Lukáš Kovanda: Vzhůru ke kanystrům. Nafta může zítra skokově zdražit. Cenou hýbe Rotterdam i geopolitika, ne vláda
Maximální cena nafty v Česku může už zítra vzrůst zhruba o 1,30 koruny na litr a přiblížit se hranici 46,50 koruny. Nejde však o změnu vládní regulace, jak se někdy mylně uvádí. Cenový strop se odvíjí od aktuálních tržních cen, které v posledních dnech výrazně kolísají především kvůli vývoji na burze v Rotterdamu a napětí v oblasti Perského zálivu. Výsledkem je prudké zdražení, které se do cen na čerpacích stanicích může promítnout prakticky ze dne na den.
Maximální povolená cena nafty by měla zítra vzrůst přibližně o 1,30 koruny, tedy zhruba na 46,50 koruny za litr. Jde o odhad vycházející z kotací agentury Platts, které reflektují vývoj na burze v Rotterdamu, přičemž tato data nejsou veřejně dostupná.
Zajímavé bude sledovat, zda se opět objeví mylné interpretace, že vláda regulaci zpřísňuje či naopak uvolňuje. Ve skutečnosti se totiž samotný mechanismus nijak nemění. Vývoj maximální ceny primárně odráží dění na trhu, nikoli politické rozhodnutí.
Klíčovým faktorem je aktuální vývoj velkoobchodních cen nafty na burze v Rotterdamu. Ty v posledních dnech výrazně kolísají. Například včera vzrostla cena nafty v korunovém vyjádření přibližně o dvanáct procent, jak vyplývá z dat agentury Bloomberg. Tento růst se již dnes promítl do velkoobchodní ceny státní společnosti Čepro, zatímco společnosti MOL a Orlen zatím reagovaly pomaleji.
Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval společnosti Orlen a MOL k výraznému zlevnění cen pohonných hmot, největší tuzemští distributoři podle něj navzdory zlevnění ropy na trhu zvýšily velkoobchodní ceny paliv o dvě koruny. Během dneška proto očekává, že ceny paliv půjdou na čerpacích stanicích dramaticky dolů. Firmy k tomu uvedly, že jejich ceny vycházejí ze situace na trhu, pochybení odmítly.
Pokud by bylo možné ukázat na konkrétního „hybatele“ cenových stropů, pak by jím nebyla česká vláda, ale spíše vývoj na globálních trzích a geopolitické napětí. Významnou roli hraje situace v Perském zálivu, zejména v oblasti Hormuzského průlivu, která ovlivňuje světové ceny ropy a ropných produktů.
Český systém regulace přitom zůstává beze změny. Maximální cena se odvozuje od průměru čtyř tržních cen, ke kterému si prodejci mohou připočítat maximální přirážku 2,50 koruny na litr. Stát tedy neurčuje pevnou cenu pohonných hmot, ale pouze omezuje obchodní marži. Na rozdíl například od Maďarska nebo některých čerpacích stanic ve Francii, kde existují pevně stanovené cenové stropy, se v Česku cena pohybuje pružně podle trhu.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Nedávné výrazné zlevnění nafty na čerpacích stanicích, v průměru o zhruba tři koruny na litr během jediného dne, bylo způsobeno rekordním poklesem cen na burze v Rotterdamu. Ten tehdy dosáhl více než devatenácti procent. Právě tento propad snížil cenový strop, nikoli zásah vlády.
Zajímavý je také přístup jednotlivých distributorů. Státní Čepro reaguje na vývoj na burze rychleji a výrazněji než jeho konkurenti. Když ceny prudce klesly, snížilo své velkoobchodní ceny o více než třináct procent, zatímco MOL a Orlen pouze o necelých pět procent. Podobně nyní při růstu cen Čepro zdražuje svižněji, zatímco ostatní hráči zatím reagují pomaleji.
S určitou nadsázkou tak lze říci, že pokud chce řidič ušetřit, může se mu vyplatit natankovat ještě dnes. Vývoj na globálních trzích totiž naznačuje, že zítřejší cena nafty může být znatelně vyšší – a to především vlivem zahraničních faktorů, nikoli domácí politiky.