Investor Brož koupil od Kellnerových londýnskou firmu RTGS Global

Sídlo společnosti PPF v pražských Dejvicích
Zakladatel advokátní kanceláře BBH Josef Brož koupil od skupiny PPF londýnskou firmu RTGS Global. Firma poskytuje okamžité mezinárodní platby. Napsal to portál Seznam Zprávy. Firma podle portálu většinově patřila PPF. Někdejší právník skupiny PPF Brož byl jejím menšinovým vlastníkem.

Změnu vlastnictví pro SZ Byznys potvrdila generální manažerka RTGS Global Nikki de Kretserová i skupina PPF. "Start-up v oblasti finančních technologií RTGS.global, který vstoupil do portfolia PPF Group v souvislosti s dalšími finančními investicemi ve Velké Británii, již není součástí PPF Group. Prodej kontrolního podílu PPF v RTGS.global byl dokončen v listopadu 2025," uvedl ředitel korporátní komunikace PPF Leoš Rousek.

Londýnská společnost provozuje cloudovou platformu, která umožňuje bankám a platebním institucím dělat okamžité přeshraniční platby prostřednictvím jediného připojení. Zatímco tradiční mezinárodní převody trvají dny a přes několik zprostředkovatelů, RTGS Global dokáže podle portálu vypořádat transakce za vteřiny, a to nepřetržitě, včetně víkendů.

RTGS Global nedávno rozšířila svou síť o 23 měn a v listopadu oznámila partnerství s TransferMate, globálním poskytovatelem platební infrastruktury pro B2B transakce. V září pak spustila první aktivní platební koridor mezi Tádžikistánem a Tureckem, kde umožňuje okamžité vypořádání v místních měnách.

Brož patřil k blízkým spolupracovníkům zesnulého majitele PPF Petra Kellnera. Spolu s Tomášem Brzobohatým založil v roce 2000 advokátní kancelář BBH, kterou později opustil a věnoval se byznysu právě ve službách PPF. Nyní působí především jako investor.

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a jižní Afriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, nemovitosti, biotechnologií a strojírenství. Skupina zaměstnává celosvětově 45 tisíc lidí.

Doporučujeme