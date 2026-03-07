Vyberte si z našich newsletterů

Týden bojů na Blízkém východě: Írán odmítá kapitulaci, Trump hrozí velkými údery

Týden bojů na Blízkém východě: Írán odmítá kapitulaci, Trump hrozí velkými údery

Protesty proti konfliktu v Íránu
ČTK
ČTK
ČTK

Týden po vypuknutí války na Blízkém východě dnes Izrael a Írán pokračovaly ve vzájemných úderech. Íránský prezident Masúd Pezeškján zároveň oznámil, že prozatímní vládnoucí rada Íránu schválila pozastavení útoků na země v Perském zálivu, pokud z jejich území nepřijde nový útok, a zasaženým zemím se omluvil. Írán přitom ještě v noci na dnešek a časně ráno podnikl údery na státy regionu včetně Bahrajnu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Írán se kvůli svému „špatnému chování“ stane terčem velkých útoků. Izraelské vzdušné údery si vyžádaly desítky mrtvých v Libanonu, kde izraelská armáda armáda informuje o útocích na proíránské hnutí Hizballáh.

Izrael podnikl vlnu útoků také na Teherán či středoíránský Isfahán. Podle agentury AFP patřily izraelské útoky podniknuté před úsvitem k nejrozsáhlejším od začátku války. Mezi cíli byla vojenská akademie, podzemní velitelské středisko, sklad raket či teheránské mezinárodní letište Mehrábád. Roste i počet poničených obytných budov v íránské metropoli.

Írán podle Izraele útoky v noci opětoval. V Jeruzalémě se ráno ozvala exploze, ale nebyli hlášeni zranění. V Bahrajnu před íránskými útoky varovaly sirény. Saúdská Arábie oznámila zneškodnění íránských dronů mířící na její ropné pole Šajbach a raketu vypálenou na leteckou základnu Prince Sultána. Íránské revoluční gardy oznámily také útok na ropný tanker Prima, který se pokoušel přeplout Hormuzský průliv.

Íránské mezinárodní letiště Mehrabad v Teheránu, zasažené americko-izraelskými nálety ČTK

Exploze v Dubaji

V Dubaji se časně ráno ozvaly exploze a vláda oznámila aktivaci protivzdušné obrany. Mezinárodní letiště v Dubaji ve Spojených arabských emirátech dnes z bezpečnostních důvodů přerušilo provoz. Později oznámilo jeho obnovení v omezeném rozsahu.

Íránský prezident v televizním projevu odmítl požadavek USA na kapitulaci. Jeho americký protějšek Trump nedlouho poté oznámil, že USA vážně zvažují, že rozšíří oblasti a skupiny lidí, na které zaútočí. Podrobnosti však neuvedl. Pezeškján podle Trumpa řekl, že Írán nebude útočit na země v Perském zálivu pouze v důsledku neúprosných americko-izraelských útoků.

Utajená analýza americké Národní zpravodajské rady, dokončená zhruba týden před zahájením izraelsko-amerických úderů v Íránu, dospěla k závěru, že ani rozsáhlá ofenziva by patrně nesvrhla íránský teokratický režim a armádu. Scénář, při němž by vládu převzala íránská opozice, přitom analýza vyhodnotila jako nepravděpodobný, napsal deník The Washington Post.

Americký prezident Donald Trump

„Štít Amerik“. Trump si vymyslel další organizaci, má bojovat proti drogovým kartelům

Politika

Americký prezident Donald Trump oznámil novou vojenskou koalici, jejímž cílem je zlikvidovat drogové kartely na západní polokouli. Podle šéfa Bílého domu se do aliance zapojilo 17 zemí, píše agentura Reuters. Americký prezident zároveň na summitu se zástupci latinskoamerických zemí uvedl, že Spojené státy se po skončení konfliktu s Íránem zaměří na Kubu, a naznačil, že Washington bude chtít s Havanou uzavřít dohodu, poznamenala agentura AP.

ČTK

Přečíst článek

Izraelské vzdušné údery na vesnici Nabí Šít a okolní obce na východě Libanonu zabily 41 lidí a dalších 40 zranily. Libanonské militantní hnutí Hizballáh uvedlo, že se v pátek pozdě večer v oblasti střetlo s izraelskými vojáky, kteří tam pronikli ve vrtulnících ve směru od Sýrie. Izraelská armáda sdělila, že její jednotky pronikly do oblasti s cílem nalézt ostatky letce Rona Arada, který se v roce 1986 nad Libanonem katapultoval z letadla a padl pravděpodobně do rukou Hizballáhu.

Izrael v dalším úderu na město Šmustar ve východním Libanonu zabil šest lidí, včetně čtyř dětí. Jednalo o členy jedné rodiny vysídlené z města Baalbek v důsledku současného konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem.

Z válkou zasaženého regionu na Blízkém východě se dnes do Česka vrátí další stovky lidí. V průběhu dnešního dne a noci přicestují repatriačními lety z Dubaje a z Rijádu. Většina z několika tisíc Čechů v regionu, kteří jsou zaregistrovaní v cestovatelském systému Drozd, neprojevila zájem o informace o repatriaci, uvedl dnes český ministr zahraničí Petr Macinka.

Alí Chameneí
Aktualizováno

Alí Chameneí je po smrti, tvrdí Netanjahu i Trump. „Dál pevně velí na bojišti,“ odpovídá Írán

Politika

ČTK

Přečíst článek

Míříme k plichtě?

Jenomže tu je ještě jedna podstatná věc, která se v posledních letech ukazuje jako poměrně dobrý, byť nečekaný pomocník pro docenění nálad v akademii. Jde o uveřejnění anonymních lístků několika členů akademie. Vloni se takto na desítce náhodně vybraných lístků ukázala poměrně jasná převaha Anory i představitelky hlavní role v tomto snímku Mikey Madison, která porazila i dlouho favorizovanou Demi Moore.

Letos Variety zveřejnilo hlasy sedmičky členů akademie. V porovnání s celkem jde o zcela marginální vzorek, který matematicky nemá váhu, přesto tyto lístky můžeme vnímat jako další střípek do toho, co o hlasování víme. A zajímavá je jednak afiliace hned několika různých profesionálů ke snímku Hříšníci, naopak snímek Jedna bitva za druhou do čela dali jen dva. A co je podstatnější: jen jeden z nich byl typický člen akademie, tedy americký filmař/herec/profík. Naopak Hříšníky preferovali hned čtyři hlasující, jeden dal v kategorii film roku snímku F1.

Zajímavé pak je, že ačkoli nad úspěchem Jedné bitvy za druhou konsensus není, větší šanci má režisér snímku Paul Thomas Anderson na vítězství v kategorii nejlepší režie.

Zatímco do konce února to tedy vypadalo, že Jedna bitva za druhou míří k velkému večeru, kdy sklidí, co bude moct, nyní je téměř stejně pravděpodobné, že dojde na typickou „plichtu“, kdy se filmem roku stanou Hříšníci a režii ovládne Anderson za Jednu bitvu za druhou.

Sázkaři mají šanci

Na poslední vývoj kupříkladu Tipsport již nijak nezareagoval a ponechává snímek Jedna bitva za druhou jasným favoritem. Kurz spadl na aktuální úroveň 1,15 po předávání cen BAFTA, které jsou poměrně spolehlivým indikátorem. Naopak šance Hříšníků tehdy v očích bookmakera Tipsportu klesly a kurz vyrostl na 5,00.

Možnost, že by nakonec v hlavní kategorii uspěl jiný snímek, je v tuto chvíli již prakticky nemožná, což ostatně kurzy dobře reflektují. Paradoxně nejhorší kurz má snímek F1 (rovných 200), což je jediný z filmů kromě dvou favoritů, pro nějž někdo hlasoval ze zveřejněných lístků na Variety.

Mimochodem, nejnižší kurz ze všech kategorií vůbec má právě Jessie Buckley, konkrétně 1,02.

Předávání Oscarů se uskuteční v noci z 15. na 16. března našeho času.

Macinka: Česko je ve srovnání s ostatními zeměmi premiantem v repatriaci svých občanů

Petr Macinka
ČTK
ČTK
ČTK

V cestovatelském systému Drozd je k dnešku registrováno asi 4300 Čechů v zemích zasažených konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem. Je to zhruba o 600 méně než v pátek. Nejvíc turistů nadále zůstává v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Většina z registrovaných lidí ale podle ministra zahraničí Petr Macinky (Motoristé) neprojevila zájem o návrat. Do válkou zasažené oblasti míří i dnes repatriační lety a stroje komerčních společností. Do Česka by měly dopravit další stovky lidí.

Macinka dnes v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct uvedl, že systém Drozd je z roku 2009, a třebaže v současné krizi funguje a poskytuje informace o Češích v regionu, je třeba jej modernizovat a změnit v moderní informační cestovatelský systém. Navzdory potížím podle ministra úřady a úředníci situaci zvládají a Česko je ve srovnání s ostatními „v podstatě premiantem“ v repatriaci svých občanů. Macinka dnes zároveň zopakoval, že náklady za repatriační lety zaplatí stát, o proplacení tří čtvrtin z nich požádá Evropskou komisi.

V noci na dnešek přistála v Praze dvě letadla Smartwings, kterými přicestovalo asi 380 lidí z Dubaje, která patří k oblíbeným turistickým destinacím i klíčovému tranzitnímu letišti mezi Evropou a Asií. Šlo o repatriační let a pravidelnou linku. V průběhu dnešního dne a noci přicestují další lidé repatriačními lety z Dubaje a ze saúdskoarabského Rijádu. Přiletí také letadlo z egyptského Šarm aš-Šajchu, které původně mířilo do Ománu, řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.

Následky útoků v Íránu

Trest za „špatné chování“. Írán se stane terčem velmi silného útoku, uvedl Trump

Politika

Írán se kvůli svému „špatnému chování“ stane terčem velmi silného útoku, napsal americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. USA podle něj vážně zvažují, že rozšíří oblasti a skupiny lidí, na které zaútočí. Šéf Bílého domu však neuvedl podrobnosti.

ČTK

Přečíst článek

Podle mluvčí dopravce Vladimíry Dufkové dnes další letoun přiletí také z letiště Rás al-Chajma ve Spojených arabských emirátech. Na letiště v Dubaji, které bylo dnes ráno opět terčem íránských útoků, odstartovala dopoledne z Prahy pravidelná linka společnosti Smartwings a před polednem podle webu Letiště Praha také pravidelná linka Emirates. Odpolední spoj z Prahy ale momentálně nabral několikahodinové zpoždění a večerní linka je zrušená. „Vzhledem k aktuální situaci na Blízkém východě evidujeme zrušené lety,“ upozorňuje letiště na webu. Lidé by měli kontaktovat dopravce.

Během posledních dnů se vládními repatriačními lety i komerčními linkami vrátily z ohrožené oblasti stovky Čechů. Klientům cestovních kanceláři zajišťovaly cestu samotné kanceláře. Skupině DER Touristik CZ sdružující CK Exim Tours a Fischer, která měla v zasaženém regionu nejvíc klientů a to kolem tisícovky, už se vrátila většina z nich. Poslední větší skupina osmdesáti lidí by se měla vrátit dnes večer ze Spojených arabských emirátů, zbylí jednotlivci přiletí v neděli, řekl mluvčí skupiny Jan Bezděk.

Izrael a Spojené státy zahájily před týdnem údery na Írán, důvodem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti.

