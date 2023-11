Průmysl stávkuje. V pondělí na hodinu zastaví výrobu stovky firem, včetně Škody Auto

Do pondělní (27. listopadu) stávky proti krokům vlády se zapojí hodinovým zastavením výroby stovky firem z průmyslu, může to být až milion zaměstnanců. V automobilce Škoda Auto se výroba zastaví ve všech výrobních závodech Škody dokonce na dvě hodiny. Na tiskové konferenci Průmyslové aliance odborových svazů to řekli předseda svazu KOVO Roman Ďurčo a předák odborů automobilky Jaroslav Povšík (na snímku).

„Přestože prioritou pro nás je, aby byly meetingy ve fabrikách, tak jsme se dohodli, že velký počet našich členů přijede na demonstraci do Prahy na Malostranské náměstí od 13:00, kde opravdu vyjádříme protest proti vládě a proti jejím krokům,” řekl Ďurčo. Chybí podle něj zejména sociální dialog. „V říjnu jsme za průmyslovou alianci odborových svazů oslovili ministra Jurečku, aby se s námi sešel k předčasným důchodům, a dostali jsme termín 20. 12.,“ řekl Ďurčo.

„Zastavíme práci kultivovanou formou,“ uvedl Povšík. Půjde podle něj o největší protest od roku 2015 a má být paralelou na generální stávku. V Mladé Boleslavi začne shromážděním na třídě Václava Klementa. Protestující z ranní i odpolední směny budou pracovat o hodinu méně, neodpracovanou hodinu vykážou jako překážku na straně zaměstnance.

Výroba ve Škodě se zastaví na dvě hodiny

„Firma Škoda podporuje naši akci všemi materiálními a organizačními prostředky,“ dodal Povšík. Automobilka podle něj každou minutu vyrobí jedno auto. „Dvě hodiny se nebude vyrábět, dvě hodiny nebudou sjíždět z pásu auta,“ doplnil Povšík. Ztráty ale společnost v průběhu roku je schopná dorovnat.

V pondělí se k chystané stávce připojily také další odborové svazy, například potravinářů. „V potravinářství jsme taky naštvaní na vládu a na její ignorování sociálního dialogu,“ řekl předseda nezávislého odborového svazu pracovníků potravinářského průmyslu Tomáš Vančura. Zatím se k protestu přihlásily nižší desítky podniků z potravinářství, postupně se přidávají další. Výrobu zastaví na hodinu nebo méně.

Den protestů vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) na pondělí 27. listopadu. ČMKOS je největší odborová centrála v zemi. Sdružuje 31 svazů s asi 270 tisíc členů. Z nich zhruba 77 700 je ve svazu KOVO.

