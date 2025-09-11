Vyberte si z našich newsletterů

Zentivu kupuje za sto miliard americká investiční společnost GTCR, píší FT

Zentivu kupuje za sto miliard americká investiční společnost GTCR, píší FT

Zentiva
Petr Adámek / Creative Commons / CC BY 2.0
ČTK
ČTK

Americká investiční společnosti GTCR kupuje českého výrobce léků Zentiva. Napsal to list Financial Times s odkazem na své zdroje. Podle nich se GTCR s dosavadním vlastníkem, firmou Advent International, dohodla na převzetí za 4,1 miliardy eur (100 miliard korun).

Částka podle zdrojů FT zahrnuje i dluhy. Prodejní cena představuje výrazné zhodnocení oproti částce 1,9 miliardy eur, za kterou Zentivu Advent International v roce 2018 získal.

Společnost sídlící v Praze byla od roku 2009 divizí generických léčiv francouzského výrobce Sanofi. Ten ji následně v roce 2017 vyčlenil do samostatné společnosti a v roce 2018 prodal dosavadnímu majiteli.

Transakce je výsledkem výběrového řízení a má být oficiálně oznámena v následujících dnech, sdělily FT dvě osoby obeznámené s jednáním. Podle FT obchod zároveň potvrzuje rostoucí zájem investorů o stabilní farmaceutické podniky v regionu.

O možném prodeji Zentivy se hovořilo několik měsíců. List The Economic Times nedávno uvedl, že o převzetí českého výrobce léků jednala indická farmaceutická společnost Aurobindo Pharma. Spekulovalo se, že cena transakce by mohla dosáhnout až 5,5 miliardy dolarů (více než 115 miliard korun).

GTCR spravuje aktiva v hodnotě 46,7 miliardy dolarů. V minulosti se zajímala také o koupi konkurenčního výrobce Stada. Ten nakonec nedávno koupila investiční skupina CapVest za deset miliard eur. GTCR se dlouhodobě zaměřuje na investice do zdravotnictví a akvizice Zentivy zapadá do její strategie posilování pozice v evropském farmaceutickém sektoru.

Podle údajů společnosti LSEG Intelligence dosáhl objem globálních zdravotnických transakcí do konce srpna 198 miliard dolarů, což je meziroční nárůst o dvě procenta. Investice do výrobců takzvaných generických léčiv či smluvních farmaceutických firem tvoří významnou část tohoto růstu.

Po vyčlenění ze Sanofi se Zentiva rychle rozrostla a stala se jedním z klíčových hráčů na evropském trhu generických léčiv, uvedly FT. Produkty Zentivy jsou určeny například pro léčbu bolestí, kardiovaskulárních onemocnění, onemocnění centrálního nervového systému, zažívacího, močového a pohlavního ústrojí a léčbu respiračních problémů. Zentiva podle údajů firmy působí ve více než 30 zemích a zaměstnává téměř 4800 lidí, z toho 1500 v Česku. Kořeny Zentivy sahají k lékárně U Černého orla, která působila v centru Prahy před více než 500 lety.

Proč centrální banky nakupují méně zlata. Drahota není jediný důvod

zlato
iStock
Věra Tůmová
Věra Tůmová

Červencové údaje Světové rady pro zlato (WGC) ukazují zpomalení čistých nákupů zlata centrálními bankami. Zeptali jsme se proto tuzemských bankovních expertů, co za tím je.

Podle Světové rady pro zlato (World Gold Council - WGC) se nákupy zlata centrálními bankami v červenci zmírnily, ale tyto instituce zůstávají i nadále čistými kupci tohoto drahého kovu. Ve svých nejnovějších statistikách, zveřejněných 3. září, WGC přímo uvádí, že centrální banky v červenci nakoupily 10 tun zlata, zatímco v červnu to bylo 22 tun. Tento pokles nákupů částečně odráží růst ceny zlata, která se postupně zvýšila z přibližně 2 600 dolarů za trojskou unci na začátku roku na současných rekordních 3 600 dolarů za trojskou unci.

Podle hlavního ekonoma České spořitelny Michala Skořepy meziměsíční výkyvy v těchto objemech nákupů nemusejí být ale signálem změny trendu. A nelze také ani vyloučit, že některé centrální banky se snaží při svých nákupech vyhnout okamžikům, kdy se jim zlato zdá až příliš drahé.

„Některé centrální banky také mohou odradit vysoké ceny zlata, které od začátku letošního roku o více jak třetinu zdražilo,“ odhaduje ekonom Komerční banky Kevin Tran Nguyen. Důvodem ale může být podle něj jednoduše i samotná sezónnost, když centrální banky pravidelně během letních měsíců omezují své nákupy zlata. Zhruba od roku 2022 jsou totiž centrální banky velmi významným hráčem na trhu se zlatem a zároveň jedním z důvodů, proč cena tohoto vzácného kovu setrvale a vcelku silně roste. A k tomuto chování centrální banky podle Nguyena nabádá i zvýšená geopolitická nejistota ve světě, kdy se tak zlato stává relativně efektivní, byť ne zcela perfektní, pojistkou proti globálním nejistotám a rizikům. A na tom se v současné nejisté době nic nemění. Centrální banky by se tak po letním klidu mohly opět se větší vervou na trh se zlatem vrátit.

Kolik zlata drží ČNB

Česká národní banka (ČNB) disponuje objemem devizových rezerv, který ve vztahu k velikosti ekonomiky patří mezi největší na světě. A v trendu kupování zlata se podle Nguyena nikterak nevymyká ostatním centrálním bankám. „Ke konci července 63,3 tuny zlata představovalo asi 4,2procentní podíl na celkových devizových rezervách centrální banky. Vytyčený cíl 100 tun zlata v roce 2028 by tak v dnešních cenách pro ČNB znamenalo navýšení podílu na zhruba 7 procent,“ konstatuje Nguyen a dodává, že uvedená čísla se tak nevymykají ostatním centrálním bankám z rozvíjejících se zemí, přičemž vyspělé ekonomiky dokonce disponují i vyšším podílem zlata na devizových rezervách.

Nákupy zlata ze strany ČNB jsou navíc podle Skořepy založeny na nedávném výzkumu expertů národní banky, tedy že mírně vyšší podíl zlata na rezervách centrální banky zlepší výkonnost těchto rezerv. Po prostudování této studie ale není podle Skořepy důvod jejím závěrům nevěřit.

Zbrzdí banky nakupy zlata?

Základním důvodem pro nákupy zlata centrálními bankami v posledních letech, zejména těmi v méně rozvinutých mimoevropských zemích, byla podle Skořepy nejspíš snaha přesunout část svých rezerv ze západních měn v obavě z případných budoucích sankcí podobných těm, které postihly Rusko. „A v poslední době se ale nestalo nic, co by tuto logiku oslabovalo. Samozřejmě kromě možnosti, že příslušné centrální banky už dosáhly cílového objemu držby zlata. Předpokládám tedy pokračování těchto nákupů, možná s postupně slábnoucí tendencí,“ poznamenává Skořepa a dodává, že prognózu pro celkový vývoj cen zlata si ale netroufá vyslovit. Půjde totiž o výslednici rozhodování centrálních bank, které zlato v poslední době hromadí, rozhodování investorů ohledně rizikovosti investic do dolarových aktiv mimo jiné i v důsledku drakonických kroků Trumpovy administrativy.

Nákupy centrálních bank nicméně budou podle ekonomů Komerční banky i nadále podporovat poptávku po zlatých cihlách. „Zvýšená poptávka po zlatě na pozadí geopolitických rizik a nejistot, klesajících úrokových sazeb, zejména v USA, by mohla cenu zlatu přenést přes hranici 3 600 dolarů za trojskou unci a atakovat další milníky blíže k 4 000 dolarů za unci v průběhu příštího roku,“ domnívá se Nguyen.

Aktuální čísla

Podle údajů WCG tak Národní banka Kazachstánu v červenci přidala do svých rezerv 3 tuny, zatímco centrální banky Číny, České republiky a Turecka přidaly po 2 tunách. ČNB je nyní čistým kupcem zlata již 29 měsíců v řadě, centrální banka Turecké republiky je čistým kupcem již 26 měsíců v řadě a Čínská lidová banka nakupuje více zlata, než prodává, již devět měsíců v řadě. Polská národní banka zůstává s velkým odstupem největším čistým kupcem v roce 2025, když letos dosud nakoupila 67 tun. Ázerbájdžán, země na druhém místě, provedl čisté nákupy v objemu přibližně 35 tun. WGC však dodala, že polské zlaté rezervy zůstaly od května prakticky beze změny.

Cena zlata poprvé překročila hranici 3 600 dolarů za troyskou uncia stanovila tak nový rekord. Nyní se pohybuje okolo 3 640 dolarů za unci. Letos cena vzrostla o 38 procent. Za celý loňský rok to bylo o 27 procent, shrnuje aktuální data analytik společnosti Golden Gate Pavel Ryba, podle kterého jedním z důvodů růstu jsou nízká očekávání o nezaměstnanosti v USA, kvůli kterému Federální rezervní systém tento měsíc sníží úrokové sazby. Růst byl podle něj také poháněn slabším americkým dolarem, silnými nákupy centrálních bank, měkkou měnovou politikou a geopolitickou a ekonomickou nejistotou. Letos tak Ryba očekává růst ceny zlata až ke 4 000 dolarů za unci.

Zlaté cihly ve švýcarské centrální bance
Aktualizováno

Růst zlata nepolevuje, jeho cena překonala další rekord

Trhy

Cena zlata k okamžitému dodání poprvé překonala 3600 dolarů (74 835 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Cenu podle agentury Reuters podporují rostoucí očekávání, že americká centrální banka (Fed) na svém měnovém zasedání za dva týdny sníží úrokové sazby v návaznosti na slabé údaje o americké zaměstnanosti z minulého týdne.

ČTK

Přečíst článek

Stříbro by letos mohlo zastínit i zlato, tvrdí analytici

Stříbro ve formě. Jeho cena se vyšplhala na letitá maxima, roste i zlato

Money

Cena stříbra se vyšplhala na 14leté maximum. Zdražuje i zlato díky sázkám na to, že americká centrální banka (Fed) tento měsíc sníží základní úrokovou sazbu ve Spojených státech. Cena žlutého kovu přesáhla čtyřměsíční maximum.

ČTK

Přečíst článek

Americká burza cenných papírů

Lukáš Kovanda: Čím hůře, tím lépe. Pokud v Americe „padne“ cifra nižší než 75 tisíc, „nakopne“ to nejen akcie, ale i zlato

Názory

Dnes nastává zase jeden z těch pozoruhodných, neintuitivních dní, kdy v zásadě platí, že čím hůře, tím lépe. Ve 14:30 středoevropského času v USA zveřejní srpnová data z tamního trhu práce.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

