Čuprův Rohlík založil novou firmu. Chce prodávat své know-how jiným

Skupina Rohlík podnikatele Tomáše Čupra chce svou e-commerce platformu nabízet ke koupi i ostatním obchodníkům. I menší obchody s tím zvládnout okamžité doručení, uvádí firma.

Po deseti letech vývoje a nasazení v pěti evropských zemích uvádí Rohlik Group na trh samostatnou technologickou společnost, která umožňuje obchodníkům provozovat online prodej potravin s doručením ve stejný den, a to s důrazem na kvalitu, spolehlivost a minimální ztráty. Skupina se nově rozhodla tuto technologii nabídnout i dalším obchodníkům. Veloq tak přináší platformu, která kombinuje vlastní software, automatizaci a umělou inteligenci a je připravena měnit budoucnost online logistiky s potravinami, uvedla firma.

Rohlik Group, evropský lídr v oblasti online prodeje potravin, představuje technologický spin-off Veloq. Jde o AI-nativní platformu, která dokáže řídit celý řetězec doručování potravin od příjmu objednávky až po finální fázi doručení. Veloq vznikl jako samostatná společnost po desetiletém vývoji a provozním ladění v pěti evropských zemích. Díky této technologii dokázal Rohlik vyrůst meziročně o 37 procent doručit přes 1,3 milionu objednávek měsíčně a dosáhnout ročních tržeb přes 1,1 miliardy eur.

A co je cílem nového projektu? Veloq má umožnit obchodníkům efektivně řídit celý proces doručení nákupu ještě ten samý den, a to s důrazem na čerstvost, přesnost a minimalizaci plýtvání. To se dosud žádnému jinému hráči v Evropě nepodařilo v takové kvalitě. Potravinový odpad se díky platformě drží pod 0,5 procenta z tržeb, 94 procent objednávek je doručeno včas a bez chyb a zákaznická spokojenost podle ukazatele NPS (Net Promoter Score, měřítko loajality zákazníků) přesahuje hodnotu 90.

„Veloq představuje zhmotnění desetileté práce. Je to důležitý krok, kterým se z Rohlíku stává technologický lídr a partner pro další retailery. Platforma je ověřená v ostrém provozu a připravená na globální expanzi,“ říká Tomáš Čupr, zakladatel Rohlik Group.

Okamžité doručení je nutnost dneška

Trh s online potravinami v Evropě roste z 60 miliard eur (2024) na očekávaných 400 miliard eur do roku 2033. Okamžité doručení je klíčovým trendem, ale současné přístupy například vychystávání zboží z regálů kamenných prodejen jsou neefektivní, nákladné a vedou ke zmatkům, chybám a interní konkurenci o zboží. Veloq tuto výzvu řeší tím, že sjednocuje celý provoz do jedné modulární platformy navržené přímo pro potřeby potravinářského maloobchodu.

„Tradiční systémy jsou jako skládačka, která do sebe nezapadá. Veloq je kompletní operační systém pro online grocery, který se sám učí a přizpůsobuje. To je ten zásadní rozdíl,“ vysvětluje Richard McKenzie, CEO Veloqu a bývalý obchodní ředitel společnosti Ocado.

Veloq má být kompletní řešení pro provoz a růst. Obchodníkům přináší dlouhodobé partnerství, které zahrnuje návrh skladů pro online objednávky, jejich zavedení, školení personálu i neustálou optimalizaci provozu. Umělá inteligence v reálném čase řídí plánování zásob, trasování kurýrů, řízení směn ve skladech a zákaznickou personalizaci. Celý systém se učí z dat a pomáhá rozhodovat o tom, co naskladnit, kdy doručit a jak alokovat zdroje, uvádí firma.

„Veloq je odpovědí na to, co zákazníci dnes chtějí, a to je pohodlí bez kompromisů v čerstvosti a výběru. Díky hluboké integraci a vysoké úrovni automatizace umožňujeme obchodům růst, šetřit náklady i snižovat ekologickou stopu,“ dodává McKenzie.

Společnost už zahájila jednání s prvními partnery a plánuje expanzi do dalších regionů. Cílem je pomoci obchodníkům všech velikostí zvládnout náročnou logistiku online nákupů a přinést zákazníkům špičkový servis.