Odboráři vyhrožují dalšími protesty, pokud vláda nezačne jednat

Odboráři jsou připraveni pokračovat v protestních akcích, pokud s nimi vláda nebude jednat. V úvodu demonstrace proti krokům vlády to řekl šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Premiér Petr Fiala (ODS) už dopoledne řekl, že kabinet nemůže pod tlakem ustoupit od snahy o ozdravení veřejných financí. „Ustoupili bychom od dobré budoucnosti,“ prohlásil premiér v Brně v den stávky ve školství a dalších odborářských protestů.

Reklama

Odboráři protestují, protože se jim nelíbí vývoj Česka za současné vlády, řekl Středula. Kritizoval komunikaci kabinetu. V případě, že vláda nebude chtít jednat, jsou odbory připravené v protestních akcích pokračovat. „Sociální dialog není to, že se sejdete ve stejné místnosti, ale to, že hledáte společně cestu a kompromisy, které by pomohly všem,“ uvedl.

Protestující vyrazili na Malostranské náměstí pochodem od Rudolfina, lídři odborů včetně Středuly nesli v čele průvodu transparent s nápisem Za lepší budoucnost ČR. Pochod s řadou transparentů a státních vlajek, vlajek odborových svazů i některých politických stran vedl mimo jiné kolem sídla ministerstva financí, před kterým účastníci bučeli a křičeli.

Odbory protestují proti podobě vládního konsolidačního balíčku i důchodové reformy, nenavyšování platů ve veřejném sektoru, drahým energiím, vysoké inflaci, nevyjasněnému růstu minimální mzdy i nedostatku peněz na školství. Stěžují si na to, že s nimi vláda nehledá kompromis.

Zoufalé platy ve vysokém školství. Univerzity již pociťují odliv klíčových pedagogů Politika Univerzitě Palackého v Olomouci i Univerzitě Karlově v Praze podle jejich rektorů Martina Procházky a Mileny Králíčkové v souvislosti s dlouhodobým podfinancováním školství odcházejí akademici, často jde podle nich i o klíčové pracovníky. Odcházejí i mimo školství. Na obou univerzitách chystají tamní filozofické fakulty 17. října stávku, zda budou mít podporu i od vedení univerzit, zatím rektoři nedokázali odpovědět. Seznámit se chtějí nejprve s požadavky odborových organizací, řekli po zasedání České konference rektorů (ČKR). ČTK Přečíst článek

Škoda Auto ve stávce

Stávka se podle odborových předáků koná ve všech krajích v řadě škol, firem či úřadů. Někde se práce zastavila na hodinu, někde na dvě hodiny či na celý den. Například výroba v závodech Škoda Auto se ve 13:00 zastavila na dvě hodiny, aby se zaměstnanci ze dvou směn mohli aktivně zapojit do výstražné stávky.

Podle školských odborářů dnes zcela zavřelo nebo omezilo provoz 74 procent všech regionálních škol. O šíři stávky mateřských, základních a středních škol informovala místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Celkem 7213 škol je podle ní do akce aktivně zapojeno, což znamená největší stávku za 30 let.

Politický diář Jany Havligerové: Vláda neuhne a průzkumy bere s velkou rezervou Názory Ministr financí Stanjura je přesvědčený, že i když se zhoršuje ekonomický výhled, průmyslníci žehrají kvůli cenám energií a odbory chystají stávky, je hlavní neuhnout a pokračovat v tom, co pětikoalice začala. Neuhnout by bylo dobré, podstatnější je nezacouvat. Jana Havligerová Přečíst článek