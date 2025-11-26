Dalibor Martínek: Babiš Turka prostě vyseděl
Ústava poněkud vágně praví, že „prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.“ Toť vše. O Turkovi se v ní nepíše nic.
Prezident Pavel nechtěl Turka jako ministra zahraničí. V tom mu Andrej Babiš a Motoristé nakonec vyhověli. Nechtěli ze jmenování dělat tyátr, chtěli ho prostě urychlit. Prezident neměl moc možností Turka nejmenovat. Ústava jako důvod nejmenování neuvádí nesympatie k názorům kandidáta. Neuvádí ani žádné jiné důvody nejmenování. Na druhé straně, ústava nemluví ani o termínech, Pavel mohl časově „prudit“.
Babiš zvolil nejméně konfliktní řešení
To sice může pořád, ale Babiš šel cestou nejmenšího odporu na obě strany. Jak vůči prezidentovi, Turek nebude na zamini, tak vůči Motoristům, Turek bude ve vládě.
Ve vztahu k ochraně životního prostředí je Macinka nebo Turek prašť jako uhoď. A zahraniční politiku si Babiš tak trochu ohlídá sám. Tance kolem Motoristů prostě neměly moc smyslu. Jednou se dostali do Sněmovny, poté do vládní koalice, co už s tím dělat.
Pavlovi teď zbývá jen Babišův střet zájmů. O tom Ústava sice také nemluví, ale Babiš s tím patrně „něco“ udělá. Právníci mu poradí, Agrofert jistě prodávat nebude.
Prezident po Babišovi žádá, aby před jmenováním sdělil, jak naloží se střetem zájmů. „Platí stále to, že to řeknu veřejně, ale nedomlouvali jsme se na nějakém konkrétním termínu,“ uvedl Babiš. Na čtvrteční mimořádné schůzi Sněmovny, kterou ke střetu zájmů svolala budoucí opozice, chce vyprávět svůj příběh v politice, obstruovat se nechystá, uvedl.
Pavel může skřípat zuby, ale moc velký manévrovací prostor nemá. Bude tuhle vládu muset přetrpět, stejně jako řada občanů.