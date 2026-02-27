Škoda Auto investovala pět miliard do budoucnosti. V Mladá Boleslav spustila megahalu na baterie

Vyberte si z našich newsletterů

Výroba bateriových systémů ve Škodě Auto
Profimedia.cz
nst
Největší výrobce bateriových systémů v rámci koncernu Volkswagen Group nyní sídlí v Česku. Škoda Auto otevřela v Mladé Boleslavi novou halu za téměř pět miliard korun. Každou minutu v ní sjede z výrobní linky jedna baterie pro elektromobil.

Investice ve výši 205 milionů eur, tedy přibližně 4,97 miliardy korun, proměnila část mladoboleslavského závodu v jedno z nejdůležitějších center bateriové výroby v Evropě. Nová hala o rozloze 55 tisíc metrů čtverečních vyrostla za méně než rok a představuje zásadní posun v lokalizaci klíčových technologií pro elektromobilitu.

Výrobní linka je nastavena na mimořádně vysoké tempo – jeden bateriový systém vznikne každou minutu. To znamená více než 1100 kusů denně a až 335 tisíc ročně. Automatizace dosahuje 84 procent, v provozu je 131 průmyslových robotů. V hale pracuje zhruba 600 zaměstnanců, část nově přijatých, část rekvalifikovaných z jiných provozů.

Nová generace baterií bez modulů

Mladoboleslavský závod je prvním evropským závodem koncernu, který vyrábí bateriové systémy s technologií takzvaného cell-to-pack (CTP). Ta spočívá v přímé integraci článků do bateriového bloku bez použití mezimodulů. Konstrukce je díky tomu jednodušší, pevnější a výrobně efektivnější.

Používané články s lithium-železo-fosfátovou chemií (LFP) jsou známé vyšší tepelnou stabilitou a odolností. Automobilka uvádí, že kombinace technologie CTP a interní výroby umožňuje snížit náklady na bateriové systémy zhruba o 30 procent.

Česká stopa v elektromobilitě

Škoda Auto vyrábí bateriové systémy už od roku 2019. Od té doby jich vzniklo přibližně 1,4 milionu. Jen v loňském roce zaměstnanci v Mladé Boleslavi zkompletovali přes 329 tisíc bateriových systémů pro elektromobily na platformě MEB, které využívají vozy značky i další modely koncernu. Automobilka zároveň loni celosvětově vyrobila 1 065 000 vozů, což představuje meziroční nárůst o 15 procent.

Strategický krok pro celý koncern

Otevření nové haly není jen rozšířením kapacit. Jde o strategický krok, který posiluje evropský hodnotový řetězec a přesouvá klíčovou část výroby elektromobilů přímo do vlastních závodů. Mladá Boleslav se tak stává jedním z hlavních pilířů bateriové výroby v rámci celé skupiny a potvrzuje rostoucí význam českého automobilového průmyslu v éře elektrifikace.

