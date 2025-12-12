Nový magazín právě vychází!

Železniční projekt století. Novou rychlotrať v Rakousku budou využívat i České dráhy

Železniční projekt století. Novou rychlotrať v Rakousku budou využívat i České dráhy

Vídeňské hlavní nádraží
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Rakousko otevřelo pro osobní dopravu novou rychlotrať mezi Klagenfurtem a Štýrským Hradcem, která cestu z více než dvou hodin zkrátí u nejrychlejších spojů na 41 minut.

Pravidelný provoz na takzvané Koralmské dráze, kterou agentura APA označila za železniční projekt století, začne v neděli se změnou jízdních řádů. Trať, na níž už v listopadu vyjely první nákladní vlaky, budou využívat také České dráhy v novém přímém spojení do Villachu.

Součástí dnešních oslav jsou jízdy zvláštních vlaků, kterých se účastní mimo jiné spolkový prezident Alexander Van der Bellen či kancléř Christian Stocker. Železničnímu projektu s rozpočtem asi 5,9 miliardy eur (asi 143 miliard Kč), který je podle veřejnoprávní stanice ORF největším a nejdražším na jihu Rakouska, předcházely desítky let plánování. V roce 2001 začala výstavba, na konci 90. letech se ale již pracovalo na modernizaci stávajících úseků u Štýrského Hradce. Jádrem trati je 33 kilometrů dlouhý Koralmský tunel pod alpským masivem, jehož ražba začala v roce 2010. Hrubá stavba dvoutubusového tunelu skončila v roce 2022.

Rychlost až 320 kilometrů v hodině

Nová trať umožňuje jízdu rychlostí až 250 kilometrů v hodině, v běžném provozu se počítá s rychlostí 230 kilometrů v hodině. Spojení zkracuje nejen jízdu mezi metropolí Štýrska a Korutan, ale také mezi Klagenfurtem a rakouským hlavním městem Vídní, která nově trvá zhruba tři hodiny. V roce 2030 po zprovoznění Semmeringského úpatního tunelu pak jízdní doba klesne na asi dvě a půl hodiny. Mezi Štýrským Hradcem a Vídní pak bude cesta trvat jednu hodinu a 50 minut.

Rakouské dráhy ÖBB poznamenávají, že zkrácení jízdy mezi Štýrským Hradcem a Klagenfurtem na 41 minut je v podstatě teleportací ve stylu sci-fi filmů. Cesta vlakem se mezi oběma městy stává dvakrát rychlejší než autem, uvádějí rakouská média.

Nové spojení budou využívat i vlaky Českých drah, které od neděle nabídnou přímé spojení z Prahy do rakouského Villachu, tedy téměř k hranicím Itálie a Slovinska. Cesta potrvá sedm hodin a 50 minut.

Dva ze tří Čechů si připlatí za kvalitní potravinu. Chtějí jídlo ze zdejších polí a příběh

Dva ze tří Čechů si připlatí za kvalitní potravinu. Chtějí jídlo ze zdejších polí a příběh
Regionální potravina, užito se svolením
nst
nst

Češi stále častěji přemýšlejí o tom, co jedí, a čím dál víc lidí při nákupu potravin sleduje jejich původ a kvalitu. Podle průzkumu agentury STEM/MARK patří mezi nejdůvěryhodnější orientační body značka Regionální potravina, kterou zná 64 procent respondentů. Osm z deseti lidí, kteří si během posledního roku koupili výrobek s tímto logem, se pro něj vrátilo znovu.

Ačkoli většina spotřebitelů miluje slevy, dvě třetiny Čechů jsou ochotné připlatit si za kvalitní lokální potraviny s jasným původem. Rostoucí zájem se projevuje i na straně výrobců: o ocenění Regionální potravina se letos ucházelo téměř 500 producentů s více než 1900 produkty, což je nejvíce za celou šestnáctiletou historii projektu.

Jedním z příkladů výrobců, kteří staví na kvalitě i příběhu, je farma Slížany na Kroměřížsku. Její majitel Jiří Červenka obnovil chátrající klášter, zachránil zvířata z velkochovů a letos získal ocenění Regionální potravina Zlínského kraje za svůj větrník. Podobné příběhy podle průzkumu oslovují zejména ženy, lidi ve věku 45 až 55 let a respondenty s maturitou.

Podpora místních producentů

Značku Regionální potravina mohou nést produkty z krajských soutěží v devíti kategoriích, pokud splní přísné požadavky na původ surovin, složení i zpracování. Logo uděluje Ministerstvo zemědělství na čtyři roky a je určeno výhradně malým a středním výrobcům. Podle ředitelky Odboru administrace podpory kvalitních potravin SZIF Kateřiny Ratajové zákazníci oceňují zejména chuť, složení bez zbytečných aditiv a podporu místních producentů.

Lokální výroba má podle odborníků i širší ekonomický a ekologický význam. Místní producenti vytvářejí pracovní místa, podporují komunitní život a jejich výrobky necestují tisíce kilometrů, což snižuje ekologickou zátěž. Vyšší cena regionálních potravin pak obvykle souvisí s šetrnějším způsobem zpracování.

Rostoucí zájem o lokální potraviny potvrzují i studie Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Podle nich si 55 procent domácností pěstuje vlastní ovoce nebo zeleninu a 92 procent Čechů považuje způsob stravování za důležitý. Přes 65 procent lidí je navíc ochotno preferovat místní produkty, i když jsou dražší.

O významu řemeslné výroby se letos návštěvníci přesvědčili i na Dožínkových slavnostech v Praze, kde Státní zemědělský intervenční fond uspořádal expozici „Potraviny k nezaplacení“. Zákazníci zde ochutnávali a sami určovali cenu výrobků regionálních držitelů ocenění — některé produkty podle nich měly dokonce vyšší hodnotu, než jakou uvádějí běžné cenovky.

Značka Regionální potravina funguje od roku 2010 a jejím cílem je zviditelnit kvalitní zemědělské a potravinářské výrobky z jednotlivých krajů. Klíčové jsou regionální původ surovin, tradiční postupy, čerstvost a chuť — hodnoty, za které jsou Češi podle průzkumů čím dál ochotnější si připlatit.

PPF se vrací do Česka. Jako akcionáři máme důvěru v zemi, kde žijeme, říká Kellnerová

PPF se vrací do Česka. Jako akcionáři máme důvěru v zemi, kde žijeme, říká Kellnerová
PPF, užito se svolením
nst
nst

Rodinný holding Amalar, který spravuje majetek Renáty Kellnerové a jejích dcer, oznámil zahájení procesu přesunu sídla skupiny PPF Group z Nizozemska do České republiky. „Důvody, proč být v zahraničí, pominuly,“ říká Renáta Kellnerová. PPF Group je hlavní holdingová entita investiční skupiny PPF působící ve 25 zemích. Celý proces přesunu má být dokončený v první polovině roku 2026, kdy se PPF Group stane daňovým rezidentem ČR. 

Renáta Kellnerová uvedla, že rozhodnutí stěhovat holding zpět reflektuje změny ve struktuře skupiny i stabilní domácí prostředí.

„Přesun sídla PPF Group do Česka dokazuje, že jako akcionáři máme důvěru v zemi, ve které žijeme, a také v předvídatelnost jejího právního prostředí,“ uvedla majoritní akcionářka ve zprávě pro tisk. „Historické důvody, proč mít sídlo mimo Česko, zejména silný právní rámec ochrany investic, již pominuly,“ dodala.

Krok navazuje na nedávné změny v akcionářské struktuře a korporátním řízení. Všechny akcionářky PPF dnes žijí v České republice a aktivně se podílejí na strategickém směřování skupiny. Management skupiny navíc sídlí převážně v Praze.

PPF začne zisky danit v Česku

Přesun sídla společnosti PPF Group do ČR je pokračováním procesu zahájeného v roce 2021, kdy společnost PPF Financial Holdings, zastřešující banky a další finanční aktiva skupiny PPF v Česku, na Slovensku, ve Velké Británii, Srbsku, Kazachstánu a Vietnamu, přesunula své sídlo z Nizozemska do ČR.

Po dokončení stěhování se PPF Group stane i daňovým rezidentem České republiky. To znamená, že její globální zisky budou podléhat české daňové jurisdikci. Jde o jeden z největších přesunů daňově relevantního kapitálu v novodobé historii ČR.

„Pro ČR je to určitě dobrá zpráva, protože to bude znamenat, že minimálně část daní se bude odvádět v ČR,“ řekl daňový poradce Bredford Consulting Jan Bonaventura. I když holdingové společnosti podle něj zpravidla neplatí daň z příjmu kvůli poměrně velkorysým pravidlům pro osvobození podílů na zisku z dceřiných společností, v ČR budou odvádět daně z přidané hodnoty ze služeb, které tyto holdingové společnosti přijmou.

Pro příjem státní kasy má přesun domicilu jen omezený vliv, míní analytik Natlandu Petr Bartoň. Převod je tak podle něj spíše zjednodušením operací, a také určitě signálem, že se majitelé nebojí budoucí daňové politiky nové vlády.

Společnost Amalar současně oznámila, že ukončuje činnost svého poradního sboru, který již splnil svou konzultační funkci spojenou primárně s transformací skupiny PPF.

Společnost Amalar Holding byla založena na podzim 2023 za účelem koncentrace správy aktiv rodiny Kellnerových do jedné entity. V roce 2024 se stala majoritním vlastníkem mezinárodní investiční společnosti PPF Group.

Investiční skupina PPF podniká ve 25 zemích v Evropě, Asii, Severní Americe a Jižní Africe. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, nemovitostí, e-commerce, biotechnologií či strojírenství. Skupina ke konci loňského roku vlastnila aktiva v hodnotě 41,722 miliardy eur, tedy asi 1,024 bilionu korun, a zaměstnává celosvětově 45 tisíc lidí. Skupina měla v loňském roce rekordní čistý zisk 3,2 miliardy eur (78,7 miliardy korun). Z informací na webu PPF vyplývá, že na dani z příjmu a na odvodech za sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců skupina vyplatila za loňský rok v ČR 9,2 miliardy korun.

Majoritním vlastníkem PPF Group byl nejbohatší Čech Petr Kellner, který tragicky zahynul v březnu 2021.

Skupina PPF Renáty Kellnerové vydělala v pololetí 8,42 miliardy

Zprávy z firem

Skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, vykázala v prvním pololetí 2025 čistý zisk 8,42 miliardy korun. Ve stejném období loni měla zisk 15,85 miliardy korun. Provozní výnosy stouply meziročně o 17,8 procenta na 41,8 miliardy korun, což podle PPF potvrzuje stabilní výkonnost klíčových firem skupiny. Aktiva skupiny se zvýšila o 4,1 procenta na 1,09 bilionu korun.

ČTK

Přečíst článek

