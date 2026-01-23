Revolut mění strategii v USA. Místo koupě banky chce vlastní licenci
Britská fintechová společnost Revolut ustupuje od plánů na převzetí americké banky. Nově chce vstoupit na tamní trh získáním vlastní bankovní licence, od čehož si slibuje rychlejší a jednodušší cestu k rozšíření svých služeb ve Spojených státech.
Britská internetová finanční společnost Revolut se rozhodla změnit svou strategii vstupu na americký trh. Namísto plánovaného převzetí některé z místních bank chce nyní usilovat o získání vlastní bankovní licence v USA. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací o tom informoval deník Financial Times.
Revolut ještě loni v létě zvažoval akvizici americké banky, která by mu umožnila poskytovat úvěrové služby napříč celými Spojenými státy. Podle dostupných informací však firma dospěla k závěru, že takový krok by byl regulatorně i provozně příliš složitý. Získání vlastní licence považuje za dlouhodobě výhodnější řešení.
Společnost zároveň spoléhá na to, že snaha administrativy prezidenta Donalda Trumpa o omezování regulace by mohla celý proces urychlit. Revolut k informacím Financial Times uvedl, že nadále zvažuje všechny dostupné možnosti, včetně podání žádosti o bankovní licenci. „Americký trh je klíčový pro naši globální růstovou strategii a naším dlouhodobým cílem je založení banky v USA,“ uvedla firma.
Revolut přitom stále nemá plnou bankovní licenci ani na svém domácím britském trhu. Podle dřívějších informací Financial Times mají regulátoři obavy, zda má firma dostatečně robustní systém řízení rizik odpovídající jejímu rychlému mezinárodnímu růstu. V rámci Evropské unie však Revolut poskytuje bankovní služby na základě licence vydané litevskou centrální bankou.
Společnost založili britský podnikatel ruského původu Nik Storonsky spolu s britsko-ukrajinským spoluzakladatelem Vladyslavem Jacenkem. Revolut nemá kamenné pobočky a své služby – od digitálního bankovnictví přes převody peněz až po obchodování s finančními nástroji – nabízí výhradně prostřednictvím mobilní aplikace. Podle svých webových stránek má Revolut více než 70 milionů zákazníků po celém světě. Jeho služby využívají i klienti v České republice.
