newstream.cz Money Budapešť zadržela ukrajinské miliony a zlato. Kyjev obviňuje Maďarsko z porušení práv

Budapešť zadržela ukrajinské miliony a zlato. Kyjev obviňuje Maďarsko z porušení práv

Viktor Orbán
ČTK
ČTK
ČTK

Maďarská vládnoucí strana Fidesz předložila návrh zákona, jenž by daňovému a celnímu úřadu umožnil po dobu vyšetřování zadržet hotovost a zlato, které úřady minulý týden zabavily Ukrajině při bankovním převozu přes Maďarsko. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na web maďarského parlamentu. Kyjev dnes podle agentury AFP obvinil Budapešť z vážného porušení práv sedmi ukrajinských bankovních pracovníků, které maďarské úřady dočasně zadržely.

Budapešť v pátek oznámila zadržení sedmi Ukrajinců, kteří přepravovali z Rakouska na Ukrajinu v bankovních vozech 40 milionů amerických dolarů (840 milionů korun), 35 milionů eur (854 milionů korun) a devět kilogramů zlata kvůli podezření z praní špinavých peněz. Podle Kyjeva šlo o rutinní mezibankovní převoz splňující příslušné zákony a Ukrajina obvinila Maďarsko z toho, že sedm pracovníků státní banky Oščadbank vzalo jako rukojmí. Budapešť zadržené v pátek propustila a podle médií jsou už ve vlasti. Hotovost a zlato však zůstaly v Maďarsku.

Psychický a fyzický tlak

Ukrajinské ministerstvo zahraničí dnes podle AFP obvinilo maďarské úřady, že se zadrženými Ukrajinci ve vazbě zacházely špatně. „Zadržení byli vystaveni psychickému a fyzickému tlaku,“ uvedla ukrajinská diplomacie. Podle tvrzení Kyjeva byli 28 hodin drženi v poutech, během přepravy měli zavázané oči a nebylo jim poskytnuto právní zastoupení ani přístup k ukrajinským diplomatům.

Jeden ze zatčených, který má cukrovku, ztratil vědomí a poté mu byl „násilně vnitrožilně podán lék, který u něj způsobil prudký nárůst hladiny cukru v krvi a nástup hypertenze“, což si vyžádalo jeho převoz do nemocnice, cituje AFP ukrajinské ministerstvo. Kyjev přitom obvinil Maďarsko z porušení evropských úmluv o lidských právech. Požaduje také okamžité vrácení zabavených vozidel a peněz. Maďarsko na tato obvinění zatím podle dostupných informací nereagovalo.

Péter Magyar

Maďarská volební kampaň jde do finále. Hrozí zveřejnění kompromitující nahrávky opozičníka Magyara

Politika

Maďarská volební kampaň před parlamentními volbami, které mohou být pro zemi jedny z nejdůležitějších za poslední desetiletí, provázejí obavy z očerňující kampaně a možného zveřejnění kompromitující sexuální nahrávky opozičního lídra Pétera Magyara.

nst

Přečíst článek

Incident se odehrál v době vyostřeného napětí mezi Budapeští a Kyjevem kvůli přerušení dodávek ruské ropy do Maďarska a na Slovensko ropovodem Družba přes Ukrajinu. Podle Kyjeva ropovod poškodil ruský útok a opravy potřebují čas. Budapešť obviňuje ukrajinské vedení z průtahů a ze snahy ovlivnit dubnové parlamentní volby v Maďarsku. Hodlá proto blokovat půjčku Evropské unie Ukrajině v objemu 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) a také přijetí dvacátého balíku sankcí proti Rusku, dokud Ukrajina provoz ropovodu neobnoví. Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek podle agentur prohlásil, že zastaví tranzitní zásilky přes Maďarsko na Ukrajinu, dokud Kyjev neobnoví dodávky přes Družbu.

Maďarsko čekají za měsíc parlamentní volby, v nichž Orbánově straně Fidesz, která je u moci od roku 2010, reálně hrozí ztráta vlády. Maďarsko je dlouhodobě závislé na dodávkách ropy z Ruska, se kterým Orbán navzdory ruské invazi do sousední země udržuje dobré vztahy. Podle Kyjeva vývoz ruské ropy a plynu financuje válku Ruska proti Ukrajině, ve které zahynuly kromě vojáků i tisíce civilistů, včetně žen a dětí.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Nová zelená úsporám mění systém. Dotace nahradí bezúročné úvěry

Nová zelená úsporám
iStock
ČTK
ČTK

Na úsporné renovace domů v programu Nová zelená úsporám bude možné čerpat bezúročný úvěr, přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti v programu NZÚ Light, řekl ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé). Stát tedy pokryje úroky, které lidem vzniknou nad rámec renovace. Letos stát z Modernizačního fondu uvolní na program čtyři miliardy korun.

Přímou dotaci budou moci získat například domácnosti, které dosáhnou v současnosti na superdávku. Mají možnost bezúročného úvěru či získat dotaci na zateplení až 250 tisíc korun a až 150 tisíc na vhodný obnovitelný zdroj energie. Žádat mohou majitelé rodinných domů, ale také společenství vlastníků jednotek a bytová družstva.

65 fotografií v galerii

Program Nová zelená úsporám funguje od roku 2009 s cílem motivovat majitele k renovacím bytového fondu a snižování spotřeby energií. Loni se dočasně uzavřel příjem žádostí o dotace kvůli velkému zájmu žadatelů.

Žádosti se spustí už příští měsíc

Žádosti u klasického programu se spustí na přelomu dubna a května, u NZÚ Light v červnu. Od 25. března bude podle Červeného spuštěna kompenzace projektů z loňského roku. Tedy lidé, kteří připravovali v loňském roce projekt, nestihli podat žádost a neplánují dokumentaci k projektu využít, mohou od státu dostat kompenzaci za dokumentaci 50 tisíc korun pro rodinné domy, 100 tisíc korun pro bytové domy.

Novinkou podle Červeného bude nová forma poradenství a renovační pasy. Renovační pas bude mít čtyři etapy, kdy si žadatelé vyberou, jak rychle chtějí postupovat.

„Uvědomujeme si, že ten projekt musí být dlouhodobě udržitelný finančně, ale i tak aby pomáhal společnosti. Motorem renovace není dotace. Motorem renovace jsou nižší ceny energií,“ uvedl Červený. Dodal, že vláda nechce ohrozit stabilitu v této oblasti a Česko si nemůže dovolit, aby byl program Nová zelená úsporám pozastaven. Podle něj nová forma do roku 2026 přináší stabilní a předvídatelný systém.

Za dobu svého fungování program podpořil na 600 tisíc domácností, z toho dvě třetiny od roku 2021, odkdy podle resortu činily investice do energetických úspor domácností zhruba 55 miliard korun.

Program se podle kabinetu ANO, SPD a Motoristů musel upravit, neboť bývalá vláda Petra Fialy (ODS) nadhodnotila příjmy z emisních povolenek, které mimo jiné míří do Státního fondu životního prostředí. Současná vláda v rozpočtu na letošní rok pracuje s 5,5 miliardy korun, což je o téměř polovinu méně, než plánovala předchozí vláda.

Fotbalový byznys vzkvétá. Top kluby vydělaly rekordních 12,4 miliardy eur

Kylian Mbappé
ČTK
nst
nst

Elitní fotbalové kluby prožívají mimořádně silné období z hlediska příjmů. Dvacítka nejvýdělečnějších klubů světa v sezoně 2024/25 vygenerovala rekordních 12,4 miliardy eur, což představuje meziroční růst o 11 procent. Vyplývá to z nové analýzy Deloitte Football Money League.

Nejvýdělečnějším klubem světa se stal Real Madrid, jehož příjmy dosáhly téměř 1,2 miliardy eur. Klub těžil především z růstu komerčních aktivit, nových partnerství a modernizace stadionu Santiago Bernabéu.

„Fotbalové kluby stále více přebírají kontrolu nad tím, z jakých zdrojů tvoří své příjmy. Největší kluby dnes dokážou výrazně rozvíjet komerční aktivity, zejména v době, kdy příjmy z domácích televizních práv už nerostou tak rychle,“ uvedl expert na sportovní byznys a ředitel v oddělení auditu společnosti Deloitte Filip Mikel.

Luxusní fitko Day1

Luxusní fitko DAY1 nabízí moderní technologie pro všechny. Ale něco to stojí

Enjoy

Zdraví už dávno není módní výstřelek, ale součást každodenního fungování. A pro mnoho lidí také forma investice do budoucnosti. V pražských Holešovicích letos otevřel své brány prostor, který k tomu přistupuje jinak než klasická posilovna. DAY1 kombinuje trénink, diagnostiku, regeneraci i práci s hlavou tak, aby tvořily přirozený celek.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Rekordy ve všech zdrojích příjmů

K rekordním tržbám přispěly tři hlavní zdroje – příjmy ze zápasových dnů, vysílacích práv a komerčních aktivit. Všechny tři oblasti zároveň dosáhly historicky nejvyšších hodnot.

Příjmy ze zápasových dnů vzrostly na 2,4 miliardy eur, zejména díky prémiovým sedadlům, novým fanouškovským službám a modelu dlouhodobé rezervace sedadel. Příjmy z vysílacích práv dosáhly 4,7 miliardy eur, mimo jiné díky rozšíření evropských soutěží a účasti klubů na novém turnaji FIFA Club World Cup.

Největší dynamiku ale zaznamenaly komerční příjmy, které poprvé překročily hranici 5 miliard eur a dosáhly 5,3 miliardy eur. Už třetím rokem po sobě jsou tak největší částí příjmů elitních klubů.

Stadiony jako zábavní centra

Fotbalové kluby se podle analýzy stále více zaměřují na využívání stadionů i mimo zápasové dny. Z tradičních sportovních arén se tak postupně stávají celoroční zábavní a komerční centra.

Součástí stadionů jsou dnes restaurace, bary, pivovary, eventové prostory, hotelové kapacity nebo rozsáhlé retailové zóny. Tyto aktivity pomáhají klubům vytvářet stabilnější příjmy nezávislé na samotném sportovním výkonu.

U klubů v první desítce žebříčku tvoří komerční příjmy 48 procent celkových tržeb, zatímco u klubů na 11. až 20. místě je to 32 procent.

Nejbohatší kluby světa

Za Realem Madrid se mezi nejvýdělečnější kluby zařadila FC Barcelona, která i přes sezonu odehranou mimo stadion Camp Nou dosáhla tržeb 975 milionů eur.

Na dalších místech skončily Bayern Mnichov s příjmy 861 milionů eur, Paris Saint-Germain s 837 miliony eur a Liverpool s 836 miliony eur, který se poprvé stal nejvýdělečnějším anglickým klubem.

Až na šestém místě se umístil Manchester City s příjmy 829 milionů eur, který oproti předchozí sezoně klesl o čtyři příčky. Důvodem byly slabší výsledky v Premier League i předčasné vyřazení z Ligy mistrů.

Cristiano Ronaldo

Ronaldo investuje 7,5 milionu dolarů do projektu Herbalife. Společnost dříve čelila pokutám

Zprávy z firem

Cristiano Ronaldo rozšiřuje své podnikatelské aktivity. Jak informuje agentura Bloomberg, portugalská fotbalová hvězda investovala 7,5 milionu dolarů do společnosti HBL Pro2col Software, která je digitální platformou vlastněnou firmou Herbalife. Za tuto částku získal desetiprocentní podíl.

nst

Přečíst článek

Rychlý růst ženského fotbalu

Výrazný růst zaznamenává také ženský fotbal. Patnáct nejvýdělečnějších ženských klubů světa dosáhlo celkových příjmů 158 milionů eur, což je meziroční nárůst o 35 procent.

Nejvýdělečnějším ženským klubem se poprvé stal Arsenal Women s příjmy 25,6 milionu eur, následovaný Chelsea Women s 25,4 milionu eur. Třetí místo obsadil FC Barcelona Femení s příjmy 22 milionů eur.

Podle Mikela prochází ženský fotbal zásadní transformací. „Přechod od start-upové fáze k plně profesionálnímu odvětví vyžaduje čas, investice a systematické budování infrastruktury,“ uvedl.

Podle Deloitte se celý fotbalový byznys postupně mění. Největší kluby stále více rozvíjejí komerční aktivity a budují své značky jako celoroční obchodní platformy, což by mělo pokračovat i v dalších letech.

