Witkoff: Americko-ukrajinská jednání o míru přinesla výrazný pokrok

Jednání v Berlíně mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a americkou delegací za účasti zvláštního vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa Steva Witkoffa a Trumpova zetě Jareda Kushnera přineslo výrazný pokrok, uvedl Witkoff. Předmětem diskuse byl především plán na ukončení rusko-ukrajinské války.
K původnímu americkému mírovému plánu, který předpokládal značné ústupky ze strany Ukrajiny, vyjadřoval Kyjev i jeho evropští spojenci výhrady.
Poradce hlavy ukrajinského státu Dmytro Lytvyn po skončení dnešního jednání, kterého se zúčastnil také německý kancléř Friedrich Merz, uvedl, že Zelenskyj se k věci vyjádří v pondělí. Podle agentury DPA zatím formát pondělních rozhovorů není znám.
Zelenskyj před nedělním jednáním v berlínském kancléřství uvedl, že nedořešená zůstává otázka kontroly nad ukrajinským Donbasem, tedy průmyslovým regionem na východě Ukrajiny tvořeným Doněckou a Luhanskou oblastí, které Rusko z velké části okupuje. Zelenskyj naopak signalizoval ochotu ke kompromisu v otázce bezpečnostních záruk pro Ukrajinu - podle něj by náhradou za členství v Severoatlantické alianci mohly být právně závazné garance podobné článku 5 smlouvy o NATO, který zakotvuje princip kolektivní obrany.
Český výrobce interiérových dveří Doornite potvrzuje pověst jedné z nejrychleji rostoucích firem ve svém segmentu. Polovina výroby dnes míří na export a společnost dál posiluje zejména na Balkáně a v Beneluxu.
„Export nám v posledních dvou letech extrémně pomohl. Když český rezidenční trh výrazně zpomalil, zahraniční poptávka udržela výrobu na stabilní úrovni,“ říká spolumajitel Pavel Šatný. Doornite dnes vyváží do asi dvanácti zemí. Silnou pozici má už více než deset let v zemích bývalé Jugoslávie, další dynamiku přináší Benelux.
Díky novému partnerovi se v Belgii prodá až 15 tisíc dveří ročně. „Benelux je náročný trh, ale pokud dodržíte kvalitu a termíny, vzniká dlouhodobá důvěra. To je pro nás klíčové,“ doplňuje Šatný.
Trinity Banking Group finančníka Radomíra Lapčíka kupuje za 7,25 miliardy korun celý kancelářský kampus Riverside Karlín, jeden z nejvýraznějších moderních areálů v metropoli. Jde o největší akvizici Trinity v Praze a další důkaz, že prémiové české nemovitosti se po letech opět vracejí do domácích rukou, zní z trhu.
Na Balkáně si firma drží pozici díky schopnosti přizpůsobit design lokálním preferencím. Zatímco střední Evropa chce minimalismus, v Srbsku či Kosovu se prodávají výraznější, zdobenější modely.
Akustika je nová priorita
Rostoucí poptávka po nájemním bydlení zjednodušuje standardy, ale zvyšuje nároky na kvalitu a odolnost. Klíčovým trendem je také akustika. „Lidé investují do bytů za 150 až 180 tisíc korun za metr. Očekávají absolutní komfort, a to včetně akustického. Hlukové útlumy, které jsme dříve montovali jen do nemocnic, dnes běžně používáme i v bytové výstavbě,“ říká Šatný.
Dornnite nedávno otevřel nový showroom v Bělehradě, který má být základnou pro region, kde probíhá masivní rezidenční výstavba. „V Srbsku vidíme obrovský potenciál. Bělehrad je dnes investičně žhavější než řada západoevropských měst,“ hodnotí Šatný.
S oživováním realitního trhu plánuje firma posílit projektovou akvizici a růst stabilně o deset procent. Zásadní ale bude zvládnout kapacity. „Montážníků je kritický nedostatek. I proto si musíme pečlivě vybírat, do kterých projektů půjdeme. Chceme dělat méně zakázek, ale s větší přidanou hodnotou,“ uzavírá Šatný.
Pavel Šatný byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify a Apple Podcasts.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
Nootropika jsou souhrnným označením pro různé druhy doplňků, které podporují kognitivní funkce mozku, zejména paměť, pozornost, schopnost učení, mentální výkonnost a odolnost vůči psychickému stresu. Na rozdíl od stimulantů se nesnaží mozek primárně přimět k vyššímu výkonu, ale optimalizovat jeho vnitřní prostředí, metabolismus a mezibuněčnou komunikaci.
Účinek těchto látek je proto subtilnější, kumulativní a často je nutné pravidelné užívání. V posledních letech se nootropika dostávají do popředí také v oblasti biohackingu, kde jsou využívána jako prostředek cílené modulace mozkové činnosti, mentální výkonnosti a odolnosti nervového systému.
Z biologického hlediska nootropika ovlivňují několik klíčových procesů. Některé látky zvyšují dostupnost acetylcholinu, neurotransmiteru zásadního pro paměť, pozornost a schopnost učení, jiné regulují systémy dopaminu a adrenalinu, které souvisí s motivací, bdělostí a mentální energií. Další významnou oblastí je energetický metabolismus neuronů, zejména funkce mitochondrií, které zajišťují produkci buněčné energie. Pokud mozek nemá dostatek energie nebo ji neumí efektivně využít, projevuje se to únavou a sníženou schopností soustředění. Nootropika mohou tento stav zlepšovat tím, že podporují efektivnější využití glukózy a kyslíku v mozkové tkáni.
Biohacking: Prokrastinace není lenost. Mozek reaguje na stres, hrozby a emoční napětí
Prokrastinace není otázkou lenosti ani nedostatku disciplíny, ale složitým fenoménem, který vzniká na pomezí emocí, myšlení a fyziologických mozkových procesů. Časté odkládání úkolů je většinou výsledkem aktivní strategie zvládání nepříjemných emocí - rozhodujeme se podle okamžité potřeby snížit stres a zmírnit vnitřní napětí.
Velmi důležitým aspektem je také neuroplasticita, tedy schopnost mozku vytvářet nové synaptické spoje. Některé doplňky podporují tvorbu neurotrofních faktorů, zejména BDNF. To je specifický protein v mozku, který podporuje přenos vzruchů mezi neurony, jejich růst a brání jejich předčasnému zániku. Současně mnoho nootropik působí jako antioxidanty a neuroprotektiva, a chrání tak nervové buňky před oxidačním stresem a chronickým zánětem, které jsou spojovány s kognitivními problémy.
Mezi nejlépe prozkoumaná přírodní nootropika patří adaptogen bacopa monnieri, bylina tradičně používaná v ajurvédské medicíně. Její účinek je nejčastěji spojován se zlepšením dlouhodobé paměti, rychlosti zpracování informací a schopnosti učení. Bakopa nepůsobí okamžitě, její efekt se obvykle rozvíjí po několika týdnech pravidelného užívání.
Podporuje synaptickou plasticitu, moduluje acetylcholin a současně působí antioxidačně. Díky tomu je vhodná zejména pro dlouhodobou mentální zátěž, kdy je kladen důraz na udržení kognitivní výkonnosti bez nadměrné stimulace. Bakopa je také předmětem výzkumu v souvislosti s Alzheimerovou chorobou a existují i anekdotické zkušenosti vykazující efekt podpory kognitivních schopností.
Biohacking: Jak pečovat o své buňky a zpomalit stárnutí
Buněčné zdraví je základ, na kterém stojí všechno ostatní. Každá buňka je miniaturní živý organismus, který neustále pracuje, opravuje se a komunikuje s ostatními. Lidské tělo se skládá z bilionů buněk, z nichž každá má specializované funkce, které nás udržují naživu a v dobré kondici. Pokud mají buňky dostatek energie, ochrany a prostoru pro opravy, celé tělo je stabilní a výkonné. Když jsou buňky poškozené nebo hůře fungují, může to vést k chronickým onemocněním, předčasnému stárnutí a celkovému snížení kvality života.
Další významnou látkou je ginkgo biloba, jinan dvoulaločný. Jeho hlavním přínosem je zlepšení cirkulace krve v mozku, což vede k lepšímu zásobení neuronů kyslíkem a živinami. Tento efekt je zvláště patrný u lidí vyššího věku nebo při chronické mentální únavě. Ginkgo má rovněž antioxidační vlastnosti a může přispívat ke zlepšení paměti, pozornosti a mentální jasnosti, zejména při dlouhodobém užívání.
Z aminokyselinových nootropik je velmi zajímavý L-theanin, který se přirozeně vyskytuje v černém a zeleném čaji. Jeho účinek je specifický tím, že navozuje stav klidné, ale zároveň bdělé mysli, L-theanin totiž zvyšuje aktivitu alfa mozkových vln. Výsledkem je snížení vnitřního napětí bez utlumení nebo ospalosti. Právě proto je L-theanin často využíván v náročných psychických obdobích nebo v kombinaci s kofeinem, kdy dokáže zjemnit jeho stimulační účinek a snížit riziko úzkosti či roztěkanosti.
Biohacking: Kreatin dodává energii a zpomaluje proces stárnutí, ukazují studie
Kreatin se v poslední době stal jedním z nejdiskutovanějších doplňků stravy. Přestože byla suplementace keratinem původně doménou kulturistů, dnes se stává tématem pro mnohem širší skupinu lidí. Od těch, kteří hledají přirozený způsob, jak zvýšit energii, po ty, kteří se zajímají o dlouhověkost, vitalitu a zpomalení kognitivního úpadku.
Dalším adaptogenním nootropikem je rhodiola rosea, která pomáhá organismu lépe se adaptovat na stres tím, že reguluje kortizol. Tím může přispívat ke snížení pocitu vyčerpání, zlepšení koncentrace a stabilizaci nálady. Její účinek je často popisován jako zvýšení mentální odolnosti a schopnosti fungovat v zátěži, nikoli jako přímé povzbuzení. Díky tomu je vhodná při kombinaci psychického stresu, únavy a snížené motivace.
Z celostního pohledu je důležité vnímat nootropika jako součást širší strategie péče o nervový systém. Jejich účinek je nejvýraznější tehdy, když doplňují kvalitní spánek, dostatečný příjem mikroživin, pohyb a strategie regulace stresu.
