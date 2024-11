Biohacking: Hericium. Houba, která chutná a vyživuje mozek

Lví hříva, botanicky korálovec ježatý, latinsky hericium erinaceus je jedlá a medicinální houba používaná zejména v čínské medicíně po tisíce let. Tam je jí připisován posilující vliv na srdce, plíce, ledviny, játra a slezinu a tím podporuje dobré trávení a vyrovnává hladinu energie. Díky znatelným účinkům byla houba poslední desetiletí zkoumána i vědci, kteří zjistili řadu nepopiratelných benefitů pro zdraví lidského organismu.

Podle výzkumů obsahuje zhruba 70 specifických látek, které mají potenciální či faktické pozitivní účinky a umí předcházet či léčit řadu chronických, kognitivních a neurologických onemocnění. Těmito prospěšnými látkami jsou zejména polysacharidy, specifické molekuly nazývané hericenony a ericeny, a dále peptidy, terpenoidy, polyfenoly a steroly. Obsahuje také betakaroteny, vitamín C a E, je bohatá na draslík, železo, zinek a selen.

Primárně lze účinek korálovce pocítit na zdraví našeho mozku. Jeden z důvodů, proč tomu tak je, že hericium prokazatelně podporuje růst neuritů z neuronu, což jsou dlouhé výběžky, které rozvádějí vzruchy z neuronu. Děje se tak v mozku, míše i sítnici oka. Toto dává naději při léčbě degenerativních chorob mozku do budoucna.

Výtažek z korálovce v řadě studií na myších i lidech ukázal benefity v případě onemocnění Alzheimerovou i Parkinsonovou chorobou. Jedním z mechanismů fungování se ukazuje zvýšená antioxidační aktivita v tkáních při suplementaci korálovcem. V případě Alzheimerovy nemoci je korálovec schopen snižovat rychlost akumulace beta amyloid plaku, který je statisticky spojován s rozvojem této choroby. Hericium umí také snižovat úzkosti a deprese, podporovat spánek a snižovat tak pociťovanou únavu.

Řada prospěšných látek přítomných v korálovci hraje roli při prevenci a zpomalení postupu různých druhů rakovinných onemocnění, jako leukémie, rakoviny žaludku, prsu, střev, plic a jater. V dnešní době se doporučuje konzumace korálovce jako podpůrné léčby nádorových onemocnění. Obsah polysacharidů beta glukanů značně posiluje imunitní systém na všech úrovních, včetně tvorby signalizačních molekul cytokinů, aktivaci specifických bílých krvinek „přirozených zabijáků“ a dendritických buněk. Beta glukan je tím tedy účinný i prevenci a léčbě akutních infekčních onemocnění, virových i bakteriálních.

Korálovec pomáhá i obézním či cukrovkářům

Konzumace hericia podporuje organismus při redukci škodlivého chronického zánětu, který stojí za řadou moderních chronických chorob. Je prospěšná při prevenci a již rozvinuté fázi metabolického syndromu. To je patologický stav, který je předstupněm závažných onemocnění a zahrnuje obezitu, vysoký tlak, vysokou hladinu „špatného“ a nízkou hladinu „dobrého“ cholesterolu a sníženou citlivost na inzulín, čili náběh na cukrovku. Tato kombinace je silně statisticky spojena se vznikem srdečně-cévních onemocnění, cukrovky, rakovin, ztluštění jater a dalších problémů. Extrakt z hericia pomáhá předcházet právě vznikům usazenin v cévách a pomáhá zcitlivovat tkáně na inzulín.

Korálovec lze vypěstovat i doma pomocí pěstební sady (na snímku) iStock

Protizánětlivé vlastnosti korálovce pomáhají i v trávícím systému, kde vylepšují mikrobiom střev a snižují chronický zánět u onemocnění jako je dráždivý tračník či ulcerózní kolitida. Umí také pomoci s bakteriovými infekcemi jako H. pylori. Výčet benefitů korálovce nekončí jeho antioxidativními schopnostmi, které mimo jiné zpomalují stárnutí, a to jak zevnitř, tak navenek. Korálovec udržuje pružnou kůži a urychluje hojení.

Korálovec lze vypěstovat i doma pomocí pěstební sady, nebo pořídit sušené houby či kapsle nebo extrakt. Populární se také stávají mixy kávy a medicinálních hub, kdy je hericium často součástí. Jedná je o směsi adaptogenních hub, jako je kromě korálovce reishi, čaga, cordyceps či coriolus. Hlavní výhodou takových směsí je obsah řady hub, které pomáhají organismu na mnoha úrovních, jako redukce stresu, podpora imunity a kognitivních funkcí. Prospěšné je také poměrné snížení obsahu kávy a kofeinu tím, že obsah hub pomáhá snížit negativní dopad kofeinu na nadledvinky.

