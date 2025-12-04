Nový magazín právě vychází!

David Ondráčka: Političtí skautíci nebo trezoroví mágové

Miliardové zakázky na železnici
Šéfové státních investorských organizací mají doma v sejfu desítky milionů? Kde to jsme nebo kam se to zase vracíme, do úplné kleptokracie? Každý ministr vždy nese politickou odpovědnost za lidi, které nechá řídit své klíčové investorské příspěvkovky, přes které teče největší část veřejných investic v rezortu. Proto kauza UFO zisků ředitele Správy železnic je problémem Martina Kupky.

Správa železnic a politická odpovědnost ministra Kupky

Martin Kupka 4 roky řídil ministerstvo dopravy, obsadil si Správní radu SŽ svými lidmi z ODS (například Červíček a Zajíček, ale je tam stále takém třeba poslanec Kolovratník z ANO). Mohli ředitele kdykoli vyměnit, ale neudělali to. Ministr se dnes zkrátka nemůže vymlouvat, že exředitel Svoboda tam byl dosazen už za Babišovy první vlády, to neobstojí. A to přitom vůbec nepochybuju, že i proto je zatím ANO kolem této kauzy tak potichu, protože máslo na hlavě má také, zatím sbírá informace a vyhodnocuje rizika pro sebe.

Nicméně platí, že když mocensky přeberete rezort a jeho hlavní investorské organizace (jen přes Správu železnic se investuje ročně kolem 65 miliard), tak v té správní radě pak nastavujete pravidla, dáváte zadání a hlídáte penězovody. A tvářit se, že tam jen sedíte a o ničem nevíte, tak tomu věří asi jen stranická mládež a twitterová úderka.

Politické dopady na Kupku

Právě policejní vyšetřování může to velkým problémem i pro další politickou kariéru Martina Kupky. Nyní má ambici být lídrem opozice k tvořící se nové vládě Babiše. Velké vyšetřování zakázek kolem železnice (a možná i kolem dálnic) mu tu roli může silně podlomit. Bude vhodný lídr opozice, bude schopen ostřelovat a kritizovat Babišovi vládu a touto zátěži? Vždy mu odseknou, a co ty vaše zlodějiny na železnici. Debata Kupka versus Babiš pak bude probíhat v absurdním duchu, kdo má větší sbírku korupčních kostlivců. A to je samozřejmě pro Babiše ideální prostředí, vše se relativizuje a všechno je nakonec vlastně jedno, to je pro něj kalná vody, ve které rád plave.

PR se začíná drolit a mění se v komiks

Výrazně se však sype ten roky úzkostlivě a pečlivě budovaný PR obrázek Fialy (a Kupky). Marketéři Spolu za pomoci některých médií je roky vykreslovala jako svého druhu politické skautíky, kteří jsou možná někdy trochu nepraktičtí, ale hlavně jsou slušní a pod jejich rukama se nekrade. No uvidíme, jestli tento příběh vydrží. Tady to začíná trochu vypadat, že slušnost byla spíš kulisa, a sejf nacpaný desítkami miliónů byla ta skutečná backstage.

Kartel na kolejích? Policie jde po stopě

Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu se podle informací médií se zajímají o zakázky v celkové hodnotě kolem 20 miliard, jde tedy o vyšetřování stavebního kartelu. A byli i v kanceláři Radka Mátla, šéfa Ředitelství silnic a dálnic, to je dost varující. Kriminalisté prý mají dostatek důkazů o tom, že se s dopravními tendry manipulovalo a jak se jednotlivé zakázky prodražovaly. Česká doprava působí, že na kolejích jedou miliardy, doma v šuplíku miliony, a všichni se tváří, že je to úplně normální dopravní provoz.

Vlaková doprava

Z tratí zmizí semafory, vlakovou dopravu čeká automatizované řízení. Cílem je eliminovat lidské chyby

Zprávy z firem

Internet běžící na 2G sítích už je pro většinu běžných uživatelů dávnou minulostí. Ve vlakové dopravě se přitom využívá dodnes. Následující roky se tak ponesou ve znamení technologické revoluce, protože třicet let starý komunikační systém GSM-R uvolní místo svému nástupci. Na vývoji celoevropského FRMCS standardu se podílí i česká firma TTC Marconi a podle Martina Bajera by první vlaky s novou technologií mohly vyjet už za tři roky.

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

Policejní vyšetřování míří do nitra miliardových zakázek na stavby a opravy železnic Je otázka jak hluboko rozkryje poměrně kartelové prostředí u těchto tendrů, ale pokud odhalí další manipulace a vazby, může to být nakonec vlastně i očistné. V Česku obvykle jen šokující kauzy mohou aspoň trochu a na chvíli pohnout zahnilými mechanismy.

Pavel pověřil Babiše sestavením vlády, ta má vzniknout v prosinci

Politika

Prezident Petr Pavel pověřil jednáním o sestavení vlády předsedu ANO Andreje Babiše, jehož hnutí na začátku října vyhrálo volby a o budoucí koalici jedná s SPD a Motoristy. Hrad to oznámil po ranní schůzce obou politiků. Babiš má prezidentovi v druhé polovině týdne poslat koaliční smlouvu a programové priority, teprve poté mu předloží návrh personálního obsazení vlády. Babiš doufá, že jeho kabinet vznikne nejpozději do poloviny prosince.

ČTK

Přečíst článek

Rallye po okresních silnicích: díry, adrenalin, klientelismus a veřejné rozpočty

David Ondráčka: Rallye po okresních silnicích. Kam mizí peníze na jejich opravu?

Nový rozpočet se nemůže zásadně lišit od odmítnutého, píše rozpočtová rada

Sněmovna hlasy nové vládní koalice vrátila vládě rozpočet k přepracování
ČTK
ČTK

Upravený návrh státního rozpočtu na rok 2026 se nemůže v základních parametrech lišit od původního, který na konci listopadu odmítla Sněmovna.

Maximální výši schodku stanovuje zákon o rozpočtové odpovědnosti, velký růst příjmů proti původnímu návrhu také nelze očekávat. V pravidelném čtvrtletním stanovisku to uvedla Národní rozpočtová rada. Doporučila také, aby politici usilovali o co nejrychlejší schválení řádného rozpočtu.

Ministerstvo financí

Schodek rozpočtu klesá. Listopadový deficit je nejnižší za šest let

Money

Schodek státního rozpočtu se v listopadu prohloubil o 49,3 miliardy korun a dosáhl 232,4 miliardy korun, uvedlo ministerstvo financí. Je to nejnižší schodek za posledních šest let, zároveň ale šestý nejhlubší od vzniku Česka. Loni byl rozpočtový deficit na konci listopadu 259,2 miliardy korun. Na celý rok je naplánovaný schodek 241 miliard korun, loni skončil rozpočet deficitem 271,4 miliardy korun.

ČTK

Přečíst článek

Končící vláda navrhla rozpočet se schodkem 286 miliard korun. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený deficit 237 miliard korun, na dodatečných 49 miliard korun na obranu a stavbu jaderné elektrárny Dukovany se vztahuje výjimka. Sněmovna na konci listopadu návrh vládě v demisi vrátila k přepracování, podle ní v něm chybí zhruba 96 miliard korun.

Sněmovna hlasy nové vládní koalice vrátila vládě rozpočet k přepracování

Rozpočet se vrací na start. Chybí 96 miliard, tvrdí hnutí ANO

Politika

Sněmovna hlasy nastupující vládní koalice složené z ANO, Motoristů a SPD vrátila návrh rozpočtu na příští rok vládě k dopracování. Podle ANO v návrhu chybí zhruba 96 miliard korun na dopravní stavby, spolufinancování projektů v zemědělství či část mandatorních výdajů ministerstva práce a sociálních věcí. Vláda v demisi má nyní 20 dní na úpravy. Má se zaměřit na příjmy rozpočtu v souvislosti s příznivější predikcí růstu ekonomiky a také ve spolupráci s Národní rozpočtovou radou prověřit některé sociální výdaje.

ČTK

Přečíst článek

Babišův Hartenberg se zbavuje evropských opraváren letadel. Jednu bere easyJet

Babišův Hartenberg se zbavuje evropských opraváren letadel. Jednu bere easyJet
Adria Tehnika, užito se svolením
ČTK
ČTK

EasyJet kupuje firmu z Babišovy investičky. Hartenberg Holding zároveň jedná o odprodeji i další letecké opravárny. A je tak pravděpodobně, že směřuje k uzavření jedné ze svých divizí.

Investiční skupina Hartenberg Holding se dohodla na prodeji slovinské letecké opravárenské společnosti Adria Tehnika britským nízkonákladovým aerolinkám easyJet. Uvedla to ve středu na svém webu, hodnotu transakce nezveřejnila. Server Deník N napsal, že holding nyní jedná rovněž o prodeji srbské společnosti JAT Tehnika, která se také zabývá údržbou letadel. Hartenberg spravuje investice předsedy hnutí ANO a možného budoucího premiéra Andreje Babiše.

„Akvizice společnosti Adria Tehnika společností easyJet podléhá schválení regulačními orgány a očekává se, že bude dokončena v prvním čtvrtletí 2026,“ uvedl Hartenberg. Adria Tehnika provádí údržbu letadel na pěti linkách na letišti v Lublani, easyJet patří řadu let k jejím zákazníkům.

„Jsem potěšená, že nás easyJet uznal jako strategickou investici,“ uvedla generální ředitelka společnosti Adria Tehnika Barbara Perko Brvarová, která ve funkci zůstává. Podíl ve slovinské opravárenské společnosti Hartenberg získal v roce 2018, v loňském roce firmu zcela ovládl. „V projektu jsme byli už sedm let a naplnil se náš investiční horizont,“ řekl k transakci Deníku N řídící partner holdingu Jozef Janov.

EU likviduje chemii, zní z Babišova Agrofertu. Koncern má plán B

Zprávy z firem

Drahé energie a tvrdá regulace nutí Agrofert hledat nové teritorium. V úvahu připadá Amerika nebo Perský záliv, investice má jít do stovek milionů eur. Místopředseda představenstva holdingu Petr Cingr říká otevřeně: pokud EU nezmění kurz, Agrofert může z Evropy odejít.

ČTK

Přečíst článek

Ředitel pro inženýrství a údržbu ve společnosti easyJet Brendan McConnellogue uvedl, že aerolinky s firmou Adria Tehnika spolupracují téměř deset let a dosud jí svěřily víc než 200 těžkých údržbářských prací na letadlech Airbus. Adria Tehnika opravuje také letadla Bombardier. Firma má víc než 250 zaměstnanců a vedle easyJetu pracuje také pro další letecké společnosti.

Hartenberg se zbavuje celé divize

Deník N uvedl, že Hartenberg nyní jedná také o prodeji srbské letecké opravárenské společnosti JAT Tehnika se zhruba 600 zaměstnanci, která provozuje hangáry v Bělehradě a servisní stanoviště v Černé Hoře a Severní Makedonii. „Jsme v pokročilém jednání o prodeji,“ uvedl Janov. Touto transakcí by se Hartenberg podle serveru zcela zbavil jedné odnože svého byznysu, kterou spravuje přes polskou holdingovou společnost Avia Prime.

Babiš drží v Hartenbergu téměř 88 procent

V investiční skupině Hartenberg Holding drží Andrej Babiš přes firmu SynBiol podíl 87,75 procenta, dalších 9,75 procenta vlastní Janov a zbývající podíl náleží šéfovi akvizic Babišova holdingu Agrofert Liboru Němečkovi. Hartenberg investuje také do reprodukčních klinik, nemovitostí, potravinářství a oděvních značek, ovládá síť květinářství Flamengo či e-shopy Ovečkárna.cz a Sportobchod.cz.

