newstream.cz Enjoy Japonské aerolinky chtějí vozit poklady na Měsíc. Má z nich být archa pro budoucí generace

Japonské aerolinky chtějí vozit poklady na Měsíc. Má z nich být archa pro budoucí generace

Po více než půl století se lidstvo znovu vydalo k Měsíci
Japan Airlines plánují od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na Měsíc. Ve spolupráci se start-upem ispace chtějí na lunární povrch dopravovat kulturně cenné předměty, kterým na Zemi hrozí zánik kvůli válkám, přírodním katastrofám nebo změnám klimatu.

Japonská letecká společnost Japan Airlines chce od roku 2028 spustit službu přepravy nákladu na Měsíc. Projekt se má zaměřit především na předměty kulturní hodnoty, které by mohly být na Zemi ohroženy klimatickými změnami, ozbrojenými konflikty nebo přírodními katastrofami.

Hlavní inženýr Axiom Space Jim Stein předvádí prototyp skafandru ve středu 15. března 2023 v Houstonu. 13 fotografií v galerii

Pokud se plán uskuteční, JAL se podle agentur Kjódó a The Japan News stane první leteckou společností na světě, která bude zajišťovat dopravu nákladu na Měsíc.

Projekt ARGO: archa pro budoucí generace

Nová služba ponese název ARGO Trans-Lunar Heritage Project. Vzniká ve spolupráci společnosti JALUX ze skupiny JAL a japonského vesmírného start-upu ispace.

Název projektu odkazuje na souhvězdí Argo Navis, symbolizující bájnou loď Argonautů. Autoři proto projekt popisují jako jakousi archu plující pro budoucí generace.

Cílem je nabídnout firmám, samosprávám i dalším institucím možnost uložit vybrané předměty do speciálních kontejnerů, které budou následně dopraveny na lunární povrch.

Na Měsíc mohou putovat regionální výrobky i symboly současné kultury

JAL chce ve spolupráci s místními samosprávami a podniky po celém Japonsku shromažďovat předměty, které vypovídají o současné kultuře země. Může jít například o regionální speciality, tradiční výrobky nebo produkty místních firem.

Projekt vychází z myšlenky, že Měsíc by mohl sloužit jako bezpečné úložiště kulturně významných předmětů v době, kdy se svět rychle mění a některé památky či doklady lidské činnosti mohou být nenávratně ztraceny.

Speciální kontejner má odolat extrémním podmínkám

Pro přepravu vznikne speciální kontejner s názvem Möbius Ark. Jeho vývoj zajistí společnost JALUX. Kontejner má mít vnitřní členění a materiály odolné vůči extrémním podmínkám na Měsíci.

Dopravu na povrch Měsíce má zajistit společnost ispace prostřednictvím svého přistávacího modulu ULTRA.

Kosmický byznys láká i firmy mimo vesmírný průmysl

Projekt přichází v době, kdy se japonský kosmický průmysl rychle rozvíjí. Pomáhá mu mimo jiné snižování nákladů na starty i rostoucí zájem firem, které se dříve vesmírným sektorem nezabývaly.

Podle odborníka na kosmický sektor Josukeho Enomota hledají společnosti v kosmickém průmyslu nové obchodní příležitosti prostřednictvím vlastních technologií. Upozornil ale, že vesmírné lety jsou pro běžné zákazníky stále velmi drahé. Další rozvoj podobných projektů proto bude záviset na větší bezpečnosti a dalším snižování nákladů.

Lidstvo už posílalo vzkazy do vesmíru dříve

Myšlenka uchovat nebo vyslat lidské poselství mimo Zemi není nová. Jedním z nejznámějších příkladů je Zlatá deska Voyageru, kterou od roku 1977 nesou sondy Voyager 1 a 2.

Na rozdíl od projektu JAL však měla deska oslovit případné mimozemské civilizace. Obsahuje zvuky, obrazy i poselství ze Země a představuje rozmanitost života a kultury na naší planetě.

Součástí jsou pozdravy v desítkách jazyků, zvuky přírody, lidské projevy, hudba různých kultur i obrazové informace o člověku, DNA, Sluneční soustavě a každodenním životě na Zemi.

Evropský trh fúzí a akvizic se po slabším začátku roku začíná stabilizovat. Podle Deloitte M&A Indexu má ve druhém čtvrtletí v EU a Británii přibýt transakcí. Investoři ale dál pečlivě vybírají: peněz je na trhu dost, nejistoty ale přetrvávají.

Po měsících opatrnosti se kupci firem v Evropě znovu rozhlížejí po příležitostech. Peníze jim nechybí, i když levné financování už dávno není samozřejmost a prodávající si zároveň často drží vysoké cenové představy. Výsledkem je trh, který se pomalu zvedá, ale euforie se na něj zatím nevrací.

Podle nového Deloitte M&A Indexu by se počet oznámených fúzí a akvizic v Evropské unii a Spojeném království měl ve druhém čtvrtletí zvýšit na 2 847. Proti prvnímu kvartálu by to znamenalo růst o šest procent, meziročně by ale aktivita zůstala o 11 procent níž.

„Uprostřed dynamického vývoje v oblasti fúzí a akvizic se rýsuje několik katalyzátorů, které by mohly ve zbytku roku dále stimulovat M&A trh. Společnosti s robustní kapitálovou strukturou aktivně sledují akviziční příležitosti v klíčových oblastech svého podnikání. Slibný potenciál se projevuje ve stavebnictví, e-commerce, telekomunikacích, technologiích a energetice,” vyjmenovává Jan Vomáčka, partner v oddělení transakčních služeb společnosti Deloitte Česká republika.

Méně transakcí, větší obchody

První tři měsíce roku přinesly v Evropě 2679 transakcí. Mezikvartálně to znamenalo pokles o 9,7 procenta a meziročně o 5,7 procenta. Deloitte nicméně upozorňuje, že celková hodnota transakcí za posledních dvanáct měsíců naopak vzrostla z 577 na 708 miliard dolarů. Jinými slovy: dealů bylo méně, ale kapitálově významné obchody z trhu nezmizely.

O návrat bezstarostné nákupní nálady, která panovala v předpandemických letech, ale nejde. Investoři jsou opatrnější, víc tlačí na kvalitu cílových firem a pečlivěji posuzují valuace, uvádí Deloitte. Popisuje tak trh, který už není zamrzlý, ale zároveň není plošně rozjetý. Výhodu mají podle poradců kupci s hotovostí, silnou rozvahou a jasnou představou, jak akvizici zapojí do svého byznysu.

Evropa se stabilizuje, ale rizik je dost

Sezónní útlum v prvním čtvrtletí byl ve většině zemí omezený, větší výkyvy ale zaznamenaly Itálie, severské země a Německo. V Itálii se počet transakcí snížil o 33 procent, v severských zemích o 32 procent a v Německu o deset procent.

Další vývoj bude podle expertů záviset hlavně na sazbách, cenách energií, geopolitice a investicích do umělé inteligence. Evropská centrální banka během posledních tří let snížila základní úrokovou sazbu o dva procentní body na dvě procenta, kde ji drží poslední rok. Nejistota kolem inflace a sazeb ale může dál ovlivňovat hlavně transakce s delším investičním horizontem.

Důležitým faktorem zůstává i takzvaný dry powder, tedy nealokovaný kapitál private equity fondů. Deloitte uvádí, že na konci roku 2025 činil 4,3 bilionu dolarů. Takový objem peněz znamená, že investoři mají z čeho nakupovat, jen čekají na správné cíle a ceny.

AI jako nový motor akvizic

Jedním z nejsilnějších témat letošního M&A trhu má být umělá inteligence. Nejde jen o nákupy samotných AI startupů. Deloitte upozorňuje, že rychlá implementace AI napříč ekonomikou vytváří nové cíle pro strategické i finanční investory a zároveň zvyšuje investiční aktivitu v navazujících odvětvích.

Vedle technologií se tak může zvedat zájem o infrastrukturu, energetiku a kapacity potřebné pro provoz datových a AI center. Právě tam se může v příštích letech odehrávat část transakčního boje: kdo ovládne technologii, data, kapacitu a energii, získá výhodu i mimo čistě softwarový byznys.

Česká stopa: 85 transakcí za čtvrtletí

Česko v Deloitte M&A Indexu figuruje 85 transakcemi s českou stopou za první letošní čtvrtletí. Celkem 52 českých společností měnilo majitele. Ve 41 případech je koupila jiná česká společnost, u 11 firem byl nový vlastník ze zahraničí.

Čeští investoři byli zároveň aktivní mimo tuzemský trh. Během čtvrtletí získali významné podíly v 31 zahraničních společnostech, zatímco k odprodeji zahraničních aktiv došlo jen ve dvou případech. Nejčastěji směřovali do softwaru, služeb a logistiky. Software tvořil 13 transakcí, služby devět a logistika sedm.

„V prostředí plném informačního šumu sledujeme na M&A trzích rostoucí důraz na strategickou kvalitu transakcí. Úspěšní investoři kombinují disciplinovaný přístup k valuacím s robustní dlouhodobou vizí transformace podniků,“ říká Petr Dědeček, partner v oddělení finančního poradenství Deloitte Česká republika.

Hodnoty transakcí zůstávají pod pokličkou

Jedním z problémů při čtení českého M&A trhu je nedostatek zveřejněných hodnot. Deloitte upozorňuje, že ochota komentovat ceny obchodů v posledních čtvrtletích klesá. V prvním čtvrtletí byla alespoň orientační hodnota zveřejněna jen v pěti případech.

To komplikuje přesnější vyhodnocení valuací. Trh tak sice ví, kde se nakupuje a prodává, ale mnohem hůř se odhaduje, za jaké násobky a jak se mění cenová očekávání prodávajících a kupujících.

Česká ekonomika investorům nahrává

Deloitte spojuje aktivitu na českém trhu také s postupným oživením ekonomiky. HDP v prvním čtvrtletí vzrostl mezikvartálně o 0,2 procenta a meziročně o 2,1 procenta. Růst podporuje tvorba fixního kapitálu i spotřeba domácností, které pomáhá růst reálných mezd. Nezaměstnanost 3,1 procenta zůstává jednou z nejnižších v Evropské unii.

Atraktivitu Česka podle Deloitte zvyšuje kombinace ekonomického růstu a silnější koruny. Na obnovu ekonomiky ukazují také indikátory důvěry ČSÚ, meziroční růst vývozu zboží o 3,3 procenta, maloobchodních tržeb o 3,1 procenta a stavební výroby o tři procenta.

Kapitálový trh se probouzí

Vedle fúzí a akvizic Deloitte upozorňuje i na rostoucí aktivitu českých firem na kapitálových trzích. Obranně-průmyslový holding Czechoslovak Group realizoval historicky největší české IPO, když na burze v Amsterdamu nabídl 15,2 procenta akcií a získal přibližně 3,8 miliardy eur. Na hlavní trh pražské burzy zároveň přešla společnost KARO Leather a další firmy zvažují sekundární listing v zahraničí.

Pro český byznys je to důležitý signál. Domácí firmy už nespoléhají jen na bankovní financování nebo prodej strategickému investorovi. Stále častěji pracují i s veřejným kapitálovým trhem, který jim může otevřít cestu k větším transakcím a expanzi.

Co bude rozhodovat ve zbytku roku

Druhé čtvrtletí má podle Deloitte přinést mírné oživení, ne návrat k euforii. Pokud se stabilizují ceny energií a firmy navážou na růstovou trajektorii, může se počet transakcí v Evropě podle optimistického scénáře přiblížit 3151. Základní odhad ale počítá s 2847 obchody.

Pro investory tak bude letošní rok hlavně testem disciplíny. Peníze na trhu jsou, zájem o kvalitní firmy také. Rozhodovat bude, kdo dokáže oddělit skutečně strategické příležitosti od aktiv, která jsou jen levnější než před dvěma lety.

Český startup Webout, který firmám pomáhá tvořit personalizované videokampaně v reálném čase, získal seedovou investici 1,65 milionu eur (asi 40 milionů korun). Peníze posílají Seed Starter Slovenské spořitelny, Energy Venture Pals a JIC Ventures. Firma chce s novým kapitálem prorazit v USA, kam se přesunul i jeden ze zakladatelů.

Český startup Webout získal novou seedovou investici ve výši 1,65 milionu eur. Kolo vedl korporátní venture kapitálový fond Seed Starter Slovenské spořitelny, ke kterému se přidaly fondy Energy Venture Pals a JIC Ventures. Firma chce peníze využít hlavně na marketing, obchodní a produktový rozvoj a také na expanzi do Spojených států. Do Silicon Valley se proto už přesunul spoluzakladatel startupu Michal Orsava.

Webout vyvíjí automatizovanou SaaS platformu pro personalizaci videa v reálném čase. V praxi to znamená, že značky mohou divákům ukazovat videoobsah upravený podle konkrétního uživatele, jeho chování nebo kontextu. Firma tvrdí, že její technologie dokáže klientům přinášet až desetkrát vyšší proklikovost a míru dokoukatelnosti kolem 95 procent.

Od českých bank až po fotbalové kluby

Webout je na trhu pět let a mezi jeho klienty patří Česká spořitelna, Komerční banka, Allianz, Notino, AC Sparta Praha nebo belgický fotbalový klub FC Bruggy. Firma uvádí, že kampaň pro Spartu vygenerovala 1,7 milionu zhlédnutí organicky, tedy bez placené propagace. Dvanáctičlenný tým loni dosáhl obratu přes 600 tisíc eur.

„Personalizace videoobsahu se stane standardem digitální komunikace. Naše platforma firmám ukazuje, že video není jen o pozornosti, ale o reálných tržbách. Americký trh je pro nás logickým dalším krokem. Je největší, nejotevřenější inovacím a specificky ve sportovním segmentu tam vidíme obrovskou příležitost,“ říká spoluzakladatel Weboutu Michal Orsava.

Žít americký sen

Nové peníze mají Weboutu pomoci hlavně s expanzí za oceán. Firma si založila pobočku v San Francisku, odkud bude Orsava řídit obchod směrem k americkým zákazníkům z řad firem a sportovních klubů. S expanzí mu má pomáhat druhý ze zakladatelů a technologický expert Karel Juřička a také Vít Šubert v roli founders mentora. Na konec roku 2027 si Webout plánuje v USA další investiční kolo Series A.

Pro startup nejde o první externí kapitál. Aktuální seedové kolo navazuje na investici 340 tisíc eur z února 2025, za kterou stály skupina DEPO Ventures a syndikát Venture Buddies. Ta firmě pomohla s vývojem první škálovatelné verze produktu.

Investoři sázejí na měřitelné video

Jedním z hlavních investorů je Seed Starter Slovenské spořitelny. Podle jeho výkonného manažera Michala Vanovčana Webout zapadá do typu projektů, které fond hledá.

„Jde o zralou SaaS platformu s ověřeným produktem a reálnými výsledky u klientů, které dobře známe. Vidíme tým, který umí pracovat s daty, rozumí obchodu a má ambici růst i mimo domácí trh,“ říká Vanovčan. Dodává, že schopnost přeměnit videoobsah na měřitelné tržby prostřednictvím personalizace může změnit způsob komunikace se zákazníky.

Do kola vstoupil také syndikát Energy Venture Pals. „Webout dokáže významně zvýšit úspěšnost tradičních marketingových nástrojů, a to do budoucna i ve spojení s AI,“ komentuje Jan Šmíd z Energy Venture Pals.

Podle Radima Kocourka, managing partnera JIC Ventures, rozhodla kombinace zkušeného týmu, škálovatelné platformy a ambice uspět v USA. „Její hlavní pilíř, hyperpersonalizace, bude do budoucna jen nabírat na důležitosti,“ říká Kocourek.

Video jako obchodní nástroj

Webout se snaží využít trend, kdy se video neposuzuje jen podle sledovanosti, ale stále víc podle toho, zda dokáže přivést zákazníka k akci. Platforma proto propojuje videoobsah s interaktivitou, personalizací a měřitelnými obchodními výsledky. Vedle marketingových a salesových týmů má podle firmy využití také v interní komunikaci.

Pro český startup je teď klíčové, zda dokáže z domácích referencí a evropských klientů udělat argument pro americké zákazníky. Právě tam je konkurence v marketingových technologiích nejtvrdší, ale zároveň největší trh pro nástroje, které dokážou značkám měřitelně zvýšit výkon kampaní.

