Lukáš Kovanda: Zentivu kupuje chicagský finanční dravec. Zaměstnancům hrozí propouštění

Největší tuzemskou farmaceutickou společnost, Zentivu, kupuje americká finanční skupina GTCR, a to v přepočtu za 100 miliard korun, informuje list Financial Times. Cílem americké skupiny, jež sídlí v Chicagu, zřejmě bude snížit náklady Zentivy, aby ji mohla během zhruba tří až sedmi let se ziskem prodat dále, například některému z globálních farmaceutických gigantů. Další možností je po osekání nákladů vrátit Zentivu na burzu. Na pražské burze se s akciemi Zentivy již obchodovalo, a to v letech 2004 až 2009.
Méně pravděpodobné je, že by GTCR kupovala pražskou Zentivu, aby ji konsolidovala s dalšími podobně zaměřenými firmami. GTCR se totiž sice zaměřuje na investice ve farmacii a obecněji ve zdravotnictví, ovšem spíše ve Spojených státech, v zemích EU v tomto oboru zase tolik přímo aktivní není, aby mohla platit úvaha, že chce vydělat na konsolidaci v rámci evropských trhů. Navíc, snahám o konsolidaci nepřejí momentálně stále poměrně vysoké úrokové sazby v EU, které zvyšují náklady financování, a tedy i případných konsolidačních snah a slučování menších firem do větších, až nadnárodních celků.
Společnost GTCR tedy nejspíše bude usilovat o zvýšení efektivity produkce léčiv v Zentivě, a to prostřednictvím snižování nákladů propouštěním, zaváděním pokročilých metod analýzy a řízení, potenciálně včetně těch využívajících umělou inteligenci, nebo kombinací obojího. V Česku Zentiva zaměstnává přes 1500 lidí. Případné následné zlepšení tržní pozice by Zentivu umožnilo prodat jinému zájemci s potenciálně výrazným ziskem.
GTCR nepředstavuje strategického investora typu jiné farmaceutické firmy, které by se Zentivou měl dlouhodobé záměry, jde o investora finančního, se spíše střednědobým horizontem investice, který má ve svém portfoliu firmy z naprosto odlišných odvětví, než je farmaceutický průmysl.
Červencové údaje Světové rady pro zlato (WGC) ukazují zpomalení čistých nákupů zlata centrálními bankami. Zeptali jsme se proto tuzemských bankovních expertů, co za tím je.
Podle Světové rady pro zlato (World Gold Council - WGC) se nákupy zlata centrálními bankami v červenci zmírnily, ale tyto instituce zůstávají i nadále čistými kupci tohoto drahého kovu. Ve svých nejnovějších statistikách, zveřejněných 3. září, WGC přímo uvádí, že centrální banky v červenci nakoupily 10 tun zlata, zatímco v červnu to bylo 22 tun. Tento pokles nákupů částečně odráží růst ceny zlata, která se postupně zvýšila z přibližně 2 600 dolarů za trojskou unci na začátku roku na současných rekordních 3 600 dolarů za trojskou unci.
Podle hlavního ekonoma České spořitelny Michala Skořepy meziměsíční výkyvy v těchto objemech nákupů nemusejí být ale signálem změny trendu. A nelze také ani vyloučit, že některé centrální banky se snaží při svých nákupech vyhnout okamžikům, kdy se jim zlato zdá až příliš drahé.
„Některé centrální banky také mohou odradit vysoké ceny zlata, které od začátku letošního roku o více jak třetinu zdražilo,“ odhaduje ekonom Komerční banky Kevin Tran Nguyen. Důvodem ale může být podle něj jednoduše i samotná sezónnost, když centrální banky pravidelně během letních měsíců omezují své nákupy zlata. Zhruba od roku 2022 jsou totiž centrální banky velmi významným hráčem na trhu se zlatem a zároveň jedním z důvodů, proč cena tohoto vzácného kovu setrvale a vcelku silně roste. A k tomuto chování centrální banky podle Nguyena nabádá i zvýšená geopolitická nejistota ve světě, kdy se tak zlato stává relativně efektivní, byť ne zcela perfektní, pojistkou proti globálním nejistotám a rizikům. A na tom se v současné nejisté době nic nemění. Centrální banky by se tak po letním klidu mohly opět se větší vervou na trh se zlatem vrátit.
Kolik zlata drží ČNB
Česká národní banka (ČNB) disponuje objemem devizových rezerv, který ve vztahu k velikosti ekonomiky patří mezi největší na světě. A v trendu kupování zlata se podle Nguyena nikterak nevymyká ostatním centrálním bankám. „Ke konci července 63,3 tuny zlata představovalo asi 4,2procentní podíl na celkových devizových rezervách centrální banky. Vytyčený cíl 100 tun zlata v roce 2028 by tak v dnešních cenách pro ČNB znamenalo navýšení podílu na zhruba 7 procent,“ konstatuje Nguyen a dodává, že uvedená čísla se tak nevymykají ostatním centrálním bankám z rozvíjejících se zemí, přičemž vyspělé ekonomiky dokonce disponují i vyšším podílem zlata na devizových rezervách.
Nákupy zlata ze strany ČNB jsou navíc podle Skořepy založeny na nedávném výzkumu expertů národní banky, tedy že mírně vyšší podíl zlata na rezervách centrální banky zlepší výkonnost těchto rezerv. Po prostudování této studie ale není podle Skořepy důvod jejím závěrům nevěřit.
Zbrzdí banky nakupy zlata?
Základním důvodem pro nákupy zlata centrálními bankami v posledních letech, zejména těmi v méně rozvinutých mimoevropských zemích, byla podle Skořepy nejspíš snaha přesunout část svých rezerv ze západních měn v obavě z případných budoucích sankcí podobných těm, které postihly Rusko. „A v poslední době se ale nestalo nic, co by tuto logiku oslabovalo. Samozřejmě kromě možnosti, že příslušné centrální banky už dosáhly cílového objemu držby zlata. Předpokládám tedy pokračování těchto nákupů, možná s postupně slábnoucí tendencí,“ poznamenává Skořepa a dodává, že prognózu pro celkový vývoj cen zlata si ale netroufá vyslovit. Půjde totiž o výslednici rozhodování centrálních bank, které zlato v poslední době hromadí, rozhodování investorů ohledně rizikovosti investic do dolarových aktiv mimo jiné i v důsledku drakonických kroků Trumpovy administrativy.
Nákupy centrálních bank nicméně budou podle ekonomů Komerční banky i nadále podporovat poptávku po zlatých cihlách. „Zvýšená poptávka po zlatě na pozadí geopolitických rizik a nejistot, klesajících úrokových sazeb, zejména v USA, by mohla cenu zlatu přenést přes hranici 3 600 dolarů za trojskou unci a atakovat další milníky blíže k 4 000 dolarů za unci v průběhu příštího roku,“ domnívá se Nguyen.
Aktuální čísla
Podle údajů WCG tak Národní banka Kazachstánu v červenci přidala do svých rezerv 3 tuny, zatímco centrální banky Číny, České republiky a Turecka přidaly po 2 tunách. ČNB je nyní čistým kupcem zlata již 29 měsíců v řadě, centrální banka Turecké republiky je čistým kupcem již 26 měsíců v řadě a Čínská lidová banka nakupuje více zlata, než prodává, již devět měsíců v řadě. Polská národní banka zůstává s velkým odstupem největším čistým kupcem v roce 2025, když letos dosud nakoupila 67 tun. Ázerbájdžán, země na druhém místě, provedl čisté nákupy v objemu přibližně 35 tun. WGC však dodala, že polské zlaté rezervy zůstaly od května prakticky beze změny.
Cena zlata poprvé překročila hranici 3 600 dolarů za troyskou uncia stanovila tak nový rekord. Nyní se pohybuje okolo 3 640 dolarů za unci. Letos cena vzrostla o 38 procent. Za celý loňský rok to bylo o 27 procent, shrnuje aktuální data analytik společnosti Golden Gate Pavel Ryba, podle kterého jedním z důvodů růstu jsou nízká očekávání o nezaměstnanosti v USA, kvůli kterému Federální rezervní systém tento měsíc sníží úrokové sazby. Růst byl podle něj také poháněn slabším americkým dolarem, silnými nákupy centrálních bank, měkkou měnovou politikou a geopolitickou a ekonomickou nejistotou. Letos tak Ryba očekává růst ceny zlata až ke 4 000 dolarů za unci.
Z aplikace proslavené meme akciemi je hráč první ligy. Online broker Robinhood bude od 22. září součástí indexu S&P 500. Akcie v reakci na oznámení přidaly přes patnáct procent. A nově spouští sociální síť Robinhood Social.
Robinhood se zařadí mezi elitu amerického akciového benchmarku S&P 500. Stane se tak 22. září. Spolu s ním vstoupí do indexu také technologická firma AppLovin a stavební skupina Emcor Group. Trojice nováčků nahradí firmy Caesars Entertainment, MarketAxess, Enphase Energy.
Vstup mezi elitní pětistovku firem je vždy impulsem pro investory. Ani v případě akcií Robinhoodu tomu není jinak. Ty začátkem týdne vyskočily o více než 15 procent a uzavřely na rekordní hodnotě přes 117 dolarů. Od ledna si připisují zisk přes 200 procent.
„Dlouhodobě ale o ceně akcií rozhodne disciplína, inovace a zvládání regulace,“ uvádí analytik Portu Lukáš Raška. Robinhood podle něj změnil svět investic k nepoznání. Jednoduchá aplikace pro obchodování s akciemi a opcemi bez poplatků přivedla na kapitálový trh miliony retailových investorů. Nevyhnula se přitom ale řadě přešlapů.
Jak dva kamarádi ze Stanfordu změnili svět investic k nepoznání
Ještě jim není ani 40, ale už mají na kontě několik výrazných úspěchů. Ale také můžou hodně prohrát. Seznamte se s Vladem Tenevem a Baijuiem Bhattem, zakladateli aplikace Robinhood, která za pár dní vstoupí na burzu.
V září roku 2020 například americká Komise pro cenné papíry (SEC) Robinhood vyšetřovala kvůli špatně zprocesovaným příkazům a nakonec vedení Robinhood raději v prosinci téhož roku zaplatilo 65 milionů dolarů jako vyrovnání.
Další skandál se odehrál hned v lednu 2021, kdy Robinhood pozastavil obchodování s akciemi firmy GameStop. Celá věc tehdy působila, jako by Robinhoodu došly peníze. Kauza prodejce počítačových her ale byla pouze odvrácenou stranou nových možností investic. Cenu akcie nejprve vyhnala cílená akce retailových investorů z Redditu. Totéž se opakovalo ještě u akcií společnosti AMC.
A problémy tím nekončily, v červnu 2021 například Robinhood dostal od finančního dohledu pokutu 57 milionů dolarů a povinnost zaplatit dalších 13 milionů svým klientům za zveřejňování zavádějících informací.
Přes reputační šrámy však počet klientů platformy neklesá. Robinhood se přesunul mezi důvěryhodné instituce - má bankovní licenci, zprostředkovává obchody s akciemi, ETF i měnami. „Vstup do indexu potvrzuje posun od fintech start-upu k etablovanému hráči, citlivost na regulaci a kryptotrhy však zůstává,“ upozorňuje hlavní analytik XTB Jiří Tyleček.
Nudil se, a tak založil Revolut. Dnes je z něj miliardář
Ve druhém čtvrtletí 2025 vzrostly tržby Robinhood meziročně o 45 procent na 989 milionů dolarů, zředěný zisk na akcii dosáhl 0,42 dolaru a čistý zisk se pohyboval kolem 386 milionů. Počet předplatitelů služby Gold vystoupal na rekordních 3,5 milionu. Tahounem byly vyšší úrokové výnosy a solidní aktivita v opcích i kryptu. Obrat urychluje také akvizice kryptohráče Bitstamp, který přináší licence a klienty v EU, Velké Británii i Asii a posiluje institucionální byznys. Podle Tylečka bude klíčové, zda si Robinhood udrží ziskovost i mimo krypto cykly; covidová euforie memestocků byla jednorázový „boost“, dnešní čísla musí stát na širší monetizaci ekosystému.
Robinhood Social
Nově spuštěná sociální síť Robinhood Social integruje do platformy ověřené profily, sdílení reálných obchodů i přímé provázání s obchodováním. Cíl je jasný: stáhnout komunitní debatu dovnitř aplikace a proměnit engagement v aktivitu na účtech.
„Robinhood se stal synonymem pro demokratizaci investování – od nulových provizí po jednoduché uživatelské rozhraní, které přivedlo novou generaci drobných investorů. Vstup do S&P 500 je logický další krok. Je ale fér říct, že ocenění je vysoko nad průměrem trhu a firma musí dál potvrzovat růst zisků a exekuci,“ říká hlavní ekonom Argos Capital Kryštof Míšek. Pokud síťový efekt nové funkce zafunguje, Robinhood svou pozici upevní; pokud ne, volatilita se může vrátit stejně rychle, jako odešla.
Pád legendy. Porsche už není součástí akciové elity
