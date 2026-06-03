Kiwi.com nasazuje AI do vyhledávání cest. Dovolenou má najít podle běžné věty

Český Kiwi.com představil nový „Režim AI“, který má zjednodušit plánování cest. Uživatelé už nemusejí nastavovat složité filtry, stačí popsat, kam a jak chtějí jet. Firma reaguje na průzkum, podle něhož chce umělou inteligenci při plánování cest využívat téměř 60 procent evropských cestovatelů.
Pražská společnost Kiwi.com rozšiřuje své vyhledávání o umělou inteligenci. Nový „Režim AI“ má cestovatelům umožnit hledat letenky a trasy přirozeným jazykem, tedy podobně, jako by své přání popsali člověku. Místo nastavování filtrů tak mohou napsat například, že hledají rodinnou dovolenou u moře během školních prázdnin, víkendový výlet do evropské metropole s odletem po práci nebo pracovní cestu spojenou s několika dny volna.
AI má následně požadavek převést do technického nastavení vyhledávače a nabídnout výsledky odpovídající zadaným představám. Podle Kiwi.com jde o způsob, jak zpřístupnit i pokročilejší funkce vyhledávání lidem, kteří se nechtějí probírat složitým nastavením.
„Naším cílem bylo, aby se k těm nejvýkonnějším vyhledávacím nástrojům dostal každý. Režim AI celý proces zjednodušuje tak, že přání zákazníka okamžitě překlopí do technického nastavení na pozadí,“ uvedl viceprezident pro produkt Kiwi.com Michal Šindelář.
Novinka navazuje na dosavadní funkce Kiwi.com, jako je NOMAD, vyhledávání v okruhu nebo plánování tras s více zastávkami. Firma zároveň představuje funkci „Poskládejte si svou cestu“, která má s pomocí AI procházet miliardy kombinací a skládat spojení i mezi dopravci, kteří spolu běžně nespolupracují.
Součástí technologických novinek je také integrace AI asistenta Nathana do služby Kiwi.com Guarantee. Ten má zákazníkům pomáhat při zpožděních, změnách letů nebo jiných komplikacích, a to nepřetržitě a ve více jazycích.
Český prodejce letenek Kiwi.com oznámil masivní propouštění. Práci ztratí zhruba 250 ze 700 zaměstnanců. Firma chce zjednodušit strukturu a zrychlit rozhodování. Podle vedení jde o nutný krok k dalšímu růstu.
Kiwi.com tím reaguje na rostoucí zájem cestovatelů o využití umělé inteligence. Podle průzkumu, který pro firmu v lednu 2026 zpracovala agentura STEM/MARK v šesti evropských zemích, je plánování cest s podporou AI letos nakloněno téměř 60 procent cestovatelů. V Česku je to více než polovina respondentů.
Ještě výraznější je ochota využít umělou inteligenci alespoň v některé části plánování. Tu podle průzkumu připouští až 79 procent dotázaných. Češi AI nejčastěji používají při porovnávání cen z různých webů, orientaci v hotelových recenzích a hledání vhodných leteckých spojení.
Češi častěji do exotiky létají z Vídně nebo Mnichova. Je to mnohem levnější než z Prahy
Z pražského letiště podle některých prodejců letenek odlétá čím dál méně Čechů. Roste zájem o odlety z Vídně nebo Mnichova, odkud jsou letenky levnější. Vyplývá to z informací prodejců letenek. Největší meziroční propady zájmu o odlety z pražského letiště zaznamenali prodejci Pelikán a Student Agency Travel.
Technologie má podle průzkumu stále větší roli i při řešení komplikací na cestách. Rychlé řešení poskytnuté AI při zpoždění nebo zrušení letu preferuje 35 procent dotázaných. V Česku by se v podobných situacích na umělou inteligenci spoléhala čtvrtina cestovatelů.
Zároveň ale platí, že část lidí zůstává u tradičních způsobů rezervace. Opatrnější jsou zejména cestovatelé nad 50 let. I v této skupině se však AI prosazuje.Téměř čtvrtina českých cestovatelů v tomto věku ji podle Kiwi.com při plánování cest už běžně využívá.
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SpaceX Elona Muska chystá jeden z nejsledovanějších vstupů na burzu posledních let. Americká vesmírná společnost chce podle zdrojů agentury Reuters získat v primární veřejné nabídce akcií až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by plán vyšel, šlo by o rekordní IPO.
Tak vysoké ocenění staví hlavně na očekávání, že SpaceX v budoucnu ovládne trhy, které dnes teprve vznikají nebo prakticky ještě neexistují. Patří mezi ně pilotované mise na Mars, vesmírná datová centra pro umělou inteligenci nebo další rozvoj satelitní sítě.
Analytici upozorňují, že zveřejnění konkrétní ceny akcií už v této fázi je neobvyklé. Firmy před roadshow zpravidla oznamují pouze cenové rozpětí a finální cenu stanovují až krátce před debutem na burze. Roadshow SpaceX má začít ve čtvrtek a podle očekávání bude patřit k nejsledovanějším prezentacím před vstupem na burzu za poslední roky.
Podle Weihenga Chena z advokátní kanceláře Wilson Sonsini Goodrich & Rosati však pevná cena žádné pravidlo neporušuje. „Musk jednoduše volí přístup ‚ber, nebo nech být‘, který vyhovuje jeho stoupencům a který je také rozumný vzhledem k tržním podmínkám a nedostatku srovnatelných společností,“ uvedl Chen.
Plány se ale mohou ještě změnit. Zdroje Reuters upozorňují, že během roadshow se může upravit jak objem získaného kapitálu, tak další parametry nabídky.
PŘEHLEDNĚ: Co nabízí prospekt SpaceX Elona Muska, který chce od investorů miliardy
Prošli jsme mnohasetstránkový prospekt společnosti SpaceX, který podala americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Co společnost Elona Muska představuje potenciálním investorům, od kterých chce desítky miliard dolarů? Jaké jsou vize jejího vedení? Jaké jsou potenciální výhody a hrozby pro investice? A proč má mít Elon Musk tak neochvějnou pozici, kterou pro sebe chystá i po vstupu na burzu? Zde je 11 otázek a odpovědí, které přibližují prospekt SpaceX.
Trh velkých primárních emisí byl v posledních letech utlumený. SpaceX by proto mohla odstartovat novou vlnu vstupů velkých soukromých firem na burzu. Analytici ji srovnávají s očekávanými IPO společností zaměřených na umělou inteligenci, například OpenAI nebo Anthropic.
Musk přitom podle zdrojů mění i další zavedená pravidla přípravy veřejné nabídky. SpaceX chce dát větší prostor drobným investorům a zároveň usiluje o dřívější zařazení do akciových indexů. Struktura řízení má přitom zachovat silnou kontrolu zakladatele nad firmou.
Reuters už dříve uvedl, že SpaceX zvažuje vyčlenit až 30 procent nabídky drobným investorům, což je u IPO mimořádně vysoký podíl. Firma tím chce využít silný zájem Muskova publika a rozšířit svou akcionářskou základnu.
Nabídka má být čistě primární emisí. To znamená, že veškerý výtěžek získá samotná SpaceX a stávající akcionáři nebudou v rámci IPO prodávat své podíly. Musk by měl být po vstupu na burzu vázán zákazem prodeje svých akcií po dobu 366 dní. Tento krok má investory ujistit, že ve firmě zůstává dlouhodobě angažovaný.
Získané peníze má SpaceX použít mimo jiné na rozšíření výpočetních kapacit pro umělou inteligenci a na další rozvoj satelitní sítě.
Tlustí lidé neradi kupují oblečení. Ozempic a spol. to vyléčí
Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít.
Musk založil SpaceX v roce 2002. Začátkem letošního roku se firma spojila s jeho startupem xAI zaměřeným na umělou inteligenci. Ocenění společnosti je podle analytiků složité, protože na trhu nemá přímé srovnání. Běžné ukazatele, například poměr ceny k zisku, navíc nelze jednoduše použít, protože firma loni vykázala ztrátu. Odhady se proto výrazně liší. Morningstar nedávno ocenila SpaceX zhruba na 780 miliard dolarů.
Hlavním zdrojem růstu byla loni satelitní služba Starlink. Do budoucna ale SpaceX staví část svých plánů hlavně na umělé inteligenci a technologiích, které zatím neexistují, včetně vesmírných datových center poháněných solární energií.
Podle části analytiků může zájem investorů výrazně podpořit Muskova pověst, úspěchy Tesly i jeho schopnost mobilizovat drobné investory. „Když jste nejočekávanější primární nabídkou v historii, můžete po investorech chtít, aby se přizpůsobili vašemu procesu, a ne naopak,“ uvedl analytik Craig Coben.
Finančně však SpaceX zůstává nevyrovnaná. Dvě ze tří hlavních částí jejího podnikání jsou zatím ztrátové. Zisk vytváří především Starlink, který je zároveň hlavním zdrojem hotovosti pro celou skupinu.
V prvním čtvrtletí SpaceX prohloubila čistou ztrátu na 4,28 miliardy dolarů z loňských 528 milionů dolarů. Tržby ale vzrostly na 4,7 miliardy z 4,1 miliardy dolarů před rokem. Za celý loňský rok firma vykázala ztrátu 4,94 miliardy dolarů po zisku 791 milionů dolarů v předchozím roce.
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Před patnácti lety založil Pavel Králíček blog Pravý gentleman. Jeho cílem bylo dokumentovat svou vlastní cestu k lepšímu oblékání a také radit českým mužům, jak a proč o sebe dbát i jak se oblékat. Z malého blogu tehdy vysokoškolského studenta se stal perfektně fungující obchod, který v současnosti prodává do devíti evropských zemí, má v Praze dvě kamenné prodejny a jeho roční tržby se pohybují okolo dvou set milionů korun. Svému původnímu záměru Králíček neuhnul: dál chce kultivovat české prostředí pánské módy, vozit do Česka světové značky, které tu chybí, a ukazovat mužům, v čem mohou vypadat lépe a hlavně se cítit dobře.
Kdybych se chtěl hezky a kvalitně oblékat, najdu takové oblečení v českých nákupních centrech?
Kvalita je široký pojem. Můžeme se bavit o kvalitě materiálů. Když je to stoprocentní bavlna nebo vlna, splňuje to technické parametry kvality. To byste se musel pohybovat v nejnižších cenových úrovních, aby to nesplňovalo základní nároky. Co považuji za důležitější, je estetická kvalita. Problém je, že neexistuje univerzální pohled. Oblečením o sobě něco říkáte, a jde o to, co chcete říkat. Nebo jestli jenom nechcete vypadat blbě.
Formálnost mizí, skinny džíny také
Jaké jsou aktuální trendy, co nosit například do práce v kanceláři? Košili nebo tričko, sako nebo bundu?
Hrozně záleží na úrovni formálnosti, na které se pohybujete. Obecným trendem je, že se snižuje formálnost. Dřív pracoval bankovní úředník v obleku a s kravatou, dnes už je pouze v košili. V bankách, které marketingově sázejí na neformálnost, už nemají ani tu košili. Je otázkou, zda je to dobře nebo špatně, ale je to velký trend. Potom existují takzvané roční trendy, tedy že třeba kalhoty jsou užší nebo širší. Ale protože muži jsou v přístupu k módě jednodušší, nehrají tyto trendy velkou roli. Barvy jako modrá, hnědá a bílá fungují vždy. Trendy se projevují pozvolně, v Česku zpožděně oproti světu. Jelikož se v branži oblékání pohybuji, mám zlozvyk soudit lidi podle oblečení. Když vidím někoho, kdo má ultraúzké kalhoty, že mu sedí jako druhá kůže, tak si pomyslím, že si ten člověk nevšiml, že se doba změnila. Nehledě na to, že tyto skinny džíny nebyly na mužích nikdy hezké. Byl to nějakou dobu trend, ale ten už odešel.
Takže máme nyní trend rozšiřování?
V pánské i dámské módě je to podobné. Nyní jsou to volnější střihy. Trend užších a volnějších střihů se opakuje v periodě zhruba pěti let, kdy to jde z extrému do extrému. Nyní jsme docela blízko širokého extrému, kdy se to začne dostávat zpátky někam, kde by člověk řekl, že je to normální šířka.
Hnědé boty už nejsou výstřelek
Když byla před pěti lety předvolební kampaň, kandidáti Pirátů a Starostů vystoupili společně na vltavském nábřeží a všichni měli hnědé boty a nikdo neměl kravatu. To je znak současné módy?
Hnědé boty nejsou trend, jen jsme dohnali dluh minulosti. Na společenské oblečení mají trendy mnohem menší vliv, větší váhu mají společenské zvyklosti. Staré poučky říkají, že černé boty jsou na večer, hnědé na den. Nyní tento pohled doháníme. V Praze už tam jsme. Nebude se to měnit zpátky k černým botám, možná spíš k barevnějším pro odvážnější.
Jak je to s nošením kravaty? Ve veřejném prostoru často mizí…
Souvisí to s úbytkem formálnosti. Před lety jsem si pořídil desítky kravat, a kravaty nestárnou. Ale kdy jsem ji měl naposledy na sobě, si nevzpomenu. Kravaty vymizely z běžného dne, nosí se jen na slavnostní události. Úplně zmizely motýlky nebo nějaké ještě formálnější doplňky.
Cena není totéž co kvalita
Existují módní značky, kterých by se džentlmen měl držet a které zaručují kvalitu?
Určitě existuje rozdělení na segmenty kvality, ale problém je, že cena nezaručuje kvalitu. Aby člověk dokázal posoudit kvalitu oblečení, musí mít aspoň minimální znalost. V zásadě stačí se orientovat podle kvality materiálu. Když chcete tričko a na první pohled vidíte, že je tenké, hadrovité, nebude to ono. Větší detail, například zpracování švů, už běžný člověk nedokáže posoudit.
V módě existuje několik kategorií. Fast fashion, typicky H&M, Zara nebo Bershka, nabízí módně a důstojně vypadající oblečení za nižší cenu. Tam bych kvalitu nehledal. Tyto značky však mívají odnože, třeba u H&M je to Arket, který nyní otevřel pobočku v Praze. Stejná firma, ale jinak pozičně nastavený koncept, který je kvalitnější, minimalističtější. Potom můžeme jít do prémiového segmentu, luxusního a superluxusního. V tom posledně jmenovaném už poměr mezi cenou a kvalitou vůbec neplatí.
V prémiovém segmentu se pohybuje naše firma. Pro mě je bohužel problém, že se v něm často objevují velká loga. H&M nemá logo přes celou hruď, v rámci prémiového segmentu je to běžné. V luxusním segmentu, u značek jako Prada, Gucci nebo Louis Vuitton, si část lidí kupuje zboží právě proto, aby bylo vidět logo nebo rozpoznatelný potisk. Je to signalizace společenského statusu. Potom je úroveň ještě vyšší, kde už není žádné logo, oblečení vypadá vlastně nenápadně. Příkladem může být Andrej Babiš, který vyšel na nějakou akci v kabátu Loro Piana. Ten vypadá jako úplně normální kabát, jenom stojí dvě stě tisíc korun.
Oblečení bohatých? Hlavně kvalita, ne značka, tvrdí zakladatelé Gentleman Store
Čerství třicátníci, Honza Moravčík a Pavel Králíček, se pánské módě věnují deset dlouhých let. Za tu dobu načerpali nepřeberně zkušeností kolem mužského oblékání, vzorem je jim klasická Anglie. Rozvinuli v Česku jedinečný byznys kolem oblékání. Loni jejich firma Gentleman Store přesáhla v obratu stomilionovou hranici. Mají velké plány a v Česku působí tak trochu jako věrozvěstové dobrého pánského vkusu. Pánská kosmetika, kvalitní oblečení. „Chci přinášet do Česka značky, které jsou na západě normální. Chci tady prostředí kultivovat, pozvednout,“ říká jeden ze zakladatelů firmy Pavel Králíček.
Má takové oblečení nějakou vyšší kvalitu, nebo je to jenom o značce?
Má vyšší kvalitu, ale ne odpovídající dvěma stům tisícům korun. Kdybychom se řídili poměrem ceny a výkonu, mohla by být cena třeba čtyřicet nebo padesát tisíc.
Trička s potiskem a tepláky do města? Problém je kontext
Jsou ještě módní trička s potiskem?
Obecně to není moc vkusné, je to low class. Rádoby vtipná sdělení jsou možná vtipná napoprvé, ale nemá to estetickou kvalitu. Můžete tím chtít sdělit nějaký názor, ale i to lze udělat esteticky.
Někteří lidé třeba o víkendu vyrážejí do města, na nákupy v teplácích. Jakou to má estetickou úroveň?
Historicky jsem byl velký hater tepláků. Bohužel už tepláky taky mám, ale používám je čistě na doma. Tepláky jsou buď sportovní oděv, a to ani ne moc funkční. Ve městě jimi porušujete očekávanou úroveň formálnosti.
V Česku jsou také oblíbené takzvané funkční kalhoty, takové ty oranžovo-šedé. Jak to koresponduje s módou a estetikou?
Když oblečení, které je určené do přírody, nosíte ve městě, opět mícháte kontext a formu. Moje rodiště je Trutnov, a když tam přijedu, řada lidí tam nosí trekové boty s vázáním „na stahovačku“. Lidé se tam oblékají jako na hory, přestože bydlí ve městě. Má to jeden zásadní důvod. Abyste se mohl dobře obléknout pro všechny situace života, potřebujete mít hodně oblečení. Oblečení do města nevyužijete do přírody a naopak. Kdo nechce do oblečení moc investovat, měl by najít pro oděv společný jmenovatel tak, aby se dal použít téměř všude. Smoking je jen pro speciální události.
Valentino Garavani oblékal šlechtu i filmové hvězdy. Končí éra velkých návrhářů
Ve věku 93 let zemřel Valentino Garavani, tvůrce ikonických rób pro slavné tváře Hollywoodu i globální smetánky. S mužem, který dal vzniknout globální značce s vlastním jménem, končí éra světové módy, která byla pro mnohé zlatým věkem.
Jsou takovým univerzálním oděvem třeba džíny? Jaké je vlastně v současnosti jejich postavení?
Tmavé, jednoduché džíny bez roztřepení nebo nějakých aplikací jsou v mužském i dámském světě široce populární, dají se použít téměř všude, vypadají dobře. Nemají chybu. Je to jedna z mála univerzálních a vkusných součástí šatníku, která si vydobyla punc kvality. Jsou porovnatelné s plátěnými kalhotami. Není to sice nic moc do divadla nebo ke košili a saku, ale na osmdesát procent příležitostí jsou to ideální kalhoty.
Barvy ukazují odvahu nositele
Jaké jsou hranice, když si chci při oblékání hrát s barvami?
Existuje takzvaná barevná typologie. Vychází z odstínu pokožky, barvy očí nebo tvaru obličeje. Na základě více kritérií odborník doporučí barvy, které vám budou sedět. Obecně řečeno, někomu prostě nějaká barva nesluší. Lze si s tím hrát; čím jsou barvy výraznější, tím víc ukazují odvahu nositele. Potom je dobré mít výběr barev víc pod kontrolou. Primárně v dámské módě se třeba vyhlašuje barva roku. Ten rok je na trhu více zboží dané barvy, ale to neznamená, že každému sluší.
Česko dohání Západ. Ale bude to na desetiletí
Proč má člověk třeba ve Vídni nebo v Paříži pocit, že jsou lidé lépe, vkusněji nebo originálněji oblečení než v Česku?
Je to dědictví komunismu. Teď to doháníme. Je to i vize našeho podnikání, říkám tomu dostávat Západ k nám. Bohužel to působí, jako bychom hovořili z nějaké podřadné pozice. Západ řadu věcí neumí dělat lépe než my. Ale bohužel, v módě to umí. Zlepšujeme se, ale není to otázka let, nýbrž desetiletí.
AI agenti míří do e-shopů. Do roku 2030 mohou nakupovat za téměř polovinu zákazníků
Umělá inteligence přestává být jen nástrojem pro vyhledávání informací. Podle studie Morgan Stanley by do roku 2030 mohlo až 45 procent online zákazníků svěřit své nákupy autonomním AI agentům, kteří za ně vyberou zboží, porovnají nabídky a v některých případech i rovnou objednají. Tento posun zásadně promění způsob, jakým lidé nakupují, i jakým e-shopy prodávají.
Jak by mohl vypadat ideální, často využívaný dress code smart casual?
To je dress code do práce nebo na většinu společenských příležitostí, které nejsou příliš formální. Za mě plátěné kalhoty, chino, košile, separátní sako. Takového oblečení nemusíte mít moc, vystačíte si se dvěma saky, třemi páry kalhot a deseti košilemi. A máte vyřešeno. Mohou být i tenisky, jednobarevné, kožené. To je takový odvážný, mladistvý krok, jinak k tomu patří standardní hnědé polobotky.
Svatby, obleky na míru a česká krejčovina
Je nějaký posun v přístupu ke svatebnímu oblečení?
Obecně určuje úroveň formálnosti pár, který se bere. Pozvaní účastníci by měli brát ohled na vybraný dress code. Host by neměl svým oblečením zastínit ženicha nebo nevěstu. Je to důležitá událost, osobně jsem si na svou svatbu nechal ušít oblek. U mužů se stále víc prosazují světlejší odstíny obleků, obvykle jde o akci přes den a v teplých měsících.
Nechávají si Češi šít oblek na míru?
Před komunismem jsme měli věhlasné módní salony. I textilní průmysl byl na výši. Nyní se výroba přesunula do Asie a krejčovina není perspektivní obor. Staří krejčí odcházejí do důchodu. Šití na míru, kdy vše vzniká u krejčího, je docela drahá záležitost, ne pro každého. Existuje takový mezistupeň, a to je šití metodou měřenek. Naměří se rozměry, ale šije se jinde. Trh se šitím obleků je fragmentovaný, neexistuje žádný jasný lídr. Je to trh mnohem menší než konfekce.
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Vy prodáváte i mužské parfémy. Jak je to s českými muži a parfémy? Začali se muži vonět?
Muži tomu nepřikládají takovou důležitost. Typicky muži dostanou jeden flakon na Vánoce a používají ho celý rok. Z toho je patrné, že ho nepoužívají moc často. Lidé vůbec neřeší, že by na každé roční období měli mít jiný parfém. Stejně jako na den a na noc. Ale trh se rozvíjí, máme tu už skvělé specializované obchody, kde můžete pořídit i jiné než mainstreamové parfémy. V parfémech dominují luxusní značky, které optimalizují vůni na průměrný vkus. Ale parfémy nejsou nedostupné, stojí v řádu jednotek tisíc korun. Mimo tyto značky je trh poměrně omezený, s malou distribucí. Trochu to nabourávají e-shopy typu Notino. Kamenných prodejen je překvapivě málo. V těch specializovaných jsou parfémy mnohem víc vyhraněné. Když se výběr povede, můžete o to víc zaujmout. Velkým trendem je, že se dělají unisexové vůně.