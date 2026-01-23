Nový magazín právě vychází!

AI může skončit jako investiční bublina, varuje šéf Microsoftu

Satya Nadella
Profimedia
Pokud se umělá inteligence nerozšíří mezi běžné firmy a do chudších zemí, hrozí podle šéfa Microsoftu, že se z ní stane spekulativní bublina. Navzdory masivním investicím zůstává její reálné využití relativně nízké a finanční instituce varují před přehnaným optimismem investorů.

Umělá inteligence (AI) se může proměnit v investiční bublinu, pokud její přínosy zůstanou omezené na velké technologické firmy a bohaté ekonomiky. Na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu to uvedl generální ředitel americké společnosti Microsoft Satya Nadella.

Podle Nadelly by skutečným varovným signálem bylo, kdyby z rozmachu AI těžily především technologické konglomeráty, zatímco firmy v dalších odvětvích by zůstaly stranou. „Aby se nejednalo o bublinu v pravém slova smyslu, musí být přínosy AI rozloženy mnohem rovnoměrněji,“ citoval Nadellu list Financial Times.

Data samotného Microsoftu přitom ukazují, že navzdory masivním investicím do infrastruktury, silné mediální propagaci a nízkým technologickým bariérám je využívání generativní AI, jako jsou velké jazykové modely ChatGPT od OpenAI či Gemini od Googlu, stále poměrně omezené. Výrazně nižší je zejména v zemích takzvaného globálního jihu.

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Leaders

Pokud si dnes někdo chce přijít na opravdu slušné peníze, nemusí se učit programovat, ale klidně si obléct montérky. Boom datových center podle šéfa Nvidie Jansena Huanga otevírá cestu k vysokým výdělkům pro instalatéry, elektrikáře i stavební dělníky.

nst

Přečíst článek

Microsoft za uživatele generativní AI považuje každého, kdo některý ze sledovaných nástrojů používal v daném měsíci alespoň 90 minut. Celosvětově se ve druhém pololetí roku 2025 podíl uživatelů zvýšil na 16,3 procenta lidí v produktivním věku z 15,1 procenta v prvním pololetí. V rozvinutých ekonomikách globálního severu vzrostl podíl na 24,7 procenta, zatímco v chudších státech globálního jihu pouze na 14,1 procenta.

V Česku používalo v prvním pololetí generativní AI 26 procent lidí v produktivním věku, ve druhém pololetí 27,8 procenta. V mezinárodním srovnání však země mírně oslabila, když klesla z 24. na 25. místo.

Objem investic do AI přitom dál prudce roste. Podle odhadu společnosti Gartner by letos mohly výdaje na umělou inteligenci a související infrastrukturu překročit dva biliony dolarů. V posledních měsících se proto objevují varování před nadhodnocením akcií firem spojených s touto technologií. Analýza rakouského listu Der Standard například upozorňuje, že řada slibů AI start-upů je přehnaná a jejich plány se zatím nenaplňují.

Na rizika upozorňují i mezinárodní instituce. Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu Kristalina Georgievová uvedla, že optimismus kolem AI sice podpořil finanční trhy a globální ekonomiku, prudká korekce cen akcií by však mohla zpomalit hospodářský růst a nejvíce zasáhnout rozvojové země.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Aktualizováno

Kritický Zelenskyj v Davosu: Evropa se musí umět bránit bez USA

Politika

Dokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové a Rusko musí být připraveno tuto válku ukončit. V projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to dnes prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím zhruba hodinu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Zelenskyj také oznámil, že vyjednávací týmy Ukrajiny, USA a Ruska se v pátek a v sobotu setkají ve Spojených arabských emirátech. Formát takového jednání ale neupřesnil.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Kritický Zelenskyj v Davosu: Evropa se musí umět bránit bez USA

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Dokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové a Rusko musí být připraveno tuto válku ukončit. V projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to dnes prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím zhruba hodinu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Ukrajina se od února 2022 brání ruské invazi. Zelenskyj také oznámil, že vyjednávací týmy Ukrajiny, USA a Ruska se v pátek a v sobotu setkají ve Spojených arabských emirátech. Formát takového jednání ale neupřesnil.

„Dokumenty jsou takřka hotové, takřka, a to je hlavní,“ řekl Zelenskyj. Poznamenal, že nyní je to Rusko, kdo musí být ochotné válku ukončit.

„Evropa nedokáže jednat sama“

Zelenskyj v projevu ostře kritizoval Evropu za to, že nedokáže jednat sama, ale vždy čeká na rozhodnutí Spojených států. Připomněl, že už loni v Davosu prohlásil, že Evropa musí vědět, jak se bránit. „Nic se ale nezměnilo,“ řekl na úvod svého vystoupení. Mimo jiné se pozastavil nad tím, že Evropa není schopná zabavovat tankery s ropou z Ruska, jako činily Spojené státy s tankery s ropou z Venezuely.

Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič

Obchod zamrzl v roce 1995, píše komisař Šefčovič

Money

Evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič volá po zásadní reformě mezinárodního obchodu a WTO. Čína a spol. už nesmějí být černí pasažéři. „Světová obchodní organizace (WTO) čelí nejvážnější krizi ve své historii,“ napsal komisař.

nst

Přečíst článek

Kyjev v minulosti opakovaně upozorňoval na to, že obchodování s ropou a plynem umožňuje ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi ve válce pokračovat. „Když nebude mít Putin peníze, tak žádná válka nebude,“ řekl dnes Zelenskyj.

Evropě vytknul také to, že neumí využít zmrazené ruské fondy na podporu země, která se brání ruské invazi. Uvedl mimo jiné, že místo akcí vede Evropa debaty. „Evropa miluje diskuze,“ řekl.

Zelenskyj rovněž prohlásil, že Rusko může nadále sestavovat balistické rakety používané při útocích proti Ukrajině díky dodávkám důležitých dílů, a to nejen z Číny, ale také z Evropy, Spojených států či Tchaj-wanu. „A Evropa nic neřekne, USA nic neřeknou,“ kritizoval Zelenskyj postoj západních zemí.

Dnešní schůzku s Trumpem nicméně zhodnotil jako pozitivní a velice důležitou. Bavili se podle něj mimo jiné o bezpečnostních zárukách, které Kyjev požaduje, aby Rusko po případném uzavření míru znovu nezaútočilo.

Ukrajina podle svého prezidenta potřebuje „velmi silné“ Spojené státy, aby se jí podařilo dosáhnout míru s Ruskem. „Myslím, že máme před sebou poslední míli, která je velice obtížná,“ prohlásil o vyjednáváních.

Tomio Okamura a Andrej Babiš

David Ondráčka: Loajalita, nebo kariéra? Úředníci čekají, kam se vláda Babiše vydá

Názory

Jak zvládnou úředníci vládu s Babišem, Okamurou a Motoristy? Jak se s ní popasují ti, na nichž stojí výkon státní správy a hospodaření s rozpočtem (a těch klíčových je ve skutečnosti několik set)? Loajalita ke státu, nebo kariéra a přizpůsobení se současným ministrům? To jsou složitá a nejednoznačná dilemata. Na ministerstvech dnes panuje zvláštní druh ticha — ne klid, ale čekání. Někteří to vydrží, jiní odejdou. Rozumné změny jsou v pořádku, rozbourání všeho by byla jen hloupá destrukce.

David Ondráčka

Přečíst článek

Zelenskyj dále řekl, že světový řád je založen na činech. „A my potřebujeme odvahu jednat,“ zdůraznil závěrem svého vystoupení.

O nezbytné ochotě jednat hovořil Zelenskyj také v souvislosti s Íránem, kde tamní režim krvavě potlačil protivládní demonstrace. „Svět dostatečně nepomohl íránskému lidu,“ upozornil. Pokud režim v Íránu přežije, bude to podle Zelenského jen povzbuzením pro další tyrany, že mohou bez obav zabíjet tisíce lidí.

Související

Zaměstnancům ve veřejné sféře vzrostou platy. Schillerová řekla o kolik

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
ČTK
ČTK
ČTK

Po měsících čekání přijde přidání. Vláda od dubna zvýší platy části zaměstnanců veřejného sektoru, rozdíly mezi jednotlivými profesemi ale zůstanou výrazné.

Platy pracovníků ve veřejném sektoru, kteří nedostali přidáno na začátku roku, se zvýší od dubna. Nepedagogům, zaměstnancům v kultuře či úředníkům vzrostou tarify o devět procent a zdravotním sestrám či pečujícím v sociálních službách o pět procent. Další procento dostanou pak do odměn. Lékaři a zubaři si polepší o dvě procenta, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) chce na příštím zasedání vlády předložit návrh platového nařízení. Odbory jsou podle předáka Josefa Středuly s výsledkem spokojeny.

„My jsme se dohodli, že například nepedagogičtí zaměstnanci ve školství, zaměstnanci kultury, nezdravotničtí zaměstnanci a tak dále budou mít navýšení platů o deset procent, přičemž devět procent půjde do tarifu do těch tabulkových platů a jedno procento bude část nenároková, ta která se týká prostě nějakého hodnocení práce. Například u zdravotních sester v nemocnicích nebo zařízeních sociálních služeb se bude navyšovat v poměru pět plus jedna, čili pět procent do tarifů a jedno procento do složek netarifních. U poslední skupiny lékařů, zubních lékařů a tak dále jsme se dohodli na navýšení o dvě procenta,“ upřesnila Schillerová.

Plat ve veřejné sféře stanovují čtyři tabulky. Nejnižší je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické síly či nepedagogy ve školství. Druhou se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách, třetí se používá pro lékaře a zubaře a čtvrtá pro učitele. Vlastní tabulku má státní služba, upraví se jí také o devět procent.

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Šéf Nvidie: AI zajistí šestimístné platy instalatérům

Leaders

Pokud si dnes někdo chce přijít na opravdu slušné peníze, nemusí se učit programovat, ale klidně si obléct montérky. Boom datových center podle šéfa Nvidie Jansena Huanga otevírá cestu k vysokým výdělkům pro instalatéry, elektrikáře i stavební dělníky.

nst

Přečíst článek

O kolik se zvednou platy?

Podle propočtu by se podle kvalifikace a délky praxe tarif ve státní službě mohl od dubna zvednout o 1687 až 6291 korun. V nejnižší tabulce by to mohlo být o 1219 až 5069 korun. Sestry a pečovatelky by si mohly polepšit o 844 až 3161 korun a lékaři a zubaři o 808 až 1559 korun.

Podle informačního systému o průměrném výdělku loni v prvním pololetí činil průměrný plat ve veřejných a státních službách 49 721 korun a medián 45 728 korun. Zhruba třetinu z toho tvoří odměny, příplatky a náhrady. Celkem ve veřejné sféře pracovalo 679 tisíc lidí. V kultuře a rekreačním oboru jich bylo 24 300, ve vzdělávání 224 100, ve veřejné správě, obraně a sociálním zabezpečení 268 800, ve zdravotní a sociální péči 143 400 a zbytek v jiných profesích.

Alena Schillerová

Alena Schillerová: Schodek rozpočtu bude nižší, než mnozí očekávají

Politika

Tvorba státního rozpočtu na rok 2026 se nachází v horké fázi. Česko nyní funguje v módu rozpočtového provizoria. V pondělí 26. ledna přinese na vládu návrh rozpočtu Alena Schillerová, ministryně financí. „Neakceptuji žádné nadpožadavky ministrů,“ říká tvrdě Schillerová.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Podle Juchelky se tak od dubna tarif pracovníkům v sociálních službách zvedne v průměru o 1685 korun. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) bylo cílem navýšit víc výdělky hůř odměňovaných. Zdůvodnil tak rozdílné přidání sanitářům, sestrám a lékařům. Zmínil, že je také potřeba brát v úvahu už platnou letošní vyhlášku se stanovením úhrad péče a letošní prostředky ze zdravotního pojištění. Z něho se lékaři a sestry platí.

Středula je spokojen

Podle Středuly bylo dnešní vyjednávání odborů a zástupců vlády férové a otevřené. „Jsme velmi spokojeni,“ řekl Středula. Podle něj představuje dohoda maximum možného. Peníze, které nejsou pevně v tarifu a počítá se s nimi na případné odměny, znovu označil za „ksichtovné“. Není jistota, kdo ze zaměstnanců a kolik dostane, podotkl.

Minulá vláda uváděla, že má ve svém návrhu rozpočtu na přidání 27 miliard korun. Schillerová řekla, že bylo vyčleněných asi 21 miliard korun, nová vláda sumu neměnila a resorty musí ve svých pokladnách na dohodnuté navýšení najít ještě dodatečně peníze. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že kabinet chce svůj návrh rozpočtu schválit v pondělí 26. ledna.

Související

Bankovka v hodnotě 2000 korun

Studovat se vyplatí. Vysokoškoláci berou průměrně o 26 tisíc víc než lidé s maturitou

Money

ČTK

Přečíst článek
