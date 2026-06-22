Třinecké železárny drží zisk jen díky úsporám. Šéf varuje před neudržitelným stavem
Třinecké železárny zůstaly v zisku, ale jen těsně. Tržby klesly na 44,5 miliardy korun a šéf firmy varuje, že současný výsledek je v krizi evropského ocelářství dlouhodobě neudržitelný.
Třineckým železárnám loni klesly tržby ze 47,4 miliardy na 44,5 miliardy korun. Meziročně tak byly nižší o šest procent. Podnik přesto zůstal v zisku, vydělal 186 milionů korun. Proti předchozímu roku to ale bylo necelých 60 procent.
Podle generálního ředitele Romana Heideho je takový výsledek v současných podmínkách ocelářství nízký a dlouhodobě neudržitelný. Firma podle něj čelí jedné z největších a nejdelších krizí v oboru.
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Zprávy z firem
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Důsledné úspory a efektivní hospodaření
„Odráží však realitu posledních tří let – extrémní tlak na náklady, ceny i regulaci. Jako jedna z mála ocelářských firem ale pokračujeme ve výrobě při zachování mírné ziskovosti,“ uvedl Heide. Zisk se podle něj podařilo udržet hlavně díky důsledným úsporám a efektivnímu hospodaření.
Třinecké železárny loni vyrobily 2,424 milionu tun surové oceli, zhruba stejně jako v roce 2024. Firma ale doplácí na nižší prodejní ceny ocelářských výrobků, slabou poptávku a vysoké náklady, zejména na energie a emisní povolenky.
Na celý evropský ocelářský sektor podle společnosti dopadá také geopolitická nejistota a tlak levných dovozů ze zemí mimo Evropskou unii. Ty podle firmy nepodléhají stejně přísné a nákladné regulaci jako evropští výrobci.
Celá skupina Moravia Steel, která zaměstnává kolem 15 tisíc lidí, vytvořila konsolidovaný čistý zisk 748 milionů korun. Její tržby dosáhly 59 miliard korun, rovněž zhruba o šest procent méně než o rok dříve.
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Třinecké železárny zároveň pokračovaly v investicích. Loni do modernizace výroby, snižování provozních nákladů, obnovy zařízení, robotizace a automatizace vložily 1,51 miliardy korun. O rok dříve investice činily 1,57 miliardy.
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