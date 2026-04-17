Česká pošta je miliardu v minusu. Vláda povolává krizového manažera
Miliardové ztráty, neúspěšný tendr a odvolaný ředitel. Českou poštu má nově řídit krizový manažer, který ji má zachránit před dalším propadem.
Česká pošta za loňský rok vykázala podle ministra vnitra Lubomíra Metnara (ANO) bez majetkových operací ztrátu přes jednu miliardu korun. Předloni to bylo 1,25 miliardy korun. Největší problém představují balíkové služby, které skončily ve ztrátě 2,5 miliardy korun.
Přichází krizový manažer
Po neúspěšném výběrovém řízení našlo ministerstvo kandidáta na nového generálního ředitele. Stát chce do čela podniku dosadit krizového manažera Richarda Hodula, jehož jmenování ještě musí schválit Komise pro personální nominace. Do funkce by mohl nastoupit už příští týden a nahradí Miroslava Štěpána, kterého ministr odvolal na začátku roku.
„Pošta není v dobrém stavu a má před sebou komplexní transformaci,“ uvedl Hodul. Konkrétní kroky chce představit až po svém nástupu.
Trumpovo nařízení o zrušení bezcelního režimu pro zásilky s hodnotou do 800 dolarů ovlivní služby České pošty. Ta od pátku zastaví přijímání balíků do USA. Nařízení nabyde účinnosti 29. srpna.
Transformace bez propouštění
Pošta původně plánovala letos ztrátu přes dvě miliardy korun a hromadné propouštění. Nová dozorčí rada ale podle Metnara schválila kroky k ozdravení podniku, které mají zachovat počet zaměstnanců i síť zhruba 2900 poboček. Státní podnik zároveň připravuje nový tříletý plán pro banky a hledá další zdroje financování.
Balíkovna zůstává, prodej padl
Zastaven byl i prodej Balíkovny, která bude dál fungovat jako samostatná divize. Nové vedení zde zavedlo krizové řízení zaměřené na kvalitu doručování a ekonomiku provozu. „Byl zastaven negativní trend poklesu kvality doručení a aktuálně dochází k jejímu postupnému zlepšování,“ uvedl Metnar.
Od dubna se navíc spojilo balíkové a listovní doručování, což má přinést úspory a efektivnější řízení.
Česká pošta nabídla k prodeji nemovitosti s celkovou vyvolávací cenou 930 milionů korun. Lhůta pro podání nabídek na pozemky a budovy za 112 milionů korun vypršela v pondělí, u dalších jsou termíny od 19. května do 9. června.
Méně manažerů, více úspor
Pošta letos výrazně zjednodušila strukturu řízení. Počet divizí klesl z 11 na čtyři. „Cílem změn je efektivnější organizační struktura a zrychlení rozhodování,“ uvedl Metnar. Reorganizace přinese úsporu zhruba 75 milionů korun ročně, mimo jiné díky zrušení asi stovky manažerských a administrativních pozic.
Podle ministerstva se pošta dostala do problémů také kvůli novele poštovního zákona. Ta sice zvýšila maximální úhradu za základní služby, ale její vyplácení musí schválit Evropská komise. „Proces notifikace může trvat až dva roky,“ upozornil náměstek ministra Lukáš Klučka. Bez těchto peněz by se pošta mohla dostat do platební neschopnosti.
Prodej majetku není řešení
Podle ministerstva není cestou ani rozprodej majetku. Pošta proto zastavila prodej své hlavní budovy v Jindřišské ulici a chce ji využít efektivněji. Oddělení a plánovaný prodej Balíkovny byl součástí transformace schválené předchozí vládou Petra Fialy. Ta měla podnik ozdravit do letošního roku.
Současný ministr vnitra ale obměnil většinu dozorčí rady a odvolal vedení. Na nového šéfa vypsal tendr, který však skončil bez vítěze. Zatímco nyní ministerstvo mluví o miliardové ztrátě, ještě v prosinci pošta očekávala výrazně lepší výsledek – pod 400 milionů korun. V případě prodeje menších nemovitostí měl být hospodářský výsledek dokonce téměř vyrovnaný.
Premiér Andrej Babiš varuje, že Česká pošta míří k bankrotu. „Není to pravda“, reaguje generální ředitel Pošty Miroslav Štěpán a předkládá nejlepší hospodářské výsledky státního podniku od roku 2018. Ztráta výrazně klesá a společnost dokonce vyplácí mimořádné odměny.
