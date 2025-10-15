Obří síť Zásilkovny se otevírá. Bude sdílet boxy s DPD
Vyzvedávání zásilek bude pro zákazníky jednodušší. E-shopy už dlouho volaly po sdílení boxů. Zásilkovna udělala první krok, bude je sdílet. Zatím s DPD, čeká i další.
Otevírání sítě jiným logistickým hráčům je součástí širší strategie skupiny Packeta, kam patří i česká Zásilkovna. Pilotním partnerem se stává společnost DPD, která začala od poloviny října využívat výdejní boxy Zásilkovny v Česku. Cílem strategie je lépe využít stávající kapacitu i nabídnout větší flexibilitu koncovým zákazníkům, uvedla firma v tiskové zprávě.
„Máme největší síť výdejních boxů v Česku a dává nám smysl ji sdílet. Podpoříme tak udržitelný rozvoj výdejní infrastruktury a snížíme zbytečné duplicitní instalace boxů v místech, kde už existuje funkční kapacita,“ říká Erich Čomor, šéf Packety.
„Už delší dobu říkáme, že budoucnost samoobslužných boxů nevidíme v bezhlavém umisťování nových, ale spíše v udržitelném využití těch stávajících doplněných další instalací tam, kde není možné jiné efektivnější řešení. Jako nejlepší cesta se jednoznačně ukazuje právě sdílení volných kapacit jednotlivých provozovatelů boxů," uvedl Miloš Malaník, šéf DPD v Česku a regionální manažer společnosti pro střední a východní Evropu.
Otevírání sítě v praxi znamená, že zákazník si vybere preferovanou společnost, která mu zásilku doručí do boxu Packety – ať už to bude Zásilkovna, nebo jiný dopravce. DPD je první, další partneři budou následovat.
Šest tisíc boxů
Zapojování dalších dopravců do sítě probíhá výhradně v lokalitách s aktuálně volnou kapacitou a pod přesným řízením, které zajišťuje plynulý provoz bez přetížení nebo zpoždění. Dopravci si tak mohou rezervovat online volné schránky pro daný den. Sdílení Z-BOXů, kterých má Zásilkovna v Česku přes šest tisíc, proto podle sdělení firmy nijak neohrozí kvalitu služeb pro e-shopy, které přes Zásilkovnu běžně posílají své zboží. Celá doručovací infrastruktura zůstává plně v režii skupiny Packeta.
Součástí strategie skupiny je i masivní navyšování kapacity celé sítě. Packeta se proto stále více soustředí na celkový počet výdejních schránek, nikoli jen boxů jako takových. Zatímco na začátku roku 2025 měla skupina ve svých zemích působení zhruba 690 tisíc schránek, do konce roku jich bude mít přes milion.
Toho dosáhne kombinací několika přístupů. Jde jednak o úpravu schránek na menší ve stávajících boxech, dále o instalace boxů do obchodních prostor (například v síti Žabka) a také instalace nových boxů nebo jejich rozšiřování v lokalitách s vysokou poptávkou.
Podle květnového výzkumu společnosti Nielsen Admosphere si doručení do výdejních boxů při online nákupech volí 72 procent Čechů.
