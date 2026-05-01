„Nejlepší král.“ Trump pěje ódy na Karla III. a zrušil cla na skotskou whisky
Britský král Karel III. a jeho choť Camilla zakončili návštěvu Spojených států pietou za padlé americké vojáky ve Virginii. Ještě předtím se společně s prezidentem Donaldem Trumpem zúčastnili rozlučkového ceremoniálu v Bílém domě. Trump následně oznámil, že na počest královského páru ruší cla na skotskou whisky. Podle agentury AFP bylo hlavním cílem čtyřdenní cesty snížení napětí mezi oběma zeměmi po diplomatických roztržkách kvůli válce na Blízkém východě.
„Je to skvělý král – podle mě ten nejlepší,“ uvedl Trump při příjezdu Karla III. a Camilly do Bílého domu. Při jejich odjezdu pak dodal: „Skvělí lidé. Potřebujeme v naší zemi víc takových lidí.“
Americký prezident následně na síti Truth Social oznámil, že kromě cel ruší i omezení týkající se spolupráce Skotska se státem Kentucky při výrobě whisky a bourbonu. Podle něj šlo o krok, o který byl dlouhodobě zájem kvůli obchodu, zejména v souvislosti s využíváním dřevěných sudů. Zároveň uvedl, že právě setkání s králem a královnou ho k tomuto rozhodnutí přimělo.
Uctění památky padlých
Po ceremonii v Bílém domě se královský pár přesunul na Arlingtonský národní hřbitov ve Virginii, kde uctil památku padlých položením květin k Hrobu neznámého vojína. Následně navštívil i přilehlou výstavní síň s vojenskými exponáty.
Program zakončila pouliční slavnost k 250. výročí vyhlášení americké nezávislosti a setkání s domorodými Američany v národním parku. Po skončení návštěvy Spojených států královský pár odcestoval na Bermudy.
