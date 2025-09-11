Zentivu kupuje za sto miliard americká investiční společnost GTCR, píší FT
Americká investiční společnosti GTCR kupuje českého výrobce léků Zentiva. Napsal to list Financial Times s odkazem na své zdroje. Podle nich se GTCR s dosavadním vlastníkem, firmou Advent International, dohodla na převzetí za 4,1 miliardy eur (100 miliard korun).
Částka podle zdrojů FT zahrnuje i dluhy. Prodejní cena představuje výrazné zhodnocení oproti částce 1,9 miliardy eur, za kterou Zentivu Advent International v roce 2018 získal.
Společnost sídlící v Praze byla od roku 2009 divizí generických léčiv francouzského výrobce Sanofi. Ten ji následně v roce 2017 vyčlenil do samostatné společnosti a v roce 2018 prodal dosavadnímu majiteli.
Transakce je výsledkem výběrového řízení a má být oficiálně oznámena v následujících dnech, sdělily FT dvě osoby obeznámené s jednáním. Podle FT obchod zároveň potvrzuje rostoucí zájem investorů o stabilní farmaceutické podniky v regionu.
O možném prodeji Zentivy se hovořilo několik měsíců. List The Economic Times nedávno uvedl, že o převzetí českého výrobce léků jednala indická farmaceutická společnost Aurobindo Pharma. Spekulovalo se, že cena transakce by mohla dosáhnout až 5,5 miliardy dolarů (více než 115 miliard korun).
Kroužky, které by rozpohybovaly alespoň děti, letos dále zdražují, rodiny si je leckdy nemohou dovolit.
Dražší než covid. Obezita a „nemoci z pohodlnosti“ už brzy vyjdou Česko na stamiliardy
Enjoy
Kroužky, které by rozpohybovaly alespoň děti, letos dále zdražují, rodiny si je leckdy nemohou dovolit.
GTCR spravuje aktiva v hodnotě 46,7 miliardy dolarů. V minulosti se zajímala také o koupi konkurenčního výrobce Stada. Ten nakonec nedávno koupila investiční skupina CapVest za deset miliard eur. GTCR se dlouhodobě zaměřuje na investice do zdravotnictví a akvizice Zentivy zapadá do její strategie posilování pozice v evropském farmaceutickém sektoru.
Podle údajů společnosti LSEG Intelligence dosáhl objem globálních zdravotnických transakcí do konce srpna 198 miliard dolarů, což je meziroční nárůst o dvě procenta. Investice do výrobců takzvaných generických léčiv či smluvních farmaceutických firem tvoří významnou část tohoto růstu.
Po vyčlenění ze Sanofi se Zentiva rychle rozrostla a stala se jedním z klíčových hráčů na evropském trhu generických léčiv, uvedly FT. Produkty Zentivy jsou určeny například pro léčbu bolestí, kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění centrálního nervového systému, zažívacího, močového a pohlavního ústrojí a léčbu respiračních problémů. Zentiva podle údajů firmy působí ve více než 30 zemích a zaměstnává téměř 4800 lidí, z toho 1500 v Česku. Kořeny Zentivy sahají k lékárně U Černého orla, která působila v centru Prahy před více než 500 lety.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.