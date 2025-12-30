Nový magazín právě vychází!

Zmizelo třicet milionů eur. Gelsenkirchen zažil jednu z největších bankovních loupeží

Zmizelo třicet milionů eur. Gelsenkirchen zažil jednu z největších bankovních loupeží

Německé policisty čeká těžký případ
Promyšlená akce, těžká technika a tisíce vykradených bezpečnostních schránek. Vloupání do trezoru spořitelny v západoněmeckém Gelsenkirchenu šokovalo nejen klienty banky, ale i kriminalisty. Kořist v přepočtu přes 700 milionů korun může z tohoto případu udělat jednu z největších loupeží v dějinách Německa.

Ještě v pondělí ráno působila pobočka spořitelny v Gelsenkirchen nenápadně. O několik hodin později už bylo jasné, že se za jejími zdmi odehrála kriminální operace nebývalého rozsahu. Neznámí pachatelé se vloupali do trezoru a podle prvních odhadů si odnesli cennosti v hodnotě kolem 30 milionů eur.

Lupiči postupovali systematicky a s chladnou precizností. Ke schránkám se dostali přes parkovací dům ze sousední ulice, odkud prošli několika zabezpečenými dveřmi až do archivu. Odtud pomocí speciálního vrtáku prorazili zeď trezoru. Výsledkem bylo více než 3200 otevřených bezpečnostních schránek a přibližně 2500 poškozených klientů.

Francouzi zatkli lupiče, kteří ukradli šperky z Louvru

Francouzi zatkli lupiče, kteří ukradli šperky z Louvru. Klenoty se nenašly

Politika

Francouzská policie zatkla dva muže, které podezírá, že se před týdnem podíleli na loupeži vzácných šperků z pařížského Louvru, píší francouzská média. Podle deníku Le Figaro ale klenoty zatím policie nenašla. Zatčení podezřelých později potvrdila i pařížská prokurátorka Laure Beccuauová, která ale neuvedla jejich počet.

ČTK

Přečíst článek

Na podezřelý pohyb upozornil až automatický požární poplach, který se spustil v noci na pondělí. Policisté a hasiči při následné kontrole objevili v suterénu otvor vedoucí přímo do trezorové místnosti. Kriminalisté zajišťovali stopy po celý den, po pachatelích se však zatím slehla zem.

Zatímco vyšetřování pokračuje, před vyloupenou pobočkou panuje napjatá atmosféra. Klienti se dožadují informací o osudu svého majetku a nervozita roste. Spořitelna Sparkasse Gelsenkirchen proto zřídila speciální informační linku, samotná pobočka ale zůstává uzavřená. V jednu chvíli se počet čekajících vyšplhal až ke dvěma stovkám a situaci musela uklidňovat policie.

Výběr hotovosti na pobočkách je přežitek, prosazují nové banky

Money

Jak a kdy si můžete vybírat peníze, tedy hotovost z vlastního účtu se docela vyplatí vědět. Zvláště, pokud třeba přejdete k jiné bance s lepším úročením, ale bez vlastní sítě bankomatů nebo poboček s pokladnou. Máme pro vás základní souhrn, jak to nyní v které bance u nás chodí. 

Věra Tůmová

Přečíst článek

Podle agentury Deutsche Presse-Agentur jsou podobné případy v Německu výjimečné. Přesto se v posledních letech objevilo několik menších, avšak nápadně podobných loupeží – například v Lübecku nebo v Norderstedtu u Hamburku. Rozsahem i výší škody je však případ z Gelsenkirchenu zcela mimořádný.

Zda šlo o práci zkušeného mezinárodního gangu, nebo dokonale připravenou akci místních pachatelů, zůstává otázkou. Jisté je jen jedno: klidné město v Porúří se přes noc ocitlo v centru jednoho z největších kriminálních příběhů posledních let.

Čísla jsou jasná. Index S&P 500, který kopíruje vývoj 500 největších amerických firem a je považován za odraz americké ekonomiky, letos vzrostl o 17,4 procenta. To sice patří k do nejlepší třetiny celoročních výnosů indexu od roku 2000, přesto američtí drobní investoři nemohou jásat.

Server FT.com upozorňuje, že důležitým ukazatelem skutečného výkonu americké burza je srovnání s globálním indexem MSCI All Country World ex USA. V dlouhodobé perspektivě právě srovnání těchto dvou indexů ukazuje úspěch amerického investičního prostředí, letos se to ale nepotvrdilo.

MSCI All Country World ex USA totiž nabídl výnos 29 procent, čímž jednak americké akcie hravě překonal. Co je ale podstatnější, stalo se tak nejvyšším rozdílem od roku 2009, kdy se na výkonu amerických burz stále podepisovala finanční krize. A podle Emily Herbert z The Financial Times mohl být rozdíl ještě daleko horší. „Boom umělé inteligence na Wall Street podpořil oživení po výprodeji, který vyvolala Trumpova celní ofenzíva v dubnu, nazvaná ‚Den osvobození‘,“ uvedla analytička.

Pražská burza kraluje

K naprostým vítězům letošního roku patřila přitom Burza cenných papírů Praha. Její index PX-TR, který vedle nárůstu ceny akcií zohledňuje také výnos dividend, nabídl celoroční výnos přesahující 60 procent.

Investoři do českých aktiv výrazně vydělali na nárůstu zejména titulů z bankovního sektoru. Erste letos posílila o více než 66 procent, Moneta téměř o 55 procent a Komerční banka o 37 procent. Dařilo se také akciím skupiny ČEZ, která je největší emisí pražské burzy. Akcie energetického gigantu letos posílily o více než 35 procent, pravděpodobně i kvůli uzavření tendru na dostavbu dalších bloků jaderné elektrárny Dukovany i kvůli uklidnění situace ohledně případného zestátnění skupiny.

Z dalších globálních burz se mimořádně dařilo zejména Japonsku, kam podle odborníků směřovala velká část prostředků při výprodeji amerických aktiv, dále Velké Británii i Německu.

Zatímco zlato letos roste „jen“ o desítky procent, stříbro se vyšvihlo na téměř dvojnásobek ceny.

Cena stříbra dnes poprvé překonala hranici 80 dolarů (1650 korun) za troyskou unci (31,1 gramu). Později však své zisky částečně smazala, protože investoři vybírali zisky a zároveň polevilo geopolitické napětí, které v předchozích dnech podporovalo poptávku po bezpečných aktivech. Stříbro si letos připsalo už zhruba 181 procent a svým výkonem výrazně překonalo zlato. K růstu mu pomohlo zejména to, že v USA je nově považováno za strategicky důležitou surovinu, ale také omezená nabídka a nízké zásoby. Tyto faktory se potkávají s rostoucí poptávkou ze strany průmyslu i investorů, což cenu stříbra dál tlačí vzhůru.

Cena zlata pokořila další rekord

Poslední rekord roku? Zlato překonalo další hranici

Trhy

Cena cenného kovu se v noci na Štědrý den přehoupla přes částku 4500 dolarů za trojskou unci. Důvodem je napětí mezi USA a Venezuelou, které znejišťuje trhy. Zlato tak jen za letošek posílilo o více než 70 procent. Jaká jsou nyní očekávání pro další měsíce?

sta

Přečíst článek

Cena stříbra na spotovém trhu, tedy k okamžitému dodání, brzy ráno stoupla až na rekordních 83,62 dolaru za unci, napsala agentura Reuters. Později však své zisky smazala a kolem 7:40 SEČ se stříbro prodávalo za 77,3 dolaru za unci, ztrácelo tak 2,5 procenta.

Zlato ustoupilo, ale zůstává blízko rekordů

Spotová cena zlata ve stejnou dobu klesala o téměř jedno procento na 4490 dolarů za unci, když v pátek dosáhla rekordních 4549,71 dolaru. V letošním roce zatím cena stoupla o 72 procent a překonala několik rekordních maxim. Zlatu pomohla řada faktorů, včetně sázek na další snížení úrokových sazeb v USA, geopolitického napětí či silné poptávky ze strany centrálních bank.

Stříbro by letos mohlo zastínit i zlato, tvrdí analytici

Stříbro na rekordu. Roste rychleji než zlato. Důvodů je víc

Trhy

Zatímco zlato se drží na rekordních hodnotách, stříbro překvapuje ještě dynamičtějším růstem. Od začátku roku posílilo o 143 procent a dnes poprvé překonalo hranici 70 dolarů za unci.

ČTK

Přečíst článek

„Kombinace realizace zisků a zdánlivě produktivních rozhovorů mezi Trumpem a Zelenským ohledně potenciální mírové dohody dostala zlato a stříbro do defenzivy,“ uvedl k dnešnímu vývoji analytik firmy KCM Trade Tim Waterer. Americký prezident Donald Trump v uvedl, že on a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se velmi přiblížili k dohodě o ukončení války na Ukrajině a možná ji mají na dosah.

Kam až mohou ceny vystoupat

Waterer se domnívá, že zlato by v příštím roce mohlo stoupnout až na 5000 dolarů za unci, pokud bude příští šéf centrální banky USA (Fed) nakloněn nižším úrokovým sazbám. Snížení sazeb a pokračující silná průmyslová poptávka v kombinaci s nedostatkem nabídky by pak podle něj mohly způsobit růst ceny stříbra příští rok až na 100 dolarů za unci.

I dnes lze na trhu nalézt příležitosti – kvalitní, případně hodnotové společnosti, které jsou rozumně oceněné

Timur Barotov: Růstový trh dozrává. AI bublina a úvěrové riziko jej může ukončit

Názory

V posledních pěti letech došlo k inflaci téměř všeho – od spotřebního zboží přes komodity až po investiční aktiva. Tato inflační epizoda byla logickým důsledkem nouzového navyšování množství peněz v oběhu vládami a centrálními bankami na počátku pandemie.

Timur Barotov

Přečíst článek

