Obří síť Zásilkovny se otevírá. Bude sdílet boxy s DPD

Vyzvedávání zásilek bude pro zákazníky jednodušší. E-shopy už dlouho volaly po sdílení boxů. Zásilkovna udělala první krok, bude je sdílet. Zatím s DPD, čeká i další.

Otevírání sítě jiným logistickým hráčům je součástí širší strategie skupiny Packeta, kam patří i česká Zásilkovna. Pilotním partnerem se stává společnost DPD, která začala od poloviny října využívat výdejní boxy Zásilkovny v Česku. Cílem strategie je lépe využít stávající kapacitu i nabídnout větší flexibilitu koncovým zákazníkům, uvedla firma v tiskové zprávě. 

Máme největší síť výdejních boxů v Česku a dává nám smysl ji sdílet. Podpoříme tak udržitelný rozvoj výdejní infrastruktury a snížíme zbytečné duplicitní instalace boxů v místech, kde už existuje funkční kapacita,“ říká Erich Čomor, šéf Packety.

Kijonková vidí novou byznys příležitost. Ve zdraví

Po loňském prodeji logistické skupiny Packeta, jejíž součástí je i oblíbená Zásilkovna, vstupuje Simona Kijonková do nového byznysu. Z prodeje Packety získala s manželem zhruba 4,5 miliardy a jejich fond JSK Investments nyní nalézá nový investiční směr. Aktuálně do svého portfolia získal majoritní podíl v české společnosti Volter, která vyrábí a prodává speciální outdoorové vozíky a kočárky pro lidi s handicapem.

„Už delší dobu říkáme, že budoucnost samoobslužných boxů nevidíme v bezhlavém umisťování nových, ale spíše v udržitelném využití těch stávajících doplněných další instalací tam, kde není možné jiné efektivnější řešení. Jako nejlepší cesta se jednoznačně ukazuje právě sdílení volných kapacit jednotlivých provozovatelů boxů," uvedl Miloš Malaník, šéf DPD v Česku a regionální manažer společnosti pro střední a východní Evropu.

Otevírání sítě v praxi znamená, že zákazník si vybere preferovanou společnost, která mu zásilku doručí do boxu Packety – ať už to bude Zásilkovna, nebo jiný dopravce. DPD je první, další partneři budou následovat.

Šest tisíc boxů

Zapojování dalších dopravců do sítě probíhá výhradně v lokalitách s aktuálně volnou kapacitou a pod přesným řízením, které zajišťuje plynulý provoz bez přetížení nebo zpoždění. Dopravci si tak mohou rezervovat online volné schránky pro daný den. Sdílení Z-BOXů, kterých má Zásilkovna v Česku přes šest tisíc, proto podle sdělení firmy nijak neohrozí kvalitu služeb pro e-shopy, které přes Zásilkovnu běžně posílají své zboží. Celá doručovací infrastruktura zůstává plně v režii skupiny Packeta.

Součástí strategie skupiny je i masivní navyšování kapacity celé sítě. Packeta se proto stále více soustředí na celkový počet výdejních schránek, nikoli jen boxů jako takových. Zatímco na začátku roku 2025 měla skupina ve svých zemích působení zhruba 690 tisíc schránek, do konce roku jich bude mít přes milion.

Toho dosáhne kombinací několika přístupů. Jde jednak o úpravu schránek na menší ve stávajících boxech, dále o instalace boxů do obchodních prostor (například v síti Žabka) a také instalace nových boxů nebo jejich rozšiřování v lokalitách s vysokou poptávkou.

Podle květnového výzkumu společnosti Nielsen Admosphere si doručení do výdejních boxů při online nákupech volí 72 procent Čechů.

Čínské e-shopy si dělají co chtějí a stát hledá obranu pomalu, míní čeští obchodníci

Čínské e-shopy Temu a Shein rychle získávají české zákazníky díky extrémně nízkým cenám, agresivnímu marketingu a rychlé logistice. Jejich obchodní praktiky však vyvolávají otázky ohledně kvality, férové konkurence a plnění daňových povinností. Evropské instituce i český stát začínají hledat způsoby, jak tuto situaci regulovat a ochránit domácí trh. „Je strašné, jak české kontrolní orgány nechávají čínská tržiště a e-shopy dělat, co chtějí,“ komentuje situaci prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Zlato láme rekordy. Cena překročila hranici 4200 dolarů za unci

Cena zlata je na dalším rekordu, dnes poprvé překonala hranici 4200 dolarů za troyskou unci. Za jejím růstem stojí mimo jiné vyhlídky na snižování úrokových sazeb ve Spojených státech a rovněž obnovené obchodní napětí mezi Washingtonem a Pekingem, uvedla agentura Reuters.

Ve středu po deváté hodině vykazovala cena zlata k okamžitému dodání nárůst asi o 1,4 procenta a pohybovala se těsně nad hranicí 4200 dolarů za unci, plyne z údajů na internetových stránkách agentury Bloomberg. Cena termínového kontraktu na zlato s dodáním v prosinci byla nad 4218 dolary za unci a rovněž zdolala dosavadní rekord.

Americká centrální banka v září podle očekávání snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. Investoři předpokládají, že Fed ve zbytku letošního roku zredukuje úroky ještě dvakrát, vždy o čtvrt procentního bodu. Nižší úroky jsou pro cenu zlata příznivé, protože zmírňují jeho nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy.

Americký vládní shutdown hýbe trhy. Zlato září jako nikdy

Trhy

Poprvé v historii překonala cena zlata hranici 4000 dolarů za unci. Investoři utíkají k bezpečným aktivům, zatímco Washington ochromuje politický chaos.

Americký prezident Donald Trump minulý týden v pátek oznámil, že hodlá od listopadu uvalit dodatečná cla ve výši 100 procent na dovoz z Číny. Reagoval tak na čínská omezení vývozu vzácných zemin, které jsou důležité například při výrobě komponentů v důležitých odvětvích.

K růstu ceny zlata nyní podle analytiků přispívá rovněž nejistota spojená s omezením chodu federální vlády Spojených států, s takzvaným shutdownem. Americká federální vláda nemá zaručené financování od 1. října, kdy ve Spojených státech začal nový rozpočtový rok.

Zlato pokořilo metu 4000 dolarů za unci

Money

Cena zlata se poprvé dostala na rekordních více než 4000 dolarů (83 500 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). K zájmu o zlato mimo jiné přispívá nejistota kolem financování federální vlády ve Spojených státech, ale i předpoklad, že americká centrální banka (Fed) bude pokračovat ve snižování úrokových sazeb, uvedla agentura Reuters.

Maluje, píše i skládá. Ale vše, co vytvoří umělá inteligence, autorský zákon nechrání

Nový díl talkshow Na kus řeči s právníky se zabývá problematikou autorského práva v kontextu umělé inteligence (AI) a analyzuje, jak současný právní rámec – zejména český – reaguje na nové technologické výzvy. Hlavním tématem je otázka, zda mohou být výtvory vytvořené umělou inteligencí chráněny autorským právem, a pokud ano, za jakých podmínek.

Partner Michal Matějka společně s advokátem Zbyňkem Loeblem z PRK Partners zdůrazňují, že podle českého i mezinárodního pojetí může být autorem díla pouze fyzická osoba, nikoliv stroj nebo algoritmus.

To znamená, že výstupy generované čistě umělou inteligencí nejsou autorskoprávně chráněny. Jiná situace nastává v případě, kdy AI slouží jako nástroj v rukou lidského tvůrce – tehdy může být výsledné dílo chráněno, pokud obsahuje dostatečný „autorský vklad“ člověka. Naopak, pokud je lidský přínos zanedbatelný, ochrana nevzniká.

Diskuse se dále zaměřuje na prompt engineering, tedy na samotné textové zadání, kterým autor instruuje AI. Pokud je prompt dostatečně originální a tvůrčí, může být sám o sobě považován za autorské dílo, avšak většina promptů tuto podmínku nesplňuje. Český městský soud v Praze již v jednom případu rozhodl, že AI-generované video není chráněno, právě proto, že mu chyběl lidský autor.

Čtyři roky stál v čele advokátů. Je čas dát prostor mladší generaci, říká Robert Němec

Robert Němec, partner PRK Partners a dlouholetý člen představenstva a předseda České advokátní komory, byl hostem pořadu Na kus řeči s právníky. V obsáhlém rozhovoru s moderátorem a associate partnerem PRK Partners Janem Ditrychem Němec detailně hodnotí své čtyřleté funkční období v čele komory. Klíčovým úspěchem podle něj bylo přivedení větších národních a mezinárodních advokátních kanceláří do aktivního života komory, což do té doby chybělo.

Dalším tématem je použití chráněných děl pro trénink AI modelů. Zde se uplatňuje výjimka pro text a data mining zakotvená ve směrnici EU, která umožňuje využívat chráněná díla pro účely výzkumu či vývoje, pokud autor výslovně nezakáže takové použití („opt-out“ princip). Diskutuje se i o možnosti zavedení kolektivní správy práv a paušálních poplatků pro komerční využití, podobně jako u poplatků z prázdných médií.

Zaznívá také téma ochrany osobnosti a hlasu, například v souvislosti s deepfaky a imitací stylu či hlasu umělců (např. fiktivní nahrávky hlasem Jaromíra Nohavici). Zatímco styl sám o sobě chráněn není, může být problém, pokud obsahuje rozpoznatelné autorské prvky původního díla nebo zasahuje do osobnostních práv.

Závěrem se konstatuje, že neexistuje univerzální právní pravidlo – každý případ je nutné posuzovat individuálně podle míry lidského tvůrčího přínosu a kontroly nad výsledkem. Vývoj technologií je rychlejší než legislativa, takže právní úpravy v této oblasti nevyhnutelně zaostávají. Do budoucna se očekává vlnu soudních sporů a snahy o vytvoření mezinárodního právního rámce, který by vyvážil zájmy autorů a technologických firem.

Aktuální díl pořadu Na kus řeči s právníky, který vzniká za spolupráce s pravní kanceláří PRK Partners, se spouští v úvodu tohoto článku. Ve formě podcastu jej najdete i v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts.

Umělá inteligence nás může posouvat, každý tak může mít za učitele Aristotela, říká Andrea Ferancová Bartoňová

Filantropie

