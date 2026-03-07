Týden bojů na Blízkém východě: Írán odmítá kapitulaci, Trump hrozí velkými údery
Týden po vypuknutí války na Blízkém východě dnes Izrael a Írán pokračovaly ve vzájemných úderech. Íránský prezident Masúd Pezeškján zároveň oznámil, že prozatímní vládnoucí rada Íránu schválila pozastavení útoků na země v Perském zálivu, pokud z jejich území nepřijde nový útok, a zasaženým zemím se omluvil. Írán přitom ještě v noci na dnešek a časně ráno podnikl údery na státy regionu včetně Bahrajnu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Írán se kvůli svému „špatnému chování“ stane terčem velkých útoků. Izraelské vzdušné údery si vyžádaly desítky mrtvých v Libanonu, kde izraelská armáda armáda informuje o útocích na proíránské hnutí Hizballáh.
Izrael podnikl vlnu útoků také na Teherán či středoíránský Isfahán. Podle agentury AFP patřily izraelské útoky podniknuté před úsvitem k nejrozsáhlejším od začátku války. Mezi cíli byla vojenská akademie, podzemní velitelské středisko, sklad raket či teheránské mezinárodní letište Mehrábád. Roste i počet poničených obytných budov v íránské metropoli.
Írán podle Izraele útoky v noci opětoval. V Jeruzalémě se ráno ozvala exploze, ale nebyli hlášeni zranění. V Bahrajnu před íránskými útoky varovaly sirény. Saúdská Arábie oznámila zneškodnění íránských dronů mířící na její ropné pole Šajbach a raketu vypálenou na leteckou základnu Prince Sultána. Íránské revoluční gardy oznámily také útok na ropný tanker Prima, který se pokoušel přeplout Hormuzský průliv.
Exploze v Dubaji
V Dubaji se časně ráno ozvaly exploze a vláda oznámila aktivaci protivzdušné obrany. Mezinárodní letiště v Dubaji ve Spojených arabských emirátech dnes z bezpečnostních důvodů přerušilo provoz. Později oznámilo jeho obnovení v omezeném rozsahu.
Íránský prezident v televizním projevu odmítl požadavek USA na kapitulaci. Jeho americký protějšek Trump nedlouho poté oznámil, že USA vážně zvažují, že rozšíří oblasti a skupiny lidí, na které zaútočí. Podrobnosti však neuvedl. Pezeškján podle Trumpa řekl, že Írán nebude útočit na země v Perském zálivu pouze v důsledku neúprosných americko-izraelských útoků.
Utajená analýza americké Národní zpravodajské rady, dokončená zhruba týden před zahájením izraelsko-amerických úderů v Íránu, dospěla k závěru, že ani rozsáhlá ofenziva by patrně nesvrhla íránský teokratický režim a armádu. Scénář, při němž by vládu převzala íránská opozice, přitom analýza vyhodnotila jako nepravděpodobný, napsal deník The Washington Post.
Americký prezident Donald Trump oznámil novou vojenskou koalici, jejímž cílem je zlikvidovat drogové kartely na západní polokouli. Podle šéfa Bílého domu se do aliance zapojilo 17 zemí, píše agentura Reuters. Americký prezident zároveň na summitu se zástupci latinskoamerických zemí uvedl, že Spojené státy se po skončení konfliktu s Íránem zaměří na Kubu, a naznačil, že Washington bude chtít s Havanou uzavřít dohodu, poznamenala agentura AP.
„Štít Amerik“. Trump si vymyslel další organizaci, má bojovat proti drogovým kartelům
Politika
Americký prezident Donald Trump oznámil novou vojenskou koalici, jejímž cílem je zlikvidovat drogové kartely na západní polokouli. Podle šéfa Bílého domu se do aliance zapojilo 17 zemí, píše agentura Reuters. Americký prezident zároveň na summitu se zástupci latinskoamerických zemí uvedl, že Spojené státy se po skončení konfliktu s Íránem zaměří na Kubu, a naznačil, že Washington bude chtít s Havanou uzavřít dohodu, poznamenala agentura AP.
Izraelské vzdušné údery na vesnici Nabí Šít a okolní obce na východě Libanonu zabily 41 lidí a dalších 40 zranily. Libanonské militantní hnutí Hizballáh uvedlo, že se v pátek pozdě večer v oblasti střetlo s izraelskými vojáky, kteří tam pronikli ve vrtulnících ve směru od Sýrie. Izraelská armáda sdělila, že její jednotky pronikly do oblasti s cílem nalézt ostatky letce Rona Arada, který se v roce 1986 nad Libanonem katapultoval z letadla a padl pravděpodobně do rukou Hizballáhu.
Izrael v dalším úderu na město Šmustar ve východním Libanonu zabil šest lidí, včetně čtyř dětí. Jednalo o členy jedné rodiny vysídlené z města Baalbek v důsledku současného konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem.
Z válkou zasaženého regionu na Blízkém východě se dnes do Česka vrátí další stovky lidí. V průběhu dnešního dne a noci přicestují repatriačními lety z Dubaje a z Rijádu. Většina z několika tisíc Čechů v regionu, kteří jsou zaregistrovaní v cestovatelském systému Drozd, neprojevila zájem o informace o repatriaci, uvedl dnes český ministr zahraničí Petr Macinka.