Lukáš Kovanda: Čím hůře, tím lépe. Pokud v Americe „padne“ cifra nižší než 75 tisíc, „nakopne“ to nejen akcie, ale i zlato
Dnes nastává zase jeden z těch pozoruhodných, neintuitivních dní, kdy v zásadě platí, že čím hůře, tím lépe. Ve 14:30 středoevropského času v USA zveřejní srpnová data z tamního trhu práce.
Čím pesimističtější obrázek čísla poskytnou, tím ovšem lépe pro akcie, nejen americké. A vlastně třeba i pro zlato. A pro českou korunu. A pro českou inflaci i ceny pohonných hmot či třeba elektroniky v ČR.
Protože o čím horší čísla půjde, tím pravděpodobnější bude nejen snížení základní úrokové sazby americké centrální banky nyní v září – které má trh již za prakticky „ložené“ –, ale také pokračování jejich redukce také v nadcházejících měsících. Akciové trhy by pochopitelně vyhlídku citelné redukce – či její potvrzení – přivítaly. Dolar by ale naopak oslabil.
Investoři se dnes v půl třetí odpoledne při čtení čísel z trhu práce v USA ze všeho nejvíce zaměří na jedno číslo. 75 000. S ním se nyní v konsensu počítá. Navíc představitelé americké centrální banky se nedávno nechali slyšet, že cifra 75 000 nových pracovních míst je zlomový údaj. Je to totiž podle nich minimální nutné měsíční tempo rozšiřování trhu práce v USA, které zaručuje udržení stabilizované míry nezaměstnanosti.
