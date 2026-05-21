Zbrojařům se daří. Colt CZ hlásí nejlepší kvartál v historii. Táhnou ho armády i nový byznys
Zbrojařská skupina Colt CZ má za sebou historicky nejlepší první čtvrtletí. Rekord přišel i přesto, že skupina prodala o pětinu méně zbraní než před rokem. Do výsledků se nově výrazně promítá i pardubická Synthesia Nitrocellulose.
Zbrojařská skupina Colt CZ Group začala letošní rok rekordem. Za první čtvrtletí zvýšila výnosy meziročně o 32,7 procenta na 7,317 miliardy korun. Čistý zisk za první tři měsíce roku dosáhl 717,9 milionu korun, což je o 37 procent víc než ve stejném období loni.
Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných výsledků, které skupina zveřejnila. Colt CZ zároveň potvrdil výhled na celý rok, ve kterém čeká výnosy mezi 30 a 33 miliardami korun.
Nejlepší kvartál v historii
Podle generálního ředitele skupiny Radka Musila jde z pohledu výnosů i ziskovosti o historicky nejlepší první čtvrtletí firmy.
„Vedle silného výkonu tradičních segmentů ručních palných zbraní a munice se do výsledků významně promítl také nový segment energetických materiálů, který se tak stává jedním z klíčových pilířů našeho budoucího růstu,“ uvedl Musil.
Podle něj bude pro zbytek roku důležité hlavně úspěšné uzavření strategických tendrů, provozní efektivita a další posilování na evropských i mimoevropských trzích.
Czechoslovak Group nejbohatšího Čecha Michala Strnada ukázala mimořádně silné první čtvrtletí. Tržby, zisk i zakázková kniha potvrzují, že evropský obranný boom dál pracuje ve prospěch skupiny. Po nedávných pochybnostech trhu ale CSG nestačí dodat dobrá čísla. Musí přesvědčit investory, že její růst je nejen rychlý, ale také čitelný, opakovatelný a dostatečně transparentní.
Michal Nosek: CSG vydělává jako vítěz zbrojní horečky. Burza ale chce důkaz, že příběh drží pohromadě
Názory
Czechoslovak Group nejbohatšího Čecha Michala Strnada ukázala mimořádně silné první čtvrtletí. Tržby, zisk i zakázková kniha potvrzují, že evropský obranný boom dál pracuje ve prospěch skupiny. Po nedávných pochybnostech trhu ale CSG nestačí dodat dobrá čísla. Musí přesvědčit investory, že její růst je nejen rychlý, ale také čitelný, opakovatelný a dostatečně transparentní.
Táhly ozbrojené složky
Colt CZ zaznamenal nárůst tržeb hlavně u zákazníků z ozbrojených složek. Do výsledků se promítlo také dokončení převzetí 51procentního podílu v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a stejně velkého podílu v energetické divizi Synthesia Power.
Ukazatel EBITDA, tedy zisk před započtením úroků, daní a odpisů, vzrostl v prvním čtvrtletí meziročně o 43,8 procenta zhruba na 1,7 miliardy korun.
Méně prodaných zbraní
Zajímavý je pohled na samotné prodané zbraně. Skupina jich za první čtvrtletí prodala 122 787, což je meziročně o 22 procent méně. Krátké palné zbraně tvořily více než 60 procent prodejů, dlouhé téměř 40 procent.
I přes pokles prodaných kusů ale výnosy z jejich prodeje stouply. Dosáhly přibližně 3,5 miliardy korun, meziročně o 23,3 procenta víc.
Z prodeje munice měl Colt CZ výnosy 2,3 miliardy korun, což bylo naopak o 14,2 procenta méně než před rokem. Segment energetických materiálů přinesl výnosy 1,5 miliardy korun, meziročně o 25,3 procenta více.
Colt CZ Defence Solutions a státní Explosia prohlubují spolupráci v reakci na rekordní poptávku po zbraních. Společně chtějí posílit vývoj, zajistit dodávky materiálů a podpořit český obranný průmysl.
Zbrojaři spojují síly. Colt a Explosia chtějí zrychlit výrobu i vývoj
Zprávy z firem
Colt CZ Defence Solutions a státní Explosia prohlubují spolupráci v reakci na rekordní poptávku po zbraních. Společně chtějí posílit vývoj, zajistit dodávky materiálů a podpořit český obranný průmysl.
Největším trhem byla Evropa
Největší část výnosů přišla z Evropy mimo Českou republiku. Tento region se na celkových výnosech podílel 44 procenty. Spojené státy tvořily 22,6 procenta, Česko 14,3 procenta a Kanada 12,4 procenta.
Na Asii připadlo 3,7 procenta výnosů, na Latinskou Ameriku 1,7 procenta a na Afriku jedno procento. Zbytek připadl na ostatní státy světa.
Skupina zároveň výrazně zvýšila investice. Za první tři měsíce roku do nich uvolnila 597,8 milionu korun, meziročně o 121,5 procenta víc.
Dividenda 30 korun na akcii
Na konci pololetí se má konat valná hromada Colt CZ, která rozhodne o rozdělení zisku. Vedení společnosti navrhne výplatu dividendy 30 korun na akcii ze zisku za loňský rok.
Čistý zisk skupiny loni přesáhl 2,044 miliardy korun.
Colt CZ patří mezi přední světové výrobce palných zbraní, munice a energetické nitrocelulózy pro ozbrojené složky i komerční trh. Prodává pod značkami Colt, CZ, Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Skupina sídlí v Česku a vyrábí v závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Zaměstnává více než 4500 lidí.
Od roku 2020 se akcie Colt CZ obchodují na pražské burze. Letos v dubnu skupina dokončila také duální listing na burze Euronext Amsterdam. Největším akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.