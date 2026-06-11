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newstream.cz Zprávy z firem Státní lesy znovu sypou miliardy. Zisk Lesů ČR vzrostl na 5,3 miliardy

Státní lesy znovu sypou miliardy. Zisk Lesů ČR vzrostl na 5,3 miliardy

Státní lesy znovu sypou miliardy. Zisk Lesů ČR vzrostl na 5,3 miliardy
Profimedia
ČTK
ČTK

Lesy ČR se po kůrovcové kalamitě vrátily k silným ziskům. Loni vydělaly 5,3 miliardy korun. Státu pošlou 3,3 miliardy.

Státní podnik Lesy České republiky (Lesy ČR) loni zvýšil čistý zisk o 12 procent na 5,3 miliardy korun z 4,74 miliardy korun v roce 2024. Šlo o nejvyšší zisk za posledních deset let.

Státu z něj podnik odvede 3,3 miliardy korun. Zbytek zisku půjde do podnikových fondů. Meziroční zvýšení zisku bylo dáno především rozpuštěním už nepotřebných rezerv.

Lesy ČR loni zvýšily tržby o 7,5 procenta na 15,8 miliardy korun. Uvedla to mluvčí podniku Eva Jouklová. Lesy ČR spravují téměř polovinu lesů v Česku.

Peníze půjdou státu i do fondů

Do zákonného rezervního fondu, v němž bylo ke konci loňského roku přes 2,5 miliardy korun, podnik z loňského zisku odvede 913 milionů korun. Fond tím naplní do stanovené výše minimálně 3,5 miliardy korun.

Podnik také z loňského zisku začne plnit dříve vyčerpané fondy, uvedla mluvčí. Do fondu investičního rozvoje dá 567 milionů korun, do fondu společenské odpovědnosti 130 milionů korun, do fondu na stavbu nového sídla 300 milionů korun, do fondu na podporu bytové politiky 31 milionů korun a do fondu kulturních a sociálních potřeb 60 milionů korun.

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Loni podnik státu ze zisku za rok 2024 odvedl 4,12 miliardy korun. Zbytek, tedy 587 milionů korun, šel do rezervního fondu a 37 milionů korun do fondu kulturních a sociálních potřeb.

Dále podnik loni státu odvedl 312 milionů korun, které pocházely z nerozděleného zisku minulých let a z fondu investičního rozvoje, fondu bytové politiky a fondu společenské odpovědnosti. Loni v listopadu firma ještě státu poslala na základě rozhodnutí tehdejší vlády Petra Fialy (ODS) dodatečný odvod 1,087 miliardy korun.

Peníze ze svých zisků a výnosů Lesy ČR státu odvádějí od roku 2013. I s letošním odvodem půjde o 51,5 miliardy korun. Peníze neodváděly jen v době kůrovcové kalamity v letech 2019 až 2021.

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Pomohly vyšší tržby za dřevo

V růstu zisku se podle dřívějšího vyjádření podniku kladně projevily i vyšší tržby za dřevo. Těžbu dřeva státní lesy loni zvýšily o 0,6 procenta na 8,14 milionu metrů krychlových.

Kůrovcová těžba meziročně klesla o 51 procent na 0,79 milionu metrů krychlových. Podnik loni třetí rok po sobě hospodařil v podmínkách, kdy jeho výkony již neovlivňovala kůrovcová kalamita s vysokými těžbami dřeva.

Na vrcholu kůrovcové kalamity v roce 2020 podnik vytěžil přes 14 milionů metrů krychlových dřeva, z nichž 9,6 milionu metrů krychlových tvořila kůrovcová těžba.

Ministr zemědělství Šebestyán odvolal 14. ledna 2026 ředitele Lesů ČR Dalibora Šafaříka (na snímku).

Čistky ve státních firmách pokračují. Babiš si ohlídá Lesy ČR

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lib

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Obnova po kalamitě pokračuje

„Na všech kalamitních holinách už dnes roste směs dřevin, které společně lépe odolají klimatické změně. Velký prostor dostala přirozená obnova využitá na 35,5 procenta zalesňovaných ploch,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček ve výroční zprávě.

Výměru holin podnik loni snížil o čtvrtinu na 15 400 hektarů. Obnova lesa činila přes 15 tisíc hektarů.

Výdaje na investice Lesy ČR snížily o devět procent na 1,88 miliardy korun. Více než tři pětiny z této částky šly do stavebních investic.

Méně zaměstnanců, vyšší mzdy

Počet zaměstnanců podnik loni snížil o dvě procenta na 3738. Jejich průměrná mzda vzrostla o 4,2 procenta na 55 745 korun.

Těžbu dřeva a práce v lesích podnik z hlavní části zadává prostřednictvím soutěží soukromým lesnickým firmám. Přes takzvanou komplexní zakázku, kdy si dřevo těží a prodávají v soutěžích vybrané lesnické firmy, podnik prodává přes 40 procent dřeva.

Přes 40 procent dřeva Lesy ČR prodávají samy a přes deset procent prodávají v aukcích.

Vojáček je zpět v čele podniku

Vojáček stojí v čele podniku od letošního 20. února. Předchozího generálního ředitele Dalibora Šafaříka ministr Martin Šebestyán (za SPD) odvolal 14. ledna. Podnik Vojáček vedl již v letech 2018 až 2021, tedy v době druhé vlády premiéra Andreje Babiše (ANO).

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ČTK

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Dalibor Martínek: Národní rozpočtová rada si říká o své zrušení

Předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Národní rozpočtová rada vznikla v roce 2017, za premiérování Bohuslava Sobotky. Měla to být ukázka „objektivnosti“ vlády. Máme tady experty na rozpočet, můžete být občané v klidu, výdaje státu jsou pod kontrolou. Bylo to politické sdělení. Jenže tento nezávislý orgán se trochu utrhl ze řetězu. Aktuálně říká vládě, že moc utrácí. Nepěkná slova se těžko poslouchají.

Vláda dala, vláda také může vzít. Nikde není psáno, že Národní rozpočtová rada tady bude do nekonečna. Byl tu například i poradní orgán vlády, takzvaný NERV, a kde je mu konec.

Mojmír Hampl, šéf rozpočtové rady, si tuto determinaci uvědomuje. Dokud jeho rada funguje, dělá svou práci. A to v tento okamžik znamená, že zásobuje veřejnost ne příliš povzbudivými informacemi. Hlásá pravdu.

Schodek mimo bezpečnou zónu

V poslední zprávě rady se například píše, že příští rok očekává rada schodek veřejných financí okolo tří procent HDP. „Konečná výše bude kriticky záviset na případných dalších přijatých diskrečních opatřeních vlády na příjmové i výdajové straně státního rozpočtu.“

Rozpočtová rada varuje: Schodek může příští rok přesáhnout 350 miliard

Money

Schodek státního rozpočtu může příští rok přesáhnout 350 miliard korun, varuje Národní rozpočtová rada. Upozorňuje také na uvolňování rozpočtových pravidel a rostoucí náklady na obsluhu státního dluhu.

ČTK

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Jinými slovy, která by členové rady ve své diplomatické a striktně ekonomické řeči nepoužili je, že současná vláda vede svým utrácením zemi mimo maastrichtská kritéria.

Což znamená dvě věci. Za prvé, o euro tedy nemáme zájem. Takže nemusíme maastrichtská kritéria naplňovat. K tomuto přístupu se lze postavit různě. Podle průzkumů má asi 70 procent Čechů rádo svou korunu, nechce euro, a věří vedení České národní banky, že pomocí kurzu koruny k euru ohlídá cenovou hladinu v Česku. Zní to možná složitě, prostě máme rádi korunu. A Babiš to ví.

Politika místo pravidel

Druhou linií uvažování o veřejných výdajích je fakt, že vláda přijala myšlenku, že ji euro nezajímá. Potřebuje utratit tolik peněz, kolik se ji zlíbí. Bez ohledu na kritéria. Bez ohledu na Národní rozpočtovou radu. Protože v Česku nyní vládne jenom jeden řád. Ten politický. Utrácet, bez ohledu na cokoliv.

Další detail. Rada tvrdí, že při splnění tříprocentního maastrichtského kritéria může schodek státního rozpočtu na příští rok přesáhnout hladinu 350 miliard korun. Výrazným faktorem bude navýšení plateb za státní pojištěnce o 24 miliard korun. V řeči úřadu tato částka „výrazně převyšuje standardní navýšení dle valorizačního vzorce, které by mělo pro státní rozpočet příští rok dopad okolo tří miliard korun.“

Takže zpátky a dokola. Hampl popisuje realitu. Ta je děsivá rozsahem, v němž stát utrácí peníze, které nemá. Babiš brzy nebude chtít slyšet, kdo je Hampl. Mojmír Hampl není naivní, tento způsob uvažování dobře zná. Už mu čelil mnohokrát. Nyní si okatě říká o svůj konec.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

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Karel Pučelík: Strach, skandály a prázdné sedačky. Tak vypadá fotbalový šampionát pod vedením MAGA

Stadion v New Jersey
Profimedia.cz
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Fotbalové mistrovství světa má být oslavou sportu, kterému propadla celá planeta. Jenže šampionát pořádaný ve Spojených státech v éře Donalda Trumpa zatím provází spíš atmosféra strachu, skandály a obavy z prázdných tribun. Namísto inkluzivní akce se rýsuje turnaj poznamenaný tvrdou imigrační politikou, chaosem a politickým napětím. A tratit na tom mohou nejen fanoušci, ale i pořadatelská města a americký byznys.

Že Spojené státy nejsou zrovna zemí fotbalu zaslíbenou, si musí všimnout i člověk, který tento sport příliš nesleduje. Vždyť si pro něj za oceánem dokonce vymysleli jiné označení, než jaké používá zbytek světa. Úroveň tamější ligy je navíc i přes napumpované miliony dolarů stále diskutabilní. Americkému sportu zkrátka vévodí jiné disciplíny.

Nic z toho by však pořádání fotbalového šampionátu v Severní Americe samo o sobě nebránilo. Kromě USA se hraje také v Kanadě a Mexiku. Na pováženou je ale fakt, že se tato sportovní událost první kategorie koná v amerických městech právě v době nebývalého politického napětí. O kontroverze jistě nebude nouze. A určitě budou vážnějšího rázu než údajné zesměšnění poslední večeře na olympijských hrách v Paříži.

První skandál ještě před výkopem

První skandál vypukl ještě dříve, než začal samotný šampionát. Somálský rozhodčí Omar Artan měl být prvním sudím, který bude tuto zemi reprezentovat na vrcholné fotbalové akci. Není to žádné ořezávátko: loni byl vyhlášen nejlepším rozhodčím celého afrického kontinentu.

Jenže somálská sportovní historie letos přepsána nebude. Američané totiž Artana odmítli vpustit do země, a tak zůstane doma. Papíry měl podle všeho v pořádku, Somálsko je však na americkém blacklistu.

Slavný anglický klub stojí před nákladným rozhodnutím o budoucnosti stadionu Old Trafford.

Glazerovi po letech zvažují ústup z Manchesteru United. Ve hře jsou miliardy i budoucnost Old Trafford

Zprávy z firem

Americká rodina Glazerových po více než dvou dekádách vlastnictví Manchesteru United zvažuje, zda se svého podílu v klubu částečně, nebo úplně nezbaví. Dle agentury Bloomberg se debaty odehrávají v době, kdy slavný anglický klub stojí před nákladným rozhodnutím o budoucnosti stadionu Old Trafford. Návrat do Ligy mistrů mu přitom zároveň může zvyšovat hodnotu.

nst

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Tato příhoda kromě tvrdosti americké imigrační politiky ukazuje také sobeckost vrcholového sportu. Místo toho, aby se za Artana postavili jeho kolegové i FIFA, federace pouze uvedla, že na fungování pořadatelské země včetně hraničních procedur nemá vliv. Tím byla věc vyřízena.

Přitom v minulosti si FIFA dokázala na pořadatelské státy došlápnout a zajistit hladký průběh turnaje i v případě autoritářských režimů. Proč to nedokáže v případě USA?

Artan navíc není jediným účastníkem, který měl problém. Stopku dostal i švýcarský útočník Breel Embolo, který měl nakonec více štěstí. Po protestech realizačního týmu mohl na americkou půdu vstoupit.

Strach mezi fanoušky

Občas se vynořují srovnání fotbalového šampionátu s olympiádou v Berlíně v roce 1936. Doufejme, že se historie opakovat nebude, přesto je tato paralela vlastně na místě. Americkému šampionátu se nevyhne atmosféra strachu a nerovného přístupu.

Americká policie a agenti ICE už v posledních měsících názorně ukázali, jak umějí zakleknout na skutečné i domnělé nelegální přistěhovalce — a někdy i na americké občany. Jejich pravomoci jsou rozsáhlé, stejně jako působnost. V zimě se dokonce chtěli infiltrovat i na italskou olympiádu.

Málokdo proto zůstává na pochybách, že budou přítomni také v okolí fotbalových stadionů. Ostatně potvrzují to i varovná slova viceprezidenta J. D. Vance.

Spojené státy tím však škodí i samy sobě. Ten, kdo nemá dokumenty úplně v pořádku, pravděpodobně nevyrazí fandit na tribuny ani do veřejných fanouškovských zón, ale raději zůstane doma. Nic neutratí v hospodách ani u stánků.

Podobné obavy se navíc mohou týkat i lidí, kteří by na turnaji pracovali. I mezi prodejci a pracovníky ve službách bývají lidé, na které by mohli mít agenti spadeno. Také bez jejich práce se bude muset šampionát obejít.

Prázdné sedačky a ztracené peníze

Šampionát trpí nepříliš velkým zájmem fanoušků. Chaotická vízová politika odrazuje i zahraniční zájemce, nikdo nechce strávit několik týdnů ve vazbě, což se v této politováníhodné době občas stává i nevinným turistům.

Překážkou jsou také vysoké náklady na dopravu, mimo jiné kvůli Trumpově válce v Íránu, která může každou chvíli skončit — nebo naopak eskalovat v další globální krizi.

Vyrazit na zápas je drahé i pro domácí. K nákladnému cestování mezi městy rozesetými po různých koutech kontinentu je třeba připočíst také drahé vstupenky, které se začaly prodávat za nesmyslně vysoké částky. Ještě tento týden na oficiálním přeprodejním portálu „viselo“ skoro 180 tisíc vstupenek, mezi nimi i lístky na zápasy domácího týmu.

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Výsledkem pravděpodobně budou prázdná místa na stadionech, volné hotelové pokoje a nevyužité služby v pořadatelských městech. Kromě ostudy pro FIFA to znamená i ztrátu příjmů. A to se hraje ve městech, která na cestovní ruch do značné míry spoléhají.

Amerika se nesnaží nic předstírat

Světové šampionáty se už konaly v zemích, které na tom byly s lidskými právy a demokracií na štíru. Hrálo se v Rusku i v Kataru. Ve vedení FIFA si s takovými „podružnostmi“ obvykle příliš hlavu nelámou.

Přesto se většina pořadatelů alespoň snažila ukázat zemi v tom nejlepším světle. Američané si na nic nehrají. Trumpovská Amerika o žádné pozitivní PR nestojí.

A právě v tom může být letošní šampionát výjimečný. Ne jako oslava fotbalu, ale jako obraz země, která ze sportovní události pro celý svět udělala další scénu domácí kulturní války.

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Lukáš Kovanda: Španělé jsou favoritem MS, ve hře je i USA–Írán nebo Messi proti Ronaldovi

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Americká banka Goldman Sachs nechala fotbal projít modelem Wall Street. Výsledek? Největší šanci na titul z mistrovství světa v USA, Kanadě a Mexiku má podle ní Španělsko. Model ale slibuje i zápasy, které by přesáhly sport: možné střetnutí USA s Íránem nebo čtvrtfinále Argentina–Portugalsko, tedy Messi proti Ronaldovi.

Lukáš Kovanda

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Hokejový šampionát vrcholí a spolu s ním také sázkařská horečka. Češi a Slováci již vsadili jen u Tipsportu více než miliardu korun. A hokejový šampionát zakrátko vystřídá fotbalové mistrovství světa, kam se český tým také kvalifikoval. Jak se sportovní super rok projeví v hospodaření české jedničky sportovních sázek? A jak se Češi učí sázet na volby? Odpovídá šéf komunikace skupiny Tipsport Václav Sochor.

Stanislav Šulc

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