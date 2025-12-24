Poslední rekord roku? Zlato překonalo další hranici
Cena cenného kovu se v noci na Štědrý den přehoupla přes částku 4500 dolarů za trojskou unci. Důvodem je napětí mezi USA a Venezuelou, které znejišťuje trhy. Zlato tak jen za letošek posílilo o více než 70 procent. Jaká jsou nyní očekávání pro další měsíce?
Jen málokterý analytik očekával, že by rok 2025 patřil zlatu. A to jednoduše proto, že již rok 2024 byl pro zlato skutečně zlatý. Z úrovně kolem 2000 dolarů za trojskou unci vyšplhala cena cenného kovu nad 2800 dolarů, což je pro konzervativní aktivum mimořádné. Čekalo se, že kvůli proměně politiky centrálních bank a nástupu Donalda Trumpa k moci se bude dařit jiným aktivům, nakonec ale rok 2025 zlato opět vládlo. A ještě výrazněji než v roce předchozím.
V noci na Štědrý den cena zlata překonala hranici 4500 dolarů za trojskou unci, čímž podle Bloombergu letošní zisk dosáhl 70 procent.
„Za růstem v posledních dnech stojí jednak napětí mezi USA a Venezuelou a očekávání, že americká centrální banka bude dále snižovat úrokové sazby,“ uvedl Bloomberg.
Agentura pak připomněla, že zlato prožívá nejlepší roční růst od roku 1979.
Cena zlata poprvé přesáhla hranici 4400 dolarů (91 392 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Žlutému kovu pomáhají sázky na další snižování úroků ve Spojených státech a silná poptávka po bezpečných investicích. Na nové maximum vystoupalo i stříbro.
Ceny zlata a stříbra se dostaly na nová maxima
Trhy
Cena zlata poprvé přesáhla hranici 4400 dolarů (91 392 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Žlutému kovu pomáhají sázky na další snižování úroků ve Spojených státech a silná poptávka po bezpečných investicích. Na nové maximum vystoupalo i stříbro.
Roste i stříbro
Investoři se ke zlatu tradičně obracejí v dobách nejistoty. Ty na trhu vytváří zejména politika amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale také pokračující geopolitické konflikty, zejména situace v Rusku.
A odliv kapitálu z finančních trhů směrem k cenným kovům má příznivý dopad také na další cenné kovy. Například stříbro letos rostlo o 150 procent, což je stejně jako v případě zlata nejlepší roční výkon od roku 1979.
Ačkoli sílí očekávání ochlazení poptávky po cenných kovech, i další měsíce mohou nabídnout další růst.
„Hlavními faktory ovlivňujícími ceny zlata a stříbra jsou v současné době kombinace trvalé poptávky a obnovené citlivosti na makroekonomická rizika,“ uvedl pro Bloomberg John Feeney, manažer pro rozvoj podnikání ve společnosti Guardian Vaults, obchodníkovi s drahými kovy se sídlem v Sydney. „Vidíme spíše posílení než omezení dynamiky, což naznačuje hlubokou víru v tato aktiva než čistě spekulativní bublinu.“
V posledních pěti letech došlo k inflaci téměř všeho – od spotřebního zboží přes komodity až po investiční aktiva. Tato inflační epizoda byla logickým důsledkem nouzového navyšování množství peněz v oběhu vládami a centrálními bankami na počátku pandemie.
Timur Barotov: Růstový trh dozrává. AI bublina a úvěrové riziko jej může ukončit
Názory
V posledních pěti letech došlo k inflaci téměř všeho – od spotřebního zboží přes komodity až po investiční aktiva. Tato inflační epizoda byla logickým důsledkem nouzového navyšování množství peněz v oběhu vládami a centrálními bankami na počátku pandemie.
Patří k nejviditelnějším současným umělcům a mezi synonyma pojmu české sklo. Rony Plesl ale také vyučuje na UMPRUM a to již 17 let a zároveň je sběratelem a podporovatelem umění. „Moje sbírka je už docela velká, a když všechno dobře dopadne, na jaře ji představím v galerii Magnus Art,“ prozrazuje Plesl. Začátek rozhovoru netradičně svedeme právě k umění, protože na zdi v karlínském ateliéru visí jedno překvapivé dílo.
Rony Plesl: Ve sbírce mám i díla studentů. Vlastní skleničky ale ne
Leaders
Patří k nejviditelnějším současným umělcům a mezi synonyma pojmu české sklo. Rony Plesl ale také vyučuje na UMPRUM a to již 17 let a zároveň je sběratelem a podporovatelem umění. „Moje sbírka je už docela velká, a když všechno dobře dopadne, na jaře ji představím v galerii Magnus Art,“ prozrazuje Plesl. Začátek rozhovoru netradičně svedeme právě k umění, protože na zdi v karlínském ateliéru visí jedno překvapivé dílo.