržován jako náboženská praktika a dnešní studie potvrzují jeho zdravotní benefity - podporuje hubnutí, ozdravuje kardiovaskulární soustavu, snižuje zánět a předchází rakovině. Může být však nevhodný pro některé osoby, je totiž celkově náročnější pro organismus, speciálně pro takový, který není na podobné praktiky zvyklý.

Před sedmou hodinou raní Johnson snídá. Opět je to spíše jídlo v uvozovkách - je to kaše nebo puding - připraveny jsou z jeho proteinových produktů, jeho mixu sušeného ovoce a ořechů, jeho kakaa a makadamiového mléka. K tomu si dá dvě lžíce svého olivového oleje a první hrsti doplňků stravy dne. Johnson k popisu své diety přidává poznámku, že být veganem je jeho volba a že ostatní mohou přidat živočišné produkty podle vlastní preference.

Nabízí se otázka, zda se opravdu někdo, kdo dělá tolik pro své zdraví a „nesmrtelnost“ - podřizuje tomu značnou část času, námahya dva miliony dolarů ročně -, rozhodl být veganem pouze z etických či morálních důvodů. Zvláště pokud by neměl problém konzumovat kolagen, který je svým původem živočišný, což i sám Johnson přiznává.

Další jídlo dne je pro Johnsona okolo 9.00 a je to spíše oběd, ale konečně něco, co vypadá jako reálné jídlo. Brokolice, květák, houby a čočka, ochucené limetkou, kmínem, zázvorem, česnekem a octem, doplněné o tuky - konopná semínka a opět olivový olej. Takové jídlo dodá Johnsonovi řadu vitamínů a minerálů, antioxidantů, protizánětlivých fytochemikálií, a také detoxikačních látek na sirné bázi z košťálové zeleniny. Toto je určitě zdravý talíř, kterým se můžeme inspirovat do našeho jídelníčku jako vysoce výživnou alternativu.

V 11 hodin jí Johnson poslední jídlo dne. Popisuje ho jako kombinaci zeleniny, ořechů a semínek a bobulovin. Jako příklad dává recept na plněné sladké brambory- kde suroviny dále tvoří cizrna, rajčata, avokádo, ředkvičky, ochucené koriandrem, čili papričkami, citrónem, limetkou a znovu olivovým olejem. K tomu opět přidává pro něj individualizované doplňky stravy- na ty, které ve své rutině přiznává, se podíváme v našem seriálu za týden.

Pro počítavé, Johnson se neváhá podělit o svá makra - toto vše zde popsané jídlo dává dohromady cca 2250 kalorií, což představuje 10procentní kalorický deficit podle jeho vypočítané denní potřeby. Kalorická restrikce (o ní jsme psali zde) je ve vědeckých kruzích již po desetiletí uznaná jako validní strategie prodloužení délky života, minimálně ve zvířecích modelech.

Johnson také jmenuje, které potraviny záměrně ve své stravě vynechává: vysoce zpracované potraviny jako ty s glukózo-fruktózovým sirupem, procesovanými oleji, sladidla, mléčné výrobky a také alkohol. O těch je dlouhodobě známo, že jejich konzumace nepodporuje dlouhověkost a to nejlepší zdraví do vysokého věku.