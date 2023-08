Železná koule je pražský fitness hit. Recept na úspěch dle jejího zakladatele? Každý den se v něčem zlepšit

„Úspěch v životě je složené úsilí. Trochu každý den, ale hodně dlouho. Když to děláš dobře a efektivně, tak výsledky vidíš,” říká zakladatel sítě posiloven Železná koule, Michal Vrátný, přezdívaný Radar. V Praze mají tělocvičny na Národní třídě, v Holešovicích a ve Strašnicích. „Měl jsem víc štěstí než rozumu,” popisuje Radar pro newstream.cz svou podnikatelskou cestu i pohled na sport a osobní zdraví.

Jaká byla profesní a životní cesta Michala Radara Vrátného k fenoménu Železná koule? Přiznává, že ne úplně přímočará. Začínal jinak. Na střední škole, ještě v době před zrozením Facebooku, se zajímal o počítačovou grafiku. „Tehdy neexistovaly online nástroje, dělal jsem ve Photoshopu. Chtěl jsem dělat reklamní grafiku,” vzpomíná rodák z Liberce. Místo toho šel studovat elektrotechniku na ČVUT a při studiu si přivydělával v v IT firmě.

„Z kluka, který vždycky sportoval, se stalo trochu prasátko. A byl jsem věčně unavený,” popisuje Radar. Byla to motivace ke změně. Změnil obor studia na marketing, začal cvičit a jíst zdravěji. Poměrně aktivně dělal krav magu. Tam mu pak nabídli, že by ji mohl i učit, a tak vedl kurzy sebeobrany. Bavilo ho to.

Pandemie nás paradoxně nakopla

V roce 2011 přidal do cvičební rutiny kettlebell (železnou kouli, po níž je pojmenovaná i síť posiloven) a otevřel první tělocvičnu v Praze 10. „Čekal jsem, že to vydrží měsíc, a zatím to pořád frčí,” říká Vrátný. Dařilo se i během covidu, kdy posilovny postihl nařízený lockdown. „Vedli jsme online tréninky a věnovali se rozvoji e-shopu. Systematickou prací celého týmu jsme vyrostli,” říká.

Michal "Radar" Vrátný, zakladatel sítě posiloven Železná koule Archiv Michala Vrátného, užito se svolením

A jaký je podle něj recept na úspěch? „Dlouhodobost a konzistence, to je klíč. A platí to nejen ve cvičení, ale také v podnikání,” říká. A dodává: „Táta, taky podnikatel, mi vždy radil, abych se do 35 let nechal někde zaměstnat, díval se, jak to ve firmě dělají, a pak to zkusil na vlastní triko. No, neposlechl jsem ho. Byznys jsem založil v jednadvaceti.” Čím je člověk starší a zkušenější, tím hůř se podle něj s podnikáním začíná - vidí už totiž větší rizika, než mladý človek, který umí zariskovat.

Přiznává, že prvních pět let bylo z pohledu byznysu Železné koule hodně reaktivních. „Chyběla nám vize. Nebyli jsme v tom sami, spoustě lidem a jejich projektům chybí směřování, žijí a konají reaktivně a nakonec se ocitnou někde, kde původně vůbec nechtěli být,” zamýšlí se. Až když si Radar načrtl vizi projektu, v hrubých konturách pojmenoval, kam chce s projektem vyrůst, chytl byznys správný směr a spád.

Firma jako živá bytost

A jakou nejlepší byznysovou radu v životě dostal? „Jeden manažer mi kdysi řekl, že na firmu nahlíží jako na živý organismus, jestli je štíhlá nebo tučná, zdravá nebo chronicky stonající, efektivní nebo s rezervami, i to, jaké udržuje vztahy.”

Síť posiloven Železná koule vyrostla bez cizího kapitálu, bez investora. Aktuálně čítá tři gymy v Praze, kterými prošlo přes 10 tisíc lidí, online koučinkem pak téměř 30 tisíc. Na podzim v Železné kouli chystají velkou aktualizaci aplikace pro jejich online koučink včetně tréninkového programu pro děti.

Jaká je jeho sportovní a životní rutina, prozrazuje v rozhovoru pro newstream.cz:

Jaké máte návyky?

Chodím pravidelně cvičit, dávám - většinou - bacha na to, co jím a snažím se pravidelně spát. To je nejžitečnější, co může být. Nejsem jedním z těch biohackerů, co nosí celý den červený brejle, sype do sebe kila pilulí a koupe se zásadně jen v ledový kádi. Dělám úplný základy pro to, abych se cítil dobře a měl dost energie na práci a život. Snažím se čas investovat spíš do cestování, sportu a lidí. Ale moje snoubenka se přes 10 let věnuje meditacím, tak po tom trochu pokukuju, to je jedna z věcí, která myslím smysl má.

Nejlepší životní rada, kterou jste kdy dostal?

Pokud chceš získat skvělého partnera do vztahu, tak bys měl být ty nejdřív ten skvělý partner. Starat se o sebe a někam se posouvat. K tomu je fajn dobrá životospráva a silový trénink minimálně dvakrát týdně, životní postoj a síla. Hodně lidí se mě ptá na motivaci. Moc na ni nevěřím v kontextu toho, co děláme. Myslím, že je důležité zažívat každý den pocit, že ses v něčem zlepšil. Proto je silový trénink skvělá cesta, jak ho docílit. Úspěch v životě, ať už v partnerství či byznysu, je vždycky složené úsilí trochu každý den, ale hodně dlouho. Když to děláš dobře a efektivně, tak výsledky vidíš.

Jak zacházet s alkoholem?

Alkohol není prospěšný v žádné dávce, z hlediska zdraví nemá žádné benefity. Ale pak je tam samozřejmě aspekt sociální, takže je potřeba hledat nějaký smysluplný průsečík. U každého to bude individuální, ale obecně by lidi měli pít míň, obzvlášť v Česku.

A jaký názor máte na cukr? A jak zkrotit chutě na sladké, případně jak tělu dodat podobné potěšení, které mu přináší cukr?

Na cukr asi názor nemám, je to prostě látka, která sladí potraviny a nápoje. Cukr rozhodně sám o sobě není zlo, stejně jako není zlo auto. S obezřetností nepředstavuje problém

Vyzrát na cukr se dá tím, že postavíš svůj jídelníček kolem plnohodnotných jídel s vysokým obsahem bílkovin. Taková strava dostatečně zasytí a budeš mít mnohem menší potřebu jíst sladké. Taky doporučuju nejíst sladké snídaně. Sladký jogurt a cereálie plné cukru většinou tu chuť na cukr nastartují.

Dál taky existuje množství alternativních sladidel (zero nápoje, čekankový sirup, různé zero toppingy), které uspokojí chuť na sladké, ale mají méně kalorií. Na rozdíl od toho, co tvrdí konspirační teorie, nejsou umělá sladidla vyvinuta pro použití v chemických zbraních a nezpůsobují rakovinu.