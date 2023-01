Airbus vyvíjí systém, který by mohl nahradit drahé piloty. A zlevnit letenky

Evropský letecký výrobce Airbus testuje autopilota, který nejenomže udrží letadlo ve vzduchu, ale v případě potřeby, například když piloti nejsou z nějakého důvodu schopni akce, sám vybere nejvhodnější blízké letiště, přistane na něm a doroluje k terminálu.

V oficiálních informacích firma uvádí, že systém je pomocníkem pilotů a záložním doplňkem pro případ nouze. Nicméně tato technologie samozřejmě představuje další krok k potenciální úplné náhradě lidských pilotů ve velkých dopravních letadlech.

Orientuje se jako vážka

Technologii nazvanou DragonFly (vážka) vyvíjí společnost Airbus UpNext, stoprocentně vlastněná mateřským Airbusem.

„Testované systémy byly navrženy tak, aby identifikovaly prvky v krajině, které umožní letadlu ,vidět‘ a bezpečně autonomně manévrovat, stejně jako je známo, že vážky mají schopnost rozpoznávat orientační body,“ uvedla vedoucí vývojového týmu Isabelle Lacazeová.

Senzory autopilotního systému DragonFly umístěné na letadle Airbus A350 umožňují automatické přistání i na letišti, kde není naváděcí systém. Hervé Goussé, Airbus, použito se svolením

Autopilot dokáže přistát i na letišti, které není vybaveno naváděcími prvky (systémem ILS). DragonFly totiž disponuje také videokamerami, které napomohou při přistání a při pojíždění k terminálu, aby mohli cestující vystoupit.

Bezpilotně v dronech i ve vesmíru

První autopilot vznikl už v roce 1912. Byl velice jednoduchý – tvořily jej gyroskop a výškoměr mechanicky připojené k řídicím prvkům. Zařízení dokázalo udržet směr letu a výšku letadla. Umožnilo tím pilotovi obhlédnout krajinu a podívat se do mapy. Což bylo velmi potřebné, v té době se letadla obvykle orientovala podle železničních kolejí nebo řek, aby nezabloudila.

Od té doby se vývoj nezastavil a technika leckde dokázala nahradit lidské letce. Dnes dokážou bez pilota létat vojenské i civilní drony – někdy řízené na dálku z pozemní základny, jindy zcela automatické. Do vesmíru létají automatické kosmické lodě, které vypouštějí družice nebo zásobují Mezinárodní kosmickou stanici. Na zemské oběžné dráze dlouhodobě operuje americký tajný vojenský raketoplán X-37 B. Naposledy se vrátil na Zemi loni v listopadu po více než 900 dnech ve vesmíru bez lidské posádky.

Ale v civilních dopravních letadlech stále sedí piloti.

Automatika umí vzlétnout i přistát

O náhradě lidských letců technikou se diskutuje dlouho. O tom, že současné technologie by je dokázaly zastoupit, už v minulosti mluvili šéfové amerického Boeingu stejně jako evropského Airbusu.

Část pozemního personálu už byla nahrazena samoobslužným odbavením cestujících. U pilotů je to však stále stejné – přestože dnešní automatické systémy řídí let po většinu jeho trvání, živí piloti stále sedí v kokpitu a berou vysoké platy. Pod kontrolou mívají obvykle jen složitější manévry, jako je start a přistání. Většina moderních dopravních letadel ovšem už dokáže sama přistát s využitím zmíněného pozemního naváděcího systému ILS. Některá umějí na autopilota také vzlétnout, ale tato možnost se nepoužívá.

Nejdřív řízení na dálku, pak autonomní

Postup náhrady lidských dopravních pilotů by měl zřejmě dvě etapy.

Nejdřív by lidský pilot přebíral řízení letadla na dálku, z pozemní základny, a to jenom na určité úseky. Většinu cesty by zvládl autopilot. Znamenalo by to, že místo dnešního stavu, kdy obvykle dva piloti řídí jedno letadlo, by jediný pilot mohl ovládat i několik strojů.

Ve druhé etapě by pak dopravní letadlo po celou dobu letu řídil autopilot, a to včetně startu a přistání.

Přeprava lidí až po přepravě nákladů

Podle předpokladů se v bezpilotních letadlech budou nejdříve přepravovat náklady. Teprve poté přijdou na řadu cestující. Pravděpodobně zpočátku v malých počtech – v nevelkých bezpilotních letadlech, která by fungovala jako aerotaxi. Teprve až si lidé zvyknou, mohou být nasazena velká bezpilotní letadla pro pasažéry.

Protože mzdové náklady představují přibližně 35 procent celkových provozních nákladů leteckých společností a piloti jsou nejlíp placenými zaměstnanci, manažerům aerolinek by jistě vyhovovalo nahradit je počítači.

Ale zdá se, že to ještě chvíli potrvá. Takový vývoj by se samozřejmě nelíbil pilotům a jejich odborovým organizacím, takže přechod na autopiloty by určitě nebyl hladký.

A v tuto chvíli by nadšeni nebyli ani cestující. Ti mají lepší pocit, když vědí, že pokud se něco stane, o jejich záchranu usiluje pilot, který s nimi sedí ve stejném letadle a má v sázce vlastní život, než počítač a operátor někde dole na zemi. Snížení cen letenek v automatických letadlech by však mohlo být silným přesvědčovacím faktorem.