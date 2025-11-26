Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Babiš Turka prostě vyseděl

Dalibor Martínek: Babiš Turka prostě vyseděl

Dalibor Martínek: Babiš Turka prostě vyseděl
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Ústava poněkud vágně praví, že „prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.“ Toť vše. O Turkovi se v ní nepíše nic.

Prezident Pavel nechtěl Turka jako ministra zahraničí. V tom mu Andrej Babiš a Motoristé nakonec vyhověli. Nechtěli ze jmenování dělat tyátr, chtěli ho prostě urychlit. Prezident neměl moc možností Turka nejmenovat. Ústava jako důvod nejmenování neuvádí nesympatie k názorům kandidáta. Neuvádí ani žádné jiné důvody nejmenování. Na druhé straně, ústava nemluví ani o termínech, Pavel mohl časově „prudit“.

Babiš zvolil nejméně konfliktní řešení

To sice může pořád, ale Babiš šel cestou nejmenšího odporu na obě strany. Jak vůči prezidentovi, Turek nebude na zamini, tak vůči Motoristům, Turek bude ve vládě.

Ve vztahu k ochraně životního prostředí je Macinka nebo Turek prašť jako uhoď. A zahraniční politiku si Babiš tak trochu ohlídá sám. Tance kolem Motoristů prostě neměly moc smyslu. Jednou se dostali do Sněmovny, poté do vládní koalice, co už s tím dělat.

Pavlovi teď zbývá jen Babišův střet zájmů. O tom Ústava sice také nemluví, ale Babiš s tím patrně „něco“ udělá. Právníci mu poradí, Agrofert jistě prodávat nebude.

Prezident po Babišovi žádá, aby před jmenováním sdělil, jak naloží se střetem zájmů. „Platí stále to, že to řeknu veřejně, ale nedomlouvali jsme se na nějakém konkrétním termínu,“ uvedl Babiš. Na čtvrteční mimořádné schůzi Sněmovny, kterou ke střetu zájmů svolala budoucí opozice, chce vyprávět svůj příběh v politice, obstruovat se nechystá, uvedl.

Pavel může skřípat zuby, ale moc velký manévrovací prostor nemá. Bude tuhle vládu muset přetrpět, stejně jako řada občanů.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka 

Související

Babiš odtajnil ministry. Turka posílá na životní prostředí, Macinka má dělat diplomacii

Babiš odtajnil ministry. Turka posílá na životní prostředí, Macinka má dělat diplomacii
Profimedia
ČTK
ČTK

Babiš odtajnil nominace do nové vlády. Hrad už má kompletní seznam ministrů, který čítá politické matadory i nováčky, ale také překvapivé přesuny. Šéfem diplomacie má být Petr Macinka, zatímco Filip Turek má řídit ministerstvo životního prostředí.

Za ANO by se ve vládě ANO, SPD a Motoristů měli vrátit Alena Schillerová na ministerstvo financí, Karel Havlíček na průmysl, Lubomír Metnar na vnitro, Robert Plaga na školství a Adam Vojtěch na zdravotnictví. Vyplývá to z nominací, které ve středu předložil prezidentu Petru Pavlovi předseda ANO a pravděpodobný premiér Andrej Babiš.

Nováčky ve vládě za ANO by měli být poslanci Aleš Juchelka jako ministr práce, Zuzana Schwarz Bařtipánová jako ministryně pro místní rozvoj a bývalý sociální demokrat Jeroným Tejc jako ministr spravedlnosti, oznámil Babiš.

Jak vyřešit šlamastyku s návrhem rozpočtu? Řešení je vlastně docela jednoduché…

Názory

Poslanecká sněmovna dnes podle všeho na doporučení rozpočtového výboru vrátí návrh státního rozpočtu na rok 2026 Fialově vládě k přepracování. Dosluhující kabinet bude mít na revizi čas zřejmě zhruba do poloviny prosince. Lze předpokládat, že do té době nová vláda nevznikne.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Motoristé setrvali u nominací, o kterých se spekulovalo, ale jako vstřícný krok vůči Pavlovi podle Babiše navrhli poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí a předsedu Petra Macinku na šéfa diplomacie. Původně to mělo být opačně. Ministrem kultury má být poslanec Oto Klempíř, sport by měl mít na starost předseda poslanců Motoristů Boris Šťastný.

SPD navrhla bývalého zástupce náčelníka Generálního štábu Jaromíra Zůnu na ministra obrany, ministrem zemědělství by měl být bývalý šéf Státního zemědělského intervenčního fondu Martin Šebestyán a ministrem dopravy bývalý šéf Českých drah Ivan Bednárik.

Většinu nominací Babiš jednotlivě nekomentoval. „Na rozdíl od této vlády (Petra Fialy, ODS), ve které není žádný kompetentní ministr, tak naši ministři jsou velice kompetentní. Ve Fialově vládě není ani jeden, který by měl kompetenci k danému resortu, podle toho to také vypadá,“ prohlásil Babiš.

Prezident se začne s adepty do vlády scházet postupně od tohoto pátku, řekl Babiš. „Konzultace začnou a prezident slíbil, že proběhnou do dvou týdnů,“ uvedl předseda ANO. Nová vláda by podle něj mohla vzniknout do poloviny prosince, což by odpovídalo době vzniku posledního kabinetu před čtyřmi lety. Kdy ho Pavel jmenuje premiérem, dnes s prezidentem Babiš neřešil.

Prezident po Babišovi žádá, aby před jmenováním sdělil, jak naloží se svým střetem zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. „Platí stále to, že to řeknu veřejně, ale nedomlouvali jsme se na nějakém konkrétním termínu,“ uvedl. Na čtvrteční mimořádné schůzi Sněmovny, kterou ke střetu zájmů svolala budoucí opozice, chce vyprávět svůj příběh v politice, obstruovat se nechystá, řekl.

Související

Dalibor Martínek: Proč Babiš tají jména ministrů? Asi se stydí za Turka

Dalibor Martínek: Proč Babiš tají jména ministrů? Asi se stydí za Turka
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Když chci být premiérem, měl bych předložit voličům nějaký plán, co bych v této pozici dělal. Andrej Babiš to tak nějak udělal. Sice nabídl hlavně sebe, silného psa, a potom několik populistických slibů. Dva miliony voličů mu dalo důvěru. OK.

Jako budoucí premiér a vládce země bych však také měl představit národu svůj tým, se kterým budu vize naplňovat. Vlastně bych se těmi osobnostmi, nejlepšími z nejlepších, měl chlubit. Být na ně hrdý. Aby i národ mohl být hrdý a klidný, když ví, jaké má v čele experty.

Je záhadou, že se Andrej Babiš svým budoucím týmem nechlubí. Ba naopak, tají, kdo bude vládnout, tancuje kolem toho. Jako by se za své ministry styděl.

Na Hrad nese utajená jména. Když prý prezident bude chtít, zveřejní je. Co je to za tajnůstkaření? Jsou snad jména budoucích ministrů státním tajemstvím? Nesmíme znát kandidáty, kteří budou zastupovat tento stát? Proč?

Stydí se snad Babiš za Turka? Nebo za někoho jiného? Pokud ano, neměl jeho jméno nést prezidentovi. Nebo je k utajování jmen aspirantů na ministra nějaký jiný důvod? Odpověď je, že není. Je přece oprávněným požadavkem a očekáváním každého Čecha znát, kdo by mohl řídit ten či onen resort. Babiš všechny napíná, nutí novináře k hledání zákulisních informací, spekulacím. Zcela zbytečně.

Jediným možným výkladem je, že se skutečně stydí za Turka. Ale jmenovat ho musí, Motoristy k vládnutí potřebuje. 

Je smutné, že utajování informací, které by měly být veřejné, není specialitou Andreje Babiše. Dosluhující vláda například vůbec nedovolila veřejnou debatu kolem rozpočtu. Nejdůležitějšího zákona země. Logický důvod to také nemělo, ministr financí Stanjura chtěl mít s posvěcením premiéra Fialy jen „klid na práci“. A rozpočet dodal Sněmovně v poslední zákonný termín bez toho, aby ho předtím veřejnost viděla. To už bude skutečně probíhat jednání o klíčových otázkách země bez zraku veřejnosti? Patrně nový trend.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

Doporučujeme