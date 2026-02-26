Stellantis hlásí rekordní ztrátu. Kvůli útlumu elektromobilů prodělal 22 miliard eur
Evropsko-americká automobilová skupina Stellantis loni vykázala rekordní ztrátu 22,3 miliardy eur (zhruba 540 miliard korun). Důvodem je přehodnocení strategie v oblasti elektromobilů. Podle agentury AFP jde o druhou největší ztrátu, jakou kdy zaznamenala francouzská firma.
Skupina, pod kterou spadají značky jako Peugeot, Citroën nebo Fiat, zároveň oznámila návrat modelů se spalovacími motory na trhy v Evropě a Spojených státech, a to včetně dieselových verzí. Podle vedení firmy tento krok neznamená odklon od inovací ani porušení závazků v oblasti elektrifikace.
Elektromobily zklamaly
Stellantis se rozhodl přehodnotit svou elektromobilní strategii poté, co poptávka v Evropě nesplnila očekávání. Situaci zkomplikovaly také Spojené státy, které zrušily pobídky na nákup elektromobilů. S tím spojené ztráty prudce vzrostly a dosáhly 25,4 miliardy eur, přičemž nejvíce se projevily ve druhé polovině roku.
Navzdory loňskému propadu firma zopakovala výhled na letošní rok. Očekává růst čistých tržeb zhruba o pět procent. Volné peněžní toky z prodeje vozidel by se ale měly vrátit do kladných hodnot až v roce 2027. Dividendu za letošní rok podnik nevyplatí.
Historický propad
Větší ztrátu než Stellantis vykázala ve Francii naposledy mediální skupina Vivendi, která v roce 2002 odepsala 23,3 miliardy eur. Mezi automobilkami držel dosud negativní rekord Renault se ztrátou z roku 2020, ta však byla zhruba třetinová oproti loňskému výsledku Stellantisu.
Stellantis vznikl na začátku roku 2021 spojením skupin Fiat Chrysler Automobiles a PSA. Do koncernu dnes patří značky Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Peugeot, Lancia, Jeep či Maserati.
