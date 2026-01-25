Lipavský míří blíž k ODS a ostře se střetává s ministrem Macinkou

Nový magazín právě vychází!

Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský zvažuje vstup do Občanské demokratické strany. Podle předsedy ODS Martina Kupky by se mohl stát jednou z viditelných tváří poslaneckého klubu. Kupka to uvedl v pořadu České televize Týden v politice.

Lipavský byl v předchozí vládě Petra Fialy ministrem zahraničí za Piráty. Po jejich odchodu z kabinetu zůstal ve vládě jako nestraník. Do Poslanecké sněmovny byl zvolen v říjnových volbách na pražské kandidátce koalice Spolu jako nominant ODS. Volby vyhrálo hnutí ANO, které následně sestavilo vládu se SPD a Motoristy.

ODS hledá viditelné tváře

„Lipavský bude tvořit viditelnou tvář poslaneckého klubu, o tom není vůbec sporu,“ uvedl Kupka. O případném vstupu do ODS se podle něj musí Lipavský rozhodnout sám a musí na to mít dostatek času. Kupka poukázal na Lipavského postoje k ruské invazi na Ukrajinu, k pomoci napadené zemi a k podpoře Izraele. Tyto postoje podle něj ukazují Lipavského politickou orientaci. „Představuje jeden z pevných a důležitých bodů politiky ODS i do budoucna,“ dodal.

ODS se zároveň připravuje na volbu nového vedení poslaneckého klubu. V jeho čele nyní stojí Marek Benda. Podle Kupky bude nové vedení odlišné od současného, Bendu by ale na post předsedy klubu podpořil. Místopředsedové by podle něj měli odpovídat klíčovým kompetencím a být výraznými tvářemi opoziční politiky ve Sněmovně.

Kritika Macinky

Lipavský se mezitím dostal do ostrého sporu se současným ministrem zahraničí Petrem Macinkou z Motoristů kvůli programu transformační spolupráce. Macinka uvedl, že v letošním rozpočtu nebudou na řadu projektů tohoto programu vyčleněny žádné peníze, a v pořadu Xaver Live zveřejnil seznam konkrétních projektů, které se podle něj ruší.

Program transformační spolupráce má podle ministerstva zahraničí podporovat obránce lidských práv, občanskou společnost či svobodu médií v zahraničí, zejména ve východní Evropě a na západním Balkáně. Macinka zmínil například projekty zaměřené na podporu škol na Ukrajině, obnovu demokracie v Barmě či aktivity neziskových organizací, jako jsou Člověk v tísni, Post Bellum nebo Arnika. Zároveň uvedl, že na žádný z těchto projektů letos peníze z rozpočtu nepůjdou.

Prezident Petr Pavel

Prezident Pavel brzdí vstup Česka do Trumpovy Rady míru. Neznáme cíle ani pravidla, říká

Politika

Pozvánka do nové Rady míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, zůstává otevřená. Prezident Petr Pavel i vláda upozorňují, že bez jasného mandátu, pravomocí a vztahu k OSN nelze o členství rozhodnout. Ministerstvo zahraničí chystá analýzu pro pondělní jednání koalice.

nst

Přečíst článek

Lipavský Macinkovo rozhodnutí i zveřejnění seznamu projektů ostře kritizoval. Na síti X uvedl, že Česko si prostřednictvím těchto projektů po desítky let budovalo v zahraničí dobrou pověst. Zveřejnění seznamu projektů podle něj navíc ohrožuje lidi v cílových zemích. „Tyto projekty dosud nebyly takto zveřejňovány, abychom neohrožovali lidi v cílových zemích,“ řekl v rozhovoru pro CNN Prima News.

Macinka kritiku odmítl. Na Facebooku napsal, že Lipavský se snaží zakrýt vlastní selhání a že nejde o protiukrajinský krok, ale o zásah proti nevládním organizacím, které podle něj dlouhodobě parazitují na veřejných financích.

Degustační menu v restauraci Reason na střeše Masaryčky patří k tomu nejambicióznějšímu, co dnes Praha nabízí. Šéfkuchař Jan Horák tu staví na technice, fermentaci a odvaze, díky nimž vzniká mimořádně hluboký a promyšlený gastronomický zážitek.

Degustační menu v restauraci Reason na střeše Masaryčky není přehlídkou efektů, ale promyšlenou cestou od suroviny k chuti. Šéfkuchař Jan Horák staví na technice, fermentaci, sezónnosti a hlubokém respektu k ingrediencím. Výsledkem je gastronomický zážitek, který se velmi blíží michelinské lize – a možná už v ní dávno je.

Přehled degustačního menu Šampaňské jako aperitiv. FrerejeanFrèresBlanc de Blancs otevírá čtyřhodinovou gastronomickou cestu 28 fotografií v galerii

Restaurace nabízí dvě varianty degustačního menu: šestichodové za 2 990 korun a vlajkové desetichodové menu za 4 490 korun. Právě delší varianta nejlépe vystihuje charakter kuchyně a míří na hosty, kteří si chtějí večeři skutečně užít v celé její šíři – bez spěchu a bez kompromisů.

Kuchyně, která má koncept

Reason nehraje na první dojem. Nesnaží se hosta ohromit luxusními surovinami ani teatrální prezentací. Vše stojí na myšlence, detailu a práci s chutí. Každý chod má svůj jasný důvod i místo v celku.

Desetichodové menu je koncipované jako plnohodnotný gastronomický rituál, který zabere přibližně čtyři hodiny. Je určeno opravdovým fajnšmekrům, kteří chtějí zažít gradaci i překvapení. Právě sem si Jan Horák dovolí zakomponovat nejodvážnější chody – například telecí čumáček nebo dezert kombinující čokoládu z hub se sýrem taleggio.

Když suroviny dávají smysl

Už sépie s lardem, zeleným jablkem a droždím ukazuje, kudy se Reason vydává: čistota, kontrast, ferment a precizní práce s kyselinou. Silným podpisem kuchyně jsou cavatelli ze starého chleba s marmite a bílým lanýžem, kde se z jednoduché suroviny stává plnohodnotný luxusní chod.

Stejně přesvědčivá je treska s čočkou, slávkami, českým kaviárem a verjusem nebo telecí hlava s těstovinou, pecorinem, ječmenem a uzenou šťávou, která patří k vrcholům menu. Dezerty drží stejný rukopis: méně cukru, více struktury a elegance.

Vinné i nealkoholické párování

Velkou devízou Reasonu je vinné párování, které restaurace záměrně nemá pevně vytištěné. Vína se pravidelně obměňují. Během naší návštěvy se na stole střídaly výrazné osobnosti napříč regiony – od rakouského Grüner Veltlineru, přes burgundský Saint-Véran, chablis, až po vyzrálé Bordeaux z roku 2010. Nechybělo ani šampaňské Frerejean Frères Blanc de Blancsjako aperitiv a koňak Coutanseaux Aîné XOv závěru.

Velmi příjemným překvapením je také nealkoholické párování, které stojí na fermentaci, kořenové zelenině, bylinách a zemitých tónech. Nejde o kompromis, ale o plnohodnotnou alternativu, která s jídlem komunikuje stejně sofistikovaně jako víno.

Verdikt

Formátem, technikou i ambicí hraje Reason stejnou ligu jakoFieldnebo La Degustation. Rozdíl je jediný – zatím chybí michelinská hvězda. Z pohledu kuchyně, servisu i celkového konceptu je však velmi blízko.

Reason patří k nejambicióznějším gastronomickým projektům současné Prahy. Nabízí kuchyni, která je hluboká, promyšlená a technicky brilantní. Není to fine dining pro efekty a Instagram, ale pro hosty, kteří chtějí chápat, co jedí – a proč.

Rok 2026 v oblasti wellness a biohackingu charakterizuje posun od izolovaných zásahů k systematické práci s regulačními systémy lidského organismu. Místo orientace na jednotlivé techniky, doplňky stravy či krátkodobé optimalizační protokoly se do popředí dostává integrovaný přístup, který propojuje nervovou regulaci, metabolickou stabilitu, biologické rytmy a dlouhodobě udržitelné návyky.

Jedním ze základních pilířů tohoto vývoje je čím dál větší personalizace. Plošná doporučení jsou postupně nahrazována přístupy, které vycházejí z individuální variability nejen ohledně věku, pohlaví a životního stylu, ale ze specifických rozdílů v oblasti genetické výbavy, hormonální regulace, nervové reaktivity a metabolického nastavení.

V praxi to znamená prioritizovat individuální práci s vybraným souborem informací, jako je dlouhodobé sledování kvality spánku, variability srdeční frekvence, glykemických křivek a subjektivních symptomů, jako jsou únava, úzkost, trávení či kolísání energie. Výsledkem je vědomější zavádění nových intervencí, jejich časové oddělení a systematické vyhodnocování individuální odpovědi. Personalizace tak podporuje kultivaci pozornosti k vlastnímu tělu a motivuje měnit strategie podle jeho skutečných potřeb.

Druhým klíčovým směrem je regulace autonomního nervového systému. Základním předpokladem jakékoli další péče o zdraví je schopnost stabilizace klidových regulačních mechanismů a snížit dlouhodobé působení stresové zátěže. Běžnými doporučeními do každodenní rutiny jsou pak řízené dýchání s prodlouženým výdechem, ranní vystavení těla přirozenému světlu, jemný pohyb, pobyt v přírodě a důsledné snížení stimulačních aktivit před spánkem, jako je jídlo, intenzivní pohyb či ostré světlo.

Prioritou je tedy udržování pravidelnosti denního rytmu, stabilní časy usínání a probouzení. Regulace nervového systému představuje základní předpoklad účinnosti výživových, pohybových, farmakologických a dalších opatření.

Trávení ve středu pozornosti

S nervovou regulací úzce souvisí důraz na metabolické zdraví jako klíčový faktor dlouhověkosti. Inzulinová citlivost a nízká zánětlivá zátěž patří mezi hlavní prediktory vzniku chronických onemocněnía tím kvality života v pozdějším věku. Praktická doporučení se zaměřují na omezení prudkých glykemických výkyvů, kvalitu a přirozenost potravin, dostatečný příjem vlákniny a na podporu přirozeného pohybu po jídle. Běžnou součástí preventivní péče je pak práce s časováním příjmu potravy a s rozložením makroživin v průběhu dne.

Kontinuální monitorování hladiny krevního cukru se používá jako zdroj dat i u metabolicky zdravých osob a pomáhá tak při nápravě nevhodných stravovacích vzorců. Metabolické zdraví je chápáno nejen jako prevence diabetu a kardiovaskulárních onemocnění, ale jako základ hormonální stability, kognitivní výkonnosti a tím celkově zdravějšího stárnutí.

Dalším výrazným rysem současného vývoje je preference drobnějších, avšak dlouhodobě udržitelných návyků. Doporučení se soustřeďují na pravidelný spánek, přirozenou a kvalitní stravu, každodenní chůzi v přirozeném tempu, krátká dechová cvičení, stabilní denní rytmus a omezení chronického přetížení. Konzistence je chápána jako hlavní předpoklad dlouhodobých benefitů.

Doplňky stravy, monitorovací technologie a inovativní přístupy jsou využívány jako regulační prostředky doplňující režimová opatření. Tento přístup vychází z poznání, že biologické systémy reagují lépe na mírné, opakované podněty než na náhlé a extrémní zásahy.

Celkově se ukazuje, že současné pojetí wellness a biohackingu směřuje k integrovanému pojetí péče o zdraví, které propojuje individualizaci, regulaci nervového systému, metabolickou stabilitu, drobné každodenní návyky a respekt k biologickým základům lidské fyziologie. Hlavním trendem je motivace dlouhodobě podporovat základní regulační funkce organismu. Péče o zdraví se tím stále více podobá disciplinované preventivní medicíně, jejímž cílem není krátkodobá optimalizace, ale dlouhodobá stabilita vnitřního prostředí a zpomalení biologického stárnutí.

