Pákistán předložil Íránu a USA návrh na okamžité příměří
Pákistán předložil Spojeným státům a Íránu návrh na okamžité příměří, včetně otevření Hormuzského průlivu, klíčového pro dopravu ropy. Poté by následovala jednání o trvalé dohodě.
Pákistán vstupuje do hry jako klíčový prostředník mezi Spojenými státy a Íránem. Podle zdrojů agentury Reuters vzniká plán na okamžité příměří a otevření Hormuzského průlivu. Dohoda by mohla začít platit už během dneška.
Reuters dále uvedl, že náčelník pákistánských ozbrojených sil Asim Munír byl po celou noc ve spojení s americkým viceprezidentem J. D. Vancem, zmocněncem amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevem Witkoffem a íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím.
Vše se musí dohodnout dnes
„Všechny prvky je potřeba dohodnout dnes,“ citoval Reuters svůj zdroj. Podle něj bude úvodní fáze strukturována jako memorandum o porozumění, které se dokončí elektronicky prostřednictvím Pákistánu, jenž má v rozhovorech roli jediného komunikačního kanálu.
Návrh počítá s tím, že příměří vstoupí v platnost okamžitě a zároveň se otevřou námořní trasy pro dopravu ropy. Následovalo by období zhruba 15 až 20 dní, během kterého by se dokončila širší dohoda.
Toto ujednání, nesoucí předběžný název „Islámábádská dohoda“, by zahrnovalo regionální rámec pro fungování Hormuzského průlivu a závěrečné osobní jednání v pákistánské metropoli.
Spojené státy a Izrael začaly bombardovat Írán 28. února, což Donald Trump i izraelský premiér Benjamin Netanjahu zdůvodnili snahou zabránit islámské republice získat jaderné zbraně. Írán tyto ambice popírá a tvrdí, že jeho jaderný program je výhradně mírový.
Írán v odvetě útočí na Izrael a na země v Perském zálivu, kde se nacházejí americké základny, a také na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Podporují ho proíránské milice v Iráku. Na Izrael útočí také libanonské militantní hnutí Hizballáh či jemenští povstalci.
Izraelská armáda zároveň zesílila útoky na Libanon, kde cílí na Hizballáh a kde minulý měsíc na jihu zahájila invazi.
Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum: otevřete Hormuzský průliv, nebo přijde „peklo". Teherán ale zatím neustupuje a světové trhy začínají počítat s jedním z největších výpadků ropy v historii.
Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum: otevřete Hormuzský průliv, nebo přijde „peklo“. Teherán ale zatím neustupuje a světové trhy začínají počítat s jedním z největších výpadků ropy v historii.