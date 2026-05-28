Japonské aerolinky chtějí vozit poklady na Měsíc. Má z nich být archa pro budoucí generace
Japan Airlines plánují od roku 2028 nabízet přepravu nákladu na Měsíc. Ve spolupráci se start-upem ispace chtějí na lunární povrch dopravovat kulturně cenné předměty, kterým na Zemi hrozí zánik kvůli válkám, přírodním katastrofám nebo změnám klimatu.
Pokud se plán uskuteční, JAL se podle agentur Kjódó a The Japan News stane první leteckou společností na světě, která bude zajišťovat dopravu nákladu na Měsíc.
Projekt ARGO: archa pro budoucí generace
Nová služba ponese název ARGO Trans-Lunar Heritage Project. Vzniká ve spolupráci společnosti JALUX ze skupiny JAL a japonského vesmírného start-upu ispace.
Název projektu odkazuje na souhvězdí Argo Navis, symbolizující bájnou loď Argonautů. Autoři proto projekt popisují jako jakousi archu plující pro budoucí generace.
Cílem je nabídnout firmám, samosprávám i dalším institucím možnost uložit vybrané předměty do speciálních kontejnerů, které budou následně dopraveny na lunární povrch.
Na Měsíc mohou putovat regionální výrobky i symboly současné kultury
JAL chce ve spolupráci s místními samosprávami a podniky po celém Japonsku shromažďovat předměty, které vypovídají o současné kultuře země. Může jít například o regionální speciality, tradiční výrobky nebo produkty místních firem.
Projekt vychází z myšlenky, že Měsíc by mohl sloužit jako bezpečné úložiště kulturně významných předmětů v době, kdy se svět rychle mění a některé památky či doklady lidské činnosti mohou být nenávratně ztraceny.
Speciální kontejner má odolat extrémním podmínkám
Pro přepravu vznikne speciální kontejner s názvem Möbius Ark. Jeho vývoj zajistí společnost JALUX. Kontejner má mít vnitřní členění a materiály odolné vůči extrémním podmínkám na Měsíci.
Dopravu na povrch Měsíce má zajistit společnost ispace prostřednictvím svého přistávacího modulu ULTRA.
Kosmický byznys láká i firmy mimo vesmírný průmysl
Projekt přichází v době, kdy se japonský kosmický průmysl rychle rozvíjí. Pomáhá mu mimo jiné snižování nákladů na starty i rostoucí zájem firem, které se dříve vesmírným sektorem nezabývaly.
Podle odborníka na kosmický sektor Josukeho Enomota hledají společnosti v kosmickém průmyslu nové obchodní příležitosti prostřednictvím vlastních technologií. Upozornil ale, že vesmírné lety jsou pro běžné zákazníky stále velmi drahé. Další rozvoj podobných projektů proto bude záviset na větší bezpečnosti a dalším snižování nákladů.
Lidstvo už posílalo vzkazy do vesmíru dříve
Myšlenka uchovat nebo vyslat lidské poselství mimo Zemi není nová. Jedním z nejznámějších příkladů je Zlatá deska Voyageru, kterou od roku 1977 nesou sondy Voyager 1 a 2.
Na rozdíl od projektu JAL však měla deska oslovit případné mimozemské civilizace. Obsahuje zvuky, obrazy i poselství ze Země a představuje rozmanitost života a kultury na naší planetě.
Součástí jsou pozdravy v desítkách jazyků, zvuky přírody, lidské projevy, hudba různých kultur i obrazové informace o člověku, DNA, Sluneční soustavě a každodenním životě na Zemi.
