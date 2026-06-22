Česko není zaslíbenou zemí pro elektromobily. Za Evropou zaostává
Česko má málo elektromobilů a v dobíjecí infrastruktuře neplní část cílů, upozornil NKÚ. Ministerstvo dopravy tvrdí, že jde jen o přechodný stav a že plánované dobíjecí stanice stát zvládne dokončit včas.
Česko v elektromobilitě dál zaostává za většinou evropských zemí. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu má málo elektromobilů a neplní některé vnitrostátní cíle pro výstavbu dobíjecích a plnicích stanic. Chybějí také předpisy pro bezpečné parkování a dobíjení vozidel na alternativní pohon v hromadných garážích.
Vyplývá to z prověrky NKÚ, která se zaměřila na peníze určené na rozvoj takzvané čisté mobility v letech 2019 až 2025. Kontroloři prověřovali prostředky rozdělované ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem dopravy.
Tuzemské automobilky vyrobily za prvních pět měsíců letošního roku 639 681 osobních aut, meziročně o 4,7 procenta více. Stále větší roli hrají elektrifikované vozy. Hybridy, plug-in hybridy a elektromobily už tvoří 41 procent české produkce.
Česká výroba aut dál roste. Elektrifikované vozy tvoří už 41 procent produkce
Zprávy z firem
Tuzemské automobilky vyrobily za prvních pět měsíců letošního roku 639 681 osobních aut, meziročně o 4,7 procenta více. Stále větší roli hrají elektrifikované vozy. Hybridy, plug-in hybridy a elektromobily už tvoří 41 procent české produkce.
Česko nesplnilo závazné cíle
V počtu elektromobilů a hybridních vozů v přepočtu na obyvatele je Česko v Evropě až na 24. místě. Ke konci září 2025 bylo v zemi registrováno 54 864 osobních elektromobilů a dodávek do 3,5 tuny. To představovalo 1,2 procenta českého vozového parku. Například v Německu, Rakousku a Británii tvořily elektromobily více než šest procent vozového parku, v Norsku dokonce přes 33 procent.
Česko za Evropou zaostává
Podle prověrky NKÚ má Česko nízký podíl elektromobilů, neplní část cílů pro dobíjecí infrastrukturu a stále nemá dokončená pravidla pro bezpečné parkování a dobíjení v hromadných garážích.
|01 Evropské srovnání
|Česko je v počtu elektrovozů a hybridů v přepočtu na obyvatele až na 24. místě v Evropě.
|02 Podíl elektroaut
|Ke konci září 2025 tvořily osobní elektromobily a dodávky do 3,5 tuny jen 1,2 % českého vozového parku.
|03 Rozdíl proti Evropě
|V Německu, Rakousku a Británii byl podíl elektromobilů přes 6 %, v Norsku dokonce přes 33 %.
|04 Dobíjecí síť
|V Česku bylo ke konci září 2025 celkem 3 258 veřejně přístupných dobíjecích stanic.
|05 Dálniční mezery
|NKÚ upozornil na chybějící dobíjecí parky s výkonem alespoň 400 kW například na úsecích D5 a D11.
|06 Dotace
|Asi dvě pětiny stanic vznikly s podporou z operačního programu Doprava 2014–2020; z programu 2021–2027 zatím žádná.
|07 Cíl do roku 2029
|Stát má z programu za 6 miliard korun podpořit vznik 17 000 dobíjecích a plnicích stanic do konce roku 2029.
|08 Co se splnilo
|Česko splnilo cíl mít v roce 2025 nejméně 50 000 osobních bateriových vozidel.
|09 Co se nesplnilo
|Nedaří se plnit cíle u bateriových užitkových vozidel, autobusů a vozidel na vodíkový pohon.
|10 Chybějící pravidla
|Stále nejsou dokončená pravidla pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích.
Podle NKÚ Česko nesplnilo tři závazné cíle stanovené evropským nařízením. Týkají se pokrytí dálniční sítě veřejnými dobíjecími stanicemi pro osobní i nákladní elektrická vozidla. Kontroloři upozornili například na úsek dálnice D5 mezi státní hranicí a Plzní nebo dálnici D11 mezi Prahou a Jaroměří, kde podle nich chybějí veřejně dostupné dobíjecí parky pro osobní auta a dodávky s dostatečným výkonem.
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Ke konci loňského září bylo v Česku 3258 veřejně přístupných dobíjecích stanic. Zhruba dvě pětiny z nich vznikly s podporou z evropského operačního programu Doprava 2014–2020. Z navazujícího programu Doprava 2021–2027 podle NKÚ do té doby nevznikla žádná, přestože dotace měly do konce roku 2024 podpořit výstavbu nejméně 500 stanic.
Do konce roku 2029 má být z tohoto programu za šest miliard korun vybudováno 17 tisíc dobíjecích a plnicích stanic. Riziko, že Česko tento cíl nesplní, ale NKÚ označil za malé. Ministerstvo dopravy totiž do ukončení kontroly zaregistrovalo 116 projektů za 5,5 miliardy korun.
Ministerstvo dopravy tvrdí, že kontrola zachycuje jen přechodný stav. Podle úřadu už současná dobíjecí síť dokáže obsloužit více než trojnásobný počet osobních elektromobilů a plug-in hybridů, než kolik jich je v Česku registrováno. V evropském srovnání veřejné dobíjecí infrastruktury je podle ministerstva Česko přibližně uprostřed žebříčku.
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Náročná výstavba dobíjecích parků
Nesplněné cíle se podle ministerstva týkají hlavně veřejného dobíjení těžkých elektrických vozidel. Výstavba takových dobíjecích parků je podle resortu mimořádně náročná. Ministerstvo proto vyhlásilo několik dotačních výzev a očekává, že většinu cílů se podaří splnit. U osobních aut podle něj Česko aktuálně neplní cíl už jen na dálnici D11 a po započítání projektů dokončovaných letos a příští rok by měly být požadavky splněny na celém území.
Česko sice podle NKÚ splnilo domácí cíl mít v roce 2025 alespoň 50 tisíc osobních bateriových vozidel, zaostává ale u elektrických užitkových vozidel, autobusů a vodíkového pohonu. Ke konci září 2025 nebyla v zemi podle kontroly registrována žádná dodávka, nákladní auto ani autobus na vodík, přestože cíle počítaly s desítkami takových vozidel.
Kontroloři upozornili také na chybějící legislativu. Stále nejsou dokončena pravidla pro bezpečné dobíjení a parkování vozidel na alternativní paliva v hromadných garážích. Předpisy pro parkování vozů na plynná paliva měly být hotové už do konce roku 2021, pravidla pro bezpečné dobíjení elektromobilů do konce roku 2025. Podle NKÚ ale mezi odpovědnými ministerstvy zatím nepanuje shoda.
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