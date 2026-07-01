Zisk Agrofertu spadl o 4,9 miliardy. Skupina chystá další investiční vlnu
Agrofertu loni klesl konsolidovaný zisk na 2,2 miliardy korun. Holding vysvětluje propad mimořádným výsledkem předchozího roku, kdy prodal Mafru, Londu a Synthesii. Letos chce skupina investovat zhruba 17 miliard korun a dál posilovat hlavně v chemii, potravinářství a energetických úsporách.
Konsolidovaný zisk holdingu Agrofert, který působí v zemědělství, potravinářství či chemii, loni meziročně klesl o 4,9 miliardy na 2,2 miliardy korun. Pokles je způsobený mimořádným ziskem z roku 2024, kdy Agrofert prodal mediální skupinu Mafra, firmu Londa provozující rozhlasové stanice a pardubickou chemičku Synthesia. V porovnání se ziskem v roce 2023 dosahuje loňský zisk podobné úrovně.
Holding Agrofert v minulosti založil současný premiér Andrej Babiš (ANO). Kvůli zákonu o střetu zájmů letos v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust.
Tržby holdingu dosáhly loni 212,2 miliardy korun, oproti předchozímu roku je to zhruba o půl miliardy více. Dvě třetiny příjmů tvoří podle Agrofertu tržby ze zahraničí.
Na ministerstvu zemědělství prý v tichosti vzniká návrh, který by v konečném důsledku mohl přihrát tisíce hektarů půdy největším konglomerátům. Podle kritiků omezí vlastnická práva drobných majitelů, následně pak bude vytlačoval z trhu malé zemědělce. Přitom český venkov potřebuje něco docela jiného, než aby se pole stala rejdištěm agrobaronů.
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Na ministerstvu zemědělství prý v tichosti vzniká návrh, který by v konečném důsledku mohl přihrát tisíce hektarů půdy největším konglomerátům. Podle kritiků omezí vlastnická práva drobných majitelů, následně pak bude vytlačoval z trhu malé zemědělce. Přitom český venkov potřebuje něco docela jiného, než aby se pole stala rejdištěm agrobaronů.
Investice za miliardy
Agrofert loni v Česku investoval 6,1 miliardy korun. Ve všech zemích, kde koncern působí, to bylo 12,9 miliardy korun. Největší částka, tedy 5,3 miliardy korun, směřovala do chemického průmyslu, obnovitelných zdrojů a paliv. Do potravinářství Agrofert investoval 3,5 miliardy korun a tři miliardy do zemědělství.
Letos plánuje holding navýšení investic na zhruba 17 miliard korun. Zaměří se na zefektivnění chemické a potravinářské výroby, ekologizaci výroby a úspory energií.
Mezi nejvýznamnější plánované investice patří podle Agrofertu zahájení výstavby nové linky na louhované pečivo v německé společnosti Lieken Brot, zahájení projektu výroby bioplynu v podniku Ethanol Energy, dokončení výstavby nové linky na pečivo pro McDonald’s v Německu, dokončení výstavby nové porážky kuřat ve Vodňanech, pokračování výstavby nové toastové linky v Maďarsku nebo příprava výstavby nové jednotky dusičnanu amonného ve Francii. Holding také plánuje dokončit a zahájit novou výstavbu několika kravínů a dojíren v Česku a na Slovensku.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
V letošním roce očekává Agrofert zlepšení výkonnosti ve výrobě hnojiv, v segmentu speciální chemie a zpracování obnovitelných zdrojů. „V segmentu zemědělství očekáváme mírný pokles výkonnosti, a to zejména v oblasti zemědělské prvovýroby, kde se do výsledků mohou negativně projevit relativně nízké tržní ceny rostlinných komodit a klesající cena mléka,“ uvedl Zbyněk Průša, předseda představenstva společnosti Agrofert.
Holding letos koncem března dokončil za zhruba sedm miliard korun nákup nizozemské společnosti OCI Ammonia Holding B.V., čímž získal dovozní a skladovací terminál čpavku v Rotterdamu a platformu pro distribuci čpavku zákazníkům v Evropě. Začátkem letošního června Agrofert oznámil uzavření dohody o získání 50procentního podílu ve společnosti Nitrogen Intermediate Holding. Vyčleněním svých devíti chemických firem Agrofert letos zároveň vytvořil firmu AGF Nitrogen.
Novým šéfem dozorčí rady ČEZ se stal poslanec za SPD Radim Fiala. Vybrali si ho ostatní členové rady. Na zestátnění největší polostátní firmy tak bude dohlížet člověk, který považuje Ukrajinu za nacistický stát, o energetice neví nic a ve Sněmovně sprostě nadává.
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Novým šéfem dozorčí rady ČEZ se stal poslanec za SPD Radim Fiala. Vybrali si ho ostatní členové rady. Na zestátnění největší polostátní firmy tak bude dohlížet člověk, který považuje Ukrajinu za nacistický stát, o energetice neví nic a ve Sněmovně sprostě nadává.
Ve Sbírce listin dnes byla zveřejněna také výroční zpráva společnosti Agrofert a.s., která zastřešuje centrální aktivity celého koncernu a poskytuje společnostem z koncernu poradenství. Tržby společnosti loni klesly o necelých 15 procent na 15,5 miliardy korun, zisk se snížil o 7,5 miliardy korun na dvě miliardy korun.
Agrofert loni zaměstnával 28 184 lidí, z toho v Česku zhruba 17 183. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.
To, zda Babiš vložením Agrofertu do svěřenského fondu vyhověl pravidlům zakazujícím střet zájmů, posuzuje Evropská komise, která kvůli tomu už dříve zaslala dopis českým úřadům. Opozice tento krok Babiše považuje za nedostatečný.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.