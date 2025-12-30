Zmizelo třicet milionů eur. Gelsenkirchen zažil jednu z největších bankovních loupeží
Promyšlená akce, těžká technika a tisíce vykradených bezpečnostních schránek. Vloupání do trezoru spořitelny v západoněmeckém Gelsenkirchenu šokovalo nejen klienty banky, ale i kriminalisty. Kořist v přepočtu přes 700 milionů korun může z tohoto případu udělat jednu z největších loupeží v dějinách Německa.
Ještě v pondělí ráno působila pobočka spořitelny v Gelsenkirchen nenápadně. O několik hodin později už bylo jasné, že se za jejími zdmi odehrála kriminální operace nebývalého rozsahu. Neznámí pachatelé se vloupali do trezoru a podle prvních odhadů si odnesli cennosti v hodnotě kolem 30 milionů eur.
Lupiči postupovali systematicky a s chladnou precizností. Ke schránkám se dostali přes parkovací dům ze sousední ulice, odkud prošli několika zabezpečenými dveřmi až do archivu. Odtud pomocí speciálního vrtáku prorazili zeď trezoru. Výsledkem bylo více než 3200 otevřených bezpečnostních schránek a přibližně 2500 poškozených klientů.
Francouzská policie zatkla dva muže, které podezírá, že se před týdnem podíleli na loupeži vzácných šperků z pařížského Louvru, píší francouzská média. Podle deníku Le Figaro ale klenoty zatím policie nenašla. Zatčení podezřelých později potvrdila i pařížská prokurátorka Laure Beccuauová, která ale neuvedla jejich počet.
Francouzi zatkli lupiče, kteří ukradli šperky z Louvru. Klenoty se nenašly
Politika
Francouzská policie zatkla dva muže, které podezírá, že se před týdnem podíleli na loupeži vzácných šperků z pařížského Louvru, píší francouzská média. Podle deníku Le Figaro ale klenoty zatím policie nenašla. Zatčení podezřelých později potvrdila i pařížská prokurátorka Laure Beccuauová, která ale neuvedla jejich počet.
Na podezřelý pohyb upozornil až automatický požární poplach, který se spustil v noci na pondělí. Policisté a hasiči při následné kontrole objevili v suterénu otvor vedoucí přímo do trezorové místnosti. Kriminalisté zajišťovali stopy po celý den, po pachatelích se však zatím slehla zem.
Zatímco vyšetřování pokračuje, před vyloupenou pobočkou panuje napjatá atmosféra. Klienti se dožadují informací o osudu svého majetku a nervozita roste. Spořitelna Sparkasse Gelsenkirchen proto zřídila speciální informační linku, samotná pobočka ale zůstává uzavřená. V jednu chvíli se počet čekajících vyšplhal až ke dvěma stovkám a situaci musela uklidňovat policie.
Jak a kdy si můžete vybírat peníze, tedy hotovost z vlastního účtu se docela vyplatí vědět. Zvláště, pokud třeba přejdete k jiné bance s lepším úročením, ale bez vlastní sítě bankomatů nebo poboček s pokladnou. Máme pro vás základní souhrn, jak to nyní v které bance u nás chodí.
Výběr hotovosti na pobočkách je přežitek, prosazují nové banky
Money
Jak a kdy si můžete vybírat peníze, tedy hotovost z vlastního účtu se docela vyplatí vědět. Zvláště, pokud třeba přejdete k jiné bance s lepším úročením, ale bez vlastní sítě bankomatů nebo poboček s pokladnou. Máme pro vás základní souhrn, jak to nyní v které bance u nás chodí.
Podle agentury Deutsche Presse-Agentur jsou podobné případy v Německu výjimečné. Přesto se v posledních letech objevilo několik menších, avšak nápadně podobných loupeží – například v Lübecku nebo v Norderstedtu u Hamburku. Rozsahem i výší škody je však případ z Gelsenkirchenu zcela mimořádný.
Zda šlo o práci zkušeného mezinárodního gangu, nebo dokonale připravenou akci místních pachatelů, zůstává otázkou. Jisté je jen jedno: klidné město v Porúří se přes noc ocitlo v centru jednoho z největších kriminálních příběhů posledních let.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.