V soutěži Visa Bank Branch of the Year bodovala pobočka Komerční banky v Příbrami
Soutěž Visa Bank Branch of the Year zná své vítěze posledního čtvrtletí roku 2025. První místo obsadila pobočka Komerční banky v Příbrami, druhé místo získala ČSOB v Mariánských Lázních a třetí příčku obsadila Česká spořitelna v Rumburku. Ocenění potvrzuje, že úspěšné bankovní pobočky dnes dovedou mistrně propojit digitální inovace s lidským přístupem a poskytnout špičkovou zákaznickou zkušenost.
Ve čtvrtém kvartálu roku 2025 excelovaly pobočky zejména ve schopnosti nabídnout klientům prostředí, které podporuje konzultace zásadních finančních rozhodnutí, jako jsou hypotéky, investice či dlouhodobé finanční plánování. Právě tyto oblasti patří mezi významná očekávání zákazníků, kteří běžně řeší bankovní úkony digitálně.
Oceněné pobočky úspěšně implementují digitální check-in, elektronický podpis dokumentů, chytré bankomaty, mincomaty či využití tabletů pro rychlou a efektivní obsluhu. Tyto technologie zvyšují komfort klientů a zároveň umožňují bankovním poradcům věnovat více času poradenské činnosti.
Visa Bank Branch of the Year dlouhodobě reflektuje aktuální trendy v oblasti zákaznické zkušenosti na bankovních pobočkách, které se postupně transformují z transakčních míst na poradenská centra, kde hraje klíčovou roli důvěra, empatie a individualizovaný přístup ke klientům. Lidský kontakt tak zůstává nenahraditelný při složitějších a emocionálně významných finančních rozhodnutích. Právě schopnost propojit efektivitu digitálních nástrojů často podporovaných umělou inteligencí s odborným, empatickým a proaktivním přístupem bankovních poradců patří mezi důležitá hodnoticí kritéria samotné soutěže.
Vítězové soutěže tak ukazují, že význam bankovních poboček neklesá, ale naopak jsou zásadním marketingovým a brandovým nástrojem bank, místem, kde se buduje dlouhodobý vztah se zákazníkem a důvěra v bankovní značku. Moderní design, příjemná atmosféra, pohodlné sezení, nabídka kávy, oddělené konzultační místnosti či prvky připomínající coworkingová centra přispívají k tomu, že se klienti na pobočkách cítí komfortně a bezpečně. Důraz je kladen také na proaktivní a empatickou komunikaci, kdy bankovní poradci díky informacím o klientovi dokážou předvídat potřeby klientů, nabídnout pomoc ještě předtím, než o ni klient sám požádá.
Výsledky soutěže Visa Bank Branch of the Year: 4. čtvrtletí 2025
-
Komerční banka, Jiráskovy sady 16, Příbram
-
ČSOB, Chebská 797/21, Mariánské Lázně
-
Česká spořitelna, Náměstí Lužické 212/16, Rumburk
Oceněné pobočky postupují do celoročního finále soutěže Visa Bank Branch of the Year, kde se připojí k vítězům z předchozích čtvrtletí roku 2025. Absolutní vítěz uplynulého roku, o kterém rozhodne nezávislá odborná porota, bude vyhlášen na jarním eventu pořádaném společností Visa.
