ČNB má v devizových rezervách rekordní množství zlata

Objem zlata v devizových rezervách České národní banky (ČNB) dosáhl na konci července rekordních 63,58 tuny. Zlato tvořilo 4,19 procenta celkových rezerv, na konci loňského roku přitom podíl činil 2,94 procenta. Vyplývá to z údajů struktuře devizových rezerv. Dosud nejvyšší objem zlata měla ČNB v rezervách po rozdělení Československa na počátku roku 1993, kdy činil 63,3 tuny.

Od konce loňského roku se objem zlata v devizových rezervách zvýšil o čtvrtinu. Hodnota zlata v rezervách na konci července činila 6,76 miliardy dolarů (141,8 miliardy korun). Celkový objem devizových rezerv ČNB byl 161,26 miliardy dolarů.

Sto tun

ČNB začala zlato ve větší míře nakupovat v roce 2023, v současnosti ho nakupuje tempem zhruba pěti tun za čtvrtletí. Podle vyjádření představitelů centrální banky ČNB při nákupu zlata nespekuluje na cenu. Guvernér ČNB Aleš Michl v minulosti uvedl, že do roku 2028 by měly zlaté rezervy dosáhnout 100 tun.

Většinu devizových rezerv ČNB tvoří dluhopisy. Zlato by podle centrální banky mělo sloužit k diverzifikaci devizového portfolia, protože jeho cena se vyvíjí nezávisle na cenách ostatních aktiv, což by mělo snížit volatilitu hospodářského výsledku ČNB.

Zlato, které má ČNB v rezervách, není všechno fyzicky uloženo v jejích budovách, tam se nachází jeho část. Většina je v zahraničí, zejména v trezorech britské centrální banky. Část zlata ČNB půjčuje za úrok jiným centrálním bankám.

Po rozdělení Československa měla ČNB v rezervách 63,3 tuny zlata. Po roce 1998 rozhodla tehdejší bankovní rada o prodeji větší části zlatých rezerv, následní jí zůstalo 14 tun. Nejnižší objem zlatých rezerv měla centrální banka v roce 2019, kdy činil osm tun.

