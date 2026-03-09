Budapešť zadržela ukrajinské miliony a zlato. Kyjev obviňuje Maďarsko z porušení práv
Maďarská vládnoucí strana Fidesz předložila návrh zákona, jenž by daňovému a celnímu úřadu umožnil po dobu vyšetřování zadržet hotovost a zlato, které úřady minulý týden zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes Maďarsko. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na web maďarského parlamentu. Kyjev dnes podle agentury AFP obvinil Budapešť z vážného porušení práv sedmi ukrajinských bankovních pracovníků, které maďarské úřady dočasně zadržely.
Budapešť v pátek oznámila zadržení sedmi Ukrajinců, kteří přepravovali z Rakouska na Ukrajinu v bankovních vozech 40 milionů amerických dolarů (840 milionů korun), 35 milionů eur (854 milionů korun) a devět kilogramů zlata kvůli podezření z praní špinavých peněz. Podle Kyjeva šlo o rutinní mezibankovní převoz splňující příslušné zákony a Ukrajina obvinila Maďarsko z toho, že sedm pracovníků státní banky Oščadbank vzalo jako rukojmí. Budapešť zadržené v pátek propustila a podle médií jsou už ve vlasti. Hotovost a zlato však zůstaly v Maďarsku.
Psychický a fyzický tlak
Ukrajinské ministerstvo zahraničí dnes podle AFP obvinilo maďarské úřady, že se zadrženými Ukrajinci ve vazbě zacházely špatně. „Zadržení byli vystaveni psychickému a fyzickému tlaku,“ uvedla ukrajinská diplomacie. Podle tvrzení Kyjeva byli 28 hodin drženi v poutech, během přepravy měli zavázané oči a nebylo jim poskytnuto právní zastoupení ani přístup k ukrajinským diplomatům.
Jeden ze zatčených, který má cukrovku, ztratil vědomí a poté mu byl „násilně vnitrožilně podán lék, který u něj způsobil prudký nárůst hladiny cukru v krvi a nástup hypertenze“, což si vyžádalo jeho převoz do nemocnice, cituje AFP ukrajinské ministerstvo. Kyjev přitom obvinil Maďarsko z porušení evropských úmluv o lidských právech. Požaduje také okamžité vrácení zabavených vozidel a peněz. Maďarsko na tato obvinění zatím podle dostupných informací nereagovalo.
Maďarská volební kampaň před parlamentními volbami, které mohou být pro zemi jedny z nejdůležitějších za poslední desetiletí, provázejí obavy z očerňující kampaně a možného zveřejnění kompromitující sexuální nahrávky opozičního lídra Pétera Magyara.
Maďarská volební kampaň jde do finále. Hrozí zveřejnění kompromitující nahrávky opozičníka Magyara
Politika
Maďarská volební kampaň před parlamentními volbami, které mohou být pro zemi jedny z nejdůležitějších za poslední desetiletí, provázejí obavy z očerňující kampaně a možného zveřejnění kompromitující sexuální nahrávky opozičního lídra Pétera Magyara.
Incident se odehrál v době vyostřeného napětí mezi Budapeští a Kyjevem kvůli přerušení dodávek ruské ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba přes Ukrajinu. Podle Kyjeva ropovod poškodil ruský útok a opravy potřebují čas. Budapešť obviňuje ukrajinské vedení z průtahů a ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku. Hodlá proto blokovat půjčku Evropské unie Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) a také přijetí dvacátého balíku sankcí proti Rusku, dokud Ukrajina provoz ropovodu neobnoví. Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek podle agentur prohlásil, že zastaví tranzitní zásilky přes Maďarsko na Ukrajinu, dokud Kyjev neobnoví dodávky přes Družbu.
Maďarsko čekají za měsíc parlamentní volby, v nichž Orbánově straně Fidesz, která je u moci od roku 2010, reálně hrozí ztráta vlády. Maďarsko je dlouhodobě závislé na dodávkách ropy z Ruska, se kterým Orbán navzdory ruské invazi do sousední země udržuje dobré vztahy. Podle Kyjeva vývoz ruské ropy a plynu financuje válku Ruska proti Ukrajině, ve které zahynuly kromě vojáků i tisíce civilistů, včetně žen a dětí.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.