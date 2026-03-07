Macinka: Česko je ve srovnání s ostatními zeměmi premiantem v repatriaci svých občanů
V cestovatelském systému Drozd je k dnešku registrováno asi 4300 Čechů v zemích zasažených konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem. Je to zhruba o 600 méně než v pátek. Nejvíc turistů nadále zůstává v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Většina z registrovaných lidí ale podle ministra zahraničí Petr Macinky (Motoristé) neprojevila zájem o návrat. Do válkou zasažené oblasti míří i dnes repatriační lety a stroje komerčních společností. Do Česka by měly dopravit další stovky lidí.
Macinka dnes v pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct uvedl, že systém Drozd je z roku 2009, a třebaže v současné krizi funguje a poskytuje informace o Češích v regionu, je třeba jej modernizovat a změnit v moderní informační cestovatelský systém. Navzdory potížím podle ministra úřady a úředníci situaci zvládají a Česko je ve srovnání s ostatními „v podstatě premiantem“ v repatriaci svých občanů. Macinka dnes zároveň zopakoval, že náklady za repatriační lety zaplatí stát, o proplacení tří čtvrtin z nich požádá Evropskou komisi.
V noci na dnešek přistála v Praze dvě letadla Smartwings, kterými přicestovalo asi 380 lidí z Dubaje, která patří k oblíbeným turistickým destinacím i klíčovému tranzitnímu letišti mezi Evropou a Asií. Šlo o repatriační let a pravidelnou linku. V průběhu dnešního dne a noci přicestují další lidé repatriačními lety z Dubaje a ze saúdskoarabského Rijádu. Přiletí také letadlo z egyptského Šarm aš-Šajchu, které původně mířilo do Ománu, řekl mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čörgő.
Írán se kvůli svému „špatnému chování“ stane terčem velmi silného útoku, napsal americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. USA podle něj vážně zvažují, že rozšíří oblasti a skupiny lidí, na které zaútočí. Šéf Bílého domu však neuvedl podrobnosti.
Trest za „špatné chování“. Írán se stane terčem velmi silného útoku, uvedl Trump
Politika
Írán se kvůli svému „špatnému chování“ stane terčem velmi silného útoku, napsal americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. USA podle něj vážně zvažují, že rozšíří oblasti a skupiny lidí, na které zaútočí. Šéf Bílého domu však neuvedl podrobnosti.
Podle mluvčí dopravce Vladimíry Dufkové dnes další letoun přiletí také z letiště Rás al-Chajma ve Spojených arabských emirátech. Na letiště v Dubaji, které bylo dnes ráno opět terčem íránských útoků, odstartovala dopoledne z Prahy pravidelná linka společnosti Smartwings a před polednem podle webu Letiště Praha také pravidelná linka Emirates. Odpolední spoj z Prahy ale momentálně nabral několikahodinové zpoždění a večerní linka je zrušená. „Vzhledem k aktuální situaci na Blízkém východě evidujeme zrušené lety,“ upozorňuje letiště na webu. Lidé by měli kontaktovat dopravce.
Během posledních dnů se vládními repatriačními lety i komerčními linkami vrátily z ohrožené oblasti stovky Čechů. Klientům cestovních kanceláři zajišťovaly cestu samotné kanceláře. Skupině DER Touristik CZ sdružující CK Exim Tours a Fischer, která měla v zasaženém regionu nejvíc klientů a to kolem tisícovky, už se vrátila většina z nich. Poslední větší skupina osmdesáti lidí by se měla vrátit dnes večer ze Spojených arabských emirátů, zbylí jednotlivci přiletí v neděli, řekl mluvčí skupiny Jan Bezděk.
Izrael a Spojené státy zahájily před týdnem údery na Írán, důvodem je podle amerického prezidenta Donalda Trumpa snaha zabránit tamnímu režimu získat jadernou zbraň. Teherán reagoval raketami a drony, které vyslal na Izrael a americké základny v regionu. Konflikt ochromil leteckou dopravu v oblasti.