Jak velkou plochu potřebujeme pro bydlení? Stačí sedm metrů

Dá se bydlet na 10 metrech čtverečních? Ano, dá. A někteří k tomu, aby mikro prostoru říkali domov, nepotřebují ani to. Jeden z nejmenších bytů – má necelých sedm metrů čtverečních – obývá architektonický pár v centru Rotterdamu. V Česku jsme přeci jen trochu „větší“, vystačíme si s devíti metry čtverečními.

Miniaturní kuchyňská linka, mnohdy ani to ne, rozkládací stůl, postel a koupelna se sprchovým koutem, umyvadlem a toaletou. Zhruba tak nějak vypadají takzvané mikrobyty. Jejich počet narůstá, obzvlášť ve velkých evropských městech, i v Praze.

Jak vypadají nejmenší byty na světě se můžete podívat do následující galerie.

„Ústupky z velikosti plochy pozorujeme na realitním trhu v podstatě posledních 25 let. První zásadní změny přišly s realitní krizí po roce 2009, kdy řada developerských projektů výrazně změnila dispozice jednotek a de facto tak nastavila nový standard,“ přibližuje František Brož, tiskový mluvčí digitální realitní služby Bezrealitky.cz.

Mikrobyty jsou trend

Zmenšování je logickým následkem rostoucích cen nemovitostí, ale nejen toho. Češi raději vymění část plochy za lepší lokalitu. „Kupující více zajímá dispozice než jejich výměra. Menší plocha je pak nižší cena, a to rozhoduje,“ dodává Jiří Pácal z Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí.

Například v Asii microliving reaguje na nedostatek stavebních pozemků. V případě Česka, především Prahy, může jít také o životní styl, nový přístup k bydlení. „Velikost soukromého prostoru, byty, v takových domech potlačíte ve prospěch společného prostoru. Hodně se to blíží konceptu co-livingu,“ přibližuje Pavel Streblov, obchodní ředitel Penta Real Estate. Developer má v plánu na pozemcích v lokalitě Na Knížecí postavit tři stovky mikrobytů.

„Uvažujeme například o společné sauně na střeše, možná i menším bazénu nebo party terase s grilem. Například ve Spojených státech vznikají už takové projekty, ve kterých byty ani nemají kuchyně, protože mladí profesionálové dávají přednost stravování v restauracích,“ dodává Streblov.

To ale není cesta, kterou se Penta chce vydat. „Nejdeme do takového extrému, že bychom do bytů nedávali kuchyně, nicméně to vnímáme jako sílící trend pro určitou věkovou kategorii nebo specifickou klientelu,“ říká Streblov.

Vzhledem k pravidlům stanoveným stavebními předpisy a stavebním zákonem by se metráž bytových jednotek neměla dostat pod 16 metrů čtverečních. V tom případě by totiž nemohly být kolaudovány jako byt, ale naopak pouze nebytový prostor.

Malometrážní byty vnímá jako zesilující trend například i developer Milorad Miško Miškovič, majitel nádraží Vyšehrad. Nejenom tam má v plánu tvořit mikrobyty. A mikro byty mají vzniknout i v domě Radost na pražském Žižkově.