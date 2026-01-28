Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money V soutěži Visa Bank Branch of the Year bodovala pobočka Komerční banky v Příbrami

V soutěži Visa Bank Branch of the Year bodovala pobočka Komerční banky v Příbrami

V soutěži Visa Bank Branch of the Year bodovala pobočka Komerční banky v Příbrami
Visa Bank Branch of the Year, užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Soutěž Visa Bank Branch of the Year zná své vítěze posledního čtvrtletí roku 2025. První místo obsadila pobočka Komerční banky v Příbrami, druhé místo získala ČSOB v Mariánských Lázních a třetí příčku obsadila Česká spořitelna v Rumburku. Ocenění potvrzuje, že úspěšné bankovní pobočky dnes dovedou mistrně propojit digitální inovace s lidským přístupem a poskytnout špičkovou zákaznickou zkušenost.

Ve čtvrtém kvartálu roku 2025 excelovaly pobočky zejména ve schopnosti nabídnout klientům prostředí, které podporuje konzultace zásadních finančních rozhodnutí, jako jsou hypotéky, investice či dlouhodobé finanční plánování. Právě tyto oblasti patří mezi významná očekávání zákazníků, kteří běžně řeší bankovní úkony digitálně.

Oceněné pobočky úspěšně implementují digitální check-in, elektronický podpis dokumentů, chytré bankomaty, mincomaty či využití tabletů pro rychlou a efektivní obsluhu. Tyto technologie zvyšují komfort klientů a zároveň umožňují bankovním poradcům věnovat více času poradenské činnosti.

Visa Bank Branch of the Year dlouhodobě reflektuje aktuální trendy v oblasti zákaznické zkušenosti na bankovních pobočkách, které se postupně transformují z transakčních míst na poradenská centra, kde hraje klíčovou roli důvěra, empatie a individualizovaný přístup ke klientům. Lidský kontakt tak zůstává nenahraditelný při složitějších a emocionálně významných finančních rozhodnutích. Právě schopnost propojit efektivitu digitálních nástrojů často podporovaných umělou inteligencí s odborným, empatickým a proaktivním přístupem bankovních poradců patří mezi důležitá hodnoticí kritéria samotné soutěže.

Vítězové soutěže tak ukazují, že význam bankovních poboček neklesá, ale naopak jsou zásadním marketingovým a brandovým nástrojem bank, místem, kde se buduje dlouhodobý vztah se zákazníkem a důvěra v bankovní značku. Moderní design, příjemná atmosféra, pohodlné sezení, nabídka kávy, oddělené konzultační místnosti či prvky připomínající coworkingová centra přispívají k tomu, že se klienti na pobočkách cítí komfortně a bezpečně. Důraz je kladen také na proaktivní a empatickou komunikaci, kdy bankovní poradci díky informacím o klientovi dokážou předvídat potřeby klientů, nabídnout pomoc ještě předtím, než o ni klient sám požádá.

Výsledky soutěže Visa Bank Branch of the Year: 4. čtvrtletí 2025

  1. Komerční banka, Jiráskovy sady 16, Příbram

  2. ČSOB, Chebská 797/21, Mariánské Lázně

  3. Česká spořitelna, Náměstí Lužické 212/16, Rumburk

Oceněné pobočky postupují do celoročního finále soutěže Visa Bank Branch of the Year, kde se připojí k vítězům z předchozích čtvrtletí roku 2025. Absolutní vítěz uplynulého roku, o kterém rozhodne nezávislá odborná porota, bude vyhlášen na jarním eventu pořádaném společností Visa.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

VISA BANK BRUNCH, užito se svolením

Partners Banka v Chocni si převzala třetí místo v soutěži Visa Bank Branch of the Year

Money

Newstream & Partner

Přečíst článek

Olomoucká pobočka České spořitelny bodovala v soutěži VISA Bank Branch of the Year

Money

Newstream & Partner

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Čekají nás čtyři roky hororu s Macinkou

Dalibor Martínek: Čekají nás čtyři roky hororu s Macinkou
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Petr Macinka má další zářez na pažbě svých nehorázností. A to je u vlády teprve měsíc. Nyní vydírá prezidenta Pavla. Chce ho donutit, aby podepsal Turka jako ministra. Když ne, tak Pavel prý uvidí. Macinka otevírá nový suterén politické kultury. A to má zastupovat tento stát na mezinárodním poli.

Petr Macinka patrně nemá žádné hranice. Ještě jsme na ně nenarazili. Jeho učitel Václav Klaus sice také v posledních letech překvapoval veřejnost štiplavými výroky na účet vlády či konkrétních politiků, ale ve srovnání s chováním Macinky to byla ještě politická hyperkorektnost.

Macinka neváhá vydírat prezidenta textovými zprávami, v nichž mimo jiné tvrdí, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“. Nebo napsal do mobilu, že „buď bude možné vše, anebo nebude možné nic. Stačí jeden podpis.“ Je jasné ještě předtím, než k takové komunikaci zaujme postoj justice, že jde o vydírání. A to hlavy státu. To jsme tu ještě neměli.

Macinka také zmínil, že jediným důvodem, proč Ukrajina nedostane letouny L-159, je jeho msta. Takže vydírání už prakticky začalo. Bere Macinka nějaké návykové látky? Normální člověk přece ve střízlivém stavu nepíše prezidentovi přes mobil vydírající zprávy. Nebo si šéf Motoristů myslí, že s poslaneckou imunitou a sto osmičkou ve Sněmovně, která na něm visí, si může dovolit všechno?

Jistým způsobem je to i vydírání Andreje Babiše. Frackovatě si budu dělat, co se mi zlíbí, protože na mě stojí vláda. To je úroveň. Zděšení v ANO z toho, jakého si našli partnera, je očividné. Babiš chce mít s Hradem dobré vztahy. Prezident a premiér se navzájem potřebují v mnoha ohledech. Teď bude muset co chvíli žehlit Macinkovy přešlapy. „Slova pana Macinky jsou nešťastná,“ uvedl nyní Babiš. A tuší, že takových omluv bude muset udělat v budoucnu ještě spoustu.

Macinka se mě pokusil vydírat. Zastrašit se nenechám, uvedl prezident Pavel

Politika

Prezident Petr Pavel zveřejnil SMS, které mu prostřednictvím prezidentova poradce zaslal šéf diplomacie Petr Macinka. Pavel je označil za pokus o vydírání. Obrací se na bezpečnostní složky i právníky. A opozice žádá Macinkovu rezignaci.

nst

Přečíst článek

Macinkova nevymáchanost se nyní prožene mediálním světem, za pár dní se na ni zapomene. Sněmovna ho k případnému trestnímu stíhání za vydírání patrně nevydá. Babiš bude muset udělat Pavlovi v něčem další ústupek navíc, aby prezident žalobu nepodal. Když ji podá, bude muset ve Sněmovně hlasovat pro nevydání. Macinkova nezřízenost stojí Babiše dost politického kapitálu.

Nejhorší je, že šéf Motoristů má zastupovat Česko na mezinárodním fóru. Zatím vidíme jeho zájem napáchat co nejvíc škod Ukrajincům. Dokud si tady kydáme hnůj ve vlastní stáji, můžeme nad tím lomit rukama a čekat, až mandát této vlády skončí. Není však daleko doba, kdy bude muset Babiš za Macinku hasit různé požáry na mezinárodní scéně.

Macinku volilo necelých sedm procent voličů. Patrně zastánců spalovacích aut. Proč ne. Místopředseda vlády se však chová jako neřízená střela, jako vítěz voleb. Šrámy na mezinárodní pověsti země, které svým přístupem jistě napáchá, bude muset po Macinkovi odpracovávat mnoho budoucích ministrů zahraničí.

Další texty (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

Politolog: Macinka konflikt eskaluje a Babiš tahá za kratší konec

Otto Eibl
MUNI FSS, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Soukromá komunikace, nebo promyšlený politický tah? Politolog Otto Eibl vysvětluje, proč se kauza SMS mezi Hradem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou dostala na veřejnost, co tím Macinka sleduje a proč premiér Andrej Babiš působí slabší, než by si přál.

Jde o soukromou výměnu zpráv, nebo o legitimní způsob, jakým ministr zahraničí komunikuje s prezidentem?

Úplně přesně nedokážu posoudit, zda jde o soukromou, nebo nesoukromou komunikaci. Na takto vysoké úrovni a v situaci, kdy se řeší velmi vážné věci, je ale otázka soukromí složitější. Pokud jeden z aktérů naznačí, že by bylo dobré, aby se obsah i styl komunikace dostaly na veřejnost, protože to přináší důležité informace o jednotlivých aktérech, myslím si, že je v pořádku, že se to veřejně objeví. Zvlášť pokud platí, že Petr Macinka s tím zveřejněním tak trochu počítal. Tedy že zprávy mohl psát i s vědomím, že se dostanou ven a že mohou přitáhnout pozornost nejen obsahem, ale i stylem.

Macinka se mě pokusil vydírat. Zastrašit se nenechám, uvedl prezident Pavel

Politika

Prezident Petr Pavel zveřejnil SMS, které mu prostřednictvím prezidentova poradce zaslal šéf diplomacie Petr Macinka. Pavel je označil za pokus o vydírání. Obrací se na bezpečnostní složky i právníky. A opozice žádá Macinkovu rezignaci.

nst

Přečíst článek

Proč o tuto pozornost Petr Macinka usiluje a čeho tím chce dosáhnout?

Jedním z efektů je eskalace sporu s Hradem. Jde například o to, kdo bude reprezentovat Českou republiku na mezinárodních fórech. Zaznívá to ostatně přímo v té komunikaci. Tedy snaha zabránit tomu, aby prezident Petr Pavel reprezentoval Česko například na jednáních NATO. Zároveň je to vzkaz voličům Motoristů a fanouškům současné vlády. Stojíme za Filipem Turkem a prezident podle nás jedná v rozporu s Ústavou. Tohle je ale tvrzení, které se opakuje pořád dokola. Není na Petru Macinkovi, aby posuzoval, zda prezident jedná ústavně, nebo ne. Pokud si vláda a její členové myslí, že prezident porušuje Ústavu, mají podat kompetenční žalobu a nechat rozhodnout soud. To je standardní postup. Současný stav politické kultuře v Česku příliš nepřispívá.

Premiér Andrej Babiš reagoval poměrně vlažně. Co to vypovídá o jeho pozici a postoji?

Nešťastné je hlavně to, že Andrej Babiš v rozporu s rétorikou, kterou používal v minulosti, si vlastně nechává takové situace líbit. Chápu jeho opatrnost, protože jak SPD, tak Motoristy potřebuje k vládnutí. Navíc stále neproběhlo hlasování o vydání ke stíhání, i to může hrát roli. Ty vlažné reakce ale mezi řádky ukazují, jak moc ho to štve. Nejraději by to celé smetl ze stolu a věnoval se vládnutí, ať už jakkoliv. Jenže má kolem sebe aktéry, kteří se chovají nestandardně a v konečném důsledku ho poškozují. V tuhle chvíli je Andrej Babiš možná ve slabší pozici, než by si přál. A působí jako slabší premiér, než jakým chtěl být.

Nese premiér za jednání ministra zahraničí odpovědnost?

Politicky určitě ano. Je to člen jeho vlády, takže odpovědnost nese. Teoreticky by si ho mohl pozvat „za zavřené dveře“ a říct mu, aby podobné SMSky neposílal. Viděli jsme to už na začátku vládnutí, kdy se snažil některé aktéry usměrnit. Jenže energie, kterou musel věnovat vyjednávání a samotnému vzniku vlády, byla obrovská. Teď je zřejmé, že i kdyby se snažil sebevíc, Motoristé budou trvat na svém, definovat si vlastní výklad ústavnosti a konflikt dál eskalovat.

Karel Pučelík: Motoristé ukazují, co jsou opravdu zač. Slaboši s tragickým politickým úsudkem

Názory

Lídr Motoristů Petr Macinka možná opravdu vejde do učebnic politologie, ne však jako ranař, ale jako příklad nevídané politické naivity. Jen někdo nezkušený nebo s naprosto tragickým politickým úsudkem si mohl myslet, že jeho vyděračský výpad vůči prezidentovi Petru Pavlovi něco změní.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Nejde jen o to, co sledujeme dnes. Vláda také nejmenovala některé velvyslance navržené minulou vládou. Jak to působí v zahraničí?

Nepůsobí to profesionálně. Pokud v některých zemích nebude obsazený post velvyslance, může to komplikovat jednání. Bohužel to není poprvé. Podobné kroky jsme viděli už dříve. Zvenku nad tím často zůstává rozum stát a Česká republika se tím dostává po bok problémovějších států v Evropě.

Můžeme mluvit o politické krizi?

Neřekl bych, že jsme v hluboké politické krizi. Spíš dochází ke střetu dvou světů a dvou představ o tom, jak má politika vypadat. Vidíme odklon od hodnotového směřování, na které jsme byli zvyklí. Pro někoho je to krize, pro jiného naopak vítaný směr. Parafrází Trumpovy politiky „Česko na prvním místě“, nové narativy, odmítání velké pomoci Ukrajině. Spíš, než o krizi mluvíme o krizi důvěry části společnosti a o překvapení, že vývoj je právě takový.

Opozice vyzývá k odstoupení Macinky z postu ministra zahraničí i Tomia Okamury z funkce předsedy Poslanecké sněmovny. Dojde k tomu?

Ne. K odstoupení nedojde. Je to vidět i z reakcí Petra Macinky. Během tiskové konference několikrát zopakoval, že je mu to jedno. Navíc působil, jako by se dobře bavil. Je si jistý silou, kterou mají ve Sněmovně. Ta se zatím jeví jako neotřesitelná. Moc spojuje a v tuhle chvíli jsou oba v komfortní situaci a nejsou vážně ohroženi.

Otto Eibl je český politolog a vysokoškolský pedagog na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Specializuje se na politický marketing, volební kampaně a krizovou komunikaci. Je autorem odborných publikací a často vystupuje v českých médiích jako politický komentátor.

O letadlech L-159 měla rozhodnout armáda, ne politici, říká zástupce zbrojařů Jiří Hynek

Leaders

O dodávkách letadel L-159 na Ukrajinu neměli rozhodovat politici, ale odborníci, říká Jiří Hynek, prezident asociace obranného a bezpečnostního průmyslu. Pokud by Ukrajinci chtěli nějaké letouny proti dronům, v Aeru se vyrábějí i jiné stroje, radí východním sousedům. Hynkovi nevadí, když Česko nebude zvyšovat vojenské výdaje nad dvě procenta HDP, jak slíbila předchozí vláda. „Podstatná je struktura nákupů, ne objem,“ říká expert na zbrojení. Nemá nic ani proti návratu povinné vojenské služby. Ne té, jako byla za socialismu. Je pro kvalitní motivaci, prestiž.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Premiér Andrej Babiš (ANO)

Střet zájmů trvá. Babiš stále čeká na souhlasy k převodu Agrofertu

Zprávy z firem

Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš stále čeká na potvrzení dokumentů k převodu akcií holdingu Agrofert ze třech unijních zemí. Novinářům to odpověděl po zasedání vlády na dotaz, zda se nějak posunulo řešení jeho střetu zájmů.

ČTK

Přečíst článek

Související

Doporučujeme