Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Revolut mění strategii v USA. Místo koupě banky chce vlastní licenci

Revolut mění strategii v USA. Místo koupě banky chce vlastní licenci

Logo fintechové společnosti Revolut
ČTK / AP
nst
nst

Britská fintechová společnost Revolut ustupuje od plánů na převzetí americké banky. Nově chce vstoupit na tamní trh získáním vlastní bankovní licence, od čehož si slibuje rychlejší a jednodušší cestu k rozšíření svých služeb ve Spojených státech.

Britská internetová finanční společnost Revolut se rozhodla změnit svou strategii vstupu na americký trh. Namísto plánovaného převzetí některé z místních bank chce nyní usilovat o získání vlastní bankovní licence v USA. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informoval deník Financial Times.

Revolut ještě loni v létě zvažoval akvizici americké banky, která by mu umožnila poskytovat úvěrové služby napříč celými Spojenými státy. Podle dostupných informací však firma dospěla k závěru, že takový krok by byl regulatorně i provozně příliš složitý. Získání vlastní licence považuje za dlouhodobě výhodnější řešení.

Společnost zároveň spoléhá na to, že snaha administrativy prezidenta Donalda Trumpa o omezování regulace by mohla celý proces urychlit. Revolut k informacím Financial Times uvedl, že nadále zvažuje všechny dostupné možnosti, včetně podání žádosti o bankovní licenci. „Americký trh je klíčový pro naši globální růstovou strategii a naším dlouhodobým cílem je založení banky v USA,“ uvedla firma.

Nik Storonsky, zakladatel Revolutu

Šéf Revolutu naštval briské úředníky. Protože bydlí v Arábii

Money

Brit ruského původu, zakladatel Revolutu Nik Storonskij, již není Britem. Osobní sídlo přesunul do Spojených arabských emirátů. Jen to zapomněl říci úřadům.

nst

Přečíst článek

Revolut přitom stále nemá plnou bankovní licenci ani na svém domácím britském trhu. Podle dřívějších informací Financial Times mají regulátoři obavy, zda má firma dostatečně robustní systém řízení rizik odpovídající jejímu rychlému mezinárodnímu růstu. V rámci Evropské unie však Revolut poskytuje bankovní služby na základě licence vydané litevskou centrální bankou.

Společnost založili britský podnikatel ruského původu Nik Storonsky spolu s britsko-ukrajinským spoluzakladatelem Vladyslavem Jacenkem. Revolut nemá kamenné pobočky a své služby – od digitálního bankovnictví přes převody peněz až po obchodování s finančními nástroji – nabízí výhradně prostřednictvím mobilní aplikace. Podle svých webových stránek má Revolut více než 70 milionů zákazníků po celém světě. Jeho služby využívají i klienti v České republice.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Donald Trump vysílá jaderné ponorky

Bude Trumpův odchod znamenat návrat k nízkým clům? Nespoléhejte na to, varuje svět banka JPMorgan

Money

ČTK

Přečíst článek

Větrný paradox britské energetiky: Jak Daniel Křetínský vydělal miliardy na elektřině, která se nesměla vyrobit

Daniel Křetínský
ČTK
nst
nst

Zisky z energetické krize dál přepisují mapu evropského byznysu. Český miliardář Daniel Křetínský si v roce 2024 vyplatil z britských energetických aktiv dividendu 320 milionů liber. Příběh, který za touto částkou stojí, odhaluje hluboké rozpory britské energetické transformace i to, jak se z technických omezení sítě stal výnosný byznys.

Britská energetika má za sebou další paradoxní rok. Na jedné straně rekordní instalovaný výkon větrných elektráren, na straně druhé miliardové náklady na elektřinu, která se nikdy nedostala do zásuvek. Právě v tomto prostředí se mimořádně dařilo společnosti EP UK Investments, kterou ovládá Daniel Křetínský prostřednictvím skupiny EP Investments. Uvedl to britský server Telegraph.

Z účetních výkazů vyplývá, že si Křetínský v roce 2024 vybral dividendu 320 milionů liber, tedy zhruba 8,9 miliardy korun. Oproti předchozímu roku, kdy dividenda činila „pouhých“ 50 milionů liber, jde o dramatický nárůst. Nejde přitom jen o důsledek drahých energií, ale také o specifický mechanismus britského trhu.

Aktualizováno

Křetínský posiluje v energetice. EPH získá podíl v TotalEnergies a zakládá nový evropský projekt

Zprávy z firem

Energetický a průmyslový holding miliardáře Daniela Křetínského a společnost TotalEnergies založí společný podnik, který se zaměří na flexibilní výrobu elektřiny v Itálii, Nizozemsku, Spojeném království, Irsku a případně i Francii. Jeho hodnota bude 10,6 miliardy eur, tedy zhruba 256 miliard korun, informoval mluvčí EPH Daniel Častvaj.

ČTK

Přečíst článek

EP UK Investments vlastní plynové a biomasové elektrárny a působí rovněž jako obchodník s energiemi. Klíčovou roli však hraje systém takzvaného omezování výroby z obnovitelných zdrojů. Když je síť přetížená a nedokáže přijmout elektřinu z větrných farem, musí se turbíny odstavit – a jejich provozovatelé jsou za nevyrobenou energii kompenzováni. Současně jsou jiné zdroje, typicky plynové elektrárny, placeny za to, že výrobu naopak zajistí.

Podle analýzy serveru The Telegraph vydělala Křetínského firma jen na těchto situacích v roce 2024 zhruba 92 milionů liber. Jinými slovy: elektřina, která se nesměla vyrobit, a elektřina vyrobená „na povel“ vytvořily kombinaci, jež přinesla mimořádné zisky.

Téma má i výrazný politický rozměr. Data ukazují, že množství promrhané větrné energie by dokázalo pokrýt roční spotřebu všech domácností v Londýně. Dodavatelé jako Octopus Energy proto prosazují rozdělení Británie do cenových zón, které by lépe odrážely regionální přetížení sítě. Kritici ale varují, že by to znamenalo vyšší účty pro domácnosti na jihu země.

Dividenda putovala do lucemburské mateřské společnosti EP Investments, která zároveň financuje další projekty v rámci skupiny. Křetínský tak potvrzuje pověst investora, jenž dokáže těžit z napětí na energetických trzích – napětí, které zesílila ruská invaze na Ukrajinu i pomalá modernizace evropských sítí.

V dotacích je chaos

David Ondráčka: Dotační džungle. Peníze máme, ale smysl se někam ztratil

Názory

Každý rok je to stejný rituál, Nejvyšší kontrolní úřad vydá zprávu a znovu varuje, že český dotační systém se chová jako stroj na utrácení peněz bez ohledu na cíl a výsledky.

David Ondráčka

Přečíst článek

Související

EPH miliardáře Křetínského koupil jednu a půl elektrárny v Nizozemsku. Je trojkou na trhu

EPH miliardáře Křetínského koupil jednu a půl elektrárny v Nizozemsku. Je trojkou na trhu

Money

ČTK

Přečíst článek

CSG uspěla na burze v Amsterodamu. Akcie zbrojařské skupiny po vstupu vyskočily o desítky procent

Michal Strnad, majitel CSG
Profimedia
nst
nst

Zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) podnikatele Michala Strnada má za sebou mimořádně úspěšný vstup na burzu. Akcie firmy při debutu na hlavním trhu v Amsterodamu prudce posílily a investoři jí přisoudili hodnotu v řádu miliard eur. Podle analytiků může jít o největší IPO zbrojařské společnosti v historii.

Zbrojařská a strojírenská společnost Czechoslovak Group (CSG) včera vstoupila na hlavní trh burzy v Amsterodamu a hned v prvních minutách obchodování zaznamenala výrazný zájem investorů. Akcie firmy byly v rámci primární veřejné nabídky (IPO) upsány za 25 eur, po zahájení obchodování však jejich cena vyskočila o více než 30 procent nad hranici 32 eur. Později se růst zmírnil a akcie se obchodovaly přibližně za 30 eur, tedy asi o 23 procent výše než emisní cena.

CSG nabídla investorům 15,2 procenta svých akcií. Celkový výnos z IPO by se podle odhadů mohl pohybovat mezi 3,3 až 3,8 miliardy eur, což odpovídá až zhruba 92 miliardám korun. Od dnešního rána se akcie společnosti začaly obchodovat také na neregulovaném trhu pražské burzy Free Market.

Podle zveřejněného prospektu by měl majoritní vlastník a šéf skupiny Michal Strnad z prodeje akcií inkasovat téměř tři miliardy eur, zbylá část výnosu připadne samotné firmě. Třiatřicetiletý podnikatel tak patří mezi nejmladší miliardáře v evropském obranném průmyslu.

CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

Lukáš Kovanda: Úspěchu CSG na amsterdamské burze může značně pomoci Trump

Názory

Česká zbrojařská skupina Czechoslovak Group se chystá v pátek vstoupit ve zrychleném procesu na amsterdamskou burzu. Chce na ní prodejem svých stávajících akcií získat kapitál v objemu 2,55 miliardy eur, tedy zhruba 62 miliard korun. Cílí na tržní ocenění 25 miliard eur neboli 607 miliard korun. Taková tržní kapitalizace by z ní učinila druhou „nejdražší“ českou burzovně obchodovanou společnost. Energetická společnost ČEZ měla ke konci včerejšího obchodování – i přes nejvýraznější jednodenní propad za více než rok a půl – tržní kapitalizaci vyšší, a sice necelých 689 miliard korun.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Analytici už před vstupem CSG na burzu upozorňovali, že by mohlo jít o vůbec největší primární veřejnou nabídku akcií zbrojařské společnosti v historii. Silný start obchodování jejich očekávání potvrdil.

Czechoslovak Group je jedním z předních evropských výrobců dělostřelecké munice a další vojenské techniky. V oblasti obranného průmyslu firma výrazně expandovala už před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022, přičemž následný nárůst poptávky po zbrojní produkci její růst ještě urychlil.

CSG nabídne akcie i českým investorům. Na domácím parketu

CSG nabídne akcie i českým investorům. Na domácím parketu

Trhy

Zbrojařský holding CSG miliardáře Michala Strnada vstoupí v pátek na dvě burzy zároveň. Primárním trhem je Amsterdam. Praha bude jeho doplňkem. Holding tak cílí i na české investory. Akcie budu obchodované v českých korunách.

nst

Přečíst článek

Související

Doporučujeme