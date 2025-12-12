Železniční projekt století. Novou rychlotrať v Rakousku budou využívat i České dráhy
Rakousko otevřelo pro osobní dopravu novou rychlotrať mezi Klagenfurtem a Štýrským Hradcem, která cestu z více než dvou hodin zkrátí u nejrychlejších spojů na 41 minut.
Pravidelný provoz na takzvané Koralmské dráze, kterou agentura APA označila za železniční projekt století, začne v neděli se změnou jízdních řádů. Trať, na níž už v listopadu vyjely první nákladní vlaky, budou využívat také České dráhy v novém přímém spojení do Villachu.
Součástí dnešních oslav jsou jízdy zvláštních vlaků, kterých se účastní mimo jiné spolkový prezident Alexander Van der Bellen či kancléř Christian Stocker. Železničnímu projektu s rozpočtem asi 5,9 miliardy eur (asi 143 miliard Kč), který je podle veřejnoprávní stanice ORF největším a nejdražším na jihu Rakouska, předcházely desítky let plánování. V roce 2001 začala výstavba, na konci 90. letech se ale již pracovalo na modernizaci stávajících úseků u Štýrského Hradce. Jádrem trati je 33 kilometrů dlouhý Koralmský tunel pod alpským masivem, jehož ražba začala v roce 2010. Hrubá stavba dvoutubusového tunelu skončila v roce 2022.
Rychlost až 320 kilometrů v hodině
Nová trať umožňuje jízdu rychlostí až 250 kilometrů v hodině, v běžném provozu se počítá s rychlostí 230 kilometrů v hodině. Spojení zkracuje nejen jízdu mezi metropolí Štýrska a Korutan, ale také mezi Klagenfurtem a rakouským hlavním městem Vídní, která nově trvá zhruba tři hodiny. V roce 2030 po zprovoznění Semmeringského úpatního tunelu pak jízdní doba klesne na asi dvě a půl hodiny. Mezi Štýrským Hradcem a Vídní pak bude cesta trvat jednu hodinu a 50 minut.
Rakouské dráhy ÖBB poznamenávají, že zkrácení jízdy mezi Štýrským Hradcem a Klagenfurtem na 41 minut je v podstatě teleportací ve stylu sci-fi filmů. Cesta vlakem se mezi oběma městy stává dvakrát rychlejší než autem, uvádějí rakouská média.
Nové spojení budou využívat i vlaky Českých drah, které od neděle nabídnou přímé spojení z Prahy do rakouského Villachu, tedy téměř k hranicím Itálie a Slovinska. Cesta potrvá sedm hodin a 50 minut.
