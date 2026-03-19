Zbrojaři spojují síly. Colt a Explosia chtějí zrychlit výrobu i vývoj
Colt CZ Defence Solutions a státní Explosia prohlubují spolupráci v reakci na rekordní poptávku po zbraních. Společně chtějí posílit vývoj, zajistit dodávky materiálů a podpořit český obranný průmysl.
České zbrojařské firmy Colt CZ Defence Solutions a Explosia podepsaly memorandum o užší spolupráci. Reagují tak na prudký růst globální poptávky po vojenském materiálu, která od začátku války na Ukrajině několikanásobně vzrostla a výrazně zatěžuje výrobní kapacity.
Nová dohoda má firmám umožnit sdílet informace, lépe plánovat výrobu a zajistit stabilnější přístup k surovinám, které jsou dnes obtížně dostupné. Klíčovým cílem je posílení dodávek pro Armádu České republiky i pro spojence v NATO.
Špičkový vědecký časopis Nature vyzval tento týden, aby využívání umělé inteligence v ozbrojených konfliktech bylo pozastaveno až do sjednání mezinárodní normy pro takovéto počínání. Zatím prý vzniká nebezpečné vakuum, které může vést ke ztrátám na životech civilistů. Je to postoj lidsky pochopitelný, ale v tuto chvíli neuskutečnitelný.
Umělá inteligence ve válce: Vědci chtějí jasná pravidla, ale těžko je dostanou
Názory
Špičkový vědecký časopis Nature vyzval tento týden, aby využívání umělé inteligence v ozbrojených konfliktech bylo pozastaveno až do sjednání mezinárodní normy pro takovéto počínání. Zatím prý vzniká nebezpečné vakuum, které může vést ke ztrátám na životech civilistů. Je to postoj lidsky pochopitelný, ale v tuto chvíli neuskutečnitelný.
Zároveň se mění charakter poptávky. Vedle tradiční velkorážové munice roste význam moderních technologií, zejména dronů a menších, vysoce účinných náloží. To nutí výrobce urychlovat inovace a přizpůsobovat portfolio novým typům konfliktů.
Firmy chtějí spolupráci využít i k větší stabilitě dodavatelských řetězců. Pomoci mají dlouhodobé smlouvy, které mají omezit cenové výkyvy a zajistit dostupnost klíčových materiálů.
Zbrojařský byznys katapultoval Michala Strnada na první místo mezi českými miliardáři. Časopis Forbes vyčíslil jeho majetek na 31 miliard dolarů (přes 653 miliard korun) a zařadil ho na 69. příčku světového žebříčku dolarových miliardářů. Strnad je zároveň jediným Čechem v první stovce nejbohatších lidí planety. Žebříčku kraluje Elon Musk. Renáta Kellnerová je 131.
Forbes: Nejbohatší na světě je Musk, Strnad je v první sedmdesátce
Leaders
Zbrojařský byznys katapultoval Michala Strnada na první místo mezi českými miliardáři. Časopis Forbes vyčíslil jeho majetek na 31 miliard dolarů (přes 653 miliard korun) a zařadil ho na 69. příčku světového žebříčku dolarových miliardářů. Strnad je zároveň jediným Čechem v první stovce nejbohatších lidí planety. Žebříčku kraluje Elon Musk. Renáta Kellnerová je 131.
Colt a Explosia přitom nenavazují spolupráci od nuly. Už dříve společně pracovaly například na vývoji bezpečnějších trhavin pro ruční granáty. Explosia navíc vyvíjí ekologičtější náhradu za TNT, která by mohla v budoucnu rozšířit nabídku českého obranného průmyslu.
Rostoucí význam odvětví potvrzují i ekonomické výsledky. Obě společnosti v posledních letech dosahují rekordních tržeb i zisků, což odráží silnou poptávku po zbrojní produkci doma i v zahraničí.
