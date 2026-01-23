AI může skončit jako investiční bublina, varuje šéf Microsoftu
Pokud se umělá inteligence nerozšíří mezi běžné firmy a do chudších zemí, hrozí podle šéfa Microsoftu, že se z ní stane spekulativní bublina. Navzdory masivním investicím zůstává její reálné využití relativně nízké a finanční instituce varují před přehnaným optimismem investorů.
Umělá inteligence (AI) se může proměnit v investiční bublinu, pokud její přínosy zůstanou omezené na velké technologické firmy a bohaté ekonomiky. Na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu to uvedl generální ředitel americké společnosti Microsoft Satya Nadella.
Podle Nadelly by skutečným varovným signálem bylo, kdyby z rozmachu AI těžily především technologické konglomeráty, zatímco firmy v dalších odvětvích by zůstaly stranou. „Aby se nejednalo o bublinu v pravém slova smyslu, musí být přínosy AI rozloženy mnohem rovnoměrněji,“ citoval Nadellu list Financial Times.
Data samotného Microsoftu přitom ukazují, že navzdory masivním investicím do infrastruktury, silné mediální propagaci a nízkým technologickým bariérám je využívání generativní AI, jako jsou velké jazykové modely ChatGPT od OpenAI či Gemini od Googlu, stále poměrně omezené. Výrazně nižší je zejména v zemích takzvaného globálního jihu.
Microsoft za uživatele generativní AI považuje každého, kdo některý ze sledovaných nástrojů používal v daném měsíci alespoň 90 minut. Celosvětově se ve druhém pololetí roku 2025 podíl uživatelů zvýšil na 16,3 procenta lidí v produktivním věku z 15,1 procenta v prvním pololetí. V rozvinutých ekonomikách globálního severu vzrostl podíl na 24,7 procenta, zatímco v chudších státech globálního jihu pouze na 14,1 procenta.
V Česku používalo v prvním pololetí generativní AI 26 procent lidí v produktivním věku, ve druhém pololetí 27,8 procenta. V mezinárodním srovnání však země mírně oslabila, když klesla z 24. na 25. místo.
Objem investic do AI přitom dál prudce roste. Podle odhadu společnosti Gartner by letos mohly výdaje na umělou inteligenci a související infrastrukturu překročit dva biliony dolarů. V posledních měsících se proto objevují varování před nadhodnocením akcií firem spojených s touto technologií. Analýza rakouského listu Der Standard například upozorňuje, že řada slibů AI start-upů je přehnaná a jejich plány se zatím nenaplňují.
Na rizika upozorňují i mezinárodní instituce. Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová uvedla, že optimismus kolem AI sice podpořil finanční trhy a globální ekonomiku, prudká korekce cen akcií by však mohla zpomalit hospodářský růst a nejvíce zasáhnout rozvojové země.
