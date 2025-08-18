Australské aerolinky dostaly rekordní pokutu za nelegální propouštění zaměstnanců během pandemie
Australský soud vyměřil aerolinkám Qantas rekordní pokutu za nelegální masové propouštění v čase koronavirové pandemie. Největší australská letecká společnost má zaplatit 90 milionů australských dolarů (zhruba 1,2 miliardy korun) za to, že propustila zhruba 1800 lidí a jejich pracovní místa převedla na externí poskytovatele, informuje BBC News.
Více než polovina z této částky má být vyplacena odborové organizaci Transport Workers Union (TWU), rozhodl příslušný federální soud. O příjemcích zbývajících 40 milionů se rozhodne později, píše agentura DPA.
„Nelegálně někoho zbavit práce znamená zbavit ho části jeho lidské důstojnosti. Tuto ztrátu nelze zmírnit pouhým ústním vyjádřením lítosti,“ uvádí se v rozsudku.
Odborový svaz požadoval maximální pokutu 121 milionů australských dolarů. Vedení aerolinek se zasazovalo o pokutu 40 až 80 milionů AUD.
Dotčení zaměstnanci už dříve získali odškodnění 120 milionů australských dolarů. Na této částce se letecká společnost dohodla s odborovým svazem v prosinci.
Právníci mluví o nejvyšším trestu, jaký byl kdy v Austrálii uložen za porušení pracovního práva. „Rozsudek ukazuje, že soudy netolerují útoky na práva zaměstnanců,“ citovala stanice ABC odborníka na pracovní právo Joshe Bornsteina. Firma podle něj zneužila pandemii covidu-19 k realizaci svého dlouhodobého cíle – vystrnadit odborovou organizaci TWU a její členy, kteří pracovali jako zavazadloví manipulanti a pozemní personál.
