David Ondráčka: Političtí skautíci nebo trezoroví mágové
Šéfové státních investorských organizací mají doma v sejfu desítky milionů? Kde to jsme nebo kam se to zase vracíme, do úplné kleptokracie? Každý ministr vždy nese politickou odpovědnost za lidi, které nechá řídit své klíčové investorské příspěvkovky, přes které teče největší část veřejných investic v rezortu. Proto kauza UFO zisků ředitele Správy železnic je problémem Martina Kupky.
Správa železnic a politická odpovědnost ministra Kupky
Martin Kupka 4 roky řídil ministerstvo dopravy, obsadil si Správní radu SŽ svými lidmi z ODS (například Červíček a Zajíček, ale je tam stále takém třeba poslanec Kolovratník z ANO). Mohli ředitele kdykoli vyměnit, ale neudělali to. Ministr se dnes zkrátka nemůže vymlouvat, že exředitel Svoboda tam byl dosazen už za Babišovy první vlády, to neobstojí. A to přitom vůbec nepochybuju, že i proto je zatím ANO kolem této kauzy tak potichu, protože máslo na hlavě má také, zatím sbírá informace a vyhodnocuje rizika pro sebe.
Nicméně platí, že když mocensky přeberete rezort a jeho hlavní investorské organizace (jen přes Správu železnic se investuje ročně kolem 65 miliard), tak v té správní radě pak nastavujete pravidla, dáváte zadání a hlídáte penězovody. A tvářit se, že tam jen sedíte a o ničem nevíte, tak tomu věří asi jen stranická mládež a twitterová úderka.
Politické dopady na Kupku
Právě policejní vyšetřování může to velkým problémem i pro další politickou kariéru Martina Kupky. Nyní má ambici být lídrem opozice k tvořící se nové vládě Babiše. Velké vyšetřování zakázek kolem železnice (a možná i kolem dálnic) mu tu roli může silně podlomit. Bude vhodný lídr opozice, bude schopen ostřelovat a kritizovat Babišovi vládu a touto zátěži? Vždy mu odseknou, a co ty vaše zlodějiny na železnici. Debata Kupka versus Babiš pak bude probíhat v absurdním duchu, kdo má větší sbírku korupčních kostlivců. A to je samozřejmě pro Babiše ideální prostředí, vše se relativizuje a všechno je nakonec vlastně jedno, to je pro něj kalná vody, ve které rád plave.
PR se začíná drolit a mění se v komiks
Výrazně se však sype ten roky úzkostlivě a pečlivě budovaný PR obrázek Fialy (a Kupky). Marketéři Spolu za pomoci některých médií je roky vykreslovala jako svého druhu politické skautíky, kteří jsou možná někdy trochu nepraktičtí, ale hlavně jsou slušní a pod jejich rukama se nekrade. No uvidíme, jestli tento příběh vydrží. Tady to začíná trochu vypadat, že slušnost byla spíš kulisa, a sejf nacpaný desítkami miliónů byla ta skutečná backstage.
Kartel na kolejích? Policie jde po stopě
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu se podle informací médií se zajímají o zakázky v celkové hodnotě kolem 20 miliard, jde tedy o vyšetřování stavebního kartelu. A byli i v kanceláři Radka Mátla, šéfa Ředitelství silnic a dálnic, to je dost varující. Kriminalisté prý mají dostatek důkazů o tom, že se s dopravními tendry manipulovalo a jak se jednotlivé zakázky prodražovaly. Česká doprava působí, že na kolejích jedou miliardy, doma v šuplíku miliony, a všichni se tváří, že je to úplně normální dopravní provoz.
Policejní vyšetřování míří do nitra miliardových zakázek na stavby a opravy železnic Je otázka jak hluboko rozkryje poměrně kartelové prostředí u těchto tendrů, ale pokud odhalí další manipulace a vazby, může to být nakonec vlastně i očistné. V Česku obvykle jen šokující kauzy mohou aspoň trochu a na chvíli pohnout zahnilými mechanismy.
