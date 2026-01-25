Lipavský míří blíž k ODS a ostře se střetává s ministrem Macinkou
Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský zvažuje vstup do Občanské demokratické strany. Podle předsedy ODS Martina Kupky by se mohl stát jednou z viditelných tváří poslaneckého klubu. Kupka to uvedl v pořadu České televize Týden v politice.
Lipavský byl v předchozí vládě Petra Fialy ministrem zahraničí za Piráty. Po jejich odchodu z kabinetu zůstal ve vládě jako nestraník. Do Poslanecké sněmovny byl zvolen v říjnových volbách na pražské kandidátce koalice Spolu jako nominant ODS. Volby vyhrálo hnutí ANO, které následně sestavilo vládu se SPD a Motoristy.
ODS hledá viditelné tváře
„Lipavský bude tvořit viditelnou tvář poslaneckého klubu, o tom není vůbec sporu,“ uvedl Kupka. O případném vstupu do ODS se podle něj musí Lipavský rozhodnout sám a musí na to mít dostatek času. Kupka poukázal na Lipavského postoje k ruské invazi na Ukrajinu, k pomoci napadené zemi a k podpoře Izraele. Tyto postoje podle něj ukazují Lipavského politickou orientaci. „Představuje jeden z pevných a důležitých bodů politiky ODS i do budoucna,“ dodal.
ODS se zároveň připravuje na volbu nového vedení poslaneckého klubu. V jeho čele nyní stojí Marek Benda. Podle Kupky bude nové vedení odlišné od současného, Bendu by ale na post předsedy klubu podpořil. Místopředsedové by podle něj měli odpovídat klíčovým kompetencím a být výraznými tvářemi opoziční politiky ve Sněmovně.
Kritika Macinky
Lipavský se mezitím dostal do ostrého sporu se současným ministrem zahraničí Petrem Macinkou z Motoristů kvůli programu transformační spolupráce. Macinka uvedl, že v letošním rozpočtu nebudou na řadu projektů tohoto programu vyčleněny žádné peníze, a v pořadu Xaver Live zveřejnil seznam konkrétních projektů, které se podle něj ruší.
Program transformační spolupráce má podle ministerstva zahraničí podporovat obránce lidských práv, občanskou společnost či svobodu médií v zahraničí, zejména ve východní Evropě a na západním Balkáně. Macinka zmínil například projekty zaměřené na podporu škol na Ukrajině, obnovu demokracie v Barmě či aktivity neziskových organizací, jako jsou Člověk v tísni, Post Bellum nebo Arnika. Zároveň uvedl, že na žádný z těchto projektů letos peníze z rozpočtu nepůjdou.
Lipavský Macinkovo rozhodnutí i zveřejnění seznamu projektů ostře kritizoval. Na síti X uvedl, že Česko si prostřednictvím těchto projektů po desítky let budovalo v zahraničí dobrou pověst. Zveřejnění seznamu projektů podle něj navíc ohrožuje lidi v cílových zemích. „Tyto projekty dosud nebyly takto zveřejňovány, abychom neohrožovali lidi v cílových zemích,“ řekl v rozhovoru pro CNN Prima News.
Macinka kritiku odmítl. Na Facebooku napsal, že Lipavský se snaží zakrýt vlastní selhání a že nejde o protiukrajinský krok, ale o zásah proti nevládním organizacím, které podle něj dlouhodobě parazitují na veřejných financích.